Istoricul Armand Goşu, specializat în Rusia: SRI nu are capacitatea să elimine influenţa rusească în România / Nu știm exact ce s-a întâmplat în Moldova, nu ştim dacă în această campanie electorală ruşii nu au sădit teme care creează crize în societate / Putin n-are cum să câștige războiul din Ucraina
G4Media, 5 octombrie 2025 09:20
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicuşor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
09:40
VIDEO | El Bulli – restaurantul din spatele buldogului francez și povestea geniului gastronomic al lui Ferran Adrià, care a introdus conceptul de bucătărie moleculară # G4Media
El Bulli este unul dintre restaurantele care au schimbat definitiv istoria gastronomiei mondiale. Situat în Cala Montjoi, pe Costa Brava, în apropiere de Girona (Spania),... © G4Media.ro.
09:40
Casele președinților: Nicușor Dan, în chirie / Iohannis, un milion de euro datorie la Stat după ce și-a însușit ilegal un imobil / Băsescu declarat colaborator al Securității și-a recuperat privilegiile în instanță / Iliescu, ”sărac și cinstit”, a cumpărat o casă de la RAPPS # G4Media
Nicolae Ceaușescu, dictatorul care a condus România timp de 24 de ani, avea în fiecare județ cel puțin o vilă de protocol, cabane de vânătoare... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:20
Istoricul Armand Goşu, specializat în Rusia: SRI nu are capacitatea să elimine influenţa rusească în România / Nu știm exact ce s-a întâmplat în Moldova, nu ştim dacă în această campanie electorală ruşii nu au sădit teme care creează crize în societate / Putin n-are cum să câștige războiul din Ucraina # G4Media
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicuşor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa... © G4Media.ro.
09:20
Spectacolul ”Familia Tot”, după o piesă de teatru scrisă de dramaturgul maghiar Orkeny Istvan, în regia lui Vlad Cristache, va fi prezentat în premieră la Teatrul Jean Bart din Tulcea # G4Media
Spectacolul „Familia Tot”, după o piesă de teatru scrisă de dramaturgul maghiar Orkeny Istvan, în regia lui Vlad Cristache, va fi prezentat în premieră la... © G4Media.ro.
Acum o oră
09:10
VIDEO | Paradisul unde mașinile sunt interzise de peste un secol și caii sunt „regii” străzilor. Povestea insulei Mackinac, unde interdicția mașinilor impusă în 1898 s-a transformat într-o atracție turistică mondială # G4Media
Mackinac Island, o mică insulă de 3,8 km pătrați din Lacul Huron, Michigan, este renumită pentru faptul că a interzis vehiculele motorizate. Aproximativ 600 de... © G4Media.ro.
09:10
Cel puţin 22 de oameni şi-au pierdut viaţa în ultimele 36 de ore în Nepal în urma ploilor abundente care au provocat alunecări de teren... © G4Media.ro.
09:00
Un sirop de tuse a fost interzis în India după moartea mai multor copii / Era contaminat cu o substanță toxică # G4Media
Trei state din India au interzis un sirop de tuse după decesele, în ultimele două luni, a cel puţin nouă copii cărora li s-a prescris... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:40
Armata israeliană susține că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri drept ”ripostă la ofensiva israeliană din Gaza” # G4Media
Armata israeliană a declarat duminică că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri pe care le... © G4Media.ro.
08:40
Donald Trump analizează o reducere semnificativă a tarifelor pentru producţia auto din SUA: ”Mesajul e clar: Dacă asamblați mașinile în Statele Unite, veți fi recompensați” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump ia în considerare o reducere semnificativă a tarifelor pentru producţia de automobile în Statele Unite, măsură care ar putea elimina o... © G4Media.ro.
08:30
ANALIZĂ Alegeri parlamentare în Siria: Primul scrutin organizat după acapararea puterii de către dictatorul fugar Bashar al-Assad / De ce a fost ales votul indirect și riscurile acestuia în țara măcinată de 14 ani de război, în umbra Rusiei, cu milioane de sirieni strămutați # G4Media
Sirienii sunt chemați la vot duminică pentru a-și alege parlamentarii. Este primul astfel de scrutin organizat din 2011, de când dictatorul Bashar al-Assad, care conduce... © G4Media.ro.
