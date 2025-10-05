Gisèle Pelicot va participa la procesul de apel, după ce un bărbat condamnat pentru violul ei a contestat verdictul / Femeia a supravieţuit aproape un deceniu violurilor comise de zeci de bărbaţi după ce era drogată de fostul soţ
G4Media, 5 octombrie 2025 10:50
Gisèle Pelicot, care a supravieţuit aproape un deceniu de violuri comise de zeci de bărbaţi după ce a fost drogată de fostul ei soţ, va...
Acum 5 minute
11:10
Un judecător federal a respins pentru a doua oară procesul privind coperta albumului Nirvana, din 1991, pe care apare un bebeluș dezbrăcat # G4Media
Un judecător federal a respins din nou procesul intentat de un bărbat care acuza trupa de rock grunge Nirvana de distribuire de pornografie infantilă prin...
11:10
Scădere record în sondaje pentru coaliţia de guvernare din Germania, formată din conservatori şi social-democraţi # G4Media
Coaliţia de guvernare din Germania, formată din conservatori şi social-democraţi, a atins un minim record într-un sondaj de opinie realizat de institutul Insa, publicat duminică...
Acum 15 minute
11:00
VIDEO Dennis Man, primul gol în tricoul PSV-ului la victoria din deplasare cu Zwolle, scor 4-0 / Atacantul român, lăudat de presa olandeză # G4Media
Dennis Man a jucat 80 de minute în victoria celor de la PSV Eindhoven cu Zwolle din Eredivise, scor 4-0, sâmbătă, reușind să marcheze primul...
11:00
METEO Vreme rece, vânt şi ploi până joi dimineaţă / Cum va fi vremea în Bucureşti săptămâna viitoare # G4Media
Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar...
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
Țările în care protestele generației Z au avut efecte de amploare, de la violențe la demiterea guvernelor # G4Media
Protestele de amploare conduse de tineri au zguduit recent țări din diferite părți ale lumii, ducând adesea la violențe, distrugeri și chiar la demiterea guvernelor,...
10:40
„Un paroxism al produselor de unică folosință”: aversiunea Franței față de magazinele „fast fashion” ale Shein # G4Media
Cu câteva ore înainte ca Shein să deschidă un magazin pop-up în Dijon în această vară, pe peretele exterior au fost găsite graffiti cu cuvintele...
10:20
Scenariile prin care McLaren își poate asigura matematic titlul mondial la constructori în Singapore # G4Media
Cursa de pe circuitul stradal Marina Bay din cadrul Marelui Premiu din Singapore reprezintă o nouă șansă pentru McLaren să își adjudece titlul mondial la...
Acum 2 ore
09:50
Casele președinților: Nicușor Dan, în chirie / Iohannis, un milion de euro datorie la Stat după ce și-a însușit ilegal un imobil / Băsescu, declarat colaborator al Securității, și-a recuperat privilegiile în instanță / Iliescu, ”sărac și cinstit”, a cumpărat o casă de la RAPPS cu 7100 de dolari # G4Media
Nicolae Ceaușescu, dictatorul care a condus România timp de 24 de ani, avea în fiecare județ cel puțin o vilă de protocol, cabane de vânătoare...
09:50
Un tânăr de 21 de ani a fost ucis și două minore rănite într-un accident produs de un şofer băut, în Neamț / ”Legea Anastasia” prevede închisoare cu executare pentru șoferii beți sau drogați care fac victime la volan # G4Media
Un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit şi două minore, ambele în vârstă de 15 ani, au fost rănite într-un accident rutier...
09:50
Traversarea Dunării cu bacul, la Bechet, a fost reluată duminică, după ce fusese suspendată la începutul lunii octombrie din cauza nivelului scăzut al apelor fluviului,...
09:40
VIDEO | El Bulli – restaurantul din spatele buldogului francez și povestea geniului gastronomic al lui Ferran Adrià, care a introdus conceptul de bucătărie moleculară # G4Media
El Bulli este unul dintre restaurantele care au schimbat definitiv istoria gastronomiei mondiale. Situat în Cala Montjoi, pe Costa Brava, în apropiere de Girona (Spania),...
09:40
09:20
Istoricul Armand Goşu, specializat în Rusia: SRI nu are capacitatea să elimine influenţa rusească în România / Nu știm exact ce s-a întâmplat în Moldova, nu ştim dacă în această campanie electorală ruşii nu au sădit teme care creează crize în societate / Putin n-are cum să câștige războiul din Ucraina # G4Media
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicuşor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa...
09:20
Spectacolul ”Familia Tot”, după o piesă de teatru scrisă de dramaturgul maghiar Orkeny Istvan, în regia lui Vlad Cristache, va fi prezentat în premieră la Teatrul Jean Bart din Tulcea # G4Media
Spectacolul „Familia Tot", după o piesă de teatru scrisă de dramaturgul maghiar Orkeny Istvan, în regia lui Vlad Cristache, va fi prezentat în premieră la...
