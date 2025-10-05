Vreme rece, viscol şi ploi până joi dimineaţă, în unele zone va ninge. Cum va fi vremea în Bucureşti
ObservatorNews, 5 octombrie 2025 10:50
Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar la altitudini mari va ninge viscolit.
• • •
Acum 5 minute
11:10
Vasul "Borcea", ancorat între Dunăre şi birocraţie. Nava de suflet a Casei Regale, rugineşte pe malul Brăilei # ObservatorNews
Primul vas pentru pasageri construit de ingineri români zace acum pe malul Dunării, la Brăila! Încă de când a fost lovit, în urmă cu câţiva ani, vasul Borcea a fost lăsat în paragină, deşi face parte din Patrimoniul Naţional Cultural. Reparaţiile nu sunt costisitoare, însă, birocraţia le ţine pe loc. Până când va fi repus în mişcare, marinarii îl păzesc cu grijă şi aşteaptă cu nerăbdare să navigheze din nou.
Acum 15 minute
11:00
Tinerii români care scriu cod pentru NASA. Ideile lor pot ajunge în spațiu, prin NASA Space Apps Challenge # ObservatorNews
România intră pe orbita NASA. Bucureștiul și Clujul găzduiesc, în acest weekend, cel mai mare hackathon din lume: Space Apps Challenge. 200 de români participă la o competiție globală în care ideile se transformă, în 48 de ore, în soluții pentru Pământ, dar și pentru spațiu.
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
Cea mai mare nuntă colectivă: peste 600 de cupluri au spus "Da" pe o arenă, în Paraguay # ObservatorNews
În Paraguay a avut loc cea mai mare nuntă colectivă din istoria ţării. Ieri, mai bine de şase sute de cupluri şi-au unit destinele.
10:40
Speranţa moare ultima! Ne-o dovedeşte povestea unui bărbat din Chicago care s-a reîntâlnit cu câinele său, Pete, dispărut în urmă cu zece ani.
10:30
Imagini cu haosul de pe străzile din Tbilisi. Proteste violente în Georgia, chiar în ziua alegerilor locale # ObservatorNews
Tensiuni fără precedent în Georgia! Mii de protestatari pro-europeni au ieşit pe străzile Capitalei şi au încercat să ia cu asalt Palatul Prezidenţial. Aceştia acuză guvernul de fraudă electorală şi de blocarea aderării ţării la Uniunea Europeană. Protestele au avut loc chiar în ziua cu alegerile locale. Jandarmii au ripostat cu tunuri de apă şi gaze lacrimogene.
10:20
Pregătiri intense pentru iarnă. Şoferii fac coadă la vulcanizări pentru a-şi schimba anvelopele # ObservatorNews
Deşi este abia octombrie, iarna şi-a intrat deja în drepturi în multe zone. Iar frigul vine cu responsabilități, mai ales pentru șoferi. Cei mai conştiincioşi au făcut deja cozi la vulcanizări pentru a-și schimba anvelopele la mașini de frica atenționărilor meteo.
Acum 2 ore
10:10
Şi-a băgat prietenii în spital, după ce s-a urcat beată la volan. femeia a intrat cu maşina într-un cap de pod # ObservatorNews
O şoferiţă de 36 de ani din Bistriţa-Năsăud şi-a băgat prietenii în spital după ce a urcat băută la volan. Cu o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, femeia a pierdut controlul maşinii, a lovit un cap de pod şi s-a răsturnat într-un şanţ, momentul impactului fiind surprins de camerele de supraveghere.
10:00
Zeci de mașini distruse de furtună în Capitală. Ce trebuie să facă şoferii ca să fie despăgubiţi # ObservatorNews
Două zile de cod portocaliu în Bucureşti au însemnat pagube de sute de mii de euro pentru aproape 200 de șoferi care și-au văzut autoturismele făcute praf. În Sectorul 2, primăria promite să suporte reparațiile, dacă proprietarii depun cererea în 72 de ore și mașinile sunt evaluate de un service autorizat. Locuitorii din restul sectoarelor, care nu au poliță CASCO, trebuie să aștepte luni de zile despăgubiri, în urma unor procese, sau să plătească din buzunarul propriu.
