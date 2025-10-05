Alarmă la Real Madrid: s-a accidentat Kylian Mbappe! Reacția lui Xabi Alonso

Sport.ro, 5 octombrie 2025 10:50

Titular şi marcator la finalul meciului Real Madrid-Villarreal, sâmbătă (3-1), Kylian Mbappé a ieşit accidentat înainte de finalul partidei.

Acum 5 minute
11:10
Fostul selecționer al Ucrainei s-a lămurit în privința lui Blănuță, după 5 meciuri la Dinamo Kiev Sport.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) întârzie să își demonstreze calitățile la Dinamo Kiev, clubul din Ucraina care l-a achiziționat recent de la FC U Craiova.
11:10
Andre Schurrle vorbește deschis despre noua etapă din viața sa: "Sunt fascinat de cât de departe poți ajunge când corpul îți strigă să te oprești" Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
11:10
Brentford - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30! „Cetățenii” au nevoie de victorie ca de aer Sport.ro
Premier League continuă cu un duel spectaculos duminică, 5 octombrie, între Brentford și Manchester City, de la ora 18:30.
Acum 15 minute
11:00
FCSB – Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30! Meci crucial pentru trupa lui Becali Sport.ro
Etapa a 12-a din Superligă aduce un nou derby de foc pe Arena Națională.
11:00
CFR Cluj - Hermannstadt, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 15:00! Duel între vecinele din clasament Sport.ro
CFR Cluj și Hermannstadt deschid ziua de fotbal duminică, de la ora 15:00.
11:00
Zi de foc în Ligue 1. Dueluri tari pentru PSG, Monaco și Lyon. Toate meciurile sunt LIVE pe VOYO! Sport.ro
Spectacolul din Franța continuă și duminică în etapa a 7-a din Ligue 1. 
Acum 30 minute
10:50
Alarmă la Real Madrid: s-a accidentat Kylian Mbappe! Reacția lui Xabi Alonso Sport.ro
Titular şi marcator la finalul meciului Real Madrid-Villarreal, sâmbătă (3-1), Kylian Mbappé a ieşit accidentat înainte de finalul partidei.
10:50
Lovitură în plin pentru Arsenal, după un start de sezon care o făcea să spere la titlu! Reacția lui Arteta Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd EXCLUSIV pe VOYO.
Acum o oră
10:40
„Tricolorul” convocat fără meci jucat în patru luni. Nu vorbește limba română și este titular la națională Sport.ro
Unul dintre jucătorii promițători ai României trăiește o situație neobișnuită. 
10:20
Târnovanu, Radu sau Sava? Florin Gardoș a ales portarul naționalei: "Cel mai potrivit!" Sport.ro
Mircea Lucescu a decis să schimbe portarul echipei naționale pentru acțiunea din această lună, una în care România va disputa un amical cu Moldova și va înfrunta Austria în preliminariile CM 2026.
Acum 2 ore
10:00
Inter Milano, mesaj în două cuvinte pentru Cristi Chivu după victoria cu Cremonese Sport.ro
„Nerazzurrii” au dominat clar pe „Meazza” și au bifat al cincilea succes consecutiv în toate competițiile.
09:50
FCSB pregătește oferta: "Aștept OK-ul de la Gigi! Un om în care am încredere" Sport.ro
FCSB va demara o campanie de achiziții diferită față de cea cu care a obișnuit în ultimele sezoane, iar în staff-ul campioanei ar urma să apară o nouă persoană.
09:20
Rapidiștii au spus ce rezultat vor să vadă la FCSB - Craiova, derby-ul etapei din Superliga Sport.ro
Rapid a urcat pe primul loc în Superliga după ce a învins Farul Constanța, sâmbătă seară, în Giulești, scor 3-1.
09:20
Luciano Spalletti și-a găsit echipă! Sport.ro
Luciano Spalletti ar putea reveni pe banca tehnică mai repede decât se aștepta. 
Acum 4 ore
09:10
„Reghe“ și Al Hilal Omdurman: „Îți iau picioarele foc!“ Ce spune tehnicianul despre războiul din Sudan Sport.ro
Tehnicianul român a vorbit despre condițiile grele din Sudan și despre cum se trăiește fotbalul pe continentul african.
