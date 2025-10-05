Aeroportul din Vilnius s-a redeschis după o alertă cu ”baloane” suspecte / Traficul a fost perturbat mai multe ore / Incidentul din Lituania, după unul similar din München, unde aeroportul a fost închis două nopți consecutiv

G4Media, 5 octombrie 2025 07:40

Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, s-a redeschis duminică dimineaţa, după câteva ore de perturbări ale traficului în urma unei alerte privind apropierea unor „baloane” suspecte,...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
08:00
Alegeri parlamentare în Siria: Primul scrutin organizat după acapararea puterii de către dictatorul fugar Bashar al-Assad / De ce a fost ales votul indirect și riscurile acestuia în țara măcinată de 14 ani de război, în umbra Rusiei, cu milioane de sirieni strămutați G4Media
Sirienii sunt chemați la vot duminică pentru a-și alege parlamentarii. Este primul astfel de scrutin organizat din 2011, de când dictatorul Bashar al-Assad a acaparat...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:40
Aeroportul din Vilnius s-a redeschis după o alertă cu ”baloane” suspecte / Traficul a fost perturbat mai multe ore / Incidentul din Lituania, după unul similar din München, unde aeroportul a fost închis două nopți consecutiv G4Media
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, s-a redeschis duminică dimineaţa, după câteva ore de perturbări ale traficului în urma unei alerte privind apropierea unor „baloane” suspecte,...   © G4Media.ro.
07:40
OpenAI, în mijlocul riscurilor de procese pentru drepturi de autor după lansarea Sora / Ce face aplicația și de ce e controversată G4Media
Lansarea noii aplicaţii video Sora de către OpenAI a stârnit un val de controverse şi posibile riscuri juridice, după ce utilizatorii au început să creeze...   © G4Media.ro.
Acum o oră
07:30
13.000 de porci au murit într-un incendiu uriaș provocat de o dronă rusească în nord-estul Ucrainei. Animalele erau adăpostite în opt clădiri G4Media
Un atac cu dronă lansat de armata rusă a provocat vineri un incendiu de proporții la o fermă de porci din comuna Novovodolazka, în regiunea Harkov, nord-estul...   © G4Media.ro.
07:30
Polonia în alertă: A mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie / O persoană a murit, nouă au fost rănite G4Media
Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi...   © G4Media.ro.
07:20
ANALIZĂ În Cehia se întrevede un guvern minoritar cu sprijinul a două partide de extrema dreaptă: Populistul Andrej Babis și partidul său ANO 2011 se clasează pe primul loc în alegerile parlamentare G4Media
Omul de afaceri judecat pentru corupție și liderul populist, Andrej Babis se întoarce triumfător la putere la Praga. După ce a ocupat postul de prim...   © G4Media.ro.
07:10
De ce nu-și deschid afaceri tinerii britanici? ”Lipsesc energia și impulsul” / ”Au aversiune la risc” / ”Sistemul e trucat împotriva ta” G4Media
O dezbatere aprinsă a izbucnit în Marea Britanie după ce ministrul britanic al Economiei, Peter Kyle, a criticat tinerii pentru lipsa de spirit antreprenorial, afirmând...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:40
Rețeta de mic dejun a Prințesei Diana/ Diminețile Prințesei Inimilor începeau cu un preparat aparent banal, dar cu un ingredient surprinzător G4Media
A mânca precum un membru al familiei regale nu înseamnă doar caviar și preparate sofisticate. În cazul regetatei Prințese Diana, diminețile începeau cu un preparat...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
02:00
Hackeri suspectaţi de atacuri ransomware asupra retailerilor britanici susţin că au furat un miliard de date de la Salesforce G4Media
Un grup de hackeri care se prezintă drept ”Scattered LAPSUS$ Hunters” a declarat vineri că a furat aproape un miliard de fişiere de la gigantul...   © G4Media.ro.
02:00
„Peaky Blinders” revine cu un nou serial derivat și două sezoane deja confirmate G4Media
Universul Peaky Blinders continuă să se extindă. Netflix și BBC au confirmat oficial lansarea unui nou serial derivat, comandat deja pentru două sezoane, fiecare cu...   © G4Media.ro.
00:50
Populistul Andrej Babis și partidul său ANO 2011 se clasează pe primul loc în alegerile din Cehia. Se întrevede un guvern minoritar cu sprijinul a două partide de extrema dreaptă G4Media
Omul de afaceri și liderul populist, Babis se întoarce triumfător la putere la Praga. După ce a ocupat postul de prim ministru între 2017 și...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:50
Rapid Bucureşti învinge Farul Constanţa cu 3-1 / Giuleştenii sunt liderii Superligii până la meciul Craiovei G4Media
Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 12-a din Superligă. Rapid conduce în clasament,...   © G4Media.ro.
22:40
Premieră în conservarea speciilor. Patru pui dintr-o specie rară de pisică sălbatică, pe cale de dispariție, s-au născut la Zoo Napoli G4Media
Grădina Zoologică din Napoli a anunțat un eveniment deosebit: nașterea a patru exemplare de fossa (Cryptoprocta ferox), un mamifer prădător endemic din Madagascar, asemănător cu...   © G4Media.ro.
