OpenAI, în mijlocul riscurilor de procese pentru drepturi de autor după lansarea aplicaţiei Sora

SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicuşor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa rusească, afirmă într-un interviu acordat News.ro profesorul Armand Goşu, istoric specializat pe spaţiul ex-sovietic. Armand Goşu afirmă că versiunea lansată în spaţiul public, conform căreia serviciile secrete ar fi atenţionat din timp asupra atacului hibrid rusesc, este doar o manipulare copiată din manualele KGB-ului. E puţin probabil, spune istoricul, ca serviciile de informaţii româneşti să fi semnalat responsabililor politici ce se petrece. Acum se încearcă doar ştergerea urmelor că au încercat o lovitură de stat împreună cu ruşii şi că au fost în spatele lui Călin Georgescu.