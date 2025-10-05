SuperLiga: Petrolul Ploiești, victorie în deplasare cu FC Argeș
HotNews.ro, 5 octombrie 2025 07:40
Petrolul Ploiești a învins-o pe revelația FC Argeș cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, în deplasare, la Mioveni, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres. Unicul gol al partidei…
Acum 30 minute
07:50
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia # HotNews.ro
Polonia, membră a NATO, a declarat că a mobilizat avioane duminică dimineața pentru a asigura siguranța aeriană după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra Ucrainei, potrivit Reuters. Oficialii din țara invadată au anunțat…
07:40
Petrolul Ploiești a învins-o pe revelația FC Argeș cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, în deplasare, la Mioveni, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres. Unicul gol al partidei…
Acum o oră
07:30
Președintele AUR, George Simion, este din nou protagonistul unui derapaj grav, fiind a treia oară în acest an când folosește cuvântul „autist” în sens peiorativ pentru a-și jigni un rival politic. „V-am spus că e…
07:20
China furnizeză Rusiei informații satelitare cruciale pentru lovituri de precizie, spun serviciile secrete ucrainene # HotNews.ro
China furnizează informații Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de informații, relatează Reuters. Oleg Alexandrov, un oficial din Agenția de…
Acum 2 ore
07:00
„Mă știu cu toți. Toată lumea. Înțelegi?”. Cum a fost șantajat șeful companiei care administrează farmaciile Catena de doi polițiști ca să le plătească o mică avere. Unul este soțul unei judecătoare # HotNews.ro
Un ofițer al Direcției de Operațiuni Speciale (DOS) a Poliției Române, structură care pune în aplicare mandatele de supraveghere tehnică în dosarele penale, a recunoscut că a profitat de informațiile confidențiale la care avea acces…
Acum 12 ore
23:50
SuperLiga: Rapid a urcat pe primul loc, dar Costel Gâlcă nu e mulțumit: „Trebuie să avem mai multă personalitate” # HotNews.ro
Constantin Gâlcă, antrenorul echipei Rapid București, s-a declarat nemulțumit de modul în care jucătorii săi au tratat repriza secundă a meciului cu Farul Constanța, scor 3-1. După victoria obținută în fața „marinarilor”, giuleștenii au urcat…
23:50
FOTO VIDEO Proteste violente în Georgia. Manifestanții au încercat să intre în palatul prezidențial din Tbilisi / Forţele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă # HotNews.ro
Zeci de mii de manifestanţi au ieşit în stradă la Tbilisi, sâmbătă, în ziua alegerilor locale, pentru a protesta față de cei care dețin puterea în Georgia. Manifestanţii au mărşăluit către palatul prezidenţial, unde au…
23:20
„Să rezolvăm asta repede”. Trump presează Hamas să ajungă la o înțelegere cu Israelul, altfel „orice e posibil” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă gruparea palestiniană Hamas să „se miște repede” și să accepte un acord de pace cu Israelul, altfel riscă noi distrugeri în Fâșia Gaza, potrivit AFP. „Hamas trebuie să…
22:50
Partidul miliardarului populist Andrej Babiš câștigă alegerile parlamentare din Cehia / Un rezultat care „îndepărtează țara de sprijinul Ucrainei și o apropie de poziția pro-rusă a Ungariei” # HotNews.ro
Partidul de dreapta ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți), condus de fostul premier miliardar Andrej Babiš, a câştigat, sâmbătă, alegerile parlamentare din Cehia cu aproximativ 35% din voturi, a anunţat Oficiul ceh de Statistică, după numărarea a…
21:40
Cel mai mare semn al unei bule AI începe să apară. În timp ce Jeff Bezos vorbește despre beneficiile ei, un expert avertizează: „Situația scapă de sub control” # HotNews.ro
„Când apar bule speculative, oamenii inteligenți devin prea entuziasmați de un sâmbure de adevăr”, a declarat recent directorul general al OpenAI, Sam Altman, pentru publicația americană tech The Verge. Piaţa inteligenţei artificiale se află într-o fază…
21:20
Fenomenul dronelor semnalate în Germania în ultimele trei zile: Ce arată un raport confidenţial al poliţiei # HotNews.ro
Mai multe drone au fost observate în zone cu aeroporturi şi instalaţii militare din Germania în ultimele zile, potrivit unui raport confidenţial al poliţiei citat de Bild, ceea ce sugerează că apariţiile din această săptămână…
20:50
SuperLiga: Universitatea Cluj reacționează după ce Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că vrea să demisioneze: „Erau așteptări foarte mari” # HotNews.ro
Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că vrea să plece de la Universitatea Cluj, însă președintele clubului spune că își dorește ca antrenorul să rămână pe banca tehnică a echipei. După 1-2 cu Csikszereda, Sabău a…
20:40
Precipitațiile din București: În mai puțin de două ore a căzut 50% din media pe luna octombrie / Canalizarea din Capitală a fost tranzitată de un debit echivalent cu al râului Mureş # HotNews.ro
Sistemul de canalizare al Capitalei a fost tranzitat de un debit de apă echivalent cu al Râului Mureş, în zilele de 2 şi 3 octombrie, când s-au înregistrat precipitaţii abundente, iar volumul de apă a…
20:30
SuperLiga: Revenire importantă la Universitatea Craiova înainte de meciul cu FCSB: „Sunt pregătit să joc!” # HotNews.ro
Fundașul ucrainean Oleksandr Romanchuk a anunțat că este apt de joc pentru meciul pe care Universitatea Craiova îl va disputa împotriva celor de la FCSB, duminică, de la ora 20:30. Derby-ul etapei cu numărul 12…
20:20
VIDEO Moment de reculegere la Iaşi, în memoria copiilor care au murit la spitalul „Sfânta Maria”. Participanţii au scris cu ajutorul a sute de candele mesajul „Neam ucis de nosocomiale” # HotNews.ro
Peste o sută de persoane au participat sâmbătă seară, în Piaţa Naţiunii din faţa Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Iaşi, la un eveniment organizat de asociaţiile Declic şi RESET, în memoria copiilor care au…
19:50
De ce preferă România energia scumpă pe cărbune în locul importurilor. Explicațiile oferite de ministerul Energiei, care vrea de la Bruxelles o păsuire privind închiderea centralelor pe cărbune # HotNews.ro
România încearcă, prin ministerul Energiei, să convingă Bruxelles-ul să amâne închiderea centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, susținând că acest pas va crește riscul de blackout și va duce la o scumpire cu…
19:30
Rusia, acuzată de Polonia că plănuia atacuri cu explozibili ascunși în conserve de porumb. Încărcăturile urmau să fie folosite pentru atacuri cu drone și în alte state europene # HotNews.ro
Autoritățile poloneze investighează un presupus atac plănuit de Rusia, după ce explozibili ascunși în conserve de porumb au fost introduși în Polonia de către un cetățean ucrainean cu legături la serviciul de informații militare al…
19:20
Un copil de trei ani, găsit mort într-un canal din Mărășești, județul Vrancea. Prima ipoteză a polițiștilor este un atac canin # HotNews.ro
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort, sâmbătă, într-un canal din orașul Mărășești, județul Vrancea. Potrivit polițiștilor, din primele verificări rezultă că decesul ar fi putut fi provocat de un atac…
Acum 24 ore
18:50
FOTO Brand celebru în comunism revine în magazine cu tehnologie la zi. Fost angajat revitalizează marca # HotNews.ro
Electromureș, brand celebru în perioada comunistă, încă din 1949, a lansat pe piață un casetofon care permite redarea muzicii de pe casetă audio prin stick, card și Bluetooth. Casetofonul funcționează inclusiv cu baterii și, deocamdată,…
18:40
Greta Thunberg spune că este ținută într-o celulă „infestată cu ploșnițe” și fără suficientă apă și mâncare, în detenția israeliană # HotNews.ro
Activista pentru mediu Greta Thunberg le-a transmis autorităților suedeze că este supusă unui tratament dur în detenția israeliană, după ce a fost arestată și îndepărtată de pe o flotilă care transporta ajutoare către Gaza, potrivit…
18:20
Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, condamnat în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție, a fost reținut, sâmbătă, pe aeroportul din Salonic, a transmis Antena3 CNN. Sorin Oprescu…
17:50
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate # HotNews.ro
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională va fi ales de Parlament…
17:30
O țară din Europa pare că a găsit soluția pentru limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Ce spun experții # HotNews.ro
Influența lumii digitale asupra copiilor este un factor cheie al singurătății la nivel global, indică un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 2025. Cercetătorii afirmă că utilizarea „problematică” a rețelelor sociale este în…
17:10
„Hamas este pregătit pentru pace”. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan: „S-a deschis o fereastră de oportunitate” # HotNews.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a salutat sâmbătă reacția pozitivă a Hamas față de acordul de pace propus de președintele american Donald Trump și a afirmat că gruparea este „pregătită pentru pace”, potrivit AFP. „Hamas…
16:50
