Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine 500-600 de euro”

Antena1, 5 octombrie 2025 07:50

Gigi Becali, patronul FCSB, a mărturisit că îi ajută des pe imigranții din București, oferindu-le bani ori de câte ori vin la el.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1

Acum 30 minute
07:50
Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine 500-600 de euro” Antena1
Gigi Becali, patronul FCSB, a mărturisit că îi ajută des pe imigranții din București, oferindu-le bani ori de câte ori vin la el.
Acum o oră
07:30
Satul cu doar doi locuitori, care nici nu prea vorbesc între ei. Ce poveste de viață au Antena1
Un sat a ajuns să găzduiască doar doi oameni. Iată ce s-a întâmplat.
Acum 8 ore
00:10
The Ticket, 4 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în a cincea ediție a talent show-ului. De ce a lipsit Micutzu din juriu Antena1
De la momente emoționante, care au stârnit amintiri, până la numere spectaculoase, care i-au ținut pe toți cu sufletul la gură, spectacolul a fost garantat în a cincea ediție The Ticket, din 4 octombrie 2025.
Acum 12 ore
00:00
The Ticket, 4 octombrie 2025. Cine a câștigat a cincea ediție. Momentul uluitor de acrobație aeriană, aplaudat la scenă deschisă Antena1
Talentul și munca au fost răsplătite în a cincea ediție The Ticket din 4 octombrie 2025. Și de această dată, jurații au fost pe aceeași lungime de undă cu publicul pentru că cea care merge în marea finală i-a cucerit pe toți.
4 octombrie 2025
21:10
Horoscop zilnic 5 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 5 octombrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 24 ore
18:50
Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham înainte de Fashion Week Antena1
Victoria Beckham a arătat spectaculos într-un top roz mulat, în timp ce a fost surprinsă pe străzile Parisului înaintea prezentării sale de la Fashion Week.
17:50
Românca Irina Motoc, apariție spectaculoasă pe podium la Milano Fashion Week: „Are o carieră strălucită în modelling” Antena1
Irina Maria Motoc, manechinul care a colaborat în repetate rânduri cu Armani, a revenit pe podium la Milano, unde a prezentat din nou creațiile casei de modă în cadrul „Milano Fashion Week”.
17:20
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. George Russell în pole position pe Marina Bay Antena1
Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
17:10
Primele imagini cu burtica de gravidă a Annei Kournikova. Fosta sportivă se pregătește să nască al patrulea copil Antena1
Anna Kournikova a fost surprinsă pentru prima dată de când s-a aflat că este din nou însărcinată. Partenera lui Enrique Iglesias a fost văzută la cumpărături alături de unul dintre copiii lor.
16:20
Cu ce se ocupă Oana Ioniță, fosta „Bebelușă”, după ce a renunțat la televiziune și a trecut printr-un divorț dureros Antena1
Oana Ioniță, fosta „Bebelușă” de la „Cronica Cârcotașilor”, a lăsat televiziunea în urmă și s-a concentrat pe marea ei pasiune – dansul.
16:10
Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică în care fiecare colțișor ascunde o poveste. Cum arată Antena1
Mara Bănică s-a mutat dintr-un penthouse modern, cu pereți de sticlă, într-un apartament deosebit din centrul Capitalei, aflat într-o casă boierească.
15:40
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN Antena1
Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
13:30
Chef Richard Abou Zaki a împlinit 29 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis: „Ultima aniversare care începe cu cifra 2” Antena1
Juratul Chefi la cuțite a împlinit 29 de ani. Cu acest prilej, Richard Abou Zaki a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a distribuit mai mullte fotografii de la petrecerea de ziua sa de naștere.
13:10
"Tired girl makeup", noul trend de makeup care a luat cu asalt TikTok-ul. Cum a ajuns viral și ce presupune acest machiaj Antena1
Află ce este trendul de machiaj "fata obosită" de pe TikTok care a luat cu asalt conturile tinerelor pasionate de makeup.
10:30
„Zeița vie” care nu are voie să calce pe pământ. Cum a ajuns o copilă de doar 2 ani venerată ca o divinitate | VIDEO Antena1
O fetiță este venerată ca o divinitate. Iată cum s-a întâmplast asta.
10:10
Un rus a fost întrebat dacă știe ce se întâmplă la granița cu Ucraina. Ce răspuns neașteptat a oferit cetățeanul Antena1
Un fost soldat rus a împărtășit experiența lui de pe front din războiul de la granița cu Ucraina, iar video-ul a ajuns viral.
10:10
Ce salarii au românii plecați la cules de portocale în Spania. Sumele nu sunt deloc mici Antena1
Mulți români sunt plecați din țară în diaspora să muncească din dorința de a avea un trai mai bun.
