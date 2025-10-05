Partidul de guvernământ din Japonia şi-a ales un nou lider. Sanae Takaichi va deveni probabil prima femeie prim-ministru a ţării
News.ro, 5 octombrie 2025 07:50
Partidul de guvernământ din Japonia a ales-o pe fosta ministră a Securităţii Economice, Sanae Takaichi, ca noul său lider, ceea ce o face probabil să devină prima femeie premier a ţării, relatează CNN.
INTERVIU - Armand Goşu, istoric: SRI nu are capacitatea să elimine influenţa rusească în România / Serviciile vor să îndepărteze orice suspiciune asupra lor: „Nu suntem noi în spatele lui Georgescu! N-am pregătit noi o lovitură de stat” # News.ro
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicuşor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa rusească, afirmă într-un interviu acordat News.ro profesorul Armand Goşu, istoric specializat pe spaţiul ex-sovietic. Armand Goşu afirmă că versiunea lansată în spaţiul public, conform căreia serviciile secrete ar fi atenţionat din timp asupra atacului hibrid rusesc, este doar o manipulare copiată din manualele KGB-ului. E puţin probabil, spune istoricul, ca serviciile de informaţii româneşti să fi semnalat responsabililor politici ce se petrece. Acum se încearcă doar ştergerea urmelor că au încercat o lovitură de stat împreună cu ruşii şi că au fost în spatele lui Călin Georgescu.
Partidul de guvernământ din Japonia şi-a ales un nou lider. Sanae Takaichi va deveni probabil prima femeie prim-ministru a ţării # News.ro
UPDATE - Lituania: Întrerupere a traficului aerian la Vilnius în urma unei alerte privind „baloane” suspecte / Traficul a fost reluat / 13 baloane se îndreptau spre aeroportul din Vilnius # News.ro
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică, închiderea temporară din cauza unei alerte privind „baloane” suspecte. Traficul a fost reluat duminică dimineaţă, la ora locală 04.50 (04.50 - ora României).
OpenAI, în mijlocul riscurilor de procese pentru drepturi de autor după lansarea aplicaţiei Sora # News.ro
Lansarea noii aplicaţii video Sora de către OpenAI a stârnit un val de controverse şi posibile riscuri juridice, după ce utilizatorii au început să creeze clipuri generate de inteligenţă artificială cu personaje şi mărci protejate prin drepturi de autor, precum Pokémon, SpongeBob sau Ronald McDonald, relatează CNBC.
Război în Ucraina: Un atac rusesc s-a soldat cu un mort şi nouă răniţi la Zaporijjie / Polonia în alertă # News.ro
Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP.
Fondatorii şi investitorii acuză ”un deficit de ambiţie” în Marea Britanie: ”Sistemul este trucat” # News.ro
O dezbatere aprinsă a izbucnit în Marea Britanie după ce ministrul britanic al Economiei, Peter Kyle, a criticat tinerii pentru lipsa de spirit antreprenorial, afirmând că studenţii britanici nu manifestă acelaşi interes pentru a-şi crea propriile afaceri ca omologii lor americani, relatează CNBC.
Siria organizează duminică primele alegeri parlamentare după căderea regimului lui Bashar al-Assad # News.ro
Siria organizează, duminică, primele alegeri parlamentare de la căderea lui Bashar al-Assad, un proces care constituie o etapă cheie în tranziţia regimului, dar care suscită îngrijorări cu privire la reprezentativitatea votului indirect, relatează Reuters.
Italia: Sute de mii de oameni au mărşăluit în patra zi de manifestaţii propalestiniene. Ciocniri cu poliţia # News.ro
Sute de mii de oameni au mărşăluit prin centrul Romei, în cea de-a patra zi consecutivă de proteste în Italia, de când Israelul a interceptat o flotilă internaţională care încerca să livreze ajutoare în Gaza şi a reţinut activiştii acesteia, relatează Reuters.
