Gigi Becali îl amenință pe Olaru înainte de FSCB – Craiova: „De ce dai pasă la adversar?”. Nu-i dă primul 11 lui Mirel Rădoi! Exclusiv
Fanatik, 5 octombrie 2025 09:20
Gigi Becali a tunat și a fulgerat după FCSB - Young Boys 0-2. Mesaj pentru Darius Olaru, dar și pentru Mirel Rădoi. Ce a spus latifundiarul din Pipera înainte de meciul cu U Craiova.
Revoluție la UEFA: cum va arăta noul format al Ligii Campionilor. O schimbare cu adevărat istorică # Fanatik
UEFA schimbă din temelii Champions League. Află pe Fanatik.ro cum va arăta noul format al Ligii Campionilor și ce impact va avea pentru echipe și suporteri
Bogdan Baratky anunță marele câștig al Rapidului după ce a devenit lider în SuperLiga: „E un transfer mai bun decât orice mijlocaș ofensiv” # Fanatik
Bogdan Baratky a scris în FANATIK după ce Rapid a învins-o pe Farul, 3-1, și a urcat pe primul loc în SuperLiga
Ce s-a ales de Andreea Răducan, gimnasta care a bucurat milioane de români la Olimpiada de la Sidney. Ce face astăzi, la 25 de ani de când i-a fost furat aurul olimpic # Fanatik
Ce se mai știe de Andreea Răducan, gimnasta care a pierdut aurul la Jocurile Olimpice de la Sidney, în urmă cu 25 de ani. Mesajul sportivei românce.
Moment istoric în fotbalul mare. Echipa unui sat e virtual campioană înaintea unor formații cu rezonanță europeană # Fanatik
Suedezii de la Mjallby se pot bucura azi de primul titlul din istoria lor, consemnând cea mai mare surpriză a competiției țării din nordul îndepărtat al Europei
„Am vrut să mă las și să mă călugăresc!”. Reacție-șoc a lui Cristi Hîldan după decesul fratelui Cătălin # Fanatik
Cristi Hîldan și-a revenit cu greu după moartea fratelui său și a fost la un pas să ia o decizie care i-ar fi schimbat definitiv viața familiei Hîldan. Cine l-a întors din drum.
Sorin Cârțu a spus răspicat cine este favorită în derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. „E normal să fie așa”. Exclusiv # Fanatik
FCSB - Universitatea Craiova este derby-ul etapei a 12-a din SuperLiga. Ce a spus Sorin Cârțu înaintea meciului de duminică despre formația favorită și ce crede despre arbitrul delegat.
Încă o realizare de top, marca Lionel Messi! Argentinianul a adăugat un nou record în palmaresul său inegalabil # Fanatik
Lionel Messi n-a marcat pentru Inter Miami, dar evoluția sa a fost din nou decisivă pentru echipa patronată de David Beckham, care a obținut o nouă victorie în MLS
Cum “i-a furat” Steaua titlul Universităţii Craiova, cu Victor Piţurcă pe bancă: “Ne-au făcut cu tuşierii! Crăciunescu n-a văzut” # Fanatik
Cum a câștigat Steaua campionatul în fața celor de la Universitatea Craiova după o mare controversă de arbitraj. Dezvăluiri de impact în direct
Singurul jucător de fotbal român care a apărut pe coperta jocului FIFA. Puțini români știu că e tocmai el, surpriza e uriașă # Fanatik
Cine este fotbalistul care a apărut pe coperta faimosului joc FIFA. Este singurul român care a reușit o astfel de performanță din 1996 și până în prezent.
Al Hilal Omdurman, detalii șoc despre echipa pe care o pregătește acum Laurențiu Reghecampf: „Am făcut antrenamente și la 5.45 dimineața!” # Fanatik
Ce face Laurențiu Reghecampf la Al Hilal Omdurman. Condiții de neimaginat la echipa din Africa. Cu ce se confruntă antrenorul român la noua sa formație.
Modelul Dacia care vrea să cucerească lumea. Experții de la Top Gear au analizat mașina și au dat verdictul oficial # Fanatik
Noul model Dacia promite să cucerească lumea, iar experții de la Top Gear au dat verdictul oficial. Află ce au spus despre design, preț și performanțe și cum se compară cu rivalii internaționali.
