Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Villarreal 3-1
Antena Sport, 5 octombrie 2025 09:10
Xabi Alonso a dezvăluit un detaliu care spune totul despre relaţia dintre Vinicius şi Kylian Mbappe, după ce Real Madrid a învins-o cu 3-1 pe Villarreal, în etapa a opta din La Liga. Cele două staruri au marcat în victoria clară obţinută de "galactici", care au urcat provizoriu pe primul loc. Vinicius a reuşit o
Acum 5 minute
09:40
Cu ce problemă se confruntă Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Anunţul antrenorului de la Universitatea Craiova # Antena Sport
Mirel Rădoi a dezvăluit care este singura problemă cu care se confruntă la Universitatea Craiova, înaintea derby-ului cu FCSB, din etapa a 12-a din Liga 1. Partida de pe Arena Naţională se va disputa azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Mirel Rădoi a transmis că jucătorii săi
Acum 30 minute
09:10
Fostul quarterback din NFL (liga profesionistă de fotbal american), Mark Sanchez, se află în stare stabilă la spital după ce a fost înjunghiat în Indianapolis şi a fost arestat pentru rolul său în incident. Americanul în vârstă de 38 de ani, care a fost al cincilea ales în draftul NFL din 2009 pentru New York
09:10
Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Villarreal 3-1 # Antena Sport
Xabi Alonso a dezvăluit un detaliu care spune totul despre relaţia dintre Vinicius şi Kylian Mbappe, după ce Real Madrid a învins-o cu 3-1 pe Villarreal, în etapa a opta din La Liga. Cele două staruri au marcat în victoria clară obţinută de "galactici", care au urcat provizoriu pe primul loc. Vinicius a reuşit o
Acum o oră
09:00
Dennis Man, prima reacţie după ce a dat recital la PSV: “Sunt un băiat liniştit. Ştiu ce pot oferi echipei” # Antena Sport
Dennis Man a oferit prima reacţie după ce a marcat un gol şi a oferit şi o pasă decisivă pentru PSV, în victoria de pe terenul lui Zwolle, din etapa a 8-a din Eredivisie. Internaţionalul român şi-a trecut în cont prima reuşită la campioana Olandei. După meci, Dennis Man a transmis că s-a acomodat la
08:50
Victor Angelescu a dat cărţile pe faţă legat de eventualul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid # Antena Sport
Discuţiile despre o eventuală trecere a lui Nicolae Stanciu de la Genoa la Rapid au reapărut după evoluţiile neconvingătoare pe care mijlocaşul de 32 de ani le-a avut în Serie A pentru grifoni. Internaţionalul român a marcat un gol în cele cinci meciuri adunate pentru Genoa, în toate competiţiile. Mai mult, el s-a şi accidentat
Acum 2 ore
08:40
Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la FCSB – Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1 # Antena Sport
Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la derby-ul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1. Giuleştenii au învins-o cu 3-1 pe Farul şi i-au depăşit pe olteni în fruntea campionatului. Victor Angelescu a recunoscut că şi-ar dori ca derby-ul de pe Arena Naţională, din
08:30
Cristi Chivu i-a lăsat cu gura deschisă pe jurnaliştii italieni, după ce a dus-o pe Inter la 5 victorii consecutive # Antena Sport
Cristi Chivu a fost savuros la conferinţa de presă susţinută după Inter – Cremonese 4-1, a cincea victorie consecutivă în toate competiţiile, una care i-a propulsat provizoriu pe nerazzurri la egalitate cu echipele de pe podiumul din Serie A. Ultima întrebare la care a răspuns antrenorul de 44 de ani la conferinţa de presă a
Acum 12 ore
00:10
The post Jurnal Antena Sport | Grămadă mare la masă appeared first on Antena Sport.