Acum 4 ore
09:10
VIDEO | Paradisul unde mașinile sunt interzise de peste un secol și caii sunt „regii” străzilor. Povestea insulei Mackinac, unde interdicția mașinilor impusă în 1898 s-a transformat într-o atracție turistică mondială # G4Media
Mackinac Island, o mică insulă de 3,8 km pătrați din Lacul Huron, Michigan, este renumită pentru faptul că a interzis vehiculele motorizate. Aproximativ 600 de...
09:10
Cel puţin 22 de oameni şi-au pierdut viaţa în ultimele 36 de ore în Nepal în urma ploilor abundente care au provocat alunecări de teren...
09:00
Un sirop de tuse a fost interzis în India după moartea mai multor copii / Era contaminat cu o substanță toxică # G4Media
Trei state din India au interzis un sirop de tuse după decesele, în ultimele două luni, a cel puţin nouă copii cărora li s-a prescris...
08:40
Armata israeliană susține că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri drept ”ripostă la ofensiva israeliană din Gaza” # G4Media
Armata israeliană a declarat duminică că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri pe care le...
08:40
Donald Trump analizează o reducere semnificativă a tarifelor pentru producţia auto din SUA: ”Mesajul e clar: Dacă asamblați mașinile în Statele Unite, veți fi recompensați” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump ia în considerare o reducere semnificativă a tarifelor pentru producţia de automobile în Statele Unite, măsură care ar putea elimina o...
08:30
ANALIZĂ Alegeri parlamentare în Siria: Primul scrutin organizat după acapararea puterii de către dictatorul fugar Bashar al-Assad / De ce a fost ales votul indirect și riscurile acestuia în țara măcinată de 14 ani de război, în umbra Rusiei, cu milioane de sirieni strămutați # G4Media
Sirienii sunt chemați la vot duminică pentru a-și alege parlamentarii. Este primul astfel de scrutin organizat din 2011, de când dictatorul Bashar al-Assad, care conduce...
08:30
Taylor Swift şi-a doborât propriul record Spotify pentru cele mai multe redări într-o singură zi cu „The Fate of Ophelia” # G4Media
„The Life of a Showgirl", mult aşteptatul al doisprezecelea album al megastarului american Taylor Swift, lansat vineri, a doborât deja recorduri de streaming, potrivit platformelor...
08:00
07:40
Aeroportul din Vilnius s-a redeschis după o alertă cu ”baloane” suspecte / Traficul a fost perturbat mai multe ore / Incidentul din Lituania, după unul similar din München, unde aeroportul a fost închis două nopți consecutiv # G4Media
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, s-a redeschis duminică dimineaţa, după câteva ore de perturbări ale traficului în urma unei alerte privind apropierea unor „baloane" suspecte,...
07:40
OpenAI, în mijlocul riscurilor de procese pentru drepturi de autor după lansarea Sora / Ce face aplicația și de ce e controversată # G4Media
Lansarea noii aplicaţii video Sora de către OpenAI a stârnit un val de controverse şi posibile riscuri juridice, după ce utilizatorii au început să creeze...
07:30
13.000 de porci au murit într-un incendiu uriaș provocat de o dronă rusească în nord-estul Ucrainei. Animalele erau adăpostite în opt clădiri # G4Media
Un atac cu dronă lansat de armata rusă a provocat vineri un incendiu de proporții la o fermă de porci din comuna Novovodolazka, în regiunea Harkov, nord-estul...
07:30
Polonia în alertă: A mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie / O persoană a murit, nouă au fost rănite # G4Media
Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi...
07:20
ANALIZĂ În Cehia se întrevede un guvern minoritar cu sprijinul a două partide de extrema dreaptă: Populistul Andrej Babis și partidul său ANO 2011 se clasează pe primul loc în alegerile parlamentare # G4Media
Omul de afaceri judecat pentru corupție și liderul populist, Andrej Babis se întoarce triumfător la putere la Praga. După ce a ocupat postul de prim...
Acum 6 ore
07:10
De ce nu-și deschid afaceri tinerii britanici? ”Lipsesc energia și impulsul” / ”Au aversiune la risc” / ”Sistemul e trucat împotriva ta” # G4Media
O dezbatere aprinsă a izbucnit în Marea Britanie după ce ministrul britanic al Economiei, Peter Kyle, a criticat tinerii pentru lipsa de spirit antreprenorial, afirmând...
06:40
Rețeta de mic dejun a Prințesei Diana/ Diminețile Prințesei Inimilor începeau cu un preparat aparent banal, dar cu un ingredient surprinzător # G4Media
A mânca precum un membru al familiei regale nu înseamnă doar caviar și preparate sofisticate. În cazul regetatei Prințese Diana, diminețile începeau cu un preparat...
Acum 12 ore
02:00
Hackeri suspectaţi de atacuri ransomware asupra retailerilor britanici susţin că au furat un miliard de date de la Salesforce # G4Media
Un grup de hackeri care se prezintă drept "Scattered LAPSUS$ Hunters" a declarat vineri că a furat aproape un miliard de fişiere de la gigantul...
