Germania vede obstacole juridice în calea creării de “centre de returnare” pentru migranţi în afara UE

Financial Intelligence, 5 octombrie 2025 07:50

Ministrul german de Interne a recunoscut sâmbătă existenţa unor obstacole juridice în calea creării de "centre de returnare" […]

Acum 10 minute
08:00
Partidul de guvernământ din Japonia şi-a ales un nou lider. Sanae Takaichi va deveni probabil prima femeie prim-ministru a ţării Financial Intelligence
Partidul de guvernământ din Japonia a ales-o pe fosta ministră a Securităţii Economice, Sanae Takaichi, ca noul său […]
08:00
Premierul ungar Orban lansează împrumuturi ieftine pentru firme înaintea alegerilor din 2026 Financial Intelligence
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă un nou program de credite avantajoase pentru întreprinderile mici şi mijlocii, […]
Acum 30 minute
07:50
Netanyahu promite să dezarmeze Hamas, fie prin planul lui Trump, fie prin forţă militară Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis sâmbătă că va dezarma mişcarea islamistă palestiniană Hamas, fie prin planul preşedintelui […]
07:50
Germania vede obstacole juridice în calea creării de “centre de returnare” pentru migranţi în afara UE Financial Intelligence
Ministrul german de Interne a recunoscut sâmbătă existenţa unor obstacole juridice în calea creării de "centre de returnare" […]
07:40
Casa Albă anunţă trimiterea a 300 de membri ai Gărzii Naţionale la Chicago Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a semnat sâmbătă un ordin executiv pentru a trimite 300 de membri ai Gărzii […]
Acum 24 ore
18:30
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut lângă aeroportul din Salonic Financial Intelligence
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia […]
18:30
Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul populist al lui Andrej Babis, miliardarul autoproclamat „trumpist”, pe cale să câştige scrutinul (rezultate parţiale) Financial Intelligence
Miliardarul autoproclamat „trumpist" Andrej Babis este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor parţiale după numărarea […]
14:40
Ucraina/ Zeci de răniţi după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac lansat de Rusia Financial Intelligence
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc cu dronă într-o gară din regiunea Sumî din […]
14:30
Şeful DNA: Am avut doar patru sesizări la nivelul anului trecut din partea ANAF / Şi pentru noi a fost o surpriză neplăcută Financial Intelligence
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF […]
12:10
Kazahstanul și Ungaria vor înființa un fond de investiții în valoare de 100 de milioane de dolari Financial Intelligence
Kazahstanul și Ungaria au convenit să înființeze un fond comun de investiții în valoare de 100 de milioane […]
12:10
Iranul afirmă că a executat şase persoane pentru “terorism” Financial Intelligence
Puterea judiciară din Iran a anunţat sâmbătă execuţia a şase membri ai unui grup găsit vinovat de atacuri […]
12:00
IGPR: Măsuri de combatere a metodelor de înșelăciune în mediul online și a atacurilor de tip spoofing Financial Intelligence
Polițiștii atrag atenția asupra metodelor de înșelăciune în mediul online și a atacurilor de tip spoofing, care implică […]
11:00
Elon Musk a distribuit un videoclip cu robotul Tesla Optimus învățând Kung Fu – video Financial Intelligence
Elon Musk a distribuit în această dimineaţă  un videoclip cu robotul umanoid Tesla Optimus învățând arte marțiale chinezești […]
10:30
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 25% în august 2025 Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 24,64% în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, până la […]
09:50
Acțiunile Netflix înregistrează cea mai mare scădere săptămânală din aprilie, după ce Elon Musk a solicitat utilizatorilor să-și anuleze abonamentele Financial Intelligence
Acțiunile Netflix (NFLX) au scăzut vineri, consolidând cea mai mare scădere săptămânală din 4 aprilie. Acțiunea a scăzut […]
09:40
Coinbase solicită o licență bancară, declarând că nu are “ambiții de a fi o bancă” Financial Intelligence
Coinbase Global (COIN) a solicitat o licență națională de bancă fiduciară, alăturându-se grupului de alte firme cripto care […]
08:30
Tranzacțiile cu AI ar putea să se “destrame” rapid – iar un fond speculativ se pregătește pentru consecințe Financial Intelligence
Boom-ul AI stimulează acțiunile din domeniul tehnologic, împingând S&P 500, Nasdaq și Dow Jones la noi recorduri. Însă […]
08:30
Jeff Bezos afirmă că inteligența artificială se află într-o bulă industrială, dar societatea va beneficia de avantaje „gigantice”  ale tehnologiei Financial Intelligence
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a afirmat că, deși există semne ale unei „bule industriale", inteligența artificială este „reală […]
08:20
David Solomon, șeful Goldman, avertizează asupra unei scăderi a pieței bursiere: „Oamenii nu se vor simți bine” (CNBC) Financial Intelligence
David Solomon, CEO al Goldman Sachs, a declarat că inteligența artificială oferă oportunități, dar că unii investitori trec […]
Ieri
08:10
Citatul săptămânii: “Războiul – este atunci când pentru interesele altora mor cei nevinovați”. – Sir Winston Churchill Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Războiul – este atunci când pentru interesele altora mor cei nevinovați”. – Sir Winston Churchill appeared first on Financial Intelligence.
