Digi24.ro, 5 octombrie 2025 09:10
Momentul în care o șoferiță care băuse alcool se răstoarnă cu mașina. 3 oameni au fost răniți, printre care și un copil
• • •
Acum 5 minute
09:40
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări # Digi24.ro
Cel mai scump hamburger din lume poate fi savurat în Cabrera de Mar, în apropiere de Barcelona. Omul din spatele acestui preparat de peste 9.000 de euro este Bosco Castro, proprietar al restaurantului „Aupa”, relatează Corriere della Sera.
Acum 10 minute
09:30
Donald Trump a aprobat desfășurarea Gărzii Naționale în Chicago: „Să protejeze agenţii şi bunurile federale" # Digi24.ro
La aproape o lună de când a amenințat cu o intervenție militară, președintele american Donald Trump a autorizat desfășurarea a 300 de membri ai Gărzii Naționale în Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, relatează AFP, conform Agerpres.
Acum 30 minute
09:10
REZULTATE LOTO - Duminică, 5 octombrie 2025. Reporturi de milioane de euro la 6/49 și Joker. La Noroc sunt în joc peste 574.000 de euro # Digi24.ro
Duminică, 5 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 2 octombrie, Loteria Română a acordat 23.599 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.
09:10
Momentul în care o șoferiță care băuse alcool se răstoarnă cu mașina. 3 oameni au fost răniți, printre care și un copil # Digi24.ro
Momentul în care o șoferiță care băuse alcool se răstoarnă cu mașina. 3 oameni au fost răniți, printre care și un copil
Acum o oră
09:00
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul Justiției începe procedurile de extrădare # Digi24.ro
Încep producerile de extrădare a lui Sorin Oprescu, a anunțat Ministerul Justiției. Fostul primar al Capitalei a fost reținut în Grecia, lângă aeroportul din Salonic. Motivul reținerii lui Oprescu este acela că autoritățile elene au primit noi informații de la justiția din România privind condițiile de detenție în penitenciarele românești.
Acum 2 ore
08:40
Donald Trump, despre acordul Israel - Hamas: „I-am spus: «Bibi, asta e șansa ta de a obține victoria»” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a spus sâmbătă pentru Axios că „suntem aproape” de un acord de pace în Gaza și că va face presiuni pentru finalizarea acestuia în următoarele zile.
08:30
Înainte de cele mai dificile alegeri din cariera sa, Viktor Orban lansează împrumuturi ieftine pentru firme # Digi24.ro
Premierul maghiar Viktor Orban a anunţat sâmbătă un nou program de credite avantajoase pentru întreprinderile mici şi mijlocii, la o dobândă fixă de 3%, care va fi lansat luni, într-un context politic tensionat înaintea alegerilor de anul viitor.
08:00
Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporojie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian.
Acum 4 ore
07:40
Aeroportul din Vilnius a fost închis timp de mai multe ore după o alertă cu „baloane” suspecte # Digi24.ro
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, s-a redeschis duminică dimineaţa, după câteva ore de perturbări ale traficului în urma unei alerte privind apropierea unor „baloane” suspecte.
07:10
Un specialist în longevitate spune că oamenii sunt prea obsedați de viața veșnică, dar are două secrete împotriva îmbătrânirii # Digi24.ro
Dr. Steven Austad, directorul științific al Federației Americane pentru Cercetarea Îmbătrânirii, crede că prea mulți oameni sunt obsedați de longevitate, concentrându-se pe tendințe dubioase. El spune că are două obiceiuri care îl ajută să se mențină sănătos: exerciții fizice intense și mâncare într-un interval limitat de timp.