08:50
Reacția lui Dennis Man după ce a spart gheața în Olanda și a fost desemnat MVP Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) se află într-o creștere evidentă de formă la PSV Eindhoven, echipa care l-a achiziționat în această vară de la Parma.
08:40
Cine e Kevin Ciubotaru, surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria Sport.ro
Fundașul de la Hermannstadt, convocat în premieră la naționala României!
08:20
Gazzetta dello Sport a descris în două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă Sport.ro
Cristi Chivu a ajuns la cinci victorii consecutive pe banca lui Inter Milano, iar progresul făcut de antrenorul român este evidențiat de presa italiană.
08:00
Metodele lui Chivu, lăudate de o vedetă de la Inter: "Ne distrăm pe teren" Sport.ro
Inter a obținut a cincea victorie la rând în toate competițiile după ce s-a distrat cu Cremonese, scor 4-1.
08:00
Ianis Hagi, vedetă în L'Equipe după golul fabulos marcat din lovitură liberă: "Superb!" Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat un gol superb în meciul dintre Genclerbirligi și Alanyaspor, scor 2-2.
Acum 12 ore
02:20
Gloria Bistrița, zdrobită de unguroaicele de la Gyor, în Liga Campionilor la handbal feminin Sport.ro
CS Gloria Bistriţa a fost surclasată de echipa maghiară Gyori Audi ETO KC, cu scorul de 33-18 (18-9), sâmbătă seara, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.
02:10
Real Madrid, nemiloasă cu Villareal! Sport.ro
La Liga, o nouă etapă cu meciuri spectaculoase.
00:10
FC Barcelona vrea să transfere un uriaș de 1,91 m. Hansi Flick și-a stabilit prima țintă pentru 2026 Sport.ro
FC Barcelona are în continuare multe datorii de acoperit, astfel că orice transfer este cântărit cu atenție de clubul catalan.
4 octombrie 2025
23:50
Controversa apărută în Olanda după meciul în care Dennis Man a oferit un gol și un assist: ”Invers nu s-ar fi dat!” Sport.ro
Dennis Man a contribuit cu un gol și o pasă de gol în victoria obținută de PSV Eindhoven pe terenul lui PEC Zwolle.
23:50
Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul Sport.ro
Carlos Alcaraz, frustrat de politicile circuitului ATP.
23:30
Costel Gâlcă, nemulțumit după Rapid - Farul 3-1: „Așa văd eu din afară” + ce a spus despre plecarea lui Cristi Manea Sport.ro
Giuleștiul a fost din nou în sărbătoare. 
23:10
Reacția lui Alex Dobre când a fost întrebat despre fanii Rapidului, dar și despre convocarea la națională Sport.ro
Rapid - Farul 3-1, în etapa a 12-a din Superliga României.
23:10
Revoltător! Gestul făcut de un puști pe finalul meciului Rapid - Farul Sport.ro
Rapid a învins-o cu scorul de 3-1 pe Farul Constanța în etapa cu numărul 12 din Superliga României.
23:00
Reacție sumbră din partea Farului, după eșecul din Giulești: „Muncim mult și nu culegem roadele!” Sport.ro
Rapid a trecut cu 3-1 de Farul Constanța, pe stadionul Giulești, într-un meci în care Alex Dobre a reușit din nou o „dublă” împotriva „marinarilor”.
23:00
Liverpool "a luat-o la vale", Arne Slot găsește cu greu explicații: "Ăsta e adevărul!" Sport.ro
Liverpool a suferit al treilea eșec la rând în toate competițiile și a coborât pe locul 2 în Premier League.
22:40
Farul lui Gică Hagi riscă sancțiuni uriașe! Ce s-a întâmplat la meciul din Giulești Sport.ro
Farul Constanța riscă amenzi considerabile după ce a încercat să „dribleze” regulamentul. 
22:40
Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist în Zwolle - PSV Sport.ro
Dennis Man și-a trecut în cont primul său gol la PSV Eindhoven.