08:30
Taylor Swift şi-a doborât propriul record Spotify pentru cele mai multe redări într-o singură zi cu „The Fate of Ophelia” # G4Media
„The Life of a Showgirl”, mult aşteptatul al doisprezecelea album al megastarului american Taylor Swift, lansat vineri, a doborât deja recorduri de streaming, potrivit platformelor... © G4Media.ro.
08:00
Alegeri parlamentare în Siria: Primul scrutin organizat după acapararea puterii de către dictatorul fugar Bashar al-Assad / De ce a fost ales votul indirect și riscurile acestuia în țara măcinată de 14 ani de război, în umbra Rusiei, cu milioane de sirieni strămutați # G4Media
Sirienii sunt chemați la vot duminică pentru a-și alege parlamentarii. Este primul astfel de scrutin organizat din 2011, de când dictatorul Bashar al-Assad a acaparat... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:40
Aeroportul din Vilnius s-a redeschis după o alertă cu ”baloane” suspecte / Traficul a fost perturbat mai multe ore / Incidentul din Lituania, după unul similar din München, unde aeroportul a fost închis două nopți consecutiv # G4Media
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, s-a redeschis duminică dimineaţa, după câteva ore de perturbări ale traficului în urma unei alerte privind apropierea unor „baloane” suspecte,... © G4Media.ro.
07:40
OpenAI, în mijlocul riscurilor de procese pentru drepturi de autor după lansarea Sora / Ce face aplicația și de ce e controversată # G4Media
Lansarea noii aplicaţii video Sora de către OpenAI a stârnit un val de controverse şi posibile riscuri juridice, după ce utilizatorii au început să creeze... © G4Media.ro.
07:30
13.000 de porci au murit într-un incendiu uriaș provocat de o dronă rusească în nord-estul Ucrainei. Animalele erau adăpostite în opt clădiri # G4Media
Un atac cu dronă lansat de armata rusă a provocat vineri un incendiu de proporții la o fermă de porci din comuna Novovodolazka, în regiunea Harkov, nord-estul... © G4Media.ro.
07:30
Polonia în alertă: A mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie / O persoană a murit, nouă au fost rănite # G4Media
Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi... © G4Media.ro.
07:20
ANALIZĂ În Cehia se întrevede un guvern minoritar cu sprijinul a două partide de extrema dreaptă: Populistul Andrej Babis și partidul său ANO 2011 se clasează pe primul loc în alegerile parlamentare # G4Media
Omul de afaceri judecat pentru corupție și liderul populist, Andrej Babis se întoarce triumfător la putere la Praga. După ce a ocupat postul de prim... © G4Media.ro.
07:10
De ce nu-și deschid afaceri tinerii britanici? ”Lipsesc energia și impulsul” / ”Au aversiune la risc” / ”Sistemul e trucat împotriva ta” # G4Media
O dezbatere aprinsă a izbucnit în Marea Britanie după ce ministrul britanic al Economiei, Peter Kyle, a criticat tinerii pentru lipsa de spirit antreprenorial, afirmând... © G4Media.ro.
06:40
Rețeta de mic dejun a Prințesei Diana/ Diminețile Prințesei Inimilor începeau cu un preparat aparent banal, dar cu un ingredient surprinzător # G4Media
A mânca precum un membru al familiei regale nu înseamnă doar caviar și preparate sofisticate. În cazul regetatei Prințese Diana, diminețile începeau cu un preparat... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
02:00
Hackeri suspectaţi de atacuri ransomware asupra retailerilor britanici susţin că au furat un miliard de date de la Salesforce # G4Media
Un grup de hackeri care se prezintă drept ”Scattered LAPSUS$ Hunters” a declarat vineri că a furat aproape un miliard de fişiere de la gigantul... © G4Media.ro.