07:10
„Revolta” Generației Z. Sărăcia și lipsa locurilor de muncă scot în stradă tot mai mulți tineri la nivel mondial # Digi24.ro
Din Maroc, până în Indonezia, tot mai mulți tineri ies în stradă, simțindu-se nedreptățiți în fața inegalităților sociale și a lipsei locurilor de muncă. În timp ce europenii și americanii își manifestă frustrarea alegând politici extreme, cum sunt cele de dreapta, valul de demonstrații ale Generației Z din Africa și Asia este îndreptat preponderent împotriva liderilor în vârstă, a corupției, șomajului, disparităților de venituri și economiilor care i-au lăsat în urmă pe tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, arată o analiză publicată de Bloomberg.
07:10
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua carte de identitate electronică # Digi24.ro
Imediat după ce și-a primit noua carte de identitate electronică, care conține informații legate de adresa de domiciliu pe cip, un explorator a trecut prin mai multe situații pe care le-a povestit pe Facebook: de la instituții care nu au cititor de carduri, la instituții care au astfel de aparate, dar sunt stricate. Între timp, datele legate de adresa de domiciliu pot fi accesate printr-o aplicație lansată de curând de Ministerul de Interne.
07:10
Cum ar trebui să arate anvelopele pentru iarnă, conform legii. Registrul Auto Român demontează miturile și lămurește situația # Digi24.ro
Registrul Auto Român demontează așa-numitele „fake-news” și anunță că legislația din România nu s-a schimbat, astfel că în preajma sezonului rece, șoferii trebuie să se adapteze, anunță Digi 24. Oficialii RAR reamintesc că singurul criteriu legal care definește o anvelopă drept adecvată pentru condițiile de iarnă este marcajul cu literele M și S, sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S (n.r. adică Mud & Snow - Noroi și Zăpadă).
07:10
Halloween-ul a devenit una dintre cele mai populare și așteptate sărbători culturale și tematice ale toamnei. Celebrată anual pe 31 octombrie, această zi îmbină tradițiile celtice străvechi cu forme moderne de divertisment, păstrând vie memoria legendelor și a ritualurilor ancestrale.
07:10
„Apelul către Putin”: O metodă de tortură îngrozitoare este folosită tot mai des de forțele ruse în Ucraina # Digi24.ro
Forțele ruse au torturat prizonieri de război și civili ucraineni folosind o metodă ce implică electrocutarea victimelor în zona organelor genitale și a picioarelor folosind un telefon militar de campanie, potrivit unui nou raport care va fi prezentat în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) la mijlocul lunii octombrie.
07:10
Cât de eficiente sunt vaccinurile împotriva HPV: „există dovezi clare ale imunităţii colective”, arată un studiu # Digi24.ro
Eficacitatea la nivel populaţional şi protecţia colectivă a vaccinurilor împotriva virusului papiloma uman (HPV) sunt robuste la 17 ani de la introducerea acestora, cu „dovezi clare ale imunităţii colective”, transmite agenţia EFE. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Colegiul de Medicină Albert Einstein (SUA), publicat în jurnalul ştiinţific JAMA Pediatrics, asupra vaccinării împotriva HPV, cea mai frecventă infecţie cu transmitere sexuală din lume şi principala cauză a cancerului de col uterin, precum şi a altor tipuri de cancer genital, la cap şi la gât, la femei şi bărbaţi.
07:10
Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi va debuta miercuri, 8 octombrie, la ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. După acest moment de rugăciune, racla cu sfintele moaște va fi purtată în procesiunea tradițională și așezată în baldachinul special amenajat.
07:10
Ziua Mondială a Educației 2025: Ce semnifică data de 5 octombrie pentru profesorii din România # Digi24.ro
În fiecare an, pe 5 octombrie, este marcată Ziua Mondială a Educației, o inițiativă UNESCO lansată în 1994. Această zi are rolul de a evidenția importanța educației în dezvoltarea societății și contribuția esențială a profesorilor în formarea noilor generații. În România, cadrele didactice beneficiază de zi liberă.