09:10
Cum au primit românii recomandarea de a păstra bani cash în casă. De ce susțin economiștii această practică Antena1
Tot mai mulți români încearcă să păstreze un echilibru între banii cash și banii de pe card pentru a evita situațiile neplăcute și total neprevăzute. Iată ce spun specialiștii despre această practică.
09:10
Cuvântul 'skibidi' a fost adăugat în dicționar. Ce înseamnă? Antena1
Un cuvânt aparent lipsit de sens, născut pe TikTok și adoptat de milioane de adolescenți, a ajuns să fie inclus în Cambridge Dictionary. „Skibidi” este mai mult decât un simplu trend online, este o dovadă a modului în care internetul modelează limbajul. Află ce înseamnă și de ce e important pentru generația tânără.
09:10
Cum se păstrează strugurii pentru a rezista mai mult. Rămân proaspeți zile bune la rând Antena1
Strugurii sunt o delicatesă naturală, o gustare dulce și sănătoasă, potrivită atât pentru mesele simple, cât și pentru deserturi elaborate. Totuși, pentru a te bucura pe deplin de savoarea și prospețimea lor, este esențial să știi cum să-i alegi corect. De la aspectul ciorchinelui până la textura boabelor, fiecare detaliu contează. Iată cum se păstrează strugurii pentru a fi proaspeți cât mai mult timp.
09:10
Ce se întâmplă dacă mănânci prea multe proteine? 7 efecte negative ale consumului în exces Antena1
Un aport proteic cu mult peste nevoile reale ale organismului solicită rinichii, îngreunează digestia și slăbește oasele - iar acestea sunt doar câteva dintre riscuri. Află cât de multe proteine sunt prea multe și ce consecințe poate avea excesul asupra sănătății.
09:10
Cum să faci ketchup acasă. Rețeta simplă cu doar 6 ingrediente Antena1
Unul dintre cele mai folosite sosuri la nivel mondial, ketchupul a devenit nelipsit din bucătării și fast-fooduri, însă varianta din comerț conține de multe ori zahăr rafinat, conservanți și aditivi.
09:10
Sfeclă roșie coaptă cu rozmarin și glazură balsamică. Garnitura de care ai nevoie pentru o masă elegantă Antena1
Sfecla roșie coaptă cu rozmarin și glazură de oțet balsamic este o garnitură elegantă și sănătoasă, care aduce în farfurie culori vibrante și arome complexe. Dulceața naturală a sfeclei se combină cu aciditatea oțetului balsamic și parfumul intens al rozmarinului, iar untul adăugat la final leagă totul într-un sos catifelat și savuros.
08:10
Cine e și cum arată fratele Anei Bodea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Cei doi sunt cei mai buni prieteni Antena1
Cine e și cum arată fratele Anei Bodea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Cei doi sunt cei mai buni prieteni
08:10
Oana Moșneagu se confruntă cu o problemă de sănătate care afectează mii de români. Actrița le-a spus internauților prin ce trece Antena1
Oana Moșneagu trece prin momente grele din cauza unor probleme de sănătate. Iată ce a povestit în online.
08:10
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte” Antena1
Dan Alexa a divorțat anul acesta de Andrada, însă mulți se întreabă câte soții a avut, de fapt, antrenorul.
08:10
Ce studii are Dilinca de la Power Couple 2026. Cum a devenit celebră pe internet Antena1
Dilinca, una dintre cele mai de succes creatoare de conținut din România, este pregătită să facă față provocării Power Couple sezonul 3!
Ieri
07:40
Cum arată apartamentul Maiei Sandu din Chișinău. Detaliul observat de internauți într-una dintre camere Antena1
Cum arată apartamentul în care locuiește Maia Sandu la Chișinău. Imagini rare au fost făcute publice în urmă cu un an, în timpul unui recensământ local.
07:10
Poveste de iubire ca în filme! Femeia care merge cu metroul la aceeași stație pentru a auzi vocea soțului ei care a murit în 2007 Antena1
Poveste de iubire dintre Margaret McCollum și soțul ei este una unică, una care a făcut înconjurul lumii datorită sensibilității lor.
3 octombrie 2025
23:30
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 10, 11 și 12 din 3 octombrie 2025. Anda își recapătă vederea și îl prinde pe Albert Antena1
Anda trece din nou prin situații complet neașteptate și viața la Podișor devine tot mai grea. Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 10, 11 și 12 din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 3 octombrie 2025.
23:10
Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc” Antena1
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit pentru a șaptea oară, iar băieții pe care îi are cu Silviu Prigoană nu și-au dorit să îi fie alături. Iată ce a spus vedeta despre situația tensionată dintre ei.