Confesiunile emoționante ale fotbalistului de la FCSB. „Tata este totul pentru mine, m-a învățat tot ce știu”. Unde i-a plăcut cel mai mult să joace # Fanatik
Familia înseamnă totul pentru unul dintre jucătorii de la FCSB. Ce rol a avut tatăl său în viața lui, unde a început fotbalul, dar și ce loc l-a făcut să se îndrăgostească de sportul rege.
Cât costă o cină cu mama lui Lamine Yamal. Sheila Ebana organizează un eveniment deosebit, iar sute de oameni sunt așteptați # Fanatik
Cine vrea să o cunoască pe mama lui Lamine Yamal o va putea face în curând. Sheila Ebana organizează un eveniment deosebit, iar biletele au fost puse în vânzare deja.
Fostul fotbalist de la Manchester United a economisit mii de euro după ce și-a negociat contractul cu ajutorul lui ChatGPT. Ce concluzii a tras: „Cel mai bun agent” # Fanatik
Poate fi meseria de agent sub pericolul inteligenței artificiale? Un fotbalist dezvăluie că a plătit o sumă infimă pentru ca ChatGPT să-i negocieze contractul, în timp ce un impresar l-ar fi costat sute sau mii de euro
Sportivul american riscă pedeapsa cu moartea după ce a fost prins cu cannabis: „Am făcut o greșeală prostească” # Fanatik
De necrezut. Un sportiv riscă să fie condamnat la pedeapsa cu moartea după ce autoritățile au descoperit că e consumator de substanțe interzise. Cum se apără.
Ce notă a primit Dennis Man după ce a marcat primul său gol pentru PSV și ce a transmis clubul din Eindhoven # Fanatik
PSV a reacționat după ce Dennis Man a reușit să marcheze primul său gol în Olanda. Nota pe care atacantul a primit-o în urma evoluției cu Zwolle. A fost al doilea cel mai bun jucător din echipă.
Ianis Zicu nu a mai venit la declarații și după Rapid – Farul 3-1. Explicațiile principalului din acte după polemica legată de banca tehnică # Fanatik
Ianis Zicu nu s-a prezentat la flash-interviu după Rapid - Farul 3-1, deoarece, în acte, este antrenor secund al constănțenilor. Cum a explicat Cristi Sava, principalul de jure, această situație
Ce își dorește Victor Angelescu de la meciul FCSB – U Craiova și anunțul făcut despre transferul lui Stanciu la Rapid # Fanatik
Victor Angelescu, declarații tari după o nouă victorie în Superliga. Ce a mers în jocul celor de la Rapid. Vine sau nu Nicolae Stanciu în Giulești. „E la Genoa, e un jucător important”.
Cristi Manea, reacție fabuloasă după convocarea la națională: „M-am bucurat ca un copil!”. Cine l-a anunțat că e prezent pe listă # Fanatik
Cristi Manea și-a exprimat bucuria cu privire la convocarea la națională imediat după Rapid - Farul 3-1. Cine a fost cel care l-a anunțat pe fundașul Rapidului că a apărut în lotul lui Mircea Lucescu
Costel Gâlcă are și o nemulțumire după ce a dus Rapid pe primul loc în Superliga: „Bineînțeles că așa trebuia” # Fanatik
Deși Rapid s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Farul și a urcat pe primul loc în Superliga, Costel Gâlcă are și o nemulțumire. Ce nu a mers în jocul giuleștenilor.
Alex Dobre a uimit după ce a marcat în Rapid – Farul 3-1 și a dus echipa pe primul loc: „Nu am avut un nivel de joc bun”. Ce a spus despre convocarea la națională # Fanatik
Alex Dobre a marcat o „dublă” pentru Rapid în partida cu Farul, însă la finalul meciului i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Cum și-a analizat jocul de sâmbătă seară și ce a spus despre convocarea la naționala României
Prima reacție oficială din partea U Cluj după ce Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul principal al echipei, a declarat că vrea să își dea demisia. „Vrem să continuăm. Vreau să am o discuție”
Pontul zilei de duminică, 5 octombrie din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru FCSB – Universitatea Craiova # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 5 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.40 la meciul FCSB - Universitatea Craiova.