09:40
Potop în Bulgaria: stațiunea Elenite, devastată de ape. Morți și distrugeri masive după 230 l/mp de ploaie # ObservatorNews
Trei oameni au murit în Bulgaria, în încercarea disperată de a-şi ajuta semenii aflaţi în pericol din cauza inundaţiilor catastrofale din estul ţării. Mai multe staţiuni sunt acoperite de nămol şi ape, după ce o furtună de o violenţă ieşită din comun a lovit întreg litoralul între Sveti Vlas şi Ţarevo. Cea mai gravă situaţie este în Elenite, aproape de Sunny Beach, unde torenţii au luat pe sus zeci de maşini şi le-au aruncat în Marea Neagră. Între timp, furtuna Amy a făcut ravagii în Irlanda de Nord şi Franţa.
09:30
Accident cumplit în Vaslui. Trei victime, după ce un şofer de 23 de ani a intrat frontal într-o dubă # ObservatorNews
Accident cumplit pe DN24, din judeţul Vaslui. Trei persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce un tânăr de 23 de ani a intrat frontal într-o dubă în care se aflau 2 persoane, soţ şi soţie, în vârstă de 68 de ani.
09:30
Netanyahu refuză retragerea totală din Gaza. Urmează discuții la Cairo, în timp ce lumea protestează # ObservatorNews
Benjamin Netanyahu reacţionează după ce Hamas a acceptat planul de pace a lui Donald Trump. Premierul israelian speră să anunţe cât mai repede eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza. De asemenea, a promis că Hamas nu va mai deţine arme. Urmează două zile de negocieri cruciale la Cairo, mediate de Statele Unite. Donald Trump şi-a trimis ginerele în Egipt să negocieze cu Hamas eliberarea ostaticilor. Între timp, în întreaga lume au loc manifestaţii pro-palestiniene. 41 de poliţişti au fost răniţi la Roma în urma ciocnirilor cu protestatarii.
Acum 4 ore
09:10
"Neam ucis de nosocomiale". Copiii ucişi în spitalul din Iaşi, comemoraţi în Piaţa Naţiunilor # ObservatorNews
Moment cu o încărcătură emoţională uriaşă aseară în Piaţa Naţiunilor Unite din Iaşi! Peste 550 de lumânări au fost aprinse în memoria celor 7 copiii morţi la spitalul "Sfânta Maria", iar zecile de participanţi au purtat un banner uriaş pe care au scris cu litere de tipar - "Murim cu zile de la infecţiile intraspitaliceşti. Raportaţi zilnic adevărul".
09:00
Vremea extremă a lovit toată ţara. În mai multe staţiuni din Braşov a fost blackout zeci de ore după ce brazii încărcaţi cu zăpadă au rupt firele de electricitate. Localnicii au stat în frig, iar turiştii au plecat din pensiuni. În alte zone, au fost misiuni contracronometru pentru salvarea turiştilor de pe munte. Unde nu a nins, a plouat în câteva ore cât pentru o lună.
09:00
Cum a fost atmosfera la Telenovelas Party: "Muzica e preferata mea, sunt mai latino aşa" # ObservatorNews
Aseară, nostalgicii s-au adunat pentru un eveniment cum rar se mai vede: o petrecere tematică, dedicată fanilor telenovelelor. Participanţii au transformat ringul de dans într-o veritabilă scenă latino plină de pasiune, muzică și emoție. Nu a fost o petrecere simplă, ci o reîntoarcere emoționantă în anii în care iubirile imposibile faceau parte din viaţa de zi cu zi. Fie că au venit alături de prieteni sau în cuplu, toţi au trăit pentru câteva ore magia serialor care odinioară îi țineau lipiți de televizor.