UPDATE - Lituania: Întreruperea traficului aerian la Vilnius în urma unei alerte privind „baloane” suspecte / Traficul a fost reluat / 13 baloane se îndreptau spre aeroportul din Vilnius # News.ro
Premierul ungar Orban lansează împrumuturi ieftine pentru firme înaintea alegerilor din 2026 # News.ro
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă un nou program de credite avantajoase pentru întreprinderile mici şi mijlocii, la o dobândă fixă de 3%, care va fi lansat luni, într-un context politic tensionat înaintea alegerilor de anul viitor, relatează Reuters.
China furnizează Rusiei informaţii despre ţinte din Ucraina, afirmă serviciile secrete ucrainene # News.ro
China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai eficient atacuri cu rachete în Ucraina, a declarat, sâmbătă, un înalt oficial al serviciilor secrete ucrainene, relatează Reuters.
Negociatorii israelieni şi ai Hamas sunt aşteptaţi duminică la Cairo pentru discuţii indirecte privind planul Trump, care are ca obiectiv încetarea războiului din Gaza şi eliberarea ostaticilor, pe care liderul israelian Benjamin Netanyahu speră să o obţină „în următoarele zile”, relatează AFP.
Donald Trump a semnat, sâmbătă, un decret pentru trimiterea a 300 de soldaţi din Garda Naţională la Chicago, în momentul în care o judecătoare federală a blocat cel pe care l-a ordonat la Portland, două oraşe democrate vizate de preşedintele american, relatează AFP.
Lituania: Întreruperea traficului aerian la Vilnius în urma unei alerte privind „baloane” suspecte # News.ro
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea temporară din cauza unei alerte privind „baloane” suspecte.
George Simion, referindu-se la Nicuşor Dan: V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO # News.ro
Liderul AUR George Simion îl numeşte din nou ”autist” pe preşedintele Nicuşor Dan. ” V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia”, scrie Simion pe Facebook, referindu-se la preşedinte, pe care însă nu îl nominalizează explicit.
Echipa spaniolă Real Madrid s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, în faţa grupării Villarreal, în etapa a opta din La Liga.
Echipa italiană Como a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 6-a din Serie A.
Cel puţin 442 de persoane au fost arestate în centrul Londrei în timpul protestelor în sprijinul grupului interzis Palestine Action, a anunţat Poliţia Metropolitană, potrivit BBC.
Atacantul român Dennis Man a înscris primul gol în tricoul echipei sale, PSV Eindhoven, în victoria obţinută sâmbătă seara, la Zwolle, scor 4-0, în etapa a opta din Eredivisie, campionatul olandez.
Volei: Adversarele României la Campionatul European feminin şi masculin din 2026; tricolorii vor juca în grupa D, la Cluj-Napoca # News.ro
Naţionalele României şi-au aflat adversarele din grupele Campionatului European din 2026, în urma tragerii la sorţi de sâmbătă seară, la Bari. La masculin, România va găzdui meciurile din grupa D, în BT Arena din Cluj-Napoca, iar tricolorele vor juca în grupa C, în Azerbaidjan. În ambele competiţii se află 24 de echipe la start.
Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 12-a din Superligă. Rapid conduce în clasament, cel puţin până la meciul Craiovei.
Netanyahu spune că speră să anunţe eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza „în zilele următoare” # News.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că speră să anunţe eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza „în zilele următoare”, în contextul în care luni continuă negocierile indirecte cu Hamas în Egipt cu privire la un nou plan al SUA pentru încheierea războiului, relatează AP.
Volei masculin: Dinamo Bucureşti încheie turneul amical din Turcia cu încă o victorie, pe locul 2 # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins, sâmbătă, formaţia Istanbul Genclik Spor Kulübü, scor 3-1, în ultimul meci din cadrul Turneului Elite Cup din Turcia. Dinamo a obţinut anterior o victorie şi un eşec.
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Eintracht Frankfurt, în etapa a 6-a din Bundesliga.