08:10
OPEC+ se pregătește pentru o nouă creștere a prețului petrolului, în timp ce Arabia Saudită și Rusia dezbat amploarea acesteia Financial Intelligence
Opt țări OPEC+ se vor reuni duminică Arabia Saudită dorește o creștere mai mare, spun surse Rusia preferă […]
08:10
Directorul AIEA descrie întreruperea de curent de 10 zile la Zaporojie,ca un risc grav pentru siguranța nucleară Financial Intelligence
„Fac apel la ambele părți să facă tot ce este necesar pentru a preveni o deteriorare suplimentară", a […]
08:00
Pistele aeroportului din München – închise din nou după observarea unor drone Financial Intelligence
Zeci de zboruri și mii de pasageri afectați Unele zboruri sunt încă listate ca fiind anulate Ambele piste […]
07:00
Trump consideră că mişcarea Hamas este “pregătită pentru o pace durabilă” Financial Intelligence
Donald Trump a declarat vineri că mişcarea islamistă Hamas este "pregatită pentru o pace durabilă", după ce a […]
07:00
Senatul SUA nu a reuşit să pună capăt blocajului bugetar Financial Intelligence
Statele Unite vor rămâne într-o stare de paralizie bugetară cel puţin până săptămâna viitoare, în urma eşecului de […]
07:00
Ursula Von der Leyen cere extinderea utilizării maşinilor autonome în Europa Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri măsuri la nivelul continentului pentru dezvoltarea maşinilor autonome, […]
07:00
Berkshire Hathaway separă funcţiile de preşedinte şi CEO, pregătind terenul pentru succesiunea lui Warren Buffett Financial Intelligence
Berkshire Hathaway a decis oficial să separe funcţiile de preşedinte şi director executiv, într-o mişcare anticipată de mult […]
06:50
Guvernul SUA pregăteşte o monedă aniversară cu imaginea lui Trump Financial Intelligence
Guvernul SUA a anunţat vineri ca are în vedere emiterea de monede aniversare cu preşedintele Donald Trump, cu […]
3 octombrie 2025
20:40
CAB retrage mandatul european de arestare pe numele Alinei Bica, deși ea nu a făcut nicio zi de închisoare Financial Intelligence
Curtea de Apel București a stabilit vineri că fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, și-a executat pedeapsa în […]
20:40
Nica (ANAF): Până în prezent nu avem indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate Financial Intelligence
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are, până în prezent, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele […]
19:50
Marian Năstase, Alro: România nu poate fi competitivă cu o energie scumpă Financial Intelligence
România nu poate fi competitivă cu o energie scumpă şi câteodată este bine să ne gândim că totuşi […]
18:30
Acționarii BVB, convocați să aprobe mandatarea conducerii pentru o nouă majorare de capital la Contrapartea Centrală Financial Intelligence
Acționarii Bursei de Valori București au fost convocați, pe 12/13 noiembrie, să aprobe mandatarea conducerii pentru o nouă […]
16:50
Burduja: România are toate argumentele pentru a obţine prelungirea funcţionării centralelor pe cărbune; eu aş merge săptămânal la Bruxelles Financial Intelligence
România are toate argumentele să ceară la Bruxelles prelungirea funcţionării centralelor pe cărbune, întrucât securitatea energetică este vitală […]
15:20
Cornelia Năstase – CC Tax Advisory: „ANAF nu poate inventa praguri fiscale prin conferințe. Vânzările ocazionale din patrimoniul personal NU devin automat activitate economică peste 10.000 lei” Financial Intelligence
CC Tax Advisory solicită public ANAF să retragă și să clarifice oficial anunțul privind „pragul de semnificație" de […]
15:10
Bolojan: Trebuie să declanșăm listarea la bursă a unor pachete minoritare la companii de stat, fără a pierde controlul; exemple: CEC, Aeroportul Otopeni Financial Intelligence
Trebuie să declanșăm listarea la bursă a unor pachete minoritare la companii de stat, fără a pierde controlul, […]
15:00
Bolojan: În cele 100 de zile de guvernare am luat măsurile necesare pentru a recâştiga credibilitatea financiară a României Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că în perioada scursă de la instalarea la Palatul Victoria, 100 de […]