08:50
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Murfatlar, din cauza unei butelii. Un bărbat, la spital # ObservatorNews
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc de garsoniere din oraşul Murfatlar. Un bărbat în vârstă de 65 de ani a ajuns de urgenţă la spital, după ce o butelie a explodat în apartamentul său.
08:50
Bebeluş de doar două luni, mort după ce s-ar fi înecat cu lapte. Părinţii l-au găsit fără viaţă, în pătuţ # ObservatorNews
Tragedie în Constanţa. Un bebeluş de doar două luni a fost găsit mort în pătuţ, după ce s-ar fi înecat cu lapte.
08:40
Incendiu la un centru pentru pacienţi cu dizabilităţi. Flăcările au izbucnit într-una dintre camere # ObservatorNews
Misiune contracronometru pentru pompierii din Câmpulung Moldovenesc. 24 de pacienţi ai Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei au fost evacuaţi de urgenţă de angajaţi, după ce în una dintre camere a izbucnit un incendiu.
08:30
Bătrână salvată din foc, după ce a uitat reşoul pornit într-un bloc din Arad: "Nu e prima dată" # ObservatorNews
Au fost clipe de panică, aseară, pentru locatarii unui bloc cu zece etaje din Arad! O bătrână a ajuns de urgenţă la spital după ce apartamentul în care locuia a fost cuprins de flăcări. Incendiul ar fi pornit de la un reşou, iar fumul s-a răspândit cu repeziciune în tot imobilul. Speriaţi, locatarii au încercat să se refugieze pe acoperişul blocului până la sosirea salvatorilor.
08:30
Copil de trei ani din Vrancea, ucis de câini. Micuţul ieşise din curte fără ca cineva să-l observe # ObservatorNews
Descoperire terifiantă în judeţul Vrancea. Trupul fără viaţă al unui copil de trei ani a fost găsit într-un canal din oraşul Mărăşeşti, după ce micuţul a plecat din curte, fără ca cineva din familie să observe.
08:30
Turistă din Republica Moldova, uimită de băile sărate din Ocna Mureș: "E mai bine ca în Ungaria" # ObservatorNews
Sezonul cald a trecut, dar asta nu îi opreşte pe iubitorii temperaturilor calde să găsească soluţii! În Ocna Mureş, sute de oameni merg săptămânal la complexul de la Băile Sărate, acolo unde se bucură de piscine interioare şi momente de relaxare în saună. Şi pentru că pereţii complexului sunt din sticlă, vizitatorii se bucură şi de o privelişte uimitoare.
07:50
Horoscop 6 octombrie 2025. Astrologii întrevăd schimbări în plan profesional pentru unele zodii.
07:40
Spațiul aerian de deasupra aeroportului Vilnius, închis din cauza a 13 baloane "de contrabandă" # ObservatorNews
Autoritățile lituaniene au închis temporar aeroportul din Vilnius în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce 13 baloane neidentificate au fost observate îndreptându-se spre capitală. Incidentul ridică suspiciuni privind o posibilă nouă încălcare a spațiului aerian, în contextul tensiunilor tot mai frecvente în Europa.
Acum 24 ore
22:00
Cei şapte copii morţi la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi, comemoraţi în Piaţa Naţiunilor # ObservatorNews
Sâmbătă seara, câteva zeci de persoane s-au adunat în Piaţa Naţiunilor, în faţa Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" din Iaşi, pentru a comemora cei şapte copii care şi-au pierdut viaţa la Spitalul "Sfânta Maria", scrie Agerpres.
21:50
Proteste violente în Georgia. Manifestanții pro-europeni au încercat să intre cu forţa în palatul prezidențial # ObservatorNews
Tensiuni majore în Georgia. Mii de protestatari pro-europeni au ieșit pe străzile din Tbilisi și au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial, acuzând guvernul de fraudă electorală și blocarea aderării la Uniunea Europeană. Forțele de ordine au intervenit în forță cu tunuri de apă și gaze iritante pentru a dispersa mulțimea, potrivit BBC, citat de Mediafax.
