„Micul Dhaka” sau „Dubai în mizerie”. Dezbaterea despre cum arată azi Bucureștiul care a încins internetul
Adevarul.ro, 5 octombrie 2025 06:15
Bucureștenii sunt tot mai critici cu propriul oraș, atunci când îl compară cu marile metropole europene sau chiar cu orașe precum Budapesta sau Varșovia. În viziunea multora, orașul devine tot mai oriental, iar marile probleme se accentuează în loc să se rezolve.
• • •
Acum 30 minute
06:15
Acum 2 ore
05:15
Cele mai valoroase celule stem din corpul uman. Statul român oferă beneficii unice pentru donatori # Adevarul.ro
Celulele stem stau la baza dezvoltării tuturor organismelor. Practic sunt celule pluripotente care se pot transforma în absolut orice tip de țesut, în funcție de nevoie. Sunt considerate foarte importante în tratarea unor boli incurabile iar statul român îi răsplătește pe donatori.
Acum 4 ore
04:15
Paradoxul oboselii. Cum să ai energie nelimitată în fiecare zi, simplu și rapid. Sfaturile neurologilor # Adevarul.ro
Descoperă cum să ai energie nelimitată în fiecare zi: sfaturile neurologilor despre mișcare, somn, alimentație și obiceiuri care combat oboseala zilnică.
03:45
Cât câștigi la primul job, cu cine îți împarți cheltuielile, cât de devreme începi să investești sau cum alegi un angajator. Sunt decizii aparent banale, dar care pot face diferența între stabilitate și insecuritate financiară pe termen lung.
03:15
Telefonul a bătut televiziunea. Șapte ore și jumătate pe zi în fața ecranelor. Ce spun psihologii # Adevarul.ro
Oamenii petrec astăzi mai mult timp în fața ecranelor decât oricând. În medie, adulții din Marea Britanie stau 4 ore și 20 de minute online pe zi pe smartphone, tabletă sau computer, potrivit raportului Ofcom Online Nation 2024.
02:45
Misteriosul loc din România unde curgea laptele și mierea. Unde se afla Jaleșul, cel mai vechi județ românesc, loc enigmatic al abundenței # Adevarul.ro
Pe teritoriul actual al României a existat un loc legendar al abundenței, renumit pentru recoltele bogate de grâne, miere și alte produse agricole. Numele său era Jaleș și este considerat primul județ atestat din istoria românilor, având un rol economic important în epocă.
Acum 6 ore
02:15
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici # Adevarul.ro
Cele mai controversate teorii despre daci au apărut în secolul al XIX-lea, fiind interpretări fanteziste ale unor oameni de știință pasionați, dar care nu au putut fi susținute științific. Unele au intrat în vasta documentație promovată de susținătorilor, numiți uneori, ironic, „dacopați”.
01:45
Ce cadou faci cuiva care nu te place? Psihologii explică mecanismele ascunse din spatele darurilor pasiv-agresive # Adevarul.ro
Cadourile nu sunt întotdeauna gesturi de curtoazie. Uneori devin instrumente prin care se poartă micile conflicte din familie, arată editorialistul britanic Robert Shrimsley într-un text publicat în Financial Times. Totul pornește de la întrebarea unei cititoare.
01:15
Soluția unui antropolog pentru bugetul Educației: „Toți politicienii să fie obligați să își înscrie copiii doar în sistemul public” # Adevarul.ro
Cum sunt împărțiți banii din bugetul unei țări? Antropologul Radu Umbreș susține că fondurile alocate în domenii precum educație, sănătate, justiție reflectă interesele private ale elitelor care conduc țara. El are o soluție pentru creșterea bugetului Educației.
Acum 8 ore
00:30
Tichete mai mari pentru angajați din octombrie. Ministerul Finanțelor propune o creștere de 20 de lei # Adevarul.ro
Un proiect de act normativ pus în dezbatere de Ministerul Finanțelor prevede creșterea valorii unor tichete acordate angajaților cu 20 de lei chiar din luna octombrie 2025.
00:15
5 octombrie: 14 ani de la moartea lui Steve Jobs, CEO-ul companiei Apple, una dintre cele mai influente personalități din industria tehnologiei # Adevarul.ro
5 octombrie amintește de evenimente importante petrecute de-a lungul istoriei. În Franța este instituită era republicană. Aceasta începea pe 22 septembrie 1792; anul era format din 12 luni a câte 30 de zile, împărțite și ele în decade.
00:15
Transportul rutier, în plină ascensiune. România, pe val, dar cu drumuri sub așteptări # Adevarul.ro
România a înregistrat cea mai mare creștere a transportului rutier de marfă - creștere cu 69% în zece ani, de trei ori peste ritmul Uniunii Europene – însă ritmul accelerat este insuficient în lipsa continuării investițiilor în infrastructură, avertizează specialiștii.