14:40
Blackout-ul din Spania a fost cauzat de o “cascadă de supratensiuni” şi de energia din surse regenerabile Financial Intelligence
Pana de curent masivă care a afectat Spania şi Portugalia pe 28 aprilie este prima care are legătură […]
14:30
AUSTRIACARD va oferi companiilor o platformă Agentic AI – soluţie completă, axată pe securitate, autonomie și integrare Financial Intelligence
AUSTRIACARD HOLDINGS colaborează cu Dell Technologies pentru a dezvolta și comercializa GaiaB™ Appliance, o soluție avansată de Generative […]
14:20
Ivan (Transelectrica): E o presiune fantastică din partea celor ce doresc să investească;legislaţia pentru obţinerea ATR-urilor se modifică de la 1 ianuarie Financial Intelligence
Transelectrica se confruntă cu o presiune fantastică din partea celor care doresc să investească, pentru că legislaţia se […]
14:20
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare Financial Intelligence
Prezent la București pentru a vorbi despre Omni™, platforma recent dezvoltată de BAT care reflectă cercetarea și știința […]
14:00
A noua oportunitate FIDELIS: investești fără impozite și câștigi cu până la 8,20% mai mult  Financial Intelligence
A noua ediție FIDELIS din 2025, ce se va desfășura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până […]
13:20
Cristina ȘETRAN: OPCOM susține necondiționat proiectul Contrapărții Centrale; Vedem procesul de depunere a dosarului de autorizare finalizat în acest an Financial Intelligence
OPCOM susține necondiționat implementarea proiectului Contrapărții Centrale, instituție necesară pentru a putea lansa produse derivate la Bursa de […]
13:10
Constantin (Hidroelectrica): Ne apropiem vertiginos de 900.000 de clienţi casnici şi, pe proiecţiile noastre, vom depăşi un milion Financial Intelligence
Hidroelectrica se apropie de un portofoliu de 900.000 de clienţi casnici, iar proiecţiile arată că va depăşi un […]
12:50
Investitorul Leon Cooperman spune că am ajuns în etapa pieței “bullish”, despre care ne-a avertizat Warren Buffett Financial Intelligence
Investitorul de lungă durată Leon Cooperman crede că ne aflăm în ultima fază a unei piețe bullish (de […]
12:50
Rectificarea bugetară: șansa ratată, deficit mai mare (Florin Cîţu) Financial Intelligence
Pe baza execuției la opt luni și a parametrilor anunțați la rectificare, finalul de an e mai aproape de […]
12:30
Bitumul produs la Rafinăria Vega – suport pentru infrastructura românească Financial Intelligence
Rafinăria Vega din Ploiești, controlată de grupul Rompetrol (KMG International), produce bitum rutier, asigurând circa 20% din necesarul […]
12:20
Grupul EM lansează oferta publică de vânzare de acțiuni nou-emise, de până la 77.16 milioane de lei, și își pregătește listarea la BVB; Investitorii au posibilitatea de a subscrie la un preț  cuprins între 34 și 40 lei per acțiune, minim 60 de acțiuni Financial Intelligence
Grupul EM, acționarul majoritar al companiei Electromontaj SA, lider pe piața construcțiilor energetice din România, lansează astăzi oferta […]
12:10
Pentru 2025, Transelectrica şi-a propus un program de investiții de peste 130 de milioane de euro; până în 2030, este planificată realizarea a peste 740 km de noi linii electrice aeriene, cu finanțări de peste 380 de milioane de euro Financial Intelligence
Planul de Dezvoltare 2024-2033, aprobat de ANRE, prevede investiții totale de 9,49 miliarde de lei – cu peste […]
12:10
Reuniune la Atena: Operatorii de transport și de sistem ai Coridorului Vertical solicită aprobarea prelungirii pentru anul 2025/2026 a produsului temporar de capacitate lunară „Ruta 1” Financial Intelligence
Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a participat astăzi, 3 octombrie 2025, la Atena, în cadrul Summitului Riviera […]
12:00
George Niculescu, ANRE: După 1 iulie, tendinţa a fost ca preţurile la energie să scadă în ofertele unor furnizori; sunt convins că trendul va continua Financial Intelligence
Trendul de scădere a preţurilor la energie electrică va continua, pentru că suntem într-o piaţă a consumatorilor, furnizorul […]
