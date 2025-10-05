Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Villarreal 3-1

14:30

Ion Țiriac este de părere că întrebările legate de când va mai avea țara noastră un nou tenismen de valoare nu sunt corecte. Fostul sportiv și în prezent afacerist consideră că oamenii ar trebui să se raporteze mai degrabă la condițiile pe care le are țara noastră pentru a produce tenismeni de top. În plus, […]