Horoscop săptămânal, 6 – 12 octombrie 2025: Energie proaspătă și Lună Plină în Berbec
Jurnalul.ro, 5 octombrie 2025 06:10
Săptămâna aceasta vine cu energie proaspătă și motivație pentru toate semnele zodiacale.
Acum 10 minute
06:30
Un profesor de artă s-a considerat ateu până când a trecut printr-o experiență cutremurătoare, care i-a schimbat viața definitiv.
Acum 30 minute
06:10
Acum 6 ore
00:40
Institutul Cervantes sărbătorește Ziua Cinematografiei Spaniole cu proiecția filmului „Tasio” (1984) de Montxo Armendáriz # Jurnalul.ro
O nouă ediție din Ziua Cinematografiei Spaniole readuce în prim-plan patrimoniul cinematografic ca sursă indispensabilă prin intermediul căreia cunoaștem mai bine cultura vizuală a secolului al XX-lea.
Acum 8 ore
00:30
Ștefan Hrușcă pornește într-un nou turneu național de colinde, o reîntoarcere la sufletul Crăciunului # Jurnalul.ro
Crăciunul nu are același farmec fără glasul care, de peste 30 de ani, ne cheamă acasă.
00:20
Pe 5 octombrie 2025, patru zodii primesc un mesaj puternic din partea Universului.
4 octombrie 2025
23:50
Ministra Mediului merge la Gura Teghii pentru discuții cu localnicii despre hidrocentrala Surduc # Jurnalul.ro
Diana Buzoianu, ministra Mediului, se va întâlni duminică cu locuitorii din satul Păltiniș, comuna Gura Teghii (județul Buzău), pentru a discuta proiectul hidrocentralei Surduc.
23:30
O dietă bazată pe fructe, legume, nuci și cereale integrale, cu consum redus de carne și lactate, ar putea preveni aproximativ 15 milioane de decese anual, în lume, arată un raport al Comisiei Eat-Lancet din 2025.
23:10
Donald Trump avertizează Hamas că nu va tolera nicio întârziere în aplicarea planului său # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă mişcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va "tolera nicio întârziere" în aplicarea planului său pentru liberarea ostaticilor pe care îi deţine în Fâşia Gaza, relatează AFP şi Reuters.
23:00
Rapid Bucureşti a urcat pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 3-1 (2-0), sâmbătă seara, în Giuleşti, în etapa a 12-a.
23:00
George Russell, pole spectaculos la Singapore. Mercedes surprinde în fața Red Bull și McLaren # Jurnalul.ro
George Russell a obținut o pole position neașteptată pentru Mercedes în Marele Premiu al Singapore-ului, devansându-l pe Max Verstappen și oprind duelul dintre McLaren și Red Bull.
22:50
Papa Leon al XIV-lea a afirmat vineri că vârstnicii sunt "un dar" şi a lansat un apel conform căruia niciunul dintre ei nu trebuie să fie abandonat sau să se simtă inutil. Declaraţia a fost făcută în cadrul discursul său adresat participanţilor la un congres internaţional pentru pastoraţia bătrânilor, transmite agenţia EFE.
Acum 12 ore
22:30
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat alegerile din Cehia: Vrem să salvăm Europa! # Jurnalul.ro
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat alegerile parlamentare din Cehia sâmbătă, făcând să se contureze perspectiva unui guvern care va propulsa tabăra europeană anti-imigraţie şi va reduce sprijinul pentru Ucraina, relatează Reuters.
22:30
Activista de mediu Greta Thunberg le-a transmis oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în detenția israeliană, după ce a fost arestată alături de alți membri ai unei flotile care încerca să ducă ajutoare în Gaza.
22:00
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seara, într-un apartament aflat într-un bloc cu zece etaje din Arad, o femeie fiind scoasă din locuinţă în stare de inconştienţă, iar alte două au avut nevoie de îngrijiri medicale.