00:00
Cursa Marelui Premiu de la Singapore LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Russell pleacă din pole # Antena Sport
Cursa Marelui Premiu de la Singapore este duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Pentru a şaptea oară în cariera sa, pilotul Mercedes va pleca din pole-position. De pe locul al doilea va pleca Max Verstappen, în timp ce Oscar Piastri, liderul clasamentului piloţilor, va pleca de pe poziţia
4 octombrie 2025
23:30
Cristi Manea, despre convocarea la naţionala României: “M-am bucurat ca un copil”. Ce a spus despre FCSB – Universitaea Craiova # Antena Sport
Cristi Manea a vorbit după victoria obţinută de Rapid în etapa cu numărul 12 despre revenirea la echipa naţională. Giuleştenii s-au impus cu 3-1 în faţa celor de la Farul Constanţa şi au urcat pe primul loc în Liga 1. Prestaţiile lui Manea din ultima perioadă l-au convins pe Mircea Lucescu să îl cheme pe
23:30
Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1: „Am intrat relaxați, ne-a fost frică” # Antena Sport
Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a învins-o cu 3-1 pe Farul și a urcat pe primul loc în Liga 1. Antrenorul nu a fost mulțumit de prestația elevilor săi din a doua repriză, atunci când la scorul de 2-0, constănțenii au forțat egalarea. Costel Gâlcă a transmis că jucătorii au intrat relaxați
23:10
Arsenal, noul lider din Premier League! Liverpool, înfrângere dramatică pe terenul lui Chelsea # Antena Sport
Echipa Arsenal Londra a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia West Ham United, într-un meci din etapa a şaptea a campionatului de fotbal al Angliei, disputat duminică. "Tunarii" au deschis scorul pe Emirates Stadium prin Declan Rice, fostul căpitan al lui West Ham (38), iar apoi şi-au majorat avantajul în repriza secundă,
23:10
Alexandru Dobre, semnal de alarmă după ce a marcat o „dublă” și a dus-o pe Rapid pe primul loc: „Dacă vrem să ne menținem…” # Antena Sport
Alexandru Dobre a oferit prima reacție după ce Rapid a învins-o cu 3-1 pe Farul și a urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a marcat o „dublă" în meciul din etapa a 12-a și este noul golgheter al campionatului, cu șapte reușite. Alexandru Dobre a tras însă un semnal de alarmă
22:30
Cristi Chivu, după Inter – Cremonese 4-1: “O să mă bucur de această victorie! Nu am avut timp până acum” # Antena Sport
Cristi Chivu şi-a felicitat jucătorii după ce Inter a învins-o pe Cremonese cu 4-1, în etapa a şasea din Serie A. Finalista UEFA Champions League a sezonului trecut a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competiţiile. Chivu a fost încântat de prestaţia jucătorilor săi şi este bucuros că are multe soluţii în atac, atât
22:20
Gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla” în Rapid – Farul # Antena Sport
A fost surprins gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla" în duelul dintre Rapid și Farul, din etapa 12-a din Liga 1. Soția acționarului majoritar al giuleștenilor a fost în culmea fericirii după ce echipa lui Costel Gâlcă s-a desprins pe tabela de marcaj. Alexandru Dobre
22:00
Dennis Man a „spart gheața” și a marcat primul gol la PSV. A profitat de o gafă uriașă și a înscris # Antena Sport
Dennis Man a „spart gheața" și a marcat primul lui gol la PSV. Internaționalul român a înscris în duelul cu Zwolle, din etapa a 8-a din Eredivisie. Dennis Man își continuă formă bună de la PSV, după ce în runda precedentă de campionat, cu Excelsior, a oferit o pasă de gol. Dennis Man, primul gol la PSV
21:50
Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” # Antena Sport
Ange-Yoan Bonny, cu un gol şi trei pase decisive a fost omul meciului dintre Inter şi Cremonese, încheiat cu 4-1 pentru echipa lui Cristi Chivu. În urma acestui rezultat, finalista UEFA Champions League din sezonul trecut a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competiţiile. După o oră de joc, Ange-Yoan Bonny a părăsit terenul
21:40
Moment șocant la handbal: selecționerul României a bătut un jucător în timpul meciului. Ce sancțiune a putut primi # Antena Sport
A fost un moment șocant în timpul partidei dintre CSM Vaslui și Politehnica Timișoara (28-27), din Liga Zimbrilor. George Buricea și-a bătut propriul jucător în timpul partidei. Pe finalul primei reprize, George Buricea, antrenor la Politehnica Timișoara, nu s-a mai putut controla și l-a lovit cu pumnul pe jucătorul său, Zoran Nikolic. Moment șocant: selecționerul României a
21:20
Alexandru Dobre, golgheter în Liga 1 după golul marcat în Rapid – Farul. Formă de vis înaintea meciului cu Austria # Antena Sport
Alexandru Dobre e noul golgheter din Liga 1, după ce a marcat un gol în duelul dintre Rapid și Farul, din etapa a 12-a din Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a punctat în minutul 9, cu o lovitură de cap. Dobre a fost creditat cu golul deși mingea a fost deviată în poarta lui Buzbuchi de
20:50
Gloria Bistriţa a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de liderul Gyor ETO, scor 33-18 (18-9), în etapa a IV-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al doilea eşec pentru Gloria. Principalele marcatoare ale partidei au fost Fodor 8 goluri, Almeida 5, pentru Gyor, respectiv Fujita 4, Kobylinska 3, Seraficeanu 3, pentru Gloria. Gloria Bistrița,
Acum 24 ore
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Primii paşi pe gheaţă appeared first on Antena Sport.
