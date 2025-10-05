Traseu de coșmar pentru românce la Wuhan. Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, confruntări de foc încă din primul tur

21:00

Consilierul lui Mugur Isărescu, Eugen Rădulescu, a spus la Antena 3 CNN, că „prețurile nu au cum să scadă" adăugând însă că „veniturile vor începe să crească”, dacă programul de guvernare merge cum trebuie. În caz contrar, „putem să ajungem mult mai rău decât TVA de 24%”.