21:30
Cum îl descrie Traian Băsescu pe Vladimir Putin: Şiret şi extrem de bine pregătit în discuţii # ObservatorNews
Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre întâlnirile pe care le-a avut cu Vladimir Putin, pe care îl descrie ca fiind un lider "șiret, inteligent și extrem de bine pregătit la discuții". Băsescu spune că fiecare întâlnire cu președintele rus era o confruntare de idei minuțios planificată.
21:10
Grevă generală pentru cauza palestiniană, în Italia. Ce spun parlamentarii italieni care au fost eliberaţi # ObservatorNews
Sunt proteste uriaşe pro-Palestina în multe oraşe ale lumii. Sute de mii de oameni sunt revoltaţi că Israelul a blocat flota de ajutoare pentru Fâşia Gaza. În Italia, este grevă generală pentru cauza palestiniană, iar MAE a emis o avertizare de călătorie pentru acest weekend. Între timp, declaraţia unui ministru israelian face înconjurul lumii. Oficialul spune că activiştii sunt criminali care doresc să ajute teroriştii.
21:10
11 pui de ghepard, ascunşi în saci şi traficaţi de braconierii somalezi. Au fost salvați în ultima clipă # ObservatorNews
11 pui de ghepard au fost salvaţi din mâinile traficanţilor somalezi de animale sălbatice. Este una dintre cele mai mari capturi din această specie pe cale de dispariţie. Puii erau împachetaţi în saci ascunşi pe o navă cu pânze a traficanţilor din Somaliland. Gheparzii au vârste cuprinse între doar câteva săptămâni și aproximativ șapte luni.
20:50
Cât costă o postare pe Instagram. "Meseria" de influencer a devenit visul generaţiei Z # ObservatorNews
Un story de câteva secunde şi o postare pe Instagram pot valora cât un salariu mediu în România. Sau chiar de câteva ori mai mult dacă numărul de urmăritori depăşeşte o 100.000! Jobul de "influencer" a urcat rapid în topul celor mai bine plătite meserii şi a devenit visul oricărui adolescent. Tot mai multe companii aleg acest tip de promovare pentru a ajunge la publicul lor ţintă.
20:50
Paradă inedită în Mureş unde s-au dat în spectacol cei mai frumoşi şi cei mai puternici tauri din ţară. Exemplarele valorează câteva mii de euro, au pedigree şi au cotaţii în topul mondial.
20:30
Exclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei Bica # ObservatorNews
Lovitură de teatru în dosarul Alinei Bica. Fosta șefă a DIICOT scapă definitiv de închisoare. Judecătorii de la Curtea de Apel București au hotărât că pedeapsa de patru ani, primită în 2019 pentru favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender, a fost deja executată în Italia, dar cu suspendare. Specialiştii în drept cred că pe acelaşi model pot scăpa şi Mario Iorgulescu sau Dragoş Săvulescu.
20:20
Vaccinul antigripal ar putea deveni mai accesibil în zonele rurale. Ce soluţie propune Ministerul Sănătăţii # ObservatorNews
Odată cu vremea rece, cresc cazurile de răceli, gripe și viroze. Medicii recomandă deja vaccinarea antigripală, însă accesul la ser rămâne limitat pentru cei din zonele rurale. Ministerul Sănătății vrea acum să extindă programul de vaccinare și în farmacii, pentru ca serul să fie mai ușor de administrat.