07:10
Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare în spate # Digi24.ro
România stagnează sau chiar înregistrează scăderi pe zona de producție industrială, cea care ar trebui să fie motorul său de dezvoltare, alături de energie și de agricultură, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, Cristian Păun, profesor de economie în cadrul ASE. În tot acest timp, companiile se confruntă cu suprataxarea profiturilor sau a cifrei de afaceri. „Avem o Românie în care antreprenorul mic, mare, companiile mici, mari - toate sunt tratate efectiv cu un sictir de proletar. N-ai cum să ai dezvoltare. (...) Anul trecut au scăzut cu 17% investițiile străine directe. Dacă aș fi guvernatorul acestei țări, această cifră mi-ar da fiori”, a punctat economistul.
Acum 12 ore
23:50
Peste 400 de oameni arestați la un miting pro-Palestina, în Londra. Keir Starmer: Protestatarii să respecte durerea evreilor britanici # Digi24.ro
Cel puţin 442 de persoane au fost arestate în centrul Londrei, în timpul manifestațiilor în sprijinul grupului „Palestine Action”, a anunţat Poliţia Metropolitană, potrivit BBC. Organizatorii „Defend Our Juries” au declarat că aproximativ 1.000 de persoane au participat la manifestaţiile „Palestine Action”, un grup interzis de guvern în iulie. Executivul Starmer a declarat ilegală orice formă de sprijin sau afiliere la acesta.
23:10
Netanyahu spune că speră să anunţe eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza „în zilele următoare” # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că speră să anunţe eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza „în zilele următoare”, în contextul în care luni continuă negocierile indirecte cu Hamas în Egipt cu privire la un nou plan al SUA pentru încheierea războiului, relatează AP.
22:40
George Simion îl face încă o dată „autist” pe președintele Nicușor Dan: „Suntem de râsul lumii” # Digi24.ro
George Simion îl numeşte din nou „autist” pe Nicuşor Dan, într-un mesaj postat sâmbătă pe contul său de Facebook. Șeful AUR a mai folosit acest apelativ la adresa președintelui în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale de anul trecut, dar și într-un comentariu pe TikTok.
22:40
Plimbare cu trotineta electrică, doar cu asigurare. ASF susține introducerea unei astfel de obligații # Digi24.ro
Trotinetele electrice sunt din ce în ce mai căutate de români. Dar legislația permisivă și uneori inconștiența poate duce la tragedii - 7 oameni au murit anul acesta în accidente de trotinere. După ce Titi Aur a propus introducerea RCA pe codul numeric personal al celui care se urcă pe trotinere, acum și reprezentanții ASF par să îmbrățișeze ideea asigurării pentru trotinete.
21:30
Un nou studiu arată că infarctele miocardice și accidentele vasculare cerebrale nu apar niciodată „din senin”. În aproape 100% dintre cazuri, pacienții ale căror dosare medicale au fost analizate aveau deja cel puțin un factor de risc: hipertensiune arterială, colesterol ridicat, glicemie crescută sau fumat.
21:30
Putin încearcă să „mute liniile roșii” ale NATO, avertizează un oficial ucrainean. Ce spune despre planul Rusiei în Europa # Digi24.ro
Rusia este deja în război cu Europa, a declarat sâmbătă viceministrul ucrainean de Externe, Serhii Kyslytsia, într-un interviu acordat publicației The Guardian, citat de Kyiv Independent. El avertizează că, prin recentele provocări, președintele rus Vladimir Putin încearcă să „mute liniile roșii” ale NATO.
21:20
Oficial BNR: Oamenii vor fi nemulţumiţi nu pentru că au strâns cureaua, ci pentru că nu toată lumea participă la strângerea curelei # Digi24.ro
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, consideră că va fi o perioadă confuză în continuare şi o perioadă în care oamenii vor fi nemulţumiţi nu pentru că au strâns cureaua, ci pentru că sentimentul este că nu toată lumea ar participa la strângerea curelei. Rădulescu a precizat că din a doua parte a anului viitor lucrurile ar putea să se amelioreze.