Acum 24 ore
22:10
GOOOL! Dennis Man a marcat primul gol la PSV Eindhoven Sport.ro
PSV joacă pe terenul lui Zwolle în etapa a opta din campionatul Olandei. 
22:10
Cristi Chivu, interviu în Italia după ce a zdrobit-o pe Cremonese: „E nervos că l-am schimbat?” Sport.ro
Cristi Chivu a bifat un nou succes categoric pe banca lui Inter. 
21:50
Marius Măldărășanu a vorbit despre transferul vedetei de la Hermannstadt la FCSB: ”Avem cu cine să îl înlocuim!” Sport.ro
Marius Măldărășanu a reacționat după ce numele lui Kevin Ciubotaru a fost vehiculat la FCSB.
21:40
Lewan... cine? Harry Kane a stabilit un record de nedoborât în Bundesliga Sport.ro
Harry Kane trăiește un început de sezon fantastic în tricoul lui Bayern Munchen. 
21:20
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter s-a distrat cu Cremonese: ”Chirurgical!” Sport.ro
Interul lui Chivu a obținut o victorie categorică în fața lui Cremonese, scor 4-1, în runda a șasea din Serie A.
21:00
Cristi Chivu face legea în Italia! Inter și-a spulberat adversara, scor 4-0, pe „Meazza” Sport.ro
Spectacol total pe „Giuseppe Meazza”! 
20:40
Mesajul antrenorului lui Alanyaspor pentru Ianis Hagi, după ”bijuteria” reușită în meciul cu Genclerbirligi: ”Nu sunt mulțumit!” Sport.ro
Alanyaspora obținut doar un punct din meciul cu Genclerbirligi, scor 2-2, în etapa a opta din Super Lig.
20:40
Echipa lui Radu Drăgușin merge bine în Premier League! Victorie cu Leeds și antrenorul Thomas Frank a jubilat: "Era și timpul!" Sport.ro
În direct pe VOYO, Tottenham s-a impus cu scorul de 2-1 în fața lui Leeds United, în etapa a 7-a din Premier League.
20:30
Hansi Flick a făcut anunțul despre Lamine Yamal Sport.ro
Problemele nu se mai termină pentru Lamine Yamal (18 ani). 
20:20
Fanii o contestă pe Manchester United și la victorii. Cum a reacționat Ruben Amorim după ce s-a întâmplat în tribune Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
20:10
Alex Chipciu a făcut iureș după Csikszereda – U Cluj 2-1: ”Am fost jalnici! Va fi prăpăd” Sport.ro
U Cluj a pierdut pe terenul celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-2, în etapa a 12-a din Superliga României. 
20:10
Darren Cahill, dat de gol de antrenorul italian al lui Sinner: ce se va întâmpla cu fostul tehnician al Simonei Halep Sport.ro
Echipa lui Jannik Sinner ar vrea ca Darren Cahill să nu se retragă la finalul sezonului 2025.
19:50
Caz șocant în sportul românesc! Antrenorul l-a lovit cu pumnul pe jucător în timpul meciului. Ce a urmat Sport.ro
Caz șocant în sportul românesc.
19:50
Ianis Hagi, dedicație specială după ce a impresionat în ultimul meci: „Am avut cel mai bun profesor” Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a fost omul meciului în remiza spectaculoasă dintre Gençlerbirliği și Alanyaspor, scor 2-2, reușind un gol superb și un assist. 
19:00
Rapid, a doua victorie cu Hypo Viena şi se califică în turul al treilea din European League Sport.ro
Rapid, calificare en-fanfare.
19:00
Mirel Rădoi știe marele atu al lui FCSB înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: ”Trebuie să fim atenți!” Sport.ro
FCSB - Universitatea Craiova se joacă duminică, de la 20:30, în etapa a 12-a din Superliga României.
18:50
Gigi Becali se pune în gardă înainte de FCSB - „U” Craiova. Ce a spus despre finul Mirel Rădoi Sport.ro
FCSB se pregătește pentru marele derby al etapei a 12-a din Superligă, contra liderului Universitatea Craiova.
18:20
Ioan Ovidiu Sabău a cerut în direct la TV rezilierea contractului cu U Cluj Sport.ro
Lovitură neașteptată în Superliga! 