20:00
20:00
Filmul tentativei de omor din Belgia. Femeia înjunghiată de fostul soţ român îl iertase după alte bătăi # ObservatorNews
Un român care şi-a înjunghiat soţia, într-un bar din Belgia, a fost prins de poliţişti, în Gherla, la o săptămână după atac. Femeia de 35 de ani, care a supravieţuit, este victima unui şir interminabil de abuzuri. Avea ordin de protecţie, dar a încercat de mai multe ori împăcarea cu partenerul şi a sfârşit prin a fi agresată de fiecare dată. Este o situaţie care se repetă la nesfârşit, în România. Datele oficiale arată că în 4 din 10 cazuri, ordinul de protecţie este încălcat.
19:40
Inundaţiile devastează Bulgaria. Un salvator a fost ucis, iar apele au aruncat zeci de maşini în Marea Neagră # ObservatorNews
Trei oameni au murit în Bulgaria în încercarea disperată de a-şi ajuta semenii aflaţi în pericol din cauza inundaţiilor catastrofale din estul ţării. Mai multe staţiuni sunt acoperite de nămol şi ape după ce o furtună de o violenţă ieşită din comun a lovit întreg litoralul între Sveti Vlas şi Ţarevo. Cea mai gravă situaţie este în Elenite, aproape de Sunny Beach, unde torenţii au luat pe sus zeci de maşini şi le-au aruncat în Marea Neagră.
19:30
România, la mila vremii. Bucureștenii au înotat pe străzi, mii de turiști au rămas în beznă după un blackout # ObservatorNews
Vremea extremă a lovit toată ţara. În mai multe staţiuni din Braşov este blackout de mai bine de 24 de ore după ce brazii încărcaţi cu zăpadă au rupt firele de electricitate. Localnicii stau în frig, iar turiştii pleacă din pensiuni. În alte zone, au fost misiuni contracronometru pentru salvarea turiştilor de pe munte. Unde nu a nins, a plouat în câteva ore cât pentru o lună. La Sibiu, un bărbat a ajuns în stare gravă la spital după ce pe maşina lui a căzut un arbore uriaş. Iar Capitala a fost pur și simplu răvăşită de furtună. Oamenii au înotat pe stradă în apă până la genunchi.
19:20
Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit o conductă de gaze, sâmbătă, în comuna Bascov, zona primăriei. Pompierii și un echipaj specializat CBRN au intervenit de urgență pentru prevenirea unui posibil pericol de explozie.
18:40
Copil de 3 ani, găsit mort într-un canal din Vrancea. Există indicii că ar fi fost atacat de câini # ObservatorNews
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, judeţul Vrancea. Poliţia a anunţat că din primele verificări decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor, ptrivit News.ro.
18:40
Vremea de mâine 5 octombrie. Ploi, lapoviță și diferențe mari de temperatură între regiuni # ObservatorNews
Vremea va fi rece în vestul și centrul țării, cu ploi în mai multe regiuni și lapoviță la munte. În sud și est, temperaturile vor fi mai blânde, apropiate de valorile normale pentru început de octombrie.
18:20
EXCLUSIV. Avocatul Alinei Bica dezvăluie ce planuri are fosta șefă DIICOT după anularea mandatelor de arestare # ObservatorNews
Curtea de Apel București a decis retragerea mandatelor europene de arestare emise pe numele fostei șefe a DIICOT, Alina Bica. Hotărârea vine după ce instanțele din Italia au recunoscut efectele deciziilor Curții Constituționale a României privind prescripția unor infracțiuni. Avocatul Alinei Bica a vorbit în exclusivitate pentru Observator despre semnificația deciziei, modul în care clienta sa și-a ispășit pedeapsa în Italia și ce planuri ar putea avea aceasta în privința revenirii în România.
18:10
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie # ObservatorNews
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins de autorităţile din Grecia. Acesta a fugit din ţară în urmă cu trei ani, înainte să fie condamnat pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare.
18:00
Partidul populist al lui Andrej Babiš a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, arată rezultatele parţiale # ObservatorNews
După numărarea a peste 70% din voturile exprimate în secţiile închise, rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Cehia indică faptul că partidul populist al miliardarului şi fostului premier Andrej Babiš este pe cale să câştige, însă fără a obţine majoritatea.
