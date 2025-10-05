Incendiu izbucnit într-o cameră a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Fundu Moldovei
TeleM Iași , 5 octombrie 2025 10:50
Au intervenit pompierii militari de la Secția Câmpulung Moldovenesc, cu două autospeciale de stingere și... Articolul Incendiu izbucnit într-o cameră a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Fundu Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 30 minute
10:50
Incendiu izbucnit într-o cameră a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Fundu Moldovei # TeleM Iași
Au intervenit pompierii militari de la Secția Câmpulung Moldovenesc, cu două autospeciale de stingere și... Articolul Incendiu izbucnit într-o cameră a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Fundu Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
10:40
Proiectul pentru reabilitarea Filarmonicii de Stat Moldova Iași primește o șansă la fonduri europene # TeleM Iași
„Mă bucură vestea că lucrările la Filarmonica de Stat Iasi / Iasi Philharmonic, Romania vor... Articolul Proiectul pentru reabilitarea Filarmonicii de Stat Moldova Iași primește o șansă la fonduri europene apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Președintele american Donald Trump a semnat sâmbătă un ordin executiv pentru a trimite 300 de... Articolul Casa Albă anunță trimiterea a 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Un portret al preşedintelui Donald Trump ar putea apărea pe o monedă comemorativă de 1... Articolul Trezoreria SUA confirmă că moneda de un dolar cu imaginea lui Trump este „autentică” apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Tichete mai mari pentru angajați din octombrie. Ministerul Finanțelor propune o creștere de 20 de lei # TeleM Iași
Un proiect de act normativ pus în dezbatere de Ministerul Finanțelor prevede creșterea valorii unor... Articolul Tichete mai mari pentru angajați din octombrie. Ministerul Finanțelor propune o creștere de 20 de lei apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Primii pelerini sunt așteptați să sosească la Iași în noaptea de 7 spre 8 octombrie. Aproximativ... Articolul Primii pelerini ajung la Iași în noaptea de 7 spre 8 octombrie apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Neamț | Modernizarea ștrandului și platforma peste Cuejdi – proiecte de impact pentru pietreni # TeleM Iași
La inițiativa primarului Adrian Niță, consilierii locali au aprobat în luna septembrie documentațiile necesare pentru... Articolul Neamț | Modernizarea ștrandului și platforma peste Cuejdi – proiecte de impact pentru pietreni apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Proteste violente în Georgia. Manifestanții au încercat să intre în palatul prezidențial din Tbilisi # TeleM Iași
Zeci de mii de manifestanţi au ieşit în stradă la Tbilisi, sâmbătă, în ziua alegerilor... Articolul Proteste violente în Georgia. Manifestanții au încercat să intre în palatul prezidențial din Tbilisi apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 5 octombrie, ora 21 – 9 octombrie, ora 10 Fenomene... Articolul Informare meteo pentru Moldova: ploi abundente, vânt puternic și vreme rece apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
10:10
Ziua Internaţională a Educaţiei este marcată astăzi în întreaga lume în semn de apreciere pentru... Articolul Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Mai puțin de jumătate dintre angajatorii din Botoșani s-au înregistrat în noua platformă de evidență a salariaților # TeleM Iași
Mai puțin de jumătate dintre angajatorii din Botoșani s-au înregistrat în noua platformă de evidență... Articolul Mai puțin de jumătate dintre angajatorii din Botoșani s-au înregistrat în noua platformă de evidență a salariaților apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Un sucevean, lider la unei grupări de trafic de droguri, dat în urmărire după ce, judecat în libertate, a dispărut # TeleM Iași
Poliția Română a anunțat că a dispus procedura de dare în urmărire la nivel național... Articolul Un sucevean, lider la unei grupări de trafic de droguri, dat în urmărire după ce, judecat în libertate, a dispărut apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
În această noapte, în jurul orei 01:50, prin apel la 112 a fost anunțat un... Articolul Accident rutier în comuna Români apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti,... Articolul Scene șocante în Vrancea: Un copil de 3 ani a fost găsit mort într-un canal apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
El a fost condamnat în România, la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru... Articolul Sorin Oprescu a fost reținut în apropierea Aeroportului din Salonic apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Ilie Bolojan: Proiectul de reformă a administrației locale și centrale ar putea fi finalizat săptămâna viitoare # TeleM Iași