02:00
Universul Peaky Blinders continuă să se extindă. Netflix și BBC au confirmat oficial lansarea unui nou serial derivat, comandat deja pentru două sezoane, fiecare cu... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:50
Populistul Andrej Babis și partidul său ANO 2011 se clasează pe primul loc în alegerile din Cehia. Se întrevede un guvern minoritar cu sprijinul a două partide de extrema dreaptă # G4Media
Omul de afaceri și liderul populist, Babis se întoarce triumfător la putere la Praga. După ce a ocupat postul de prim ministru între 2017 și... © G4Media.ro.
4 octombrie 2025
22:50
Rapid Bucureşti învinge Farul Constanţa cu 3-1 / Giuleştenii sunt liderii Superligii până la meciul Craiovei # G4Media
Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 12-a din Superligă. Rapid conduce în clasament,... © G4Media.ro.
22:40
Premieră în conservarea speciilor. Patru pui dintr-o specie rară de pisică sălbatică, pe cale de dispariție, s-au născut la Zoo Napoli # G4Media
Grădina Zoologică din Napoli a anunțat un eveniment deosebit: nașterea a patru exemplare de fossa (Cryptoprocta ferox), un mamifer prădător endemic din Madagascar, asemănător cu... © G4Media.ro.
21:50
Israel și Hamas trimit delegații la Cairo / Negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor (presa egipteană) # G4Media
Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas vor participa duminică şi luni la convorbiri indirecte la Cairo în vederea eliberării ostaticilor şi a deţinuţilor, a relatat... © G4Media.ro.
21:30
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații # G4Media
Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot... © G4Media.ro.
21:30
George Simion, al treilea derapaj cu termenul ”autist”, referitor la Nicușor Dan / Șeful cu retorică pro-rusă al partidului extremist AUR, postare pe Facebook: ”V-am spus că e autist și nu m-ați crezut” # G4Media
George Simion a înregistrat al treilea derapaj cu termenul ”autist”, referitor la Nicușor Dan, în mai puțin de jumătate de an. Șeful cu retorică pro-rusă... © G4Media.ro.
20:50
SURSE Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan, săptămâna viitoare / Ludovic Orban, vehiculat de asemenea pentru un post de consilier / Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu vor părăsi funcțiile luna viitoare # G4Media
Diplomatul Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan, săptămâna viitoare, conform surselor G4Media. Numele fostului... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:40
VIDEO Manifestații violente în Georgia, după ce partidul pro-rus de guvernământ revendică victoria în alegerile locale / Un grup de protestatari a vrut să intre în palatul prezidențial # G4Media
Poliția din Georgia a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii din fața palatului prezidențial sâmbătă, în timp ce opoziția a... © G4Media.ro.
20:30
Criza locuințelor, o dilemă europeană / De la îngrijorare la prioritate de politici la nivelul UE # G4Media
Orice european care a fost nevoit să se mute în ultimii ani a trăit probabil acest coșmar: creșterea prețurilor locuințelor, a chiriilor și a facturilor... © G4Media.ro.
20:20
UPDATE Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Încep procedurile de extrădare din Grecia pentru fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare / Decizia va fi luată de o instanță elenă / Precizările Ministerului Justiției # G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii.... © G4Media.ro.
20:20
ANALIZĂ Porsche ar putea utiliza motorul boxer în șase cilindri pentru modelele sale mai mici / Ce înseamnă pentru viitorul modelelor Cayman și Boxster # G4Media
Porsche prelungește durata de viață a modelelor 718 Boxster și Cayman cu motor cu ardere internă, lansând noi versiuni „de top” care ar putea fi... © G4Media.ro.
20:20
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul lui Andrej Babiš, miliardarul populist judecat pentru corupție, a câștigat cu 34,7% / Pe locul doi, alianța premierului Petr Fiala, cu 23,2% / Stânga n-a intrat în Parlament / Babiš e aliatul lui Viktor Orban și vrea diminuarea susținerii Ucrainei # G4Media
Alegerile parlamentare din Cehia au fost câștigate, sâmbătă, de ANO 2011, partidul lui Andrej Babiš, miliardarul populist judecat pentru corupție, care a obținut 34,7% din... © G4Media.ro.
20:20
China furnizează informaţii Rusiei pentru a-şi calibra loviturile şi a identifica noi ţinte în Ucraina, susține un oficial din serviciile de informații ucrainene # G4Media
China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de... © G4Media.ro.