21:50
Proteste violente în Georgia: manifestanții pro-europeni au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial # Jurnalul.ro
Mii de protestatari pro-europeni au ieșit sâmbătă pe străzile capitalei Georgiei, încercând să intre în palatul prezidențial din Tbilisi. Poliția a intervenit cu tunuri de apă și gaze iritante pentru a dispersa mulțimea.
21:50
Donald Trump a declarat vineri că mișcarea islamistă Hamas este 'pregatită pentru o pace durabilă', după ce a răspuns la planul său de pace pentru Gaza și i-a cerut aliatului său israelian să înceteze bombardamentele, relatează AFP.
21:30
Președintele american Donald Trump ar considera că premierul israelian Benjamin Netanyahu a devenit o povară, atât pentru Israel, cât și pentru Statele Unite, afirmă analistul politic israelian Ori Goldberg, într-o declarație pentru Al Jazeera.
21:10
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur modul în care au fost organizate alegerile din 2024, acuzând partidele de guvernare că au creat haos electoral și condițiile favorabile pentru ingerința Rusiei.
21:10
Prima Lună Plină a toamnei, cunoscută și sub numele de Luna Plină a Recoltei, luminează cerul pe 6 octombrie. Această fază lunară marchează punctul culminant al sezonului astral, fiind prima după perioada eclipselor. Dacă unele zodii vor resimți puternic vibrațiile cosmice, altele se vor bucura de o energie mai blândă, care le va ajuta să-și urmeze drumul cu mai multă claritate și liniște interioară.
21:00
Lacrimi și revoltă la Iași: Copiii morți în Spitalul "Sfânta Maria", comemorați în Piața Națiunior # Jurnalul.ro
Câteva zeci de persoane s-au adunat sâmbătă seara în Piaţa Naţiunilor, din faţa Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" din Iaşi, pentru comemorarea celor şapte copii care şi-au pierdut viaţa la Spitalul "Sfânta Maria".
20:50
Sebastien Lecornu, noul premier al Franței, vrea să introducă o taxă suplimentară pentru persoanele cu venituri anuale mai mari de 250.000 de euro, în încercarea de a obține sprijinul opoziției socialiste pentru bugetul de stat din 2026, scrie Les Echos.
20:30
Oamenii echilibrați emoțional aleg calitatea în locul cantității atunci când vine vorba de relații de prietenie. Nu caută să impresioneze printr-un cerc social numeros, ci își construiesc legături autentice, bazate pe respect, încredere și susținere reciprocă. Iată de ce, de cele mai multe ori, prieteniile lor sunt mai puține la număr, dar cu mult mai valoroase.
20:10
Săptămâna adevărului: Super Luna în Berbec aduce decizii finale între 6–12 octombrie 2025 # Jurnalul.ro
Săptămâna 6–12 octombrie 2025 vine cu o energie intensă datorită Super Lunii Pline în Berbec, care ne forțează să privim adevărul în față și să acționăm acolo unde am amânat.
20:10
Partidul de dreapta ANO, condus de Andrej Babis, câștigă alegerile parlamentare din Cehia # Jurnalul.ro
Mișcarea ANO, partid populist de dreapta condus de fostul premier Andrej Babis, a obținut aproximativ 35% din voturi la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor preliminare.
19:50
Incident șocant în Toulouse: Zeci de studenți la Medicină, găsiți în lenjerie intimă și legați de copaci într-o pădure în timpul unei „inițieri”. Trei au ajuns la spital # Jurnalul.ro
Un incident șocant a avut loc miercuri, 24 septembrie, în pădurea Bouconne, situată în apropiere de Toulouse, unde 55 de studenți din anul II de la Facultatea de Medicină Toulouse-Rangueil au fost găsiți parțial dezbrăcați, unii legați de copaci și având călușuri în gură. Potrivit surselor citate de presa franceză, trei dintre aceștia au fost spitalizați, unul dintre ei în stare critică.
19:30
În București, o noapte de cazare pentru două persoane costă între 150 și 600 de lei, iar în Brașov între 170 și 650 de lei. La Cluj-Napoca, Sibiu sau Timișoara poate fi puțin mai scump, dar cei care fac rezervări în avans au parte de reduceri. La mare căutare sunt excursiile active aproape de orașe.