20:20
Carlos Sainz și Alex Albon, descalificați după calificările din Singapore. Dezastru la Williams # Antena Sport
Alex Albon și Carlos Sainz au fost descalificați după calificările Marelui Premiu din Singapore. Cei doi piloți se clasaseră pe locurile 12, respectiv 13, însă vor lua startul de pe ultimele poziții în cursa care va fi duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Decizia descalificării celor doi
20:20
Peste Kane și Mbappe! Atacantul surpriză cu 20 de goluri marcate în acest sezon: a reușit un hat-trick în Europa # Antena Sport
Născut la Koprivnica, în Croația, atacantul de 26 de ani a reușit un hat-trick joi, în UEFA Conference League. Franko Kovacevic a marcat toate cele trei goluri ale echipei sale, NK Celje, în victoria cu AEK Atena (3-1). Kovacevic a ajuns în această vară la Celje, după ce și-a încheiat contractul cu formația Wehen Wiesbaden,
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Elias Charalambous i-a pus gând rău lui Mirel Rădoi appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnalul Antena Sport | Viteza e tot ce contează appeared first on Antena Sport.
19:50
FC Argeş – Petrolul 0-1! Piteştenii au ratat primul loc din Liga 1. “Lupii galbeni”, prima victorie după 2 luni # Antena Sport
FC Argeş a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-1, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în etapa a 12-a din Superligă. La Mioveni, Chică Roşă a fost bine lansat de Jyry, în minutul 32, dar şutul său a fost deviat în corner. Răspunsul giuleştenilor a venit prin şutul lui Caio Martins, din minutul 34, care a
19:40
„Sunt sigur de asta”. Detaliul subliniat de Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Cum vrea să-i învingă pe campioni # Antena Sport
Mirel Rădoi a prefațat derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din etapa a 12-a din Liga 1. Meciul se va disputa duminică, de la ora 20:30. Mirel Rădoi a evidențiat faptul că rivalii de la FCSB au pus mai mare preț pe duelul cu oltenii decât pe cel cu Young Boys, ținând cont de faptul că
19:30
Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho, anunț despre posibila amânare a meciului # Antena Sport
Benfica a fost afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho a oferit declarații despre situația de la echipa lui și despre posibilitatea ca partida să fie amânată. Derby-ul Porto – Benfica, din etapa a opta din Liga Portugal, se va vedea live în AntenaPLAY duminică, de la ora 23:15. Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto
19:30
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Hagi, după primul gol marcat la Alanyaspor: “Tatăl meu m-a învățat de când eram mic” # Antena Sport
Ianis Hagi a marcat primul său gol la Alanyaspor, în remiza de pe terenul lui Genclerbirligi. Internaţionalul român a marcat un gol superb, din lovitură liberă, în meciul în care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Ianis Hagi a pasat decisiv şi la al doilea gol marcat de echipa sa, dar a comis şi penalty-ul
19:10
Antrenorul lui Ianis Hagi, nervos după Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2! Românul, vizat de declaraţiile lui Pereira # Antena Sport