02:00
Universul Peaky Blinders continuă să se extindă. Netflix și BBC au confirmat oficial lansarea unui nou serial derivat, comandat deja pentru două sezoane, fiecare cu...
00:50
4 octombrie 2025
22:50
Rapid Bucureşti învinge Farul Constanţa cu 3-1 / Giuleştenii sunt liderii Superligii până la meciul Craiovei # G4Media
Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 12-a din Superligă. Rapid conduce în clasament,...
22:40
Premieră în conservarea speciilor. Patru pui dintr-o specie rară de pisică sălbatică, pe cale de dispariție, s-au născut la Zoo Napoli # G4Media
Grădina Zoologică din Napoli a anunțat un eveniment deosebit: nașterea a patru exemplare de fossa (Cryptoprocta ferox), un mamifer prădător endemic din Madagascar, asemănător cu...
Acum 24 ore
21:50
Israel și Hamas trimit delegații la Cairo / Negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor (presa egipteană) # G4Media
Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas vor participa duminică şi luni la convorbiri indirecte la Cairo în vederea eliberării ostaticilor şi a deţinuţilor, a relatat...
21:30
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații # G4Media
Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot...
21:30
George Simion, al treilea derapaj cu termenul ”autist”, referitor la Nicușor Dan / Șeful cu retorică pro-rusă al partidului extremist AUR, postare pe Facebook: ”V-am spus că e autist și nu m-ați crezut” # G4Media
George Simion a înregistrat al treilea derapaj cu termenul "autist", referitor la Nicușor Dan, în mai puțin de jumătate de an. Șeful cu retorică pro-rusă...
20:50
SURSE Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan, săptămâna viitoare / Ludovic Orban, vehiculat de asemenea pentru un post de consilier / Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu vor părăsi funcțiile luna viitoare # G4Media
Diplomatul Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan, săptămâna viitoare, conform surselor G4Media. Numele fostului...
20:40
VIDEO Manifestații violente în Georgia, după ce partidul pro-rus de guvernământ revendică victoria în alegerile locale / Un grup de protestatari a vrut să intre în palatul prezidențial # G4Media
Poliția din Georgia a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii din fața palatului prezidențial sâmbătă, în timp ce opoziția a...
20:30
Criza locuințelor, o dilemă europeană / De la îngrijorare la prioritate de politici la nivelul UE # G4Media
Orice european care a fost nevoit să se mute în ultimii ani a trăit probabil acest coșmar: creșterea prețurilor locuințelor, a chiriilor și a facturilor...
20:20
UPDATE Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic: Încep procedurile de extrădare din Grecia pentru fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare / Decizia va fi luată de o instanță elenă / Precizările Ministerului Justiției # G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii....
20:20
ANALIZĂ Porsche ar putea utiliza motorul boxer în șase cilindri pentru modelele sale mai mici / Ce înseamnă pentru viitorul modelelor Cayman și Boxster # G4Media
Porsche prelungește durata de viață a modelelor 718 Boxster și Cayman cu motor cu ardere internă, lansând noi versiuni „de top" care ar putea fi...
20:20
20:20
China furnizează informaţii Rusiei pentru a-şi calibra loviturile şi a identifica noi ţinte în Ucraina, susține un oficial din serviciile de informații ucrainene # G4Media
China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de...
19:30
GALERIE FOTO Peste 100 de persoane au ținut un moment de reculegere la Iaşi pentru copiii morți la Spitalul ”Sfânta Maria” / ”Neam ucis de nosocomiale”, mesajul scris din candele la evenimentul organizat la inițiativa Declic și RESET # G4Media
Peste o sută de persoane au participat la Iaşi la un eveniment iniţiat de asociaţiile Declic şi RESET, cei prezenţi ţinând un moment de reculegere...
19:10
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul lui Andrej Babiš, miliardarul populist judecat pentru corupție, a câștigat cu 35% / Pe locul doi, coaliția premierului Petr Fiala, cu 23% / Babiš e aliatul lui Viktor Orban și vrea diminuarea susținerii Ucrainei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....
18:50
Căutarea de piese lego pierdute în mare: A început ca un hobby, a ajuns o misiune și o inițiativă de conștientizare privind poluarea cu plastic # G4Media
Ceea ce a început ca un hobby al familiei de explorare a plajelor s-a transformat într-o misiune globală de a da de urma Lego-urilor pierdute...
18:50
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist judecat pentru corupție, Andrej Babiš, conduce cu 35,92%, la numărarea a 90% din secțiile închise / Alianța premierului Petr Fiala – 22,3% / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....
18:40
Rapid Bucureşti învinge pentru a doua oară Hypo Viena şi se califică în turul 3 al European League la handbal feminin # G4Media
Echipa Rapid Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia austriacă Hypo Viena, scor 30-19 (14-9), în manşa a doua din turul secund al...