Andrei Vochin, semnal de alarmă despre un subiect extrem de sensibil în fotbalul românesc: „Un meci de copii, o lecție despre cum NU trebuie să fii părinte” # Fanatik
Andrei Vochin s-a arătat indignat de un eveniment petrecut la un meci de juniori din România. Scenele șocante s-au desfășurat în București și au fost prezentate de George Ogăraru de la Steaua
Cum era cu adevărat copilul Cătălin Hîldan? „Făcea foarte multe boacăne. Se obișnuise cu bătaia!” # Fanatik
Cristi Hîldan, povești emoționante despre fratele său, regretatul Cătălin Hîldan. Cum era „Unicul Căpitan” în copilărie.
Giovanni Becali, şantajat prin telefon: „Mi-au cerut 5000 de euro să nu îmi dea numărul pe TikTok” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit în cadrul emisiunii GIOVANNI SHOW că a fost șantajat prin telefon de o persoană necunoscută, care i-a solicitat 5000 de euro.
Biletul zilei la pariuri de duminică, 5 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 528 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Ligue 1 și Serie A.
Cristi Chivu, prima reacție după Inter – Cremonese 4-1. Antrenorul român a vorbit despre disputa cu Dumfires # Fanatik
Ce s-a întâmplat, de fapt, între Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter Milano, și Dumfires. Olandezul, extrem de supărat după ce a fost scos de pe teren.
Scene incredibile! Selecţionerul României şi-a bruscat propriul jucător în timpul meciului: „Ar fi culmea să îmi şi reproşeze!”. Video # Fanatik
George Buricea şi-a pierdut cumpătul în timpul meciului CSM Vaslui - Poli Timişoara, scor 28-27, şi şi-a bruscat propriul jucător, pe Zoran Nikolic. Care e reacţia antrenorului.
Dennis Man, primul gol pentru PSV! Românul își continuă momentul foarte bun: cum a marcat contra lui Zwolle. Video # Fanatik
Dennis Man a spart gheața pentru PSV și a reușit să marcheze primul său gol pentru gigantul olandez. Cum a înscris internaționalul român chiar înainte de acțiunea echipei naționale
O nouă lovitură dată de Ion Țiriac în imobiliare! Suma uriașă încasată miliardarul român și cine a cumpărat de la el # Fanatik
Ion Țiriac a dat o nouă lovitură în domeniul imobiliar. Ce sumă a încasat și cine este cel care i-a cumpărat afacerea. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Continuă problemele pentru Liverpool după campania monstruoasă de transferuri. Dramă în prelungiri cu Chelsea în Premier League # Fanatik
Liverpool nu se mai regăsește de câteva meciuri. Un nou pas greșit făcut de echipa lui Arne Slot. Ce se întâmplă cu transferurile răsunătoare făcute în vară.
Ianis Hagi, binecuvântare și blestem pentru Alanyaspor. Greșeală uriașă a internaționalului român, chiar înainte să fie schimbat # Fanatik
Ianis Hagi nu a ieșit de pe teren cu o prestație fără greșeală! Deși a înscris superb și a pasat decisiv, chiar înainte să fie schimbat a făcut o greșeală ce a dus la egalarea echipei sale
Surpriza lui Mircea Lucescu, transfer în iarnă la FCSB?! Antrenorul a vorbit despre mutare: „Avem cu cine să îl înlocuim!” # Fanatik
Mircea Lucescu l-a convocat, în premieră, pe Kevin Ciubotru la naţionala României. Fundaşul lui Hermannstadt este şi în atenţia FCSB-ului, iar Marius Măldărăşanu a vorbit de un eventual transfer.
Strănepotul lui Mussolini a debutat ca titular în Serie A împotriva lui Cristi Chivu. Inter a făcut show acasă și a devenit lider provizoriu în Serie A # Fanatik
Spectacol în Serie A la meciul Inter - Cremonese. Debut ca titular pentru Strănepotul lui Benito Mussolini. Victorie la scor pentru trupa lui Cristi Chivu.
Anunț surprinzător venit din presa iberică! Spaniolii scriu că George Pușcaș, atacantul român liber de contract, ar putea semna cu o formație de top din La Liga.