21:10
Horoscop zilnic 4 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 4 octombrie 2025, aduce vești mari pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
17:40
Planeta record care crește cu 6 miliarde de tone pe secundă. Unde se află gigantul uimitor Antena1
Experții au fost uimiți să descopere planeta record care ar crește cu 6 miliarde de tone pe secundă, un fenomen care nu a mai fost observat până acum.
17:10
Mireasa sezonul 12. Eliminare directă! Băieții și fetele au nominalizat un concurent care să părăsească emisiunea Antena1
Au fost două votări în casa Mireasa în gala de pe 3 octombrie 2025! Băieții au nominalizat un coleg pentru eliminare. Ulterior, și fetele au nominalizat un băiat.
17:00
Mireasa, sezon 12. Votare excepțională. Ce decizie trebuie să ia publicul. Simona Gherghe: „E o premieră” Antena1
La începutul galei Mireasa de pe 3 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat o votare excepțională: „Un vot care nu s-a mai întâmplat niciodată până acum la Mireasa!”
17:00
Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc” Antena1
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit pentru a șaptea oară, iar băieții pe care îi are cu Silviu Prigoană nu și-au dorit să îi fie alături. Iată ce a spus vedeta despre situația tensionată dintre ei.
17:00
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 3 octombrie 2025 Antena1
În Gala de vineri, 3 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.
17:00
Terapia virală veche de 100 de ani care ne-ar putea salva de bacteriile rezistente la antibiotice. Cum funcționează Antena1
Terapia virală veche de 100 de ani ne-ar putea salva de bacteriile care devin rezistente la antibiotice, dar care are propriile riscuri.
16:50
Achiziția de vis a lui Chef Orlando Zaharia. Ce cadou și-a făcut: „Mi-am îndeplinit un vis” Antena1
Chef Orlando Zaharia trece prin niște clipe minunate. Iată ce vis mai vechi și-a împlinit juratul Chefi la cuțite.
16:30
Mireasa sezonul 12. Rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Alex, Alexandru și Virgil. Cine este eliminat Antena1
În gala de pe 3 octombrie 2025 Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Alex, Alexandru și Virgil.
16:20
Românii preferă porcul din Danemarca. Cât costă 1 kilogram de cotlet cu două luni înainte de Crăciun Antena1
Carnea de porc este la mare căutare, mai ales în această perioadă, când mulți români se pregătesc pentru Crăciun. Iată cât costă 1 kilogram de cotlet de porc importat din Danemarca.
16:10
Ce se întâmplă cu bateria iPhone dacă încarci telefonul la 80% în loc de 100%. Puțini știu adevărul Antena1
O femeie a testat ce se întâmplă cu bateria iPhone dacă încarci telefonul la 80% în loc de 100%, așa cum sfătuiesc experții.
16:10
Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin, întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Cei doi au avut răspunsuri diferite Antena1
În gala Mireasa de pe 3 octombrie 2025 Diana a explicat de ce nu vrea să intre într-o cunoaștere cu Sorin, deși băiatul a declarat că are și el sentimente pentru fată. 
15:30
Elon Musk a devenit prima persoană cu o avere de 500 de miliarde de dolari. Cum a atins suma record Antena1
Elon Musk a devenit prima persoană cu o avere de 500 de miliarde de dolari, o sumă record în întreaga istorie umană.
15:10
Amenzi de până la 20.000 de lei dacă faci asta în fața unui ghișeu. Ce lege pregătesc parlamentarii români Antena1
Un nou proiect de lege a iscat numeroase controverse. Iată de ce ar putea fi amendați românii.
14:00
Chat-ul zilei la Mireasa, 3 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 3 octombrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:50
Denis Roabeș, solistul de la The Motans, tată pentru a doua oară. Ce nume special poartă copilul: „Sunt de două ori mai fericit” Antena1
Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a devenit tată pentru a doua oară. Iată ce a dezvăluit despre cel de-al doilea copil.
13:00
Ce părere are fiul lui Dani Oțil despre venirea pe lume a unui frățior sau a unei surioare. Tiago îi surprinde pe părinți Antena1
Gabriela Prisăcariu a răspuns la una dintre cele mai mari curiozități. Iată ce spune Tiago despre posibila apariție a unui nou membru în familie!
13:00
(P) Cum să atragi și să păstrezi talentele din Generația Z: strategii pentru companii moderne Antena1
Generația Z – cei născuți între aproximativ 1995 și 2010 – a început să domine piața muncii, iar modul în care aleg și păstrează un loc de muncă este foarte diferit de generațiile anterioare.
12:50
S-a aflat secretul Prințesei Diana. Ce introducea în palat crezând că nu o vede nimeni Antena1
Prințesa Diana continuă să surprindă chiar și la aproape 30 de ani de la moarte. Iată ce secret jucăuș s-a aflat despre ea.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.