4 octombrie 2025
23:45
Scenariile aderării Republicii Moldova la UE: între decuplarea de Ucraina și un posibil vot întârziat # Adevarul.ro
Reconfirmarea parcursului european al Republicii Moldova, prin votul din 28 septembrie, readuce în atenție scenariile privind aderarea la Uniunea Europeană. Liderii europeni subliniază că este nevoie de un răspuns pe măsură din partea UE, însă procesul de integrare rămâne complicat.
23:15
Salonul Auto București 2025: World Car of the Year, premiere electrice și spectacole de drift – tot ce trebuie să știi # Adevarul.ro
Descoperă Salonul Auto București 2025: World Car of the Year, premiere electrice și hibride, drift show-uri și peste 400 de modele. Tot ce trebuie să știi despre SAB.
23:00
Giuleștiul fierbe! Rapid a urcat pe primul loc și visează la titlu, după mai bine de 20 de ani # Adevarul.ro
Vișiniii au trecut la pas de Farul.
22:45
Soluțiile prin care Moldova ar rezolva definitiv problema care o trage înapoi de 35 de ani: „Trebuie scoși neapărat din lumea aia rusă” # Adevarul.ro
Republica Moldova nu mai poate amâna la nesfârșit rezolvarea problemei Transnistriei, regiunea folosită de Rusia pentru a controla Chișinăul. Politologul Marius Ghincea, de la Universitatea ETH Zurich, indică, într-o analiză pentru „Adevărul”, soluțiile pe care le-ar avea viitorul guvern moldovean.
Acum 12 ore
22:15
Panică într-un bloc din Arad, în urma unui incendiu: o femeie a fost scoasă inconştientă. 25 de persoane au fost evacuate # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seara, într-un apartament situat la etajul nouă al unui bloc cu zece etaje de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. O femeie a fost scoasă inconştientă din locuinţă, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
22:15
O eventuală respingere de către CCR a reformei pensiilor magistraţilor „ar fi un eşec îngrozitor al societăţii, nu al premierului", spune un consilier BNR # Adevarul.ro
Eugen Rădulescu, consilier BNR, a declarat la Antena 3 CNN că, dacă CCR ar respinge reforma pensiilor magistraților, această decizie „ar fi un eşec îngrozitor al societăţii, nu al premierului".
22:15
Horoscop duminică, 5 octombrie. Nativii unei zodii primesc vești bune în privința baniilor, în timp ce Fecioarele au parte de schimbări # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de 5 octombrie, 2025. Berbecii primesc vești bune în privința banilor, în timp ce Fecioarele au parte de schimbări importante.
22:00
Traian Băsescu acuză PSD, PNL și UDMR că au păcălit electoratul și au favorizat ingerințele Rusiei # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur modul în care au fost organizate alegerile din 2024, acuzând partidele din coaliția de guvernare - PSD, PNL și UDMR-că au creat haos electoral și condițiile favorabile pentru ingerințe Rusiei.
22:00
În cinci ani de mandat, judecătorul CCR Cristian Deliorga a încasat mai mulți bani din pensia specială decât din salariu. Sumele sunt halucinante pentru un om de rând # Adevarul.ro
Pe parcursul celor cinci ani de mandat, judecătorul CCR Cristian Deliorga, care cumulează pensia specială cu salariul, a strâns din prima sursă amintită cu 400.000 de lei mai mult decât din leafă.
22:00
Revelația a doi vloggeri din Spania care au vrut să afle dacă România e săracă și periculoasă: „Adevărul e că e foarte trist” # Adevarul.ro
Doi vloggeri spanioli care călătoresc în lumea largă au avut o surpriză mare în România. Deși se așteptau să aibă de-a face cu o țară săracă, plină de infractori, ei au descoperit cu totul altceva.
22:00
Negocieri cruciale la Cairo: Israel și Hamas discută schimbul de ostatici în contextul planului de pace a lui Trump # Adevarul.ro
Israel și Hamas participă duminică și luni la discuții indirecte la Cairo, menite să faciliteze schimbul de ostatici israelieni și deținuți palestinieni, potrivit presei egiptene apropiate autorităților.
21:45
Dueluri pe ploaie și pe vânt la Trofeul Poiana Brașov.
21:45
China furnizează informaţii Rusiei pentru a-şi lansa mai precis rachete în interiorul Ucrainei # Adevarul.ro
China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să-și calibreze loviturile şi să identifice noi ţinte în Ucraina, a declarat sâmbătă, 4 octombrie, un oficial din domeniul serviciilor de informaţii.
