Sorin Oprescu, arestat în Grecia! Fostul edil era căutat după condamnarea pentru fapte de corupție

06:50

Două societăți comerciale din Bacău și-au suspendat activitatea și au fost sancționate drastic, după ce au încălcat flagrant legea care interzice vânzarea de produse din tutun către minori. Acțiunile au fost rezultatul controalelor constante desfășurate de Poliția Locală. Doar în ultimele zile, un magazin de pe strada Energiei și unul de pe strada Mioriței au [...] The post Vânzări ilegale: Societăți comerciale din Bacău, închise după ce au vândut tutun către minori first appeared on IasiTV Life.