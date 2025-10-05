Știm deja grupele Eurovolley atât la masculin, cât și la feminin! O grupă va fi la Cluj
Gândul, 5 octombrie 2025 09:20
Voleiul românesc a aflat adversarele din grupele Campionatului European din 2026, în urma tragerii la sorţi de sâmbătă seară, la Bari. La tragerea la sorţi a participat şi preşedintele FR Volei, Adin Cojocaru, alături de componentul naţionalei, Bela Bartha, în calitate de ambasador al României, una din gazdele turneului final.
• • •
Acum 5 minute
09:40
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat sâmbătă seara, la Realitatea Plus, gafele de protocol ale lui Nicușor Dan. Acesta spune că actualul șef al statului „nu este încă pregătit”, dar că își va corecta greșelile. „Încă nu e pregătit din punct de vedere al protocolului, dar sunt convins că va corecta lucrul ăsta. […]
Acum 15 minute
09:30
Care sunt cele mai periculoase orașe din lume în 2025 și ce localități din România sunt în clasament. Un nou studiu bazat pe indicele criminalității a indicat care sunt cele mai periculoase orașe din lume în 2025. Analiza s-a bazat pe percepțiile locuitorilor despre nivelul de siguranță din orașele lor, incluzând întrebări despre infracțiuni violente, […]
09:30
Ovidiu Ioan Sabău (57 de ani) a demisionat de la formația Universitatea Cluj, locul 4 în sezonul trecut al Superligii de fotbal. „Moțu” este al treilea tehnician demisionar din acest campionat după Dan Petrescu (CFR Cluj) și Liviu Ciobotariu (Petrolul Ploiești). Numele vehiculate sunt Ionuț Badea și italianul Maurizio Trombetta. Demisie în Superliga: a plecat […]
Acum 30 minute
09:20
Voleiul românesc a aflat adversarele din grupele Campionatului European din 2026, în urma tragerii la sorţi de sâmbătă seară, la Bari. La tragerea la sorţi a participat şi preşedintele FR Volei, Adin Cojocaru, alături de componentul naţionalei, Bela Bartha, în calitate de ambasador al României, una din gazdele turneului final. Știm deja grupele Eurovolley atât […]
09:20
Călin Georgescu: „România trebuie să se sincronizeze cu ceea ce face AMERICA. Trump își dorește pacea” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu a vorbit despre situația politică din Republica Moldova, despre relația României cu Bruxelles-ul și despre gândirea economică americană. El a subliniat că România are nevoie de o abordare centrată pe America. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Georgescu: „Nu există […]
Acum o oră
09:00
Donald Trump a semnat, sâmbătă, un decret pentru trimiterea a 300 de soldați din Garda Națională la Chicago, în momentul în care o judecătoare federală a blocat cel pe care l-a ordonat la Portland, două orașe democrate vizate de președintele american. „Preşedintele Trump a autorizat 300 de soldaţi naţionali să protejeze agenţii şi bunurile federale” […]
09:00
Ce rezultat ar dori conducătorul Rapidului la derby-ul etapei FCSB – Universitatea Craiova. „Ne-ar conveni. Nu le fac lor calculele” # Gândul
Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a discutat despre meciul din Giulești cu Farul, 3-1, și a anunțat ce rezultat vrea la derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Rapid a urcat pe primul loc în Superliga, cel puțin până la meciul de duminică seara, de la ora 20:30, dintre FCSB și Craiova. Echipa olteană e pe locul doi, […]
08:50
Rapid a ajuns pe primul LOC în Superliga, după victoria cu Farul. Remarcații lui Costel Gâlcă # Gândul
Rapid a urcat pe primul loc în Superliga, după ce a învins Farul, 3-1, în etapa 12. Ionuț Larie (autogol, 9), Alexandru Dobre (20, 67), respectiv Ionuț Vînă (56) au marcat în meciul disputat în Giulești. Rapid are 25 de puncte și conduce în clasament, Farul e pe opt, 15 puncte. Rapid a ajuns pe […]
Acum 2 ore
08:20
Primele alegeri parlamentare în Sira, după căderea regimului lui Bashar al-Assad, organizate duminică # Gândul
