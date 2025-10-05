Netanyahu promite să dezarmeze Hamas, fie prin planul lui Trump, fie prin forţă militară
Financial Intelligence, 5 octombrie 2025 07:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis sâmbătă că va dezarma mişcarea islamistă palestiniană Hamas, fie prin planul preşedintelui
• • •
Acum 10 minute
08:00
Partidul de guvernământ din Japonia şi-a ales un nou lider. Sanae Takaichi va deveni probabil prima femeie prim-ministru a ţării # Financial Intelligence
Partidul de guvernământ din Japonia a ales-o pe fosta ministră a Securităţii Economice, Sanae Takaichi, ca noul său
08:00
Premierul ungar Orban lansează împrumuturi ieftine pentru firme înaintea alegerilor din 2026 # Financial Intelligence
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă un nou program de credite avantajoase pentru întreprinderile mici şi mijlocii,
Acum 30 minute
07:50
Netanyahu promite să dezarmeze Hamas, fie prin planul lui Trump, fie prin forţă militară # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis sâmbătă că va dezarma mişcarea islamistă palestiniană Hamas, fie prin planul preşedintelui
07:50
Germania vede obstacole juridice în calea creării de “centre de returnare” pentru migranţi în afara UE # Financial Intelligence
Ministrul german de Interne a recunoscut sâmbătă existenţa unor obstacole juridice în calea creării de "centre de returnare"
07:40
Preşedintele american Donald Trump a semnat sâmbătă un ordin executiv pentru a trimite 300 de membri ai Gărzii
Acum 24 ore
18:30
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut lângă aeroportul din Salonic # Financial Intelligence
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia
18:30
Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul populist al lui Andrej Babis, miliardarul autoproclamat „trumpist”, pe cale să câştige scrutinul (rezultate parţiale) # Financial Intelligence
Miliardarul autoproclamat „trumpist" Andrej Babis este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor parţiale după numărarea
14:40
Ucraina/ Zeci de răniţi după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac lansat de Rusia # Financial Intelligence
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc cu dronă într-o gară din regiunea Sumî din
14:30
Şeful DNA: Am avut doar patru sesizări la nivelul anului trecut din partea ANAF / Şi pentru noi a fost o surpriză neplăcută # Financial Intelligence
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF
12:10
Kazahstanul și Ungaria vor înființa un fond de investiții în valoare de 100 de milioane de dolari # Financial Intelligence
Kazahstanul și Ungaria au convenit să înființeze un fond comun de investiții în valoare de 100 de milioane
12:10
Puterea judiciară din Iran a anunţat sâmbătă execuţia a şase membri ai unui grup găsit vinovat de atacuri
12:00
IGPR: Măsuri de combatere a metodelor de înșelăciune în mediul online și a atacurilor de tip spoofing # Financial Intelligence
Polițiștii atrag atenția asupra metodelor de înșelăciune în mediul online și a atacurilor de tip spoofing, care implică
11:00
Elon Musk a distribuit un videoclip cu robotul Tesla Optimus învățând Kung Fu – video # Financial Intelligence
Elon Musk a distribuit în această dimineaţă un videoclip cu robotul umanoid Tesla Optimus învățând arte marțiale chinezești
10:30
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 25% în august 2025 # Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 24,64% în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, până la
09:50
Acțiunile Netflix înregistrează cea mai mare scădere săptămânală din aprilie, după ce Elon Musk a solicitat utilizatorilor să-și anuleze abonamentele # Financial Intelligence
Acțiunile Netflix (NFLX) au scăzut vineri, consolidând cea mai mare scădere săptămânală din 4 aprilie. Acțiunea a scăzut
09:40
Coinbase solicită o licență bancară, declarând că nu are “ambiții de a fi o bancă” # Financial Intelligence
Coinbase Global (COIN) a solicitat o licență națională de bancă fiduciară, alăturându-se grupului de alte firme cripto care
08:30
Tranzacțiile cu AI ar putea să se “destrame” rapid – iar un fond speculativ se pregătește pentru consecințe # Financial Intelligence
Boom-ul AI stimulează acțiunile din domeniul tehnologic, împingând S&P 500, Nasdaq și Dow Jones la noi recorduri. Însă
08:30
Jeff Bezos afirmă că inteligența artificială se află într-o bulă industrială, dar societatea va beneficia de avantaje „gigantice” ale tehnologiei # Financial Intelligence
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a afirmat că, deși există semne ale unei „bule industriale", inteligența artificială este „reală
08:20
David Solomon, șeful Goldman, avertizează asupra unei scăderi a pieței bursiere: „Oamenii nu se vor simți bine” (CNBC) # Financial Intelligence
David Solomon, CEO al Goldman Sachs, a declarat că inteligența artificială oferă oportunități, dar că unii investitori trec
Ieri
08:10
Citatul săptămânii: “Războiul – este atunci când pentru interesele altora mor cei nevinovați”. – Sir Winston Churchill # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Războiul – este atunci când pentru interesele altora mor cei nevinovați”. – Sir Winston Churchill appeared first on Financial Intelligence.
