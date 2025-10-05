CSM București - Podravka Koprivnica, în etapa #4 din Liga Campionilor » Duel crucial pentru românce

20:30

FC Argeș - Petrolul 0-1. Bogdan Andone (50 de ani), tehnicianul gazdelor, a oferit prima reacție în urma primului eșec după aproape două luni în Superliga. Chiar și așa, piteștenii rămân una dintre formațiile-surpriză din acest sezon.Acesta a amintit de situația lui Sepsi Sfântu Gheorghe din sezonul trecut. Covăsnenii s-au luptat pentru play-off, însă nu numai că l-au ratat, dar au și retrogradat lamentabil. ...