19:10
Ponturi utile. 5 tipuri de rufe pe care nu ar trebui să le speli niciodată cu apă rece # Jurnalul.ro
Spălatul hainelor cu apă rece este adesea recomandat pentru reducerea facturii la energie și pentru protejarea anumitor țesături. Totuși, experții atrag atenția că acest obicei nu este întotdeauna eficient pentru igienizare. Există câteva tipuri de rufe care necesită apă caldă sau chiar fierbinte pentru a elimina murdăria, bacteriile și mirosurile neplăcute.
18:50
Caz uluitor în Ploiești: Un tată i-a dat fiului de 12 ani cheile autoturismului și l-ar fi filmat cu telefonul mobil în timp ce acesta conducea pe un drum public # Jurnalul.ro
Un bărbat din Ploiești este cercetat de polițiști după ce și-a pus fiul de 12 ani la volan și l-a filmat în timp ce conducea un autoturism pe un drum public. Imaginile au apărut pe internet și au declanșat ancheta.
18:40
Oprescu, fost primar general al Capitalei, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost localizat și reținut sâmbătă în Grecia, în apropiere de aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.
18:30
Reduceri de posturi și de salarii pentru ”bugetarii de lux” de la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2 # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, act normativ care prevede restructurări semnificative la ANRE, ASF și ANCOM. Noile măsuri includ reducerea numărului de posturi și scăderea salariilor și bonusurilor pentru membrii conducerilor acestor instituții, scrie Agerpres.
18:10
Un bărbat și o femeie au murit sâmbătă după-amiază, într-un accident produs pe drumul județean 792A, la ieșirea din localitatea Miersig spre Leș.
17:50
Papa Leon va publica primul document al mandatului său pe 9 octombrie, a anunțat Vaticanul sâmbătă, cu un text care va oferi probabil indicii despre prioritățile noului pontif pentru Biserica Catolică, care numără 1,4 miliarde de membri.
Acum 24 ore
17:30
Prețurile mari îi fac pe români, restanţieri la igiena orală. 7 din 10 consideră serviciile prea scumpe # Jurnalul.ro
Cei mai mulți dintre români (30,34%) investesc sub 500 de lei pe an în vizitele la stomatolog, urmați de cei care își bugetează 500-1000 de lei pe an (27,46%), peste 1.500 de lei (9,83%) și 1.000-1.500 de lei (8,65%) , potrivit raportului Starea Igienei Orale.
17:10
Georgienii, chemaţi la urne pentru alegeri locale, opoziţia cere organizarea de proteste # Jurnalul.ro
Georgienii sunt chemaţi la urne sâmbătă în cadrul alegerilor locale, ocazie cu care liderii opoziţiei intenţionează să mobilizeze populaţia pentru a participa la proteste, cu riscul de a se confrunta cu un nou val de represiune şi arestări, relatează AFP.
16:50
Cel puțin 30 de persoane au fost rănite într-un atac cu dronă rusească asupra gării din Shostka, regiunea Sumî, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. El a acuzat Rusia de un nou act de „terorism” și a cerut partenerilor occidentali „acțiuni puternice, nu doar vorbe”.
16:30
Bărbatul peste care s-a prăbușit un copac, aseară, în drum spre Păltiniș, are fracturi craniene. A fost operat și se află la ATI # Jurnalul.ro
Bărbatul de 29 de ani internat la Secția de Neurochirurgie a SCJU Sibiu după ce un copac s-a prăbușit peste autoturismul său vineri seară, în timp ce se deplasa spre Păltiniș, a fost operat și se află la ATI, sedat și ventilat mecanic.
16:10
Cele patru zodii considerate „răufăcătoarele” horoscopului. De ce sunt văzute ca personaje negative # Jurnalul.ro
Nu toate semnele zodiacale joacă rolul eroului. Unele par să fie făcute pentru a întruchipa arhetipul „personajului negativ”. Aceste patru zodii sunt adesea percepute ca instigatoare, reci sau chiar intimidante. Totuși, ele nu sunt malefice, ci doar neînțelese. Rolul lor este să provoace schimbarea și să învețe lecții de viață prin puterea lor interioară.