08:10
OPEC+ se pregătește pentru o nouă creștere a prețului petrolului, în timp ce Arabia Saudită și Rusia dezbat amploarea acesteia # Financial Intelligence
Opt țări OPEC+ se vor reuni duminică Arabia Saudită dorește o creștere mai mare, spun surse Rusia preferă
08:10
Directorul AIEA descrie întreruperea de curent de 10 zile la Zaporojie,ca un risc grav pentru siguranța nucleară # Financial Intelligence
„Fac apel la ambele părți să facă tot ce este necesar pentru a preveni o deteriorare suplimentară", a
08:00
Pistele aeroportului din München – închise din nou după observarea unor drone # Financial Intelligence
Zeci de zboruri și mii de pasageri afectați Unele zboruri sunt încă listate ca fiind anulate Ambele piste
07:00
Donald Trump a declarat vineri că mişcarea islamistă Hamas este "pregatită pentru o pace durabilă", după ce a
07:00
Statele Unite vor rămâne într-o stare de paralizie bugetară cel puţin până săptămâna viitoare, în urma eşecului de
07:00
Ursula Von der Leyen cere extinderea utilizării maşinilor autonome în Europa # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri măsuri la nivelul continentului pentru dezvoltarea maşinilor autonome,
07:00
Berkshire Hathaway separă funcţiile de preşedinte şi CEO, pregătind terenul pentru succesiunea lui Warren Buffett # Financial Intelligence
Berkshire Hathaway a decis oficial să separe funcţiile de preşedinte şi director executiv, într-o mişcare anticipată de mult
06:50
Guvernul SUA a anunţat vineri ca are în vedere emiterea de monede aniversare cu preşedintele Donald Trump, cu
3 octombrie 2025
20:40
CAB retrage mandatul european de arestare pe numele Alinei Bica, deși ea nu a făcut nicio zi de închisoare # Financial Intelligence
Curtea de Apel București a stabilit vineri că fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, și-a executat pedeapsa în
20:40
Nica (ANAF): Până în prezent nu avem indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate # Financial Intelligence
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are, până în prezent, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele
19:50
România nu poate fi competitivă cu o energie scumpă şi câteodată este bine să ne gândim că totuşi
18:30
Acționarii BVB, convocați să aprobe mandatarea conducerii pentru o nouă majorare de capital la Contrapartea Centrală # Financial Intelligence
Acționarii Bursei de Valori București au fost convocați, pe 12/13 noiembrie, să aprobe mandatarea conducerii pentru o nouă
16:50
Burduja: România are toate argumentele pentru a obţine prelungirea funcţionării centralelor pe cărbune; eu aş merge săptămânal la Bruxelles # Financial Intelligence
România are toate argumentele să ceară la Bruxelles prelungirea funcţionării centralelor pe cărbune, întrucât securitatea energetică este vitală
15:20
Cornelia Năstase – CC Tax Advisory: „ANAF nu poate inventa praguri fiscale prin conferințe. Vânzările ocazionale din patrimoniul personal NU devin automat activitate economică peste 10.000 lei” # Financial Intelligence
CC Tax Advisory solicită public ANAF să retragă și să clarifice oficial anunțul privind „pragul de semnificație" de
15:10
Bolojan: Trebuie să declanșăm listarea la bursă a unor pachete minoritare la companii de stat, fără a pierde controlul; exemple: CEC, Aeroportul Otopeni # Financial Intelligence
Trebuie să declanșăm listarea la bursă a unor pachete minoritare la companii de stat, fără a pierde controlul,
15:00
Bolojan: În cele 100 de zile de guvernare am luat măsurile necesare pentru a recâştiga credibilitatea financiară a României # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că în perioada scursă de la instalarea la Palatul Victoria, 100 de
14:40
Blackout-ul din Spania a fost cauzat de o “cascadă de supratensiuni” şi de energia din surse regenerabile # Financial Intelligence