Duminică, Siria organizează primele alegeri parlamentare de la căderea regimului Bsahar-al Assad, fiind un proces care constituie o etapă cheie în tranziția regimului, dar care suscită îngrijorări cu privire la reprezentativitatea votului indirect, scrie Reuters. Președintele interimar, Ahmed al-Sharaa, fost combatant al Al-Qaida, a ajuns la putere după ce l-a dat jos pe Bashar al […]
07:50
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Cu ce probleme s-a confruntat un explorator român, cu noua carte de identitate electronică # Gândul
Imediat după ce a primit noua carte de identitate electronică, care conține informații legate de adresa de domiciliu și cip, un explorator român a trecut prin mai multe situații pe care le-a enunțat pe Facebook: de la instituții care nu au citator de carduri, la instituții care au astfel de aparate, dar nu funcționează. Între […]
Acum 4 ore
07:30
Zodiile care l-au prins pe Dumnezeu de picior: până la finalul lui octombrie, totul se transformă în bani și noroc # Gândul
Luna octombrie se anunță o lună foarte bună pentru anumite zodii și au reușit să prindă norocul și pe Dumnezeu de un picior. Astfel că, fiecare decizie, fiecare investiție sau inițiativă pe care o au devine imediat succes, bani sau oportunități neașteptate. Care sunt acestea. Balanță Balanțele atrag oportunități în această perioadă. Până la finalul […]
07:20
5 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Aurora Dan împlinește 70 de ani, Kate Winslet 50/ 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 5 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Aurora Dan este o scrimeră română, specializată pe arma floretă, care a avut rezultate remarcabile în competiţii internaţionale. Născută pe 5 octombrie 1955, în Bucureşti, a reprezentat România la Jocurile Olimpice din […]
07:20
Cum trăiește David, geniul matematicii din România, visul american la una dintre cele mai prestigioase facultăți din SUA: „Toți foștii mei colegi de clasă studiază în străinătate” # Gândul
David Anghel – olimpic internațional la matematică și tânărul considerat geniul matematicii din România – este în prezent student în al doilea an la prestigioasa facultate Massachusetts Institute of Technology România (MIT) din SUA. România – țara în care politicienii taie, în numele austerității, tot din PIB-ul educației – nu a reușit să-l păstreze în […]
06:40
„Omertà” de la Palatul Victoria. Deși Bolojan a promis transparență la guvern, în fapt ea NU EXISTĂ. Inclusiv agenda publică a premierului este ținută la secret # Gândul
Ilie Bolojan a venit la Palatul Victoria cu imaginea unui om eficient, direct și, mai ales, transparent. Chiar în primele sale zile de mandat, premierul vorbea despre transparență la Palatul Victoria, despre comunicare onestă și de o relație deschisă cu cetățeanul. La 100 de zile de la instalare, „transparentul” Bolojan a reușit însă o performanță […]
06:10
Stegarul Dac – INAMICUL STATULUI. Este scos la plimbare numai pe acoperișul pușcăriei. Procedura se aplică numai celor mai periculoși CRIMINALI # Gândul
Încarcerat la Penitenciarul Giurgiu, faimosul protestatar Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul dac”, ar fi tratat, din punctul de vedere al măsurilor de securitate, la fel ca un criminal deosebit de periculos. Bărbatul este scos la aer în lanțuri, pe acoperișul închisorii și păzit de gărzi înarmate. Cezar Avrămuţă, în vârstă de 57 de ani, a […]
Acum 12 ore
01:00
Nu s-a găsit nici până acum Planeta X (sau Planeta 9), dar astronomii au găsit indicii despre existența Planetei Y # Gândul
Nici până azi n-au găsit presupusa planetă X de la marginea Sistemului Solar, iar astronomii deja speculează că ar exista planeta Y. Cum ar arăta și unde se situează? Potrivit unui studiu recent, planeta Y nu a putut fi detectată, dar ar interfera cu orbitele unor obiecte îndepărtate din Centura Kuiper alcătuită din corpuri înghețate, […]
00:20