Premierul a declarat că toți partenerii din coaliție susțin necesitatea reducerii personalului, însă urmează să... Articolul Ilie Bolojan: Proiectul de reformă a administrației locale și centrale ar putea fi finalizat săptămâna viitoare apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie # TeleM Iași
Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp... Articolul Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Proteste masive în Italia după ce Israelul a arestat activiști care duceau ajutoare în Gaza # TeleM Iași
Sute de mii de oameni au mărşăluit prin centrul Romei, în cea de-a patra zi... Articolul Proteste masive în Italia după ce Israelul a arestat activiști care duceau ajutoare în Gaza apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
În această noapte, în jurul orei 01:30, prin e-call a fost anunțat un accident rutier... Articolul Accident rutier în comuna Alexandru cel Bun apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
14:00
La ora 10:05, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Pipirig pentru stingerea unui... Articolul Incendiu în comuna Pipirig apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Accident rutier DN 24, în localitatea Secuia (Mărul de aur), comuna Muntenii de Jos, 2... Articolul Accident rutier pe DN 24, în localitatea Secuia (Mărul de Aur), comuna Muntenii de Jos apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
11:00
Legume, fructe, salate, compoturi, preparate din carne, sorturi de zacuscă, ciuperci pleurotus, miere și produse... Articolul Zilele Recoltei la USV Iași, pe 4 și 5 octombrie, două zile dedicate întregii familii apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM ar putea începe chiar din această lună # TeleM Iași
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM ar trebui să înceapă... Articolul Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM ar putea începe chiar din această lună apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și două echipaje ale Serviciului de... Articolul Accident rutier produs, pe raza localității Vama, între un autoturism și un autocamion apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Esplanada din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași va fi deschisă pe 11 octombrie # TeleM Iași
Esplanada din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași va fi deschisă pe 11 octombrie,... Articolul Esplanada din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași va fi deschisă pe 11 octombrie apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Direcția Județeană de Mediu Iași îi invită pe copii la atelierul „Micii naturartiști” din cadrul “Mârzești Trail Run” # TeleM Iași
Direcția Județeană de Mediu Iași (DJM Iași), partener al “Mârzești Trail Run”, organizează în cadrul acestui... Articolul Direcția Județeană de Mediu Iași îi invită pe copii la atelierul „Micii naturartiști” din cadrul “Mârzești Trail Run” apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus... Articolul Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Primăria comunei Miroslava a anunțat ieri pe pagina oficială de Facebook că autorizația specială de... Articolul Autorizația specială de transport este obligatorie în comuna Miroslava apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Trump cere Israelului să oprească ofensiva din Gaza, după ce Hamas acceptă să elibereze prizonierii de război # TeleM Iași
Hamas a fost de acord să elibereze ostaticii și să predea parțial controlul în Gaza,... Articolul Trump cere Israelului să oprească ofensiva din Gaza, după ce Hamas acceptă să elibereze prizonierii de război apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
* dacă te opreste Poliția și te supune unui test cu aparatul DrugTest ai aproape... Articolul Jumătate dintre șoferii prinși la testul antidrog erau nevinovați apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară... Articolul Haos pe aeroportul din München. Mai multe zboruri au fost anulate apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Shutdown-ul american continuă. Donald Trump a blocat 2,1 miliarde de dolari pentru transportul din Chicago # TeleM Iași
Administraţia lui Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului... Articolul Shutdown-ul american continuă. Donald Trump a blocat 2,1 miliarde de dolari pentru transportul din Chicago apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Botoșani | Sportiva Mihaela Cambei a câştigat o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale de haltere pentru seniori din Norvegia # TeleM Iași
Sportiva Mihaela Cambei a câştigat, vineri, o medalie de aur şi două de argint la Campionatele... Articolul Botoșani | Sportiva Mihaela Cambei a câştigat o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale de haltere pentru seniori din Norvegia apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Ninsorile de la începutul lui octombrie au pus deja la treabă utilajele de deszăpezire, în zona montană a Sucevei # TeleM Iași