Acum 24 ore
20:30
Dronele surprinse la aeroportul din Munchen sunt folosite „în scopuri militare”. Ce arată un raport secret al poliției germane # Digi24.ro
Mai multe drone au fost observate în zone cu aeroporturi şi instalaţii militare din Germania în ultimele zile, potrivit unui raport confidenţial al poliţiei citat de Bild, ceea ce sugerează că apariţiile din această săptămână de la aeroportul din Munchen sunt doar vârful icebergului, relatează Reuters.
20:30
Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, redeschis publicului după 20 de ani # Digi24.ro
Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, redeschis publicului după 20 de ani
20:10
China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de informaţii, relatează Reuters.
20:10
Greta Thunberg acuză Israelul de tratament dur. Ar fi ținută într-o celulă infestată cu ploşniţe, cu puțină apă sau mâncare # Digi24.ro
Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după ce a fost reţinută şi înlăturată din flotila care transporta ajutoare către Gaza, relatează The Guardian. Într-un e-mail trimis de Ministerul Afacerilor Externe suedez persoanelor apropiate lui Thunberg, un oficial care a vizitat-o pe activistă în închisoare a spus că ar fi ţinută într-o celulă infestată cu ploşniţe, cu foarte puţină mâncare şi apă.
19:50
Incendiu la un centru de reabilitare pentru adulţi cu dizabilităţi. 27 de persoane aflate în clădire au fost evacuate # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la un centru reabilitare pentru adulţi cu dizabilităţi din judeţul Suceava, cele 27 de persoane aflate în clădire fiind evacuate. Un bărbat de 29 de ani a suferit un atac de panică, dar nu a fost dus la spital. Angajaţii au reuşit stingerea focului până la sosirea pompierilor. În incendiu au ars salteaua, lenjeria şi perna din cameră.
19:50
Trump amenință Hamas că nu va tolera întârzieri în aplicarea planului de pace în Gaza: „Să se miște rapid, altfel totul va fi pierdut” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă mişcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va „tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său pentru liberarea ostaticilor pe care îi deţine în Fâşia Gaza, relatează AFP.
19:40
Proteste violente în Georgia, în ziua în care au loc alegeri locale. Zid de scutieri pe străzi, garduri incendiate de manifestanți # Digi24.ro
Zid de scutieri, garduri incendiate și manifestanți furioși, greu de ținut în frâu, în această seară, la Tbilisi. Poliția georgiană a folosit spray cu piper și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii de la palatul prezidențial din capitala Georgiei, sâmbătă, în timpul unei manifestații de amploare organizate chiar în ziua alegerilor municipale, anunță Reuters.
19:30
Reforma ajutoarelor sociale, ce plan are Coaliția. Toma: „Unii sunt apți, dar nu vor să muncească”/Birta: „Scutirile să fie verificate” # Digi24.ro
Primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, a declarat sâmbătă, la Digi24, că Guvernul trebuie să facă „tot ceea ce este posibil” pentru a stimula munca în România. El susține că o parte dintre asistații social sunt în realitate „apți de muncă, dar nu doresc să muncească”. În acest sens, edilul PNL din Oradea, Florin Birta, propune ca scutirile de la medici să fie verificate.
19:20
Emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Trump merg în Egipt pentru noi discuții cu Hamas privind eliberarea ostaticilor # Digi24.ro
Emisarul preşedintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, şi ginerele său, Jared Kushner, vor merge în Egipt pentru a finaliza discuţiile privind condiţiile de eliberare a ostaticilor, după ce Hamas a acceptat planul american, a anunţat sâmbătă Casa Albă, conform AFP. Potrivit Times of Israel, cei doi oficiali ar urma să ajungă în Egipt în zilele următoare.
18:30
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut de polițiști lângă aeroportul din Salonic # Digi24.ro
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.
18:10
Copil de trei ani, găsit mort într-un canal din orașul Mărășești, județul Vrancea. Ar fi fost atacat de câini # Digi24.ro
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, poliţiştii din Vrancea precizând că din primele verificări decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor.