Nativii a trei zodii vor fi protejați de Univers, ghidați în toate proiectele importante pe care le plănuiesc. Octombrie va fi luna lor norocoasă. Potrivit SpyNews, cele trei zodii sunt Fecioară, Scorpion și Berbec. Pentru nativi, anul 2025 a început cu noroc pe plan profesional. Luna octombrie le va fi favorabilă pentru investiții și achiziții. Horoscop […]
4 octombrie 2025
23:30
De când s-a scumpit, românii nu mai aruncă uleiul de gătit uzat la canalizare și s-au pus pe RECICLAT. Casnică: Reciclez uleiul în bidoane de 2 litri # Gândul
Uleiul de gătit s-a scumpit de la majorarea TVA din august. Românii tind să renunțe la obiceiul aruncării uleiului de gătit uzat la gunoi sau în sistemul de canalizare. Acum, ei preferă să îl recicleze și să-l depoziteze în containere speciale. Lunar, fiecare gospodărie ajunge să strângă sute de litri de ulei. În felul acesta, […]
22:30
Românii caută soluții alternative pentru încălzire, precum centrala de GAZ. Câți metri cubi consumă pe zi pentru a încălzi un apartament cu 3 camere # Gândul
Centrala de gaz nu are un consum fix, fiind o soluție ideală pentru românii care vor să aibă factură mai mică la căldură. Este o alternativă de încălzire pe durata iernii. Variază în funcție de randament, tipul de construcție și regimul termic setat. Amplasată într-un apartament izolat, cu ferestre termopan și cu pereții exteriori protejați, […]
22:10
PROTEST emoționant în centrul Iașiului, după tragedia celor 7 copii, de la Spitalul de Pediatrie. Oamenii vor transparență: „Raportați adevărul” # Gândul
Tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii, internați la secția ATI, au murit, după ce au contractat o bacterie ucigașă, a stârnit un val de revoltă în societatea românească. Peste 100 de cetățeni au protestat sâmbătă, 4 octombrie, în Piața Națiunii din Iași, în fața Universității de Medicină și […]
21:20
Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal organizează, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Municipiului Oradea și Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Buzău, vernisajul expoziției de pictură LUMINI DE FLORI, semnată de LOREDANA POPESCU-TĂRICEANU, eveniment care a avut loc sâmbătă, 4 octombrie a.c., de la ora 13.00, la sediul Muzeului Țării Crișurilor (Str.
21:10
George Simion, derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan: „V-am spus că e autist și nu m-ati crezut” # Gândul
George Simion a lansat o critică dură la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit, din nou, „autist”. Liderul AUR a precizat, de asemenea, că din cauza actualei conduceri, România a ajuns de „de râsul lumii”. „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut. I-ați crezut pe cei care vă spuneau că dobor […]
Acum 24 ore
20:40
Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal organizează, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Municipiului Oradea și Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Buzău, vernisajul expoziției de pictură LUMINI DE FLORI, semnată de LOREDANA POPESCU-TĂRICEANU, eveniment care va avea loc sâmbătă, 4 octombrie a.c., de la ora 13.00, la sediul Muzeului Țării Crișurilor (Str. […]
20:20
Liber la construit: Senatul a adoptat propunerea ca anumite tipuri de construcții să nu mai necesite autorizație # Gândul
Vești bune pentru românii care locuiesc la curte: Senatul nu doar că a aprobat modificarea legislației pentru ca solariile pentru legume să fie construite fără autorizație, dar între timp, statul pregătește un sprijin financiar de 350 milioane de lei pentru cultivatorii din spațiile protejate. Propunerea a trecut cu 102 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și […]
20:00
P. Diddy, CONDAMNAT la patru ani de închisoare. Mogulul a implorat iertare în fața judecătorului: „Mi-e atât de rușine” # Gândul
Magnatul hip-hop Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru acuzații legate de prostituție, care le-au implicat pe două dintre fostele sale iubite. Avocații lui Combs au pledat pentru o pedeapsă de 14 luni, spunând că clientul lor s-a reformat după ce a […]