Ce animale sălbatice au devenit obișnuite în București: „Vârful este în iunie-iulie, când mai cresc puii” / În alte orașe europene mistreții au ajuns la mall, iar bursucii au săpat sub un teren de fotbal # HotNews.ro
Vulpile au devenit obișnuite în mai multe cartiere din București, cum ar fi Prelungirea Ghencea sau chiar Ștefan cel Mare. Mistreți au fost semnalați în nordul Bucureștiului sau la Otopeni. Există tot mai multe dovezi…
16:10
VIDEO Agenţia Spaţială Europeană a inaugurat a patra sa antenă pentru spaţiul îndepărtat # HotNews.ro
Agenția Spațială Europeană (ESA) a inaugurat sâmbătă în Australia o a patra antenă pentru spațiul îndepărtat, menită să îmbunătățească comunicațiile cu misiunile sale din sistemul solar, informează AFP, conform Agerpres. Noua antenă, cu un diametru…
15:50
Startup Nation 2025: A aplicat prima firmă pentru ajutorul de până la 50.000 EUR. Este din Transilvania # HotNews.ro
În a treia zi a sesiunii Startup Nation 2025, pentru persoanele juridice, a aplicat prima firmă pentru ajutorul de până la 250.000 lei (aproape 50.000 EUR) promis de statul român, din fonduri europene și de…
15:50
Două persoane au fost împușcate mortal și alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în orașul de coastă Nisa, în sudul Franței, au declarat sâmbătă oficiali, relatează…
15:30
Misiune de 5 ore a salvamontiștilor pentru a recupera patru turişti din Polonia blocaţi sus pe munte # HotNews.ro
Patru cetăţeni din Polonia au rămas blocaţi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona montană de la limita judeţelor Hunedoara – Vâlcea – Alba. Au intervenit jandarmii montani din Hunedoara şi Vâlcea, iar misiunea…
15:10
FOTO „Borfașilor, dați bă banii înapoi!” și „Vreau să cumpăr. Sună-mă”: Mesaje lipite pe casa pentru care familia Iohannis a fost executată silit # HotNews.ro
Mai multe mesaje au fost lipite pe geamurile clădirii de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, unde ANAF a dispus executarea silită a familiei fostului președinte Klaus Iohannis, relatează Turnul Sfatului. „Borfașilor, dați…
14:40
Robbie Williams dezvăluie că suferă de o afecțiune neurologică: „Mi-e clar că am acest sindrom. Încerc să aflu cauza” – VIDEO # HotNews.ro
Artistul Robbie Williams a mărturisit într-un episod al podcastului „I’m ADHD! No You’re Not”, moderat de Paul Whitehouse şi Dr. Mine Conkbayir, că suferă de sindromul Tourette, care se manifestă în interiorul său. Mai clar:…
14:30
Președintele PNL al Senatului: „PSD e în coaliție, nu în opoziție” / Ce crede despre scenariul unei guvernări PSD–AUR în 2028 # HotNews.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat sâmbătă, la Prima TV, că PSD rămâne parte a coaliției de guvernare și că a demonstrat acest lucru „la vot”. Liberalul a admis însă că există momente în care…
14:10
Renault pregătește planul „Arrow”. Grupul auto francez urmează să facă mii de concedieri pentru a reduce costurile # HotNews.ro
Francois Provost, noul director general de la grupul auto francez Renault SA, analizează un plan care prevede eliminarea a 3.000 de posturi din domeniul funcțiilor suport, potrivit portalului de știri l’Informe, preluat de AFP și…
13:50
Suma pe care administrația Trump vrea să o ofere copiilor migranți pentru a pleca din SUA: „Acești copii sunt presați să renunțe la drepturile lor legale” # HotNews.ro
Administrația Trump intenționează să le ofere copiilor migranți 2.500 de dolari pentru a se întoarce voluntar în țările lor de origine, potrivit unui document intern obținut de The Guardian. Memorandumul, trimis de Departamentul american al…
13:30
VIDEO Rușii au atacat o gară din Ucraina și au lovit un tren de pasageri. Aproximativ 30 de răniți, anunță Zelenski # HotNews.ro
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rus în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând victime printre pasageri, a declarat sâmbătă guvernatorul regional Oleh Hryhorov, transmite Reuters. Oficialul ucrainean a spus că atacul…
13:10
Scandalul copiilor morți de la Spitalul Sf. Maria se adâncește: Ministrul Sănătății îl contrazice pe șeful CJ Iași. „Dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, social-democratul Alexandru Rogobete, l-a contrazis pe şeful CJ Iaşi, liberalul Costel Alexe, în cazul dotărilor din Spitalul „Sf. Maria”, unde şapte copii s-au infectat cu o bacterie și au murit, susţinând că „realitatea…
12:50
Noi detalii despre pregătirea vizitei lui Nicușor Dan la Washington: „Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine” # HotNews.ro
Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pe securitate națională și șef al Cancelariei președintelui, a afirmat sâmbătă, la Digi24, că se lucrează pentru o întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu omologul american Donald Trump, la Washington. Întrebat…
12:30
O companie specializată în descoperirea de comori a dat lovitura: „Fiecare piesă e o bucată de istorie” # HotNews.ro
fAscunsă sub apele turcoaz dintr-o porțiune din Florida cunoscută sub numele de „Coasta Comorii”, o echipă de scafandri de la o companie de salvare a epavelor a descoperit exact asta – o încărcătură de comori…
12:20
O rafinărie de petrol din Kirishi, regiunea rusă Leningrad, a fost vineri noapte ținta unui nou atac, potrivit oficialior și mass-media locale, citate de The Kyiv Independent. Guvernatorul regional Alexander Drozdenko a confirmat atacul cu…
12:10
Ziua în care Donald Trump a zguduit din temelii NATO, povestită pentru prima oară de fostul secretar general al Alianței: „M-am gândit că e sfârșitul” # HotNews.ro
Jens Stoltenberg, cel mai longeviv secretar general din istoria NATO, povestește într-o nouă carte care urmează să apară luna aceasta unul dintre cele mai tensionate momente la care a asistat vreodată, când președintele Donald Trump…
12:10
Unul dintre actorii principali din serialul Caracatița a murit. „Tano Cariddi” avea 76 de ani # HotNews.ro
Remo Girone, actorul italian care și-a datorat popularitatea în principal rolului lui Tano Cariddi din serialul TV „Caracatița”, a murit la 76 de ani la domiciliul său din Monaco, scrie ziarul italian Corriere della Sera. …
11:50
Japonia, pe punctul de a avea pentru prima dată o femeie premier. Cine este Sanae Takaichi, noua lideră a partidului de guvernământ # HotNews.ro
Sanae Takaichi, o naționalistă radicală cu poziții ultraconservatoare, a fost aleasă sâmbătă lidera Partidului Liberal-Democrat (PLD) din Japonia, aflat la guvernare, și care ar urma să devină în curând prima femeie prim-ministru al Japoniei, relatează…
11:20
Lista primilor zece artiști americani în viață vânduți cel mai bine în licitații cuprinde nume precum Jasper Johns, Ed Ruscha, Cindy Sherman, Christopher Wool, Richard Prince și Jeff Koons. Piața de artă din SUA a…
11:20
Israelul a atacat Gaza sâmbătă, au declarat autoritățile locale, după ce președintele american Donald Trump a cerut încetarea bombardamentelor și a afirmat că Hamas este pregătit pentru pace, fiind de acord să elibereze ostaticii și…
11:00
Critici după meciul câștigat de Dinamo pe stadionul de la Clinceni: „În Scoția nu s-ar fi jucat așa” # HotNews.ro
Danny Armstrong (27 de ani), extrema celor de la Dinamo a criticat condițiile de joc de la Clinceni, acolo unde echipa bucureșteană a câștigat la limită în fața celor de la Unirea Slobozia. Misiunea celor…
10:50
Jeff Bezos spune că „inteligenţa artificială este într-o bulă speculativă” și vorbește de companii cu câțiva angajați care primesc finanțări de miliarde de dolari # HotNews.ro
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a declarat vineri, la Italian Tech Week, că inteligenţa artificială se află în prezent într-o „într-o bulă speculativă”, însă tehnologia este ”reală” şi va aduce beneficii uriaşe pentru societate, transmite CNBC,…
10:30
Sute de mașini din București și Ilfov, avariate după ce vântul puternic a pus la pământ sute de copaci # HotNews.ro
Alerta meteo de fenomene extreme a produs probleme și neplăceri în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. Vântul puternic a doborât sute de copaci, provocând daune. Vineri seară, în București și în Ilfov, în mai multe…
10:00
Cartea unui scriitor rus în care Putin era întinerit cu lipitori roz și sânge de fecioare, retrasă de la vânzare. Evenimentul de lansare, anulat # HotNews.ro
Noul roman al scriitorului Alexander Prohanov, „Lemner”, al cărui personaj principal este inspirat de liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost retras de la vânzare iar evenimentul pentru promovarea volumului a fost anulat, potrivit Echo…
09:40
Precizările RAR despre anvelopele „all season”. Când trebuie șoferii să pună pe mașină cauciucurile de iarnă # HotNews.ro
Șoferii trebuie să fie atenți la condițiile de vreme și să monteze pe mașină anvelopele marcate special pentru folosirea pe timpul iernii atunci când ciruclă pe drumuri acoperite cu gheață, polei sau zăpadă. „NU s-a…
09:20
După ce a visat la o societate fără numerar, Suedia face pregătiri urgente pentru scenariul căderii sistemelor de plăți electronice # HotNews.ro
Banca centrală a Suediei, țara nordică în care băncile și comercianții au încurajat locuitorii timp de ani de zile să renunțe la numerar, a anunțat vineri că a ajuns la un acord cu companiile de…