18:00
Japonia ar putea avea prima femeie prim-ministru. Sanae Takaichi este admiratoarea lui Margaret Thatcher și pasionată de heavy metal # Digi24.ro
Partidul conservator aflat la guvernare în Japonia a ales-o pe Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, drept noul său lider, ea având acum toate șansele să ajungă prima femeie prim-ministru al țării asiatice, a anunțat, sâmbătă, BBC. Fost ministru în guvern, prezentatoare de televiziune și bateristă pasionată de heavy metal, Takaichi s-a impus drept una dintre cele mai cunoscute figuri din politica japoneză, nefiind însă ocolită de controverse.
17:50
Actorul italian Remo Girone, care l-a interpretat pe Tano Cariddi în serialul „Caracatiţa”, a murit la vârsta de 76 de ani # Digi24.ro
Actorul italian Remo Girone, cunoscut în principal pentru interpretarea personajului Tano Cariddi din serialul TV „La piovra” („Caracatiţa”), a murit la vârsta de 76 de ani, informează Ilsole24ore.com. Serialul de mare succes l-a impus în memoria colectivă drept interpretul unuia dintre cele mai carismatice şi complexe personaje din ficţiunea italiană.
17:50
Doi minori de 15 ani, reţinuţi după ce ar fi sustras 400 litri de motorină. Cercetări extinse după descoperirile de la percheziții # Digi24.ro
Doi minori din Făget au fost reţinuţi, sâmbătă, de poliţişti, pentru 24 de ore, pentru furt calificat, fiind bănuiţi că ar fi sustras, în mai multe nopţi, circa 400 litri de motorină din autovehicule şi utilaje ale primăriei şi unor societăţi private, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş.
17:30
Cum arată moneda de 1 dolar cu Donald Trump, pe care Trezoreria SUA are în vedere să o producă: „Nu sunt știri false aici” # Digi24.ro
Pentru a comemora 250 de ani de la independența Statelor Unite, Departamentul Trezoreriei are în vedere să emită o monedă de 1 dolar cu Donald Trump. Conform designului preliminar, liderul de la Casa Albă apare cu pumnul strâns sub steagul american și cuvintele „luptă, luptă, luptă”.
17:20
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia (proiecţii) # Digi24.ro
Partidul populist al miliardarului şi fostului premier ceh Andrej Babis urmează să câştige alegerile parlamentare de sâmbătă dar nu va obţine majoritatea, indică o proiecţie realizată de agenţiile Stem şi Stem/Mark pentru canalul CNN Prima News, relatează Reuters.
17:10
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone stârnesc neliniște în UE # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a glumit, joi, în cadrul Forumului anual al Clubului de Discuții Valdai din Rusia, pe seama suspiciunilor UE că Moscova ar fi responsabilă de recentele apariții ale unor drone neidentificate în blocul comunitar, anunță publicația Meduza. Amuzat, liderul de la Kremlin a subliniat: „Nu voi mai trimite (n.r. drone)”. „Nici în Franța, nici în Danemarca”.
16:50
Carnea nu trebuie să se afle în centrul alimentaţiei umane, avertizează specialiștii. Dieta care ar putea preveni milioane de decese # Digi24.ro
Carnea nu trebuie să se afle în centrul alimentaţiei umane: o vastă coaliţie de oameni de ştiinţă a afirmat acest lucru la finalul anilor 2010, stârnind furia reprezentanţilor industriei cărnii. Cercetătorii au repetat acea concluzie şi în prezent, dând asigurări că se bazează pe date încă şi mai solide, potrivit cărora o dietă bazată pe fructe, legume şi nuci, dar săracă în carne şi produse lactate, ar putea preveni aproximativ 15 milioane de decese la nivel mondial în fiecare an, informează AFP şi DPA.