19:50
Un băiat de 14 ani a fost reținut în Suedia, după ce a împușcat 6 persoane. Focurile de armă au fost trase în centrul orașului # Gândul
Cel puțin șase persoane au fost transportate de urgență la spital după ce au fost împușcate în timpul unui atac armat într-un centru aglomerat al orașului suedz Gävle, relatează presa locală. Sâmbătă, 4 octombrie, poliția a primit rapoarte privind sunete de focuri de armă pe o stradă plină cu magazine și restaurante din centrul orașului […]
19:40
Marian Ghiță, bărbat de 47 de ani, este dat dispărut. Ultima oară a fost văzut la Unitatea de Primiri Urgențe din Spitalul Clinic de Urgență Dâmbovița # Gândul
Un bărbat de 47 ani, pe nume Marian Ghiță, este dat dispărut! Bărbatul a plecat voluntar de la Unitatea de Primiri Urgențe din Spitalul Clinic de Urgență Dâmbovița Potrivit CANCAN , acesta nu a mai fost văzut, iar Poliția Română a solicitat ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. Persoanele care îl văd sunt rugate să anunțe imediat oamenii […]
19:20
Israelul anunță că a DEPORTAT încă 137 de cetățeni străini reținuți după ce au încercat să ajungă pe mare în Gaza # Gândul
Israelul a anunțat sâmbătă că alți 137 de membri ai flotilei care încercau să aducă ajutoare în Gaza au fost deportați din Israel în Turcia, cetățenii fiind din mai multe țări din Europa, Orientul Mijlociu și America de Nord. „Persoanele deportate sunt cetățeni ai Statelor Unite, Italiei, Regatului Unit, Iordaniei, Kuweitului, Libiei, Algeriei, Mauritaniei, Malaeziei, […]
19:00
ALEGERI ÎN CEHIA | Rezultate parțiale: Partidul populist al fostului premier Andrej Babis, pe primul loc # Gândul
Alegerile parlamentare din Cehia s-au încheiat sâmbătă, după două zile în care alegătorii și-au putut exprima opțiunea de vot. Cu peste 90% din voturi deja numărate, se pare că partidul populist de dreapta ANO, al fostului prim-ministru miliardar Andrej Babis, auto-descris ca fiind „trumpist” și care se opune continuării acordării de asistență militară pentru Ucraina, […]
19:00
Noi reguli pentru românii care dețin un câine la curte. Nerespectarea atrage o AMENDĂ usturătoare # Gândul
Românii care au câine de dimensiune mare la curte trebuie să știe că riscă să fie amendați. Noua legislație le impune proprietarilor de animale de companie să respecte conviețuirea armonioasă cu vecinii. De asemenea, proprietarii care dețin câini de luptă din rase precum Bulldog, Bull Terier, Rotweiler și Pit Bull trebuie să se asigure că […]
18:30
Dan Voiculescu, mărturii despre averea lui Ceaușescu. Mogul pretinde că fostul dictator nu avea bani. S-a vehiculat că a fost beneficiarul valutei # Gândul
Dan Voiculescu, patronul Intact, a vorbit, în cadrul podcastului „Fain & Simplu”, despre averea ultimului președinte al României comuniste, Nicolae Ceaușescu. Mogulul a oferit detalii surprinzătoare despre ce s-a întâmplat cu banii lui Ceaușescu, după ce a fost executat în decembrie ’89. Dan Voiculescu, directorul trustului Intact, a făcut dezvăluiri inedite despre averea fostului președinte […]
18:10
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins lângă aeroportul din Salonic de către autoritățile elene au declarat surse judiciare pentru Gândul. Acesta ar fi fost văzut în timp era condus sub escortă de către de polițiști până la o mașină. Sorin Oprescu, fostul primar al Bucureștiului, condamnat la 10 ani și 8 luni […]
18:10
Liderii internaționali REACȚIONEAZĂ după ce Hamas a acceptat o parte din planul lui Donald Trump privind Gaza. „Sunt gata pentru o pace de durată” # Gândul
Mai mulți lideri internaționali au reacționat după ce gruparea Hamas a acceptat parțial planul în 20 de puncte al președintelui SUA, Donald Trump, privind încheierea conflictului din Fâșia Gaza, însă oprirea războiului nu este un lucru cert în acest moment, iar negocierile din zilele ce urmează vor fi, cel mai probabil, unele foarte complicate. Vineri […]