19:30
GALERIE FOTO Peste 100 de persoane au ținut un moment de reculegere la Iaşi pentru copiii morți la Spitalul ”Sfânta Maria” / ”Neam ucis de nosocomiale”, mesajul scris din candele la evenimentul organizat la inițiativa Declic și RESET # G4Media
Peste o sută de persoane au participat la Iaşi la un eveniment iniţiat de asociaţiile Declic şi RESET, cei prezenţi ţinând un moment de reculegere... © G4Media.ro.
19:10
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul lui Andrej Babiš, miliardarul populist judecat pentru corupție, a câștigat cu 35% / Pe locul doi, coaliția premierului Petr Fiala, cu 23% / Babiš e aliatul lui Viktor Orban și vrea diminuarea susținerii Ucrainei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
18:50
Căutarea de piese lego pierdute în mare: A început ca un hobby, a ajuns o misiune și o inițiativă de conștientizare privind poluarea cu plastic # G4Media
Ceea ce a început ca un hobby al familiei de explorare a plajelor s-a transformat într-o misiune globală de a da de urma Lego-urilor pierdute... © G4Media.ro.
18:50
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist judecat pentru corupție, Andrej Babiš, conduce cu 35,92%, la numărarea a 90% din secțiile închise / Alianța premierului Petr Fiala – 22,3% / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
18:40
Rapid Bucureşti învinge pentru a doua oară Hypo Viena şi se califică în turul 3 al European League la handbal feminin # G4Media
Echipa Rapid Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia austriacă Hypo Viena, scor 30-19 (14-9), în manşa a doua din turul secund al... © G4Media.ro.
18:30
BREAKING Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Încep procedurile de extrădare din Grecia pentru fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare / Decizia va fi luată de o instanță elenă # G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii.... © G4Media.ro.
18:20
BREAKING Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare, va fi extrădat în România (surse) # G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii.... © G4Media.ro.
18:20
Copil de trei ani, găsit mort într-un canal din orașul Mărășești / Decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor # G4Media
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, poliţiştii din Vrancea precizând că din primele verificări decesul ar... © G4Media.ro.
18:10
Dacia Spring poate fi achiziționată pentru doar 3.900 de euro în Italia / Țara oferă 11.000 de euro reducere pentru o mașină electrică # G4Media
Aproape toate țările europene oferă un ecotichet pentru achiziția unei mașini noi, accentul fiind pus pe cele electrice pentru a atinge țintele de emisii impuse... © G4Media.ro.
18:10
BREAKING Sorin Oprescu, escortat de polițiști în Salonic / Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii / Fostul primar al Capitalei este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare # G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii.... © G4Media.ro.
18:00
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, întrebat dacă se lucrează la o vizită a lui Nicuşor Dan la Casa Albă: ”Da. Ne dorim ca această vizită să fie una de substanţă, nu de imagine” # G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să... © G4Media.ro.
17:50
Greta Thunberg acuză că este reținută de Israel într-o celulă „infestată cu ploșnițe”, cu prea puțină apă și mâncare # G4Media
Activista de mediu Greta Thunberg le-a declarat oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană după reținerea și îndepărtarea sa de pe... © G4Media.ro.
17:40
Wikipedia nu a murit, dar inteligența artificială ridică provocări majore – studiu din Marea Britanie # G4Media
Wikipedia supraviețuiește, cel puțin pentru moment, erei inteligenței artificiale (AI), potrivit unui nou studiu realizat de King’s College London din Regatul Unit. Enciclopedia gratuită, bazată... © G4Media.ro.
17:40
Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide: ”Este o cratiță comună, în care fiecare bagă lingura cât poate de adânc” # G4Media
Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-partidul extremist AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide, într-un comunicat de presă transmis... © G4Media.ro.
17:40
Un test inovator pentru depistarea gripei ar putea, în viitor, să înlocuiască tampoanele nazale, cu gumă de mestecat sau pastile, folosind limba ca instrument de... © G4Media.ro.
17:20
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu 37,68%, la numărarea a peste 60% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 20,87% / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.