Primele ninsori din acest sezon i-au mobilizat pe drumarii Secției de Drumuri Naționale (SDN) Câmpulung... Articolul Ninsorile de la începutul lui octombrie au pus deja la treabă utilajele de deszăpezire, în zona montană a Sucevei apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Guvernul va urma în continuare principalele direcții pe care și-a concentrat activitatea de la preluarea... Articolul Prioritatea Guvernului actual este reducerea deficitului bugetar apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
DIICOT a reținut un bărbat din județul Bistrița care ar fi pregătit un atentat terorist # TeleM Iași
Un bărbat din Bistrița-Năsăud care ar fi pregătit un atentat terorist a fost arestat preventiv... Articolul DIICOT a reținut un bărbat din județul Bistrița care ar fi pregătit un atentat terorist apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Legea privind plata pensiilor private intră în dezbaterea Camerei Deputaţilor săptămâna viitoare # TeleM Iași
Proiectul de lege privind plata pensiilor private intră de săptămâna viitoare în dezbaterea Camerei Deputaţilor... Articolul Legea privind plata pensiilor private intră în dezbaterea Camerei Deputaţilor săptămâna viitoare apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Vremea nefavorabilă a produs efecte vineri în 49 de localităţi din 14 judeţe, a anunţat... Articolul Vremea nefavorabilă a produs efecte în 49 de localităţi din 14 judeţe apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Primăria Municipiului Iași anunță deschiderea Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor „Lascăr Catargi”,... Articolul Centru antidrog la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
3 octombrie 2025
14:40
O descoperire remarcabilă scoate la lumină o parte necunoscută din istoria uneia dintre cele mai... Articolul S-a decoperit un tunel medieval sub Mănăstirea Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Săptămâna viitoare, locuitorii Moldovei se vor bucura de o schimbare treptată în regimul termic. Temperaturile... Articolul Vremea se încălzește săptămâna viitoare în Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Băcăuanii ar putea plăti mai mult pentru o cursă cu taxiul. După 17 ani fără... Articolul Se scumpesc taxiurile in Bacau apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Revoltă pe Bulevardul Mihai Eminescu din Botoșani, unde mai mulți localnici s-au declarat nemulțumiți de... Articolul Botoșăneni revoltați pentru că s-au tăiat copacii de pe marginea drumului apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Începând din octombrie ar urma să crească valoarea tichetelor de creșă, de la 670, la... Articolul Valoarea tichetelor de creșă se majorează din această lună apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Minerale spectaculoase, bijuterii rare și povești din adâncurile pământului pot fi descoperite în acest weekend... Articolul Expoziție inedită de minerale la Palatul Culturii din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
APIA anunță că fermierii pot depune până pe 28 octombrie cererile pentru ajutorul de stat... Articolul APIA primește cereri pentru ajutorul de stat în creșterea animalelor apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Costel Alexe trebuie să își asume responsabilitatea pentru dezastrul de la Spitalul pentru Copii # TeleM Iași
„Rapoartele Corpului de control al ministrului sănătății și al Inspecției Sanitare de Stat în urma... Articolul Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Costel Alexe trebuie să își asume responsabilitatea pentru dezastrul de la Spitalul pentru Copii apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Directorul DSP Neamţ reacţionează la anunţul ministrului Sănătăţii că îl demite: Nu am respins avizarea proiectului tehnic # TeleM Iași
Directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Neamţ, Radu Firăstrău, pe care ministrul Sănătăţii a anunţat,... Articolul Directorul DSP Neamţ reacţionează la anunţul ministrului Sănătăţii că îl demite: Nu am respins avizarea proiectului tehnic apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Kovesi: „Frauda cu fonduri europene este răspândită în toate statele UE. Nu există ţară fără corupţie” # TeleM Iași
Laura Codruța Kovesi a avertizat că fondurile agricole și alte subvenții UE alimentează corupția în... Articolul Kovesi: „Frauda cu fonduri europene este răspândită în toate statele UE. Nu există ţară fără corupţie” apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Kelemen Hunor crede că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027, viitorul premier urmând a fi preşedintele PSD # TeleM Iași
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027, viitorul premier... Articolul Kelemen Hunor crede că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027, viitorul premier urmând a fi preşedintele PSD apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.