17:50
Armata israeliană OPREȘTE ofensiva în Fâșia Gaza și va desfășura numai operațiuni defensive, la solicitarea lui Donald Trump – presă # Gândul
Liderii politici israelieni au ordonat Armatei să oprească campania de cucerire a orașului Gaza, conform Radiodifuziunii Armatei și postului public de televiziune Kan. Aceasta după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut Israelului să înceteze atacurile în Gaza, în timp ce insistă să pună capăt războiului și să obțină eliberarea ostaticilor israelieni deținuți de […]
17:50
Alfred Simonis anunță continuarea lucrărilor „Stadionului Lego” din Timișoara. Consiliul Județean Timiș alocă 20 de milioane de lei # Gândul
Alfred Simonis, șeful CJ Timiș, a anunțat că a fost luată decizia ca „Stadionul Lego”, proiectul de 23 de milioane de euro, să fie cofinanțat. În acest sens, într-o postare pe Facebook, a anunțat că lucrările pentru arena din Timișoara vor continua. Potrivit datelor, noul stadion din Timișoara, care acum este cunoscut drept „Arena Eroilor”, […]
17:40
O moldoveancă care s-a căsătorit în Coreea de Sud explică motivul pentru care NUNȚILE durează doar 30 de minute # Gândul
O moldoveancă pe nume Valentina, stabilită în Coreea de Sud, s-a măritat cu un bărbat sud-coreean. Ea a relatat pe contul ei de TikTok despre cât de diferite sunt nunțile coreene față de cele românești. La nunțile din Coreea de Sud, oamenii nu se ghiftuiesc cu multă mâncare și băutură alcoolică, nu ascultă manele sau […]
17:30
O moldoveancă care s-a căsătorit în Coreea de Sud povestește cât de diferite sunt NUNȚILE coreene față de cele din România # Gândul
O moldoveancă pe nume Valentina, stabilită în Coreea de Sud, s-a măritat cu un bărbat sud-coreean. Ea a relatat pe contul ei de TikTok despre cât de diferite sunt nunțile coreene față de cele românești. La nunțile din Coreea de Sud, oamenii nu se ghiftuiesc cu multă mâncare și băutură alcoolică, nu ascultă manele sau […]
17:20
Povestea tragică a Mariei Cojocaru, o badantă româncă din Italia care a murit în singurătate și a ajuns să fie îngropată din mila comunității # Gândul
Maria Cojocaru, o badantă româncă de 65 de ani, care era stabilită în Italia, a murit în singurătate și a ajuns să fie îngropată din mila comunității. Femeia a fost condusă pe ultimul drum de mai mulți cetățeni italieni din provincia Caserta. A fost o mobilizare înduioșătoare pentru ca femeia să fie înmormântată creștinește, la […]
17:10
A nins ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de omăt. Zăpada așternută a transformat peisajul din stațiune. Imaginile cu ninsoarea neașteptată au fost surprinse și publicate pe pagina de Facebook Visit Brașov România. A fost cod portocaliu de ninsori Administrația Națională de Meteorologie a emis și un COD PORTOCALIU pentru […]
17:00
Mogulul Voiculescu povestește că l-a împrumutat cu bani pe mogulul Adrian Sârbu ca să facă PRO TV: „L-am întrebat cât are nevoie” # Gândul
Dan Voiculescu, patronul trustului Intact, a fost invitatul lui Daniel Morar, în cadrul unei ediții a podcastului „Fain și Simplu”. Voiculescu a dezvăluit că el a fost cel care l-a împrumutat cu bani pe Adrian Sârbu, ca să înființeze PRO TV. Dan Voiculescu, patronul trustului Intact, a fost întrebat de Daniel Morar, în cadrul podcastului […]
16:50
O carte cu interpretări LGBT, numită și „Biblia Queer", a fost furată din capela Sfântul Petru din Lucerna, relatează spzh.eu. Cartea, editată de Jack Guiness, conține eseuri ale unor figuri queer cunoscute precum Elton John, Graham Norton, care celebrează o persoană queer din istorie, care a inspirat autorul. Nu se întâmplă pentru prima dată, când
16:50
Un desert care poate fi pregătit rapid și simplu reprezintă celebra plăcintă cu brânză dulce. Însă, există un mic secret care poate fi urmat, pentru ca textura prăjiturii să fie pufoasă. Fiecare porție de plăcintă poate fi o reală bucurie pentru papilele gustative, iar modul de preparare este simplu. Vezi mai jos lista cu ingrediente. […]