16:50
„Revoluția dronelor” a schimbat radical câmpul de luptă din Ucraina și modul în care Occidentul abordează războiul. Înarmarea Europei # Digi24.ro
Recentele incursiuni ale dronelor rusești în Polonia și România au declanșat alarma în Europa. Pentru Bruxelles, acest lucru a părut un semnal politic al dorinței Moscovei de a escalada conflictul. Dar episodul a scos la iveală și dezavantajul tehnologic al Occidentului. Din cele aproximativ 20 de drone rusești Gerbera, care au trecut granița cu Polonia, 15-17 nu au fost interceptate și pur și simplu au căzut din cer atunci când au epuizat combustibilul. Cele câteva care au fost doborâte au costat NATO foarte scump, fiind schimbate cu rachete aer-aer AMRAAM, care costă cu mult mai mult decât dronele în sine - fără a lua în calcul costul lansării avioanelor de vânătoare, arată, într-o analiză, jurnaliștii Meduza.
16:40
Ucraina a repatriat 22 de copii din teritoriile ocupate de Putin. Cei mici s-au plâns că erau umiliți și amenințați în școlile rusești # Digi24.ro
Ucraina a repatriat, vineri, 22 de copii din teritoriile ocupate de Rusia, a anunțat Andrii Iermak, șeful Oficiului Prezidențial ucrainean. Din februarie 2022, aproape 20.000 de copii ucraineni au fost răpiți din teritoriile ocupate de Rusia și trimiși în alte zone controlate de Kremlin din Ucraina sau chiar pe teritoriul rus, potrivit unei baze de date naționale ucrainene, „Children of War”, citată de Kyiv Independent.
16:30
Planul lui Trump pentru Gaza, miză riscantă pentru Netanyahu. Deciziile care pot naște tensiuni în rândul politicienilor de la Tel Aviv # Digi24.ro
Sprijinul acordat de premierul israelian Benjamin Netanyahu planului lui Donald Trump pentru Gaza reprezintă o miză riscantă, care ar putea să-i readucă oficialului de la Tel Aviv aprobarea aliaților occidentali, dar riscă să provoace o luptă cu partenerii săi din Coaliție, care se opun oricărei sugestii privind crearea unui stat palestinian, arată, într-o analiză, Reuters. Între timp, Forțele de Apărare Israeliene au anunțat că se pregătesc pentru punerea în aplicare a primei faze a acordului agreat de Trump, dar că ar putea fi necesară o „reacție rapidă pentru neutralizarea oricărei amenințări”. Măsura vine după ce Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni.
16:30
Dezastrul provocat de ciclon în România. Blackout în orașe din Brașov, turiști blocați pe munte. Inundații în Constanța și în Capitală # Digi24.ro
Mii de turiști și localnici din județul Brașov au rămas fără curent de vineri după-amiază, din cauza copacilor doborâți de vânt peste firele de electricitate. Sunt afectate inclusiv stațiunile montane Bran, Fundata și Moeciu. În Capitală a fost nevoie de sute de intervenții ale pompierilor. Zeci de mașini au fost strivite de copaci. În Constanța, mai multe străzi au fost inundate după ploile torențiale.
16:20
Charlie Ottley, mesaj dur despre pana de curent din stațiunile montane: „În Marea Britanie s-ar aplica amenzi mari” # Digi24.ro
Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavours of Romania, se numără printre persoanele afectate de pana de curent din zona montană. Jurnalistul britanic susține că nu are curent de trei zile și că, dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în Marea Britanie, ar fi fost sancționat.
15:20
Prima generație de copii concepuți cu ajutorul inteligenței artificiale. Cum au învățat roboții autonomi să creeze embrioni umani # Digi24.ro
Chatboții ne-au invadat conversațiile online și mașinile autonome circulă deja pe străzile mai multor orașe din SUA și China, însă procesul prin care o ființă umană ia naștere reprezintă o nouă frontieră pentru inteligența artificială. Și cu toate că fertilizarea in vitro presupune în mod normal participarea mai multor specialiști, în ultimii trei ani, cel puțin 20 de nou-născuți au fost aduși pe lume în urma unor procese complet automatizate.