16:00
La Mănăstirea Cernica a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
15:50
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele opt luni din 2025 a fost de 13.251, în creştere cu 7,31% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
15:30
Șoferii din Capitală vor avea parte de noi restricții de circulație în zona Piaţa Unirii # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat, sâmbătă, noi măsuri şi restricţii de circulaţie, care vor intra în vigoare de luni pentru următoarele şase luni, în privinţa şantierului la planşeul din Piaţa Unirii, menţionând că lucrările sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru şi există şanse ca lucrările să se încheie mai devreme decât a fost stabilit.
15:10
Toamna aduce cu ea nu doar culori spectaculoase și arome calde, ci și ocazia de a petrece timp de calitate cu familia.
14:50
În medicina tradițională chineză, unghiile tăiate au o valoare neașteptată. Companiile le cumpără pentru a le transforma în pulbere fină, folosită la tratarea afecțiunilor precum distensia abdominală la copii și amigdalita
14:30
Averse puternice in ultimele 24 de ore: 35 de stații hidrometrice au înregistrat precipitații de peste 50 l/mp # Jurnalul.ro
În ultimele 24 de ore, numeroase stații hidrometrice din România au înregistrat cantități de precipitații peste valorile normale, cu 35 de stații raportând ploi de peste 50 l/mp și valori izolate de peste 70 l/mp, potrivit datelor comunicate de Apele Române.
14:10
Persoanele născute în aprilie trăiesc cu o sete de cunoaștere și o energie aparte, care le împinge să exploreze lumea în toată complexitatea ei. Chiar dacă unii le consideră instabili sau imprevizibili, curiozitatea lor este, de fapt, motorul care îi ajută să trăiască viața la maximum.
13:30
Accident între un TIR și o autoutilitară pe autostrada A1, în județul Sibiu — o persoană rănită # Jurnalul.ro
Circulația este restricționată sâmbătă pe autostrada A1 Sibiu – Deva, în zona kilometrului 238, după o coliziune între un TIR și o autoutilitară. În urma impactului, o persoană a fost rănită, iar traficul se desfășoară pe banda de urgență.
13:10
Oamenii fermecători îi atrag pe ceilalți fără efort. Deși fiecare are propriul stil, unele zodii sunt în mod natural talentate în acest domeniu. Cu personalitățile lor captivante, au capacitatea de a lăsa o impresie de durată asupra celor pe care îi întâlnesc. I
12:50
Protejează-te de înșelăciunile din mediul online! Polițiștii trag un semnal de alarmă asupra pericolelor care vă pândesc „la un click distanță” # Jurnalul.ro
Poliţiştii atrag atenţia asupra metodelor de înşelăciune în mediul online şi a atacurilor de tip spoofing, care implică apeluri şi mesaje în care infractorii falsifică identitatea, cu scopul sustragerii banilor sau a datelor personale pentru săvârşirea de infracţiuni.
12:30
Trafic îngreunat din cauza poleiului pe DN 18, în Pasul Prislop. Drumarii au împrăştiat noaptea trecută 15 tone de antiderapant # Jurnalul.ro
Lucrătorii de la întreţinerea drumurilor naţionale au fost nevoiţi să împrăştie 15 tone de material antiderapant, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe drumul naţional DN 18, în Pasul Prislop, la peste 1.400 de metri altitudine, unde a nins viscolit şi s-a format şi un strat de gheaţă pe carosabil., a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.
12:10
ALERTĂ hidrologică: Cod galben de inundaţii pe unele râuri din judeţele Olt, Teleorman şi Constanţa până duminică dimineaţa # Jurnalul.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din judeţele judeţele Olt, Teleorman şi Constanţa, valabilă până duminică la ora 09:00.
11:50
Fostul primar al municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, a încetat din viață vineri seara, la vârsta de 69 de ani. Acesta s-a stins după o luptă grea cu o boală care l-a măcinat în ultimii ani.