Joao Pereira, antrenorul lui Alanyaspor, a fost extrem de supărat după remiza de pe terenul lui Genclerbirligi. Partida din etapa a opta din campionatul Turciei s-a încheiat cu scorul de 2-2, iar Ianis Hagi, care a jucat 77 de minute, a fost în centrul atenţiei. Internaţionalul român a marcat primul gol pentru Alanyaspor dintr-o lovitură
18:40
„Un haos cum de mult n-am mai trăit”. Alex Chipciu, discurs devastator după U Cluj – Csikszereda: „Am fost jalnici” # Antena Sport
Alex Chipciu a avut un discurs devastator după ce Csikszereda a învins-o pe U Cluj cu scorul de 2-1, în etapa a 12-a din Liga 1. Clujenii au ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în campionat. Alex Chipciu nu și-a putut explica ce s-a întâmplat cu clujenii după ce au încasat al doilea gol de la ciucani. Internaționalul român s-a
18:10
Haos la Mondialul U-20: s-au certat ca-n curtea școlii pe cine să bată lovitura liberă! Finalul, suprarealist # Antena Sport
Momente rare la Campionatul Mondial U-20, care se dispută în aceste zile în Chile. Pe stadionul Julio Martínez Prádanos, din capitala Santiago, țara gazdă și Egipt au disputat ultimul meci din grupa A. Miza a fost locul doi în grupă, care asigura prezența în optimile de finală ale competiției. Chile a deschis scorul în minutul
18:10
Ioan Ovidiu Sabău vrea să-și dea demisia de la U Cluj, după eșecul cu Csikszereda. Cine îi poate lua locul # Antena Sport
Ioan Ovidiu Sabău vrea să-și dea demisia de la U Cluj, după eșecul cu Csikszereda, scor 1-2, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul a dezvăluit că va discuta cu cei din conducerea
18:00
Inter – Cremonese LIVE SCORE (19:00). Echipa lui Cristi Chivu caută a cincea victorie la rând # Antena Sport
Meciul dintre Inter şi Cremonese, din etapa a şasea din Serie A, va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 19:00. Echipa lui Cristi Chivu traversează o perioadă foarte bună, având şansa sâmbătă seară să obţină a cincea victorie la rând în toate competiţiile. Inter vine după un meci excelent făcut […] The post Inter – Cremonese LIVE SCORE (19:00). Echipa lui Cristi Chivu caută a cincea victorie la rând appeared first on Antena Sport.
17:40
George Russell, prima reacție după ce a obținut pole-ul în Marele Premiu din Singapore. Ce a spus despre Max Verstappen # Antena Sport
George Russell a oferit prima reacție după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu din Singapore. Pilotul de la Mercedes s-a declarat mulțumit de reușita sa, cursa urmând să aibă loc duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. George Russell a înregistrat timpul de 1:29.158 în Q3. Max […] The post George Russell, prima reacție după ce a obținut pole-ul în Marele Premiu din Singapore. Ce a spus despre Max Verstappen appeared first on Antena Sport.
17:10
Csikszereda – U Cluj 2-1. Prima victorie din istorie în Liga 1 pentru „ciucani”. Clujenii, în criză # Antena Sport
Csikszereda a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea U Cluj, în etapa a 12-a din Liga 1. Este prima victorie în prima ligă pentru echipa ciucană. Ciucanii au trecut pe lângă gol în minutul 11, când Gertmonas a respins şutul lui Bodo, din careu. Tot portarul oaspeţilor a păstrat tabela intactă cu intervenţia din minutul 12, la şutul lui Vegh. Csikszereda – U Cluj 2-1 Şapte minute […] The post Csikszereda – U Cluj 2-1. Prima victorie din istorie în Liga 1 pentru „ciucani”. Clujenii, în criză appeared first on Antena Sport.