21:50
Israel și Hamas trimit delegații la Cairo / Negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor (presa egipteană) G4Media
Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas vor participa duminică şi luni la convorbiri indirecte la Cairo în vederea eliberării ostaticilor şi a deţinuţilor, a relatat...   © G4Media.ro.
21:30
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații G4Media
Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot...   © G4Media.ro.
21:30
George Simion, al treilea derapaj cu termenul ”autist”, referitor la Nicușor Dan / Șeful cu retorică pro-rusă al partidului extremist AUR, postare pe Facebook: ”V-am spus că e autist și nu m-ați crezut” G4Media
George Simion a înregistrat al treilea derapaj cu termenul ”autist”, referitor la Nicușor Dan, în mai puțin de jumătate de an. Șeful cu retorică pro-rusă...   © G4Media.ro.
20:50
SURSE Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan, săptămâna viitoare / Ludovic Orban, vehiculat de asemenea pentru un post de consilier / Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu vor părăsi funcțiile luna viitoare G4Media
Diplomatul Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan, săptămâna viitoare, conform surselor G4Media. Numele fostului...   © G4Media.ro.
20:40
VIDEO Manifestații violente în Georgia, după ce partidul pro-rus de guvernământ revendică victoria în alegerile locale / Un grup de protestatari a vrut să intre în palatul prezidențial G4Media
Poliția din Georgia a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii din fața palatului prezidențial sâmbătă, în timp ce opoziția a...   © G4Media.ro.
20:30
Criza locuințelor, o dilemă europeană / De la îngrijorare la prioritate de politici la nivelul UE G4Media
Orice european care a fost nevoit să se mute în ultimii ani a trăit probabil acest coșmar: creșterea prețurilor locuințelor, a chiriilor și a facturilor...   © G4Media.ro.
20:20
UPDATE Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Încep procedurile de extrădare din Grecia pentru fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare / Decizia va fi luată de o instanță elenă / Precizările Ministerului Justiției G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii....   © G4Media.ro.
20:20
ANALIZĂ Porsche ar putea utiliza motorul boxer în șase cilindri pentru modelele sale mai mici / Ce înseamnă pentru viitorul modelelor Cayman și Boxster G4Media
Porsche prelungește durata de viață a modelelor 718 Boxster și Cayman cu motor cu ardere internă, lansând noi versiuni „de top” care ar putea fi...   © G4Media.ro.
20:20
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul lui Andrej Babiš, miliardarul populist judecat pentru corupție, a câștigat cu 34,7% / Pe locul doi, alianța premierului Petr Fiala, cu 23,2% / Stânga n-a intrat în Parlament / Babiš e aliatul lui Viktor Orban și vrea diminuarea susținerii Ucrainei G4Media
Alegerile parlamentare din Cehia au fost câștigate, sâmbătă, de ANO 2011, partidul lui Andrej Babiš, miliardarul populist judecat pentru corupție, care a obținut 34,7% din...   © G4Media.ro.
20:20
China furnizează informaţii Rusiei pentru a-şi calibra loviturile şi a identifica noi ţinte în Ucraina, susține un oficial din serviciile de informații ucrainene G4Media
China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de...   © G4Media.ro.
19:30
GALERIE FOTO Peste 100 de persoane au ținut un moment de reculegere la Iaşi pentru copiii morți la Spitalul ”Sfânta Maria” / ”Neam ucis de nosocomiale”, mesajul scris din candele la evenimentul organizat la inițiativa Declic și RESET G4Media
Peste o sută de persoane au participat la Iaşi la un eveniment iniţiat de asociaţiile Declic şi RESET, cei prezenţi ţinând un moment de reculegere...   © G4Media.ro.
19:10
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul lui Andrej Babiš, miliardarul populist judecat pentru corupție, a câștigat cu 35% / Pe locul doi, coaliția premierului Petr Fiala, cu 23% / Babiš e aliatul lui Viktor Orban și vrea diminuarea susținerii Ucrainei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:50
Căutarea de piese lego pierdute în mare: A început ca un hobby, a ajuns o misiune și o inițiativă de conștientizare privind poluarea cu plastic G4Media
Ceea ce a început ca un hobby al familiei de explorare a plajelor s-a transformat într-o misiune globală de a da de urma Lego-urilor pierdute...   © G4Media.ro.
18:50
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist judecat pentru corupție, Andrej Babiš, conduce cu 35,92%, la numărarea a 90% din secțiile închise / Alianța premierului Petr Fiala – 22,3% / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
18:40
Rapid Bucureşti învinge pentru a doua oară Hypo Viena şi se califică în turul 3 al European League la handbal feminin G4Media
Echipa Rapid Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia austriacă Hypo Viena, scor 30-19 (14-9), în manşa a doua din turul secund al...   © G4Media.ro.
18:30
BREAKING Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Încep procedurile de extrădare din Grecia pentru fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare / Decizia va fi luată de o instanță elenă G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii....   © G4Media.ro.
18:20
BREAKING Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare, va fi extrădat în România (surse) G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii....   © G4Media.ro.