16:40
Bucureștiul riscă să fie aruncat în HAOS în această toamnă din cauza austerității lui Bolojan. Cum ar putea ajunge la grevă sindicaliștii de la metrou # Gândul
Ca în fiecare toamnă, între sindicaliștii de la metrou și conducerea Metrorex există tensiuni foarte mari înainte de semnarea Contractului Colectiv de Muncă. Angajații de la metrou „ridică” de fiecare dată pretenții, și nu de puține ori reușesc să obțină o bună parte din ceea ce își doresc. Doar că în acest an, în contextul […]
16:40
Cine este Sanae Takaichi, posibil prima FEMEIE premier a Japoniei a cărei misiune este să înfrunte tarifele lui Trump # Gândul
Japonia ar putea avea pentru prima oară o femeie prim-ministru. Membră a Casei Reprezentanților în vârstă de 64 de ani, îmbrăcată într-un costum albastru, fostă prezentatoare de la TV Asahi, Sanae Takaichi a preluat recent conducerea Partidului Liberal Democrat de orientare conservatoare aflat la putere. Din 2006 până în 2024, ea a ocupat funcții de […]
16:30
Turiști ISRAELIENI, rătăciți pe Platoul Bucegilor. Salvamont a intervenit de urgență. Cum s-a desfășurat operațiunea de salvare # Gândul
Doi turiști israelieni s-au rătăcit în Platoul Bucegilor, vineri după-amiază, pe vreme severă. Echipajele Salvamont Prahova și Salvamont Dâmbovița, care au pornit în cătarea lor, i-au găsit în stare de hipotermie. Turiștii israelieni, care s-au avântat pe Platoul Bucegi vineri după-amiază, au fost recuperați de salvamontiștii din cadrul Salvamont Prahova și Salvamont Dâmbovița. Aceștia se […]
16:30
PSD își pregătește Congresul, dar alegerile din Capitală le stabilește premierul, spune Daniel Băluță # Gândul
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și prim-vicepreședinte PSD, spune că data alegerilor pentru Primăria Capitalei ține exclusiv de premierul Ilie Bolojan, subliniind că PSD nu decide asupra calendarului electoral din București. Cât despre Congresul PSD, prim-vicepreședintele social-democraților susține că Sorin Grindeanu va anunţa această dată în următoarele zile. „PSD nu are cum să aibă un […]
16:20
O carte cu interpretări LGBT, numită și „Biblia Queer”, a fost furată din capela Sfântul Petru din Lucerna, relatează spzh.eu. Cartea, editată de Jack Guiness, conține eseuri ale unor figuri queer cunoscute precum Elton John, Graham Norton, care celebrează o persoană queer din istorie, care a inspirat autorul. Nu se întâmplă pentru prima dată, când […]
16:10
Egiptul va găzdui NEGOCIERI de pace în privința Fâșiei Gaza. SUA, Israelul și Hamas trimit reprezentanți la Cairo # Gândul
Egiptul va găzdui, duminică, negocieri privind încetarea conflictului din Fâșia Gaza, iar Israelul, Statele Unite, dar și gruparea Hamas, vor trimite reprezentanți care vor participa la această reuniune. Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, va merge în Egipt alături de negociatori israelieni și arabi pentru discuții privind acordul de încetare a focului […]
16:00
Ianis Hagi, debut de senzație pentru Alanyaspor în depasarea cu Genclerbirligi. Internaționalul român a deschis scorul în minutul 14 # Gândul
Ianis Hagi a deschis scorul, în minutul 14, în meciul disputat de Alanyaspor în deplasare cu Genclerbirligi (Turcia). În a patra apariție a sa alături de echipă, mijlocașul tricolor a executat perfect o lovitură liberă, cu piciorul stâng, de la 22 de metri, marcând primul său gol pentru echipa turcă. De altfel, fiul lui Gheorghe […]
15:50
Noi restricții de circulație la Piața Unirii. De când intră în vigoare și ce rute alternative există/ Băluță: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat sâmbătă noi restricții de circulație în centrul Capitalei, care vor intra în vigoare de luni, pe durata următoarelor șase luni, pentru lucrările de refacere a Planșeului Unirii. Edilul a precizat că, datorită ritmului alert al constructorilor, există șanse ca proiectul să fie finalizat mai devreme decât estimările inițiale. […]
