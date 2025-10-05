Horoscop săptămânal, 6 – 12 octombrie 2025: Energie proaspătă și Lună Plină în Berbec

12:30

Lucrătorii de la întreţinerea drumurilor naţionale au fost nevoiţi să împrăştie 15 tone de material antiderapant, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe drumul naţional DN 18, în Pasul Prislop, la peste 1.400 de metri altitudine, unde a nins viscolit şi s-a format şi un strat de gheaţă pe carosabil., a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.