21:15
INTERVIU Sir Ben Kingsley și Celia Imrie, despre bătrânețe ca reinventare și legătura cu generațiile viitoare. „Butonatul nu înseamnă dobândirea înțelepciunii“ # Adevarul.ro
Prin Sir Ben Kingsley și Celia Imrie, „Clubul Crimelor de Joi“, noua adaptare Netflix semnată de Chris Columbus, vorbește despre cum senectutea nu e o retragere liniștită, ci un teritoriu al rezistenței, al curiozității și al unei relevanțe pe care societatea grăbită tinde să o uite.
21:15
Georgia fierbe: mii de protestatari în stradă, în timp ce partidul aflat la guvernare anunță victoria în alegeri. Poliția a folosit gaze lacrimogene # Adevarul.ro
Poliția georgiană a intervenit cu spray cu piper și tunuri cu apă pentru a dispersa miile de protestatari adunați la palatul prezidențial sâmbătă, în ziua alegerilor municipale, când opoziția a organizat un mare miting împotriva guvernului.
21:00
Avertismentul unui consilier BNR: „Putem să ajungem mult mai rău decât TVA de 24%”. Ce spune despre prețuri și inflație # Adevarul.ro
Consilierul lui Mugur Isărescu, Eugen Rădulescu, a spus la Antena 3 CNN, că „prețurile nu au cum să scadă" adăugând însă că „veniturile vor începe să crească”, dacă programul de guvernare merge cum trebuie. În caz contrar, „putem să ajungem mult mai rău decât TVA de 24%”.
20:45
George Simion, un nou derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan: „V-am spus că este autist și nu m-ați crezut” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, a lansat sâmbătă, 4 octombrie, a avut un nou derapaj grav la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook. „V-am spus că este autist și nu m-ați crezut”, a spus el.
20:30
Rețeta de murături care nu dă greș niciodată: „Sunt crocante și gustoase, exact cum le făcea mama”. Ingredientul care nu trebuie să lipsească # Adevarul.ro
Este sezonul murăturilor, iar Anyta dezvăluie rețeta sa perfectă, pe care o folosește de ani de zile și la care nu renunță niciodată. „Legumele ies crocante, gustoase și se păstrează întreaga iarnă, exact așa cum le făcea bunica”, spune bloggerul culinar.
20:30
Cameleonul Babiš. Cum s-a folosit miliardarul de discursul populist în stil Trump pentru a câștiga alegerile din Cehia # Adevarul.ro
Magnatul agriculturii Andrej Babiš, pe cale să revină la putere în Cehia, și-a câștigat mulți alegători pe fondul nemulțumirii populației privind condițiile de trai, apelând la un discurs populist în stilul lui Donald Trump, relatează Politico.
20:15
Doi minori de 15 ani, reţinuţi după ce au furat 400 litri de motorină. La percheziții, polițiștii au găsit inclusiv pistoale. Adolescenții au fost reținuți # Adevarul.ro
Doi minori din Făget, județul Timiș, au fost reţinuţi sâmbătă, 4 octombrie, pentru furt calificat. Adolescenții sunt bănuiţi că ar fi sustras, în mai multe nopţi, circa 400 litri de motorină din autovehicule şi utilaje ale primăriei şi unor societăţi private.
20:15
Iarna a coborât mai devreme în Munții Parâng. Șoselele spectaculoase au devenit tot mai riscante pentru șoferi # Adevarul.ro
Călătoriile pe șoselele alpine din Munții Parâng devin tot mai riscante odată cu apropierea iernii. Primele ninsori s-au așternut pe drumurile Parângului, Transalpina a fost închisă, iar utilajele de deszăpezire au fost mobilizate mai devreme decât în anii trecuți, pentru a elibera căile de acces.
19:45
Trump, ultimatum pentru Hamas: „Nu vom tolera nicio întârziere!” Planul de pace pentru Gaza, în 72 de ore # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă, 4 octombrie, mișcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va „tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său pentru liberarea ostaticilor din Fâșia Gaza.
19:45
Alegerile parlamentare din Cehia, câștigate de partidul populist al miliardarului Andrej Babis # Adevarul.ro
Partidul populist al miliardarului și fostului premier ceh Andrej Babis conduce detașat în alegerile parlamentare de sâmbătă, după numărarea voturilor în 74% din secții, indică date ale biroului ceh de statistică,
19:45
Greta Thunberg spune că este reținută în Israel într-o celulă plină cu păianjeni și păduchi # Adevarul.ro
Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după reținerea și îndepărtarea ei dintr-o flotilă care transporta ajutoare către Gaza, potrivit corespondenței consultate de The Guardian.