18:20
Copil de trei ani, găsit mort într-un canal din orașul Mărășești / Decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor G4Media
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, poliţiştii din Vrancea precizând că din primele verificări decesul ar...   © G4Media.ro.
18:10
Dacia Spring poate fi achiziționată pentru doar 3.900 de euro în Italia / Țara oferă 11.000 de euro reducere pentru o mașină electrică G4Media
Aproape toate țările europene oferă un ecotichet pentru achiziția unei mașini noi, accentul fiind pus pe cele electrice pentru a atinge țintele de emisii impuse...   © G4Media.ro.
18:10
BREAKING Sorin Oprescu, escortat de polițiști în Salonic / Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii / Fostul primar al Capitalei este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii....   © G4Media.ro.
18:00
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, întrebat dacă se lucrează la o vizită a lui Nicuşor Dan la Casa Albă: ”Da. Ne dorim ca această vizită să fie una de substanţă, nu de imagine” G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să...   © G4Media.ro.
17:50
Greta Thunberg acuză că este reținută de Israel într-o celulă „infestată cu ploșnițe”, cu prea puțină apă și mâncare G4Media
Activista de mediu Greta Thunberg le-a declarat oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană după reținerea și îndepărtarea sa de pe...   © G4Media.ro.
17:40
Wikipedia nu a murit, dar inteligența artificială ridică provocări majore – studiu din Marea Britanie G4Media
Wikipedia supraviețuiește, cel puțin pentru moment, erei inteligenței artificiale (AI), potrivit unui nou studiu realizat de King’s College London din Regatul Unit. Enciclopedia gratuită, bazată...   © G4Media.ro.
17:40
Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide: ”Este o cratiță comună, în care fiecare bagă lingura cât poate de adânc” G4Media
Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-partidul extremist AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide, într-un comunicat de presă transmis...   © G4Media.ro.
17:40
Guma de mestecat care detectează gripa, o posibilă alternativă la exsudatul nazal G4Media
Un test inovator pentru depistarea gripei ar putea, în viitor, să înlocuiască tampoanele nazale, cu gumă de mestecat sau pastile, folosind limba ca instrument de...   © G4Media.ro.
17:20
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu 37,68%, la numărarea a peste 60% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 20,87% / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
17:20
Scriitorul și disidentul anticomunist ceh Ivan Klíma, supraviețuitor al Holocaustului, a murit la 94 de ani G4Media
Scriitorul şi disidentul ceh Ivan Klíma a murit la vârsta de 94 de ani, informează sâmbătă DPA, transmite Agerpres. Klíma, un supravieţuitor al Holocaustului, s-a...   © G4Media.ro.
17:20
Mercedes, în fața lui McLaren și RedBull în calificările din Singapore: George Russell, pole position pentru cursa de pe Marina Bay G4Media
Pilotul Mercedes George Russell va pleca din pole position în cursa de pe circuitul stradal Marina Bay din cadrul Marelui Premiu din Singapore, după ce...   © G4Media.ro.
17:20
Supă de oase de vită – rețetă și beneficii pentru sănătate/ De secole, este folosită atât ca bază pentru alte preparate, cât și ca remediu natural pentru întărirea organismului G4Media
Supă de oase de vită, este una dintre cele mai vechi și mai hrănitoare rețete tradiționale. De secole, este folosită atât ca bază pentru alte preparate, cât...   © G4Media.ro.
17:10
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu puțin peste 38%, la numărarea a 50% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 20,31% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
17:10
Cum pot fi copiii îndepărtați de social media? Recomandări ale experților europeni pentru a umple golul G4Media
Mulți părinți sunt îngrijorați de efectele nocive ale rețelelor de socializare și ale timpului excesiv petrecut pe ecran – dar poate fi dificil să știe...   © G4Media.ro.
17:10
Pescarii filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de spionaj chinezească. Ce sunt capabile să facă G4Media
Garda de Coastă a Filipinelor a anunțat marți că pescari filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de origine chineză în timp ce pescuiau în...   © G4Media.ro.
17:00
STUDIU Wikipedia rămâne o sursă puternic utilizată / Inteligența artificială reprezintă, totuși, un pericol pentru platformă – King’s College G4Media
Wikipedia supraviețuiește pentru moment noii ere bazate pe inteligență artificială, dar cercetătorii sunt pesimiști legat de viitorul platformei. Un studiu realizat de King’s College din Londra,...   © G4Media.ro.
17:00
Alte 137 de persoane de pe flotila Sumud au fost expulzate de Israel în Turcia G4Media
Un număr de 137 de activişti deţinuţi de Israel pentru că au participat la flotila care transporta ajutor umanitar spre Gaza au plecat cu avionul...   © G4Media.ro.
17:00
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate G4Media
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei...   © G4Media.ro.
16:50
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu aproape 39%, la numărarea a 33% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 19,66% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
16:50
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu: ”Proiectul zidului anti-dronă se va numi proiectul Octopus” / Ce presupune zidul de protecție al NATO împotriva dronelor G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a afirmat că proiectul zidului anti-dronă se va numi Octopus şi a explicat că această ”caracatiţă” va însemna un zid de...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.