17:00
Cu ce se poate ocupa soția lui Gabi Tamaș. Ioana arată fabulos și l-a „cumințit” pe fostul jucător # Antena Sport
S-a aflat din ce face bani soția lui Gabi Tamaș, concurentul de la Asia Express. Ioana, ajunsă la vârsta de 37 de ani, se menține într-o formă fizică de invidiat, ea fiind expertă în fitness și pilates. Ioana Tamaș a fost mereu pasionată de sport, practicând gimnastica în tinerețe. Ulterior, soția lui Gabi Tamaș a […] The post Cu ce se poate ocupa soția lui Gabi Tamaș. Ioana arată fabulos și l-a „cumințit” pe fostul jucător appeared first on Antena Sport.
16:50
Nota primită de Ianis Hagi, după golul şi assistul din Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2! Românul, al doilea cel mai bun jucător # Antena Sport
Ianis Hagi a reuşit un meci foarte bun în Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2, în etapa cu numărul 8 din campionatul Turciei. Internaţionalul român a ieşit în evidenţă şi a contribuit decisiv la punctul obţinut de echipa sa. Mai întâi, în minutul 14, Ianis Hagi a marcat un gol superb, din lovitură liberă, după care i-a […] The post Nota primită de Ianis Hagi, după golul şi assistul din Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2! Românul, al doilea cel mai bun jucător appeared first on Antena Sport.
16:40
Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Antrenorul cu care se luptă pentru a prelua noua echipă # Antena Sport
Dorinel Munteanu e aproape de revenirea pe banca unei echipe. Antrenorul este liber de contract din primăvară, după despărțirea de Sepsi, iar acum este dorit la Poli Iași. Moldovenii au fost învinși clar în ultima etapă de Liga a 2-a, scor 0-2, de Concordia Chiajna. Pe banca celor de la Poli Iași este Tony da […] The post Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Antrenorul cu care se luptă pentru a prelua noua echipă appeared first on Antena Sport.
16:20
„Aduce aminte de tatăl lui”. Reacția turcilor după ce Ianis Hagi a marcat primul gol la Alanyaspor # Antena Sport
Turcii au reacționat imediat după ce Ianis Hagi a marcat primul lui gol la Alanyaspor. Echipa internaționalului român s-a deplasat pe terenul celor de la Genclerbirligi pentru duelul din etapa a 8-a a Superligii din Turcia. Ianis Hagi a deschis scorul în minutul 14. „Prințul” a punctat superb, dintr-o lovitură liberă, stabilind astfel și scorul de la pauză. În repriza a […] The post „Aduce aminte de tatăl lui”. Reacția turcilor după ce Ianis Hagi a marcat primul gol la Alanyaspor appeared first on Antena Sport.
15:50
Echipa naţională U20 a României, pregătită din acest sezon de Adrian Iencsi, va disputa primele meciuri din cadrul sezonului 2025-2026 al Elite League U20 în luna octombrie în compania reprezentativei similare a Cehiei. Programul meciurilor: Vineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Stadion „Concordia”, Chiajna Luni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20 […] The post Adrian Iencsi a ales lotul naţionalei U20 pentru dubla cu Cehia appeared first on Antena Sport.
15:40
Elias Charalambous strigă “adunarea” la FCSB înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova: “Nu există favorite” # Antena Sport
Elias Charalambous a suținut astăzi, sâmbătă, conferința de presă premergătoare partidei contra Universității Craiova, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul cipriot a vorbit despre șansele la vitorie, despre absențele pe care le are înaintea duelului de pe Arena Națională, dar și despre nevoia disperată de victorie. La partida de mâine, Charalambous consideră că […] The post Elias Charalambous strigă “adunarea” la FCSB înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova: “Nu există favorite” appeared first on Antena Sport.
15:30
Meciul Rapid – Farul e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 20:30. Dacă va învinge formaţia pregătită de Ianis Zicu, Rapid va trece pe primul loc. Înaintea acestui meci Rapid e pe 4 în Liga 1, cu 22 de puncte. Farul e pe 9, cu 15 puncte. […] The post Rapid – Farul, 20:30, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
15:10
Corvinul, remiză “albă” cu Steaua în derby-ul etapei din Liga a 2-a. Hunedorenii, penalty ratat și două bare # Antena Sport
Corvinul Hunedoara a terminat la egalitate cu Steaua Bucureşti, 0-0, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a noua a Ligii a 2-a de fotbal. Gazdele au ratat un penalty, prin Antonio Manolache (56), şutul său fiind apărat de portarul Adrian Frănculescu. Corvinul a avut şi două bare, de fiecare dată la mingi respinse de Frănculescu […] The post Corvinul, remiză “albă” cu Steaua în derby-ul etapei din Liga a 2-a. Hunedorenii, penalty ratat și două bare appeared first on Antena Sport.