George Simion, referindu-se la Nicuşor Dan: V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO # News.ro
Echipa engleză Chelsea s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea campioană a Angliei, FC Liverpool, în etapa a 7-a din Premier League.
Violenţe în Georgia: Protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidenţial din Tbilisi, forţele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă - VIDEO # News.ro
Forţele de ordine au folosit tunuri cu apă şi spray iritant pentru a dispersa protestatarii care încercau să ia cu asalt palatul prezidenţial, sâmbătă, la Tbilisi, relatează BBC.
Cercetătorii chinezi susţin că au dezvoltat un adeziv osos care poate fi folosit pentru a trata fracturile şi fragmentele osoase zdrobite, printr-o procedură care durează doar trei minute.
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristi Chivu, a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, de formaţia Cremonese, în etapa a şasea din Serie A.
Consilierul guvernatorului BNR: Va fi o perioadă confuză în continuare / Oamenii vor fi nemulţumiţi nu pentru că au strâns cureaua, ci pentru că nu toată lumea participă la strângerea curelei / În a doua parte lui 2026 lucrurile ar putea să se amelioreze # News.ro
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, consideră că va fi o perioadă confuză în continuare şi o perioadă în care oamenii vor fi nemulţumiţi nu pentru că au strâns cureaua, ci pentru că sentimentul este că nu toată lumea ar participa la strângerea curelei. Rădulescu a precizat că din a doua parte a anului viitor lucrurile ar putea să se amelioreze.
Populistul Babis câştigă alegerile din Cehia şi va încerca să obţină sprijinul partidelor mici # News.ro
Partidul ANO al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia, sâmbătă, crescând perspectiva unui guvern care ar stimula tabăra populistă şi anti-imigraţie din Europa şi ar reduce sprijinul pentru Ucraina, relatează Reuters.
Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru partida FCSB – Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la ora 20.30, în etapa a 12-a a Superligii.
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, învinsă la scor în deplasare de Gyor ETO, liderul grupei A a Ligii Campionilor # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de liderul Gyor ETO, scor 33-18 (18-9), în etapa a IV-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al doilea eşec pentru Gloria.
Analiză Apa Nova - În mai puţin de două ore a căzut 50% din media multianuală a precipitaţiilor pe luna octombrie / În decurs de două zile, sistemul de canalizare a fost tranzitat un debit echivalent cu al Râului Mureş # News.ro
Sistemul de canalizare al Capitalei a fost tranzitat de un debit de apă echivalent cu al Râului Mureş, în zilele de 2 şi 3 octombrie, când s-au înregistrat precipitaţii abundente, iar volumul de apă a reprezentat peste 40% din capacitatea de stocare a Lacului Morii, rezultă dintr-o analiză realizată de Apa Nova, care mai relevă şi că, în seara zile de 3 octombrie, în mai puţin de două ore, cantitatea de apă căzută a reprezentat 50% din media multianuală a lunii octombrie. Potrivit companiei, au fost 500 de intervenţii, ca urmare a sesizărilor primite, astfel că sâmbătă dimineaţă traficul în Bucureşti se desfăşura normal.
Vicecampioana Steaua Bucureşti a obţinut sâmbătă, la Sibenik, a doua victorie din grupa C preliminară a LEN Euro Cup, scor 14-8, cu Dinamo Tbilisi. Rapid Bucureşti va juca în cursul serii, în aceeaşi grupă, cu gazda Solaris Sibenik.
Hackeri suspectaţi de atacuri ransomware asupra retailerilor britanici susţin că au furat un miliard de date de la Salesforce # News.ro
Un grup de hackeri care se prezintă drept ”Scattered LAPSUS$ Hunters” a declarat vineri că a furat aproape un miliard de fişiere de la gigantul tehnologic american Salesforce, vizând companiile care folosesc software-ul acestuia, transmite Reuters.
Echipa FC Argeş a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-1, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în etapa a 12-a din Superligă.