Rapid a spulberat Hypo Viena în European League! Duel infernal pentru un loc în grupele competiţiei # Fanatik
Rapid a trecut fără drept de apel de Hypo Viena, în turul doi preliminar din European League. Giuleştencele vor lupta cu Bensheim pentru un loc în grupe.
Cel mai așteptat meci al etapei a 12-a din prima ligă a României este programat, duminică, 5 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 20:30, între FCSB și Universitatea Craiova, două echipe cu o bogată […]
Alex Chipciu a luat foc la adresa colegilor după Csikszereda – U Cluj 2-1: „Toţi făceau cu jumătate de măsură să treacă timpul şi să luăm bătaie!” # Fanatik
U Cluj a pierdut în deplasare cu Csikszereda în etapa a 12-a. Alex Chipciu a avut o reacție vehementă la finalul meciului. Ce a spus veteranul echipei lui Ovidiu Sabău.
Sportul a fost întotdeauna un domeniu care inspiră pasiune, dedicare și spirit competitiv. În ultimii ani, însă, universul sportului s-a intersectat din ce în ce mai mult cu mediul digital și cu noile forme de […]
Cristi Chivu, renăscut din propria cenușă la Inter: „I-au organizat înmormântarea prea devreme” # Fanatik
Aventura lui Crisiti Chivu la Inter Milano, analizată în detaliu de un fost jucător al echipei de pe San Sirro. Care este marele avantaj al antrenorului român.
O veste extrem de tristă a venit de peste Ocean, acolo unde un fost jucător de fotbal american, câștigător de Super Bowl, a murit în condiții necunoscute.
Veste excelentă pentru Universitatea Craiova înaintea șocului cu FCSB! Romanchuk revine: „Sunt pregătit să joc” # Fanatik
Nici că se putea mai bine! Mirel Rădoi se poate baza pe titularul din centrul defensivei sale în derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională. Mesaj ferm din partea lui Romanchuk pentru toți oltenii
Atuul surpriză al celor de la FCSB în lupta pentru play-off: “Nici nu îşi dau seama cât de important e!” # Fanatik
Cum poate ajunge FCSB în play-off. Andrei Vochin a identificat marele avantaj al campioanei României de care trebuie să profite pentru a ajunge în primele 6.
Mirel Rădoi are propriul meci la FCSB – Universitatea Craiova: „Vor fi ambiții personale!”. Video # Fanatik
Mirel Rădoi a evidențiat faptul că FCSB - Universitatea Craiova nu va fi doar un meci pe teren, ci și unul în afara lui din cauza orgoliilor și dorințelor speciale ale gazdelor de duminică.
Reacție fabuloasă a turcilor după golul splendid al lui Ianis Hagi: „Pe urmele tatălui său”. Ce a declarat „Prințul” la finalul partidei: „Am avut cel mai bun profesor” # Fanatik
Ianis Hagi a înscris primul său gol pentru Alanyaspor, printr-o execuție superbă din lovitură liberă. Era inevitabil ca după această reușită să nu fie comparat cu tatăl său, Gică Hagi. Ce a scris presa din Turcia
Video. „Rupe-i picioarele!”. Scene șocante la un meci de copii de 9 ani în București. Un părinte îi instigă pe micuți la violență extremă! # Fanatik
Scene absolut șocante la un meci de U10 disputat în București, la partida Raiders - Steaua. "Rupe-i picioarele", este îndemnul șocant al unui tată pentru fiul său. Înjurături și scandal din cauza unor decizii de arbitraj la nivel de copii.
Anunț-șoc: Ioan Ovidiu Sabău e gata să plece de la U Cluj! „Voi avea o discuție să reziliem. Echipa are nevoie de altceva” # Fanatik
Veste neașteptată după Csíkszereda - U Cluj 2-1! Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul șepcilor roșii, e gata să își dea demisia! Ce l-a nemulțumit pe tehnician.
Gigi Becali a prefațat FCSB – Universitatea Craiova și l-a înțepat pe finul Mirel Rădoi: “Dacă îi batem, suntem în play-off. Mirel sper să facă o fisură în strategie” # Fanatik
Gigi Becali, declarații tari înainte de derby-ul FCSB - Universitatea Craiova. Ce a spus patronul „roș-albaștrilor” despre finul Mirel Rădoi.