15:00
Ianis Hagi a înscris primul lui gol pentru Alanyaspor! Fiul lui Gică Hagi a deschis scorul cu Genclerbirligi # Antena Sport
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat primul lui gol la Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi a deschis scorul pentru Alanyaspor în deplasarea de la Genclerbirligi. Ianis Hagi a marcat în minutul 14 al meciului. Ianis Hagi poartă la Alanyaspor tricoul cu numărul 14. Ianis Hagi a mai evoluat în 3 partide pentru Alanyaspor până […] The post Ianis Hagi a înscris primul lui gol pentru Alanyaspor! Fiul lui Gică Hagi a deschis scorul cu Genclerbirligi appeared first on Antena Sport.
14:40
Cine e Kevin Ciubotaru, marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu! L-a impresionat şi pe Gigi Becali # Antena Sport
Kevin Ciubotaru (21 de ani), marea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) din lotul pentru meciurile cu Moldova şi Austria, s-a născut la Roma. Ciubotaru şi-a început cariera în Italia, la Ciampino. A evoluat ulterior la tineretul lui Rapid Viena. Trecut pe la Parma U19 şi Rangers B, Hermannstadt l-a transferat ca jucător […] The post Cine e Kevin Ciubotaru, marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu! L-a impresionat şi pe Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
14:30
Ion Țiriac nu s-a abținut când a fost întrebat când va mai avea România o Simona Halep: “Nu sperăm în asta” # Antena Sport
Ion Țiriac este de părere că întrebările legate de când va mai avea țara noastră un nou tenismen de valoare nu sunt corecte. Fostul sportiv și în prezent afacerist consideră că oamenii ar trebui să se raporteze mai degrabă la condițiile pe care le are țara noastră pentru a produce tenismeni de top. În plus, […] The post Ion Țiriac nu s-a abținut când a fost întrebat când va mai avea România o Simona Halep: “Nu sperăm în asta” appeared first on Antena Sport.
14:10
Statistică înfiorătoare pentru România înainte de “dubla” cu Moldova și Austria. Cum arată cifrele atacanților # Antena Sport
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat în urmă cu puțin timp lotul pentru meciurile cu Moldova și Austria, iar un aspect care poate fi considerat îngrijorător vine din compartimentul ofensiv. Pe posturile de atacanți, “Il Luce” i-a chemat pentru “dubla” din octombrie pe Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și David Miculescu. Niciunul dintre cele trei vârfuri nu […] The post Statistică înfiorătoare pentru România înainte de “dubla” cu Moldova și Austria. Cum arată cifrele atacanților appeared first on Antena Sport.
14:10
Reprezentativa U21 a României continuă în luna octombrie parcursul din preliminariile EURO 2027 cu un meci împotriva Ciprului. Până la acel duel, tricolorii vor întâlni într-o partidă amicală naţionala Serbiei. Programul tricolorilor: Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman”, Arad) Marţi, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin […] The post Costin Curelea a anunţat lotul naţionalei U21 pentru meciurile cu Serbia şi Cipru appeared first on Antena Sport.
14:00
Surprizele uriaşe ale lui Mircea Lucescu! Mai mulţi jucători, convocaţi în premieră la echipa naţională # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a venit cu mai multe surprize în lotul pentru meciurile cu Moldova şi Austria. România – Austria va fi în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lisav Eissat, jucător care evoluează în Israel, la Maccabi Haifa şi care s-a alăturat recent naţionalei […] The post Surprizele uriaşe ale lui Mircea Lucescu! Mai mulţi jucători, convocaţi în premieră la echipa naţională appeared first on Antena Sport.