Bild: Mai multe drone au fost semnalate în Germania în ultimele trei zile / Ce arată un raport confidenţial al poliţiei # News.ro
Mai multe drone au fost observate în zone cu aeroporturi şi instalaţii militare din Germania în ultimele zile, potrivit unui raport confidenţial al poliţiei citat de Bild, ceea ce sugerează că apariţiile din această săptămână de la aeroportul din München sunt doar vârful icebergului, relatează Reuters.
Apple a retras aplicaţiile de monitorizare ICE, după presiuni din partea administraţiei Trump # News.ro
Apple a eliminat din App Store aplicaţia ICEBlock şi alte aplicaţii similare care urmăreau activitatea agenţilor de imigraţie americani, după ce a fost contactată de administraţia preşedintelui Donald Trump – un caz rar în care o companie de tehnologie elimină aplicaţii la cererea directă a guvernului federal al SUA, relatează Reuters.
Moment de reculegere la Iaşi, iniţiat de două asociaţii civice, în memoria copiilor care au murit la spitalul ”Sfânta Maria”. Participanţii au scris cu ajutorul a sute de candele mesajul ”Neam ucis de nosocomiale” - FOTO # News.ro
Peste o sută de persoane au participat la Iaşi la un eveniment iniţiat de asociaţiile Declic şi RESET, cei prezenţi ţinând un moment de reculegere în memoria copiilor care au murit la spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi.
Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după ce a fost reţinută şi înlăturată din flotila care transporta ajutoare către Gaza, relatează The Guardian.
Suceava: Incendiu într-o cameră a unui centru de reabilitare pentru adulţi cu dizabilităţi / Cele 27 de persoane aflate în clădire au fost evacuate / Un bărbat a suferit un atac de panică / Au ars salteaua, lenjeria şi perna din cameră - FOTO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la un centru reabilitare pentru adulţi cu dizabilităţi din judeţul Suceava, cele 27 de persoane aflate în clădire fiind evacuate. Un bărbat de 29 de ani a suferit un atac de panică, dar nu a fost dus la spital. Angajaţii au reuşit stingerea focului până la sosirea pompierilor. În incendiu au ars salteaua, lenjeria şi perna din cameră.
Echipa germană RB Leipzig a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Borussia Dortmund, în etapa a 6-a din Bundesliga.
Handbal feminin: Rapid Bucureşti, a doua victorie cu Hypo Viena şi se califică lejer în turul 3 al European League # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia austriacă Hypo Viena, scor 30-19 (14-9), în manşa a doua din turul secund al European League şi se califică în turul 3 al competiţiei.
UPDATE - Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut lângă aeroportul din Salonic. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia / Anunţul Poliţiei - FOTO # News.ro
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia. Informaţia a fost confirmată de Poliţia Capitalei, care a anunţat că un bărbat de 73 de ani, condamnat în 13 mai 2022 la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor, a fost reţinut la Salonic În 2022, Curtea de Apel din Atena a respins extrădarea sa.
Echipa italiană Torino a încheiat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia Lazio Roma, în etapa a 6-a din Serie A.
Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul populist al lui Andrej Babis, miliardarul autoproclamat „trumpist”, pe cale să câştige scrutinul (rezultate parţiale) # News.ro
Miliardarul autoproclamat „trumpist” Andrej Babis este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor parţiale după numărarea a 60% din buletinele de vot, relatează AFP.
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut lângă aeroportul din Salonic. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia # News.ro
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.
Vrancea: Copil de trei ani, găsit mort într-un canal / Decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor # News.ro
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, poliţiştii din Vrancea precizând că din primele verificări decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor.
Suporterii sunt gata să apeleze la justiţie dacă UEFA autorizează desfăşurarea meciului Villarreal-Barcelona la Miami # News.ro
Ronan Evain, directorul Football Supporters Europe, a anunţat că fanii intenţionează să facă apel la justiţie dacă UEFA va aproba mutarea meciului Villarreal-Barcelona la Miami în decembrie.