17:50
Prăjitura cu bulion, Albiniţa şi tartele cu mere şi ghimbir, vedetele toamnei: "Acum se caută scorţişoara" # ObservatorNews
Magia deserturilor de toamnă ne poftește la masă pe vremea aceasta, iar mirosul de dulceață, de scorțișoară și de mere ne duce pe toți mai aproape de gusturile copilăriei. Florenţa Mihăilă a vorbit la Observator despre cele mai noi trenduri în materie de deserturi de toamnă.
17:40
Ministrul israelian al Securității Naționale i-a numit terorişti pe membrii flotilei cu ajutoare pentru Gaza # ObservatorNews
Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, susține că membrii reţinuţi ai flotilei cu ajutoare pentru Gaza foloseau navele pentru a organiza petreceri, nu în scopuri umanitare. Acesta i-a numit "teroriști" pe activiștii aflaţi la bordul navelor.
17:40
Doi adolescenţi de 15 ani, reţinuţi pentru furt calificat. Ar fi sustras 400 de litri de motorină # ObservatorNews
Doi minori în vârstă de 15 ani din Făget au fost reţinuţi, sâmbătă, de poliţişti, timp de 24 de ore, pentru furt calificat. Aceştia sunt bănuiţi că ar fi sustras, în mai multe nopţi, aproximativ 400 de litri de motorină din autovehicule şi utilaje ale primăriei şi unor societăţi private, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş, citat de Agerpres.
17:20
Apare moneda de 1$ cu chipul lui Trump. Preşedintele SUA cere trezoreriei ca proiectul să fie lansat la anul # ObservatorNews
O monedă comemorativă de 1 dolar, care ar putea purta portretul fostului președinte Donald Trump, este în lucru pentru aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, în 2026. Primele schițe ale designului au fost confirmate de Trezoreria SUA, însă legea americană interzice folosirea imaginii unui președinte aflat în viață.
17:00
Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia transferul. "ChatGPT m-a costat doar 15 euro" # ObservatorNews
Un fost jucător al Manchester United, Demetri Mitchell, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent. În schimb, acesta a apelat la inteligenţa artificială şi a lăsat ChatGPT să îi negocieze contractul, scrie News.ro.
16:20
Cum ar putea arăta vizita lui Nicuşor Dan la Casa Albă. Diaconescu: Dorim să fie substanţială, nu de imagine # ObservatorNews
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a afirmat că se lucrează la o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, precizând că doreşte ca aceasta să fie una substanţială, nu de imagine. El a subliniat că în cadrul acestei vizite ar urma să se discute mai multe chestiuni, printre care prezenţa trupelor americane în România, sistemul de vize şi componentele care ţin inclusiv de garanţiile de securitate, scrie News.ro.
16:20
Românii, printre ultimii europeni la igiena dentară. AjutEu: 10 copii vor beneficia de tratatament complet # ObservatorNews
Doi din trei copii români au probleme dentare care încep chiar cu dinţii de lapte. Igiena necorespunzătoare, neglijenţa şi lipsa controalelor sunt principalele cauze pentru care ajung la dentist cu probleme grave. În Campania AjutEu, 10 copii cu probleme dentare, dar fără posibilităţi materiale vor fi trataţi gratuit de echipa profesorului Barbu, parteneră a Fundaţiei Mereu Aproape.
16:20
Doi morți și cinci răniți într-un atac armat la Nisa. Autoritățile suspectează o reglare de conturi # ObservatorNews
Două persoane au fost ucise și alte cinci rănite, unele grav, într-un atac armat produs vineri seara la Nisa, în sudul Franței. Autoritățile suspectează o reglare de conturi între bande implicate în traficul de droguri, iar poliția este în căutarea atacatorilor care au folosit arme automate, relatează DPA, citat de Agerpres.