19:45
Scandal la RASP Ploiești: singurul candidat a votat propriile condiții de concurs. Procedura a fost anulată # Adevarul.ro
Singurul candidat la șefia Regiei Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești, membru al Consiliului de Administrație, a votat propriile condiții de concurs, stârnind acuzații de conflict de interese. Procedura de concurs a fost suspendată și, ulterior, anulată.
19:15
Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Sibiu și-a suspendat activitatea pentru lucrări de modernizare, care vor dura șase luni # Adevarul.ro
Activitatea Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din Sibiu este suspendată temporar între 1 octombrie 2025 și 31 martie 2026, pentru efectuarea unor lucrări de modernizare, a anunţat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).
19:15
Cumpărăturile de haine la mâna a doua reprezintă o modalitate sustenabilă și mai accesibilă de a-ți completa garderoba. Deși acest tip de cumpărături este foarte popular printre pasionații de modă, există anumite articole pe care nu ar trebui niciodată să le achiziționezi second hand.
18:45
Cel mai bun moment al zilei pentru a lua medicamentul pentru tensiune arterială, identificat de un studiu # Adevarul.ro
Un nou studiu clinic randomizat realizat în China arată că administrarea unei pastile pentru tensiunea arterială o dată pe zi, înainte de culcare, a redus tensiunea arterială nocturnă mai mult decât administrarea acesteia după trezire.
18:30
Copil de trei ani găsit mort într-un canal din orașul Mărășești. Primele indicii ale poliției # Adevarul.ro
Tragedie în județul Vrancea. Un copil de aproximativ trei ani a fost găsit fără viață, sâmbătă după-amiază, într-un canal din orașul Mărășești. Polițiștii au deschis o anchetă.
18:00
Încă 137 de activști care au participat la flotila umanitară pentru Gaza au fost expulzați de Israel în Turcia # Adevarul.ro
Un număr de 137 de activişti deţinuţi de Israel pentru că au participat la flotila care transporta ajutor umanitar spre Gaza au plecat cu avionul din Israel spre Istanbul, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe turc.
18:00
Tatăl atacatorului sinagogii din Manchester, admirator al Hamas: „Vom savura cafea arabă și vom urmări sfârșitul Israelului” # Adevarul.ro
Tatăl atacatorului care a înjunghiat mai mulți membri ai comunității evreiești în fața unei sinagogi din Manchester, a postat pe rețelele sociale mesaje în care susține că va „savura cafea arabă și va urmări” sfârșitul Israelului.
18:00
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost observat sâmbătă, 4 octombrie, pe aeroportul din Salonic, fiind însoțit de forțele de ordine elene.
17:45
Chirurgul care își transformă micii pacienți în supereroi, înainte de operație: „Nu voi mai lăsa niciodată un copil să plângă” # Adevarul.ro
Un medic chirurg pediatru a găsit o modalitate inedită de a transforma frica copiilor înainte de operație în curaj și voie bună: îi îmbracă în costume de supereroi. Micuții pășesc în sala de operație „zburând”.
Acum 24 ore
17:30
Țările din Balcani, lovite de exodul populației: „Când poți câștiga de trei ori mai mult, de ce ai rămâne aproape în sărăcie?” # Adevarul.ro
De ce țările din Balcani, inclusiv România, pierd populație mai rapid decât alte state europene? La această întrebare au încercat să răspundă numeroși oameni din România, Bulgaria, Kosovo, Serbia, Macedonia și alte țări din regiune.
17:30
Scriitorul ceh Ivan Klíma, supravieţuitor al Holocaustului, a murit la vârsta de 94 de ani # Adevarul.ro
Scriitorul și disidentul ceh Ivan Klíma, un supraviețuitor al Holocaustului, a murit la vârsta de 94 de ani, informează sâmbătă DPA, citată de Agerpres.
17:15
Cele trei date de naștere care dezvăluie oamenii cu cea mai puternică intuiție. Descoperă ce spune numerologia # Adevarul.ro
Află de ce nativii zilelor 11, 16 și 30 au o intuiție excepțională și ce spun numerologii despre darurile lor subtile. Descoperă ce spun numerologii despre aceste date speciale.
17:00
Ianis Hagi, fabulos pe teren. Pasă decisivă și gol înscris pentru Alanyaspor: „A marcat unul dintre golurile tatălui său” # Adevarul.ro
Internaționalul român a cucerit inimile fanilor cu cel mai recent gol înscris în Turcia.
17:00
Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie s-ar aplica amenzi mari” # Adevarul.ro
Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia și Flavours of Romania, se află printre persoanele afectate de lipsa curentului electric în zona montană. Ottley a povestit că, de aproape trei zile, locuința sa este fără electricitate.