Pana de curent masivă care a afectat Spania şi Portugalia pe 28 aprilie este prima care are legătură
14:30
AUSTRIACARD va oferi companiilor o platformă Agentic AI – soluţie completă, axată pe securitate, autonomie și integrare # Financial Intelligence
AUSTRIACARD HOLDINGS colaborează cu Dell Technologies pentru a dezvolta și comercializa GaiaB™ Appliance, o soluție avansată de Generative
14:20
Ivan (Transelectrica): E o presiune fantastică din partea celor ce doresc să investească;legislaţia pentru obţinerea ATR-urilor se modifică de la 1 ianuarie # Financial Intelligence
Transelectrica se confruntă cu o presiune fantastică din partea celor care doresc să investească, pentru că legislaţia se
14:20
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare # Financial Intelligence
Prezent la București pentru a vorbi despre Omni™, platforma recent dezvoltată de BAT care reflectă cercetarea și știința
14:00
A noua oportunitate FIDELIS: investești fără impozite și câștigi cu până la 8,20% mai mult # Financial Intelligence
A noua ediție FIDELIS din 2025, ce se va desfășura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până
13:20
Cristina ȘETRAN: OPCOM susține necondiționat proiectul Contrapărții Centrale; Vedem procesul de depunere a dosarului de autorizare finalizat în acest an # Financial Intelligence
OPCOM susține necondiționat implementarea proiectului Contrapărții Centrale, instituție necesară pentru a putea lansa produse derivate la Bursa de
13:10
Constantin (Hidroelectrica): Ne apropiem vertiginos de 900.000 de clienţi casnici şi, pe proiecţiile noastre, vom depăşi un milion # Financial Intelligence
Hidroelectrica se apropie de un portofoliu de 900.000 de clienţi casnici, iar proiecţiile arată că va depăşi un
12:50
Investitorul Leon Cooperman spune că am ajuns în etapa pieței “bullish”, despre care ne-a avertizat Warren Buffett # Financial Intelligence
Investitorul de lungă durată Leon Cooperman crede că ne aflăm în ultima fază a unei piețe bullish (de
12:50
Pe baza execuției la opt luni și a parametrilor anunțați la rectificare, finalul de an e mai aproape de
12:30
Rafinăria Vega din Ploiești, controlată de grupul Rompetrol (KMG International), produce bitum rutier, asigurând circa 20% din necesarul
12:20
Grupul EM lansează oferta publică de vânzare de acțiuni nou-emise, de până la 77.16 milioane de lei, și își pregătește listarea la BVB; Investitorii au posibilitatea de a subscrie la un preț cuprins între 34 și 40 lei per acțiune, minim 60 de acțiuni # Financial Intelligence
Grupul EM, acționarul majoritar al companiei Electromontaj SA, lider pe piața construcțiilor energetice din România, lansează astăzi oferta
12:10
Pentru 2025, Transelectrica şi-a propus un program de investiții de peste 130 de milioane de euro; până în 2030, este planificată realizarea a peste 740 km de noi linii electrice aeriene, cu finanțări de peste 380 de milioane de euro # Financial Intelligence
Planul de Dezvoltare 2024-2033, aprobat de ANRE, prevede investiții totale de 9,49 miliarde de lei – cu peste
12:10
Reuniune la Atena: Operatorii de transport și de sistem ai Coridorului Vertical solicită aprobarea prelungirii pentru anul 2025/2026 a produsului temporar de capacitate lunară „Ruta 1” # Financial Intelligence
Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a participat astăzi, 3 octombrie 2025, la Atena, în cadrul Summitului Riviera
12:00
George Niculescu, ANRE: După 1 iulie, tendinţa a fost ca preţurile la energie să scadă în ofertele unor furnizori; sunt convins că trendul va continua # Financial Intelligence
Trendul de scădere a preţurilor la energie electrică va continua, pentru că suntem într-o piaţă a consumatorilor, furnizorul
