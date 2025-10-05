Traseu de coșmar pentru românce la Wuhan. Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, confruntări de foc încă din primul tur
Adevarul.ro, 5 octombrie 2025 11:00
Româncele au parte de misiuni extrem de dificile.
• • •
Mai mulți copii au murit după ce au folosit un sirop de tuse contaminat. Medicamentul a fost interzis # Adevarul.ro
Trei state din India au interzis un sirop de tuse după decesele, în ultimele două luni, a cel puțin nouă copii cărora li s-a prescris produsul, care era contaminat cu o substanță toxică, au anunțat duminică autoritățile.
Dan Alexa, despre Asia Expres, divorț și ce înseamnă să fii tată la 45 de ani: „După ce le vezi pe toate, ajungi să te bucuri pentru orice” # Adevarul.ro
După un an marcat de provocări personale și profesionale, fostul dinamovist Dan Alexa vorbește sincer despre experiența extremă de la „Asia Express”, divorțul recent și redescoperirea rolului de tată.
Un tânăr de 21 de ani a murit și două adolescente de 15 ani au fost rănite într-un accident provocat de un șofer băut # Adevarul.ro
Grav accident rutier în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Siliștea, județul Neamț, în urma căruia un tânăr de 21 de ani a murit pe loc, iar două fete de 15 ani au fost rănite, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat.
SRI nu are capacitatea să elimine influenţa rusească în România, avertizează un cunoscut instoric și analist: „Este o practică specifică KGB-ului” # Adevarul.ro
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunțat-o președintele României, Nicușor Dan, de a lupta și de a elimina influența rusească, a avertizat profesorul Armand Goșu, istoric specializat pe spațiul ex-sovietic.
Rusia nu are resurse militare şi economice să atace ţări NATO. O lovitură nucleară este exclusă # Adevarul.ro
Prea mari temerile în ţările NATO asupra capacităţii Rusiei de a ataca NATO.
Bilanț în creștere în urma prăbușirii unei școli în Indonezia. 37 de persoane au fost declarate decedate # Adevarul.ro
Numărul morţilor în urma prăbuşirii unei şcoli la începutul acestei săptămâni în Indonezia a crescut la 37, a anunţat duminică un oficial al echipelor de salvare.
Polonia a ridicat avioanele de luptă de la sol, după un atac rusesc în regiunea Zaporojie, soldat cu uciderea unei femei # Adevarul.ro
Un nou val de atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei a provocat moartea unei femei și pagube majore în regiunea Zaporojie, în timp ce Polonia și-a ridicat nivelul de alertă militară, temându-se de extinderea conflictului în apropierea granițelor sale.
Zilele trecute, la Gdansk, am participat la o întâlnire a creștin-democraților europeni cu Radosław Sikorski, vice prim ministru și ministru de externe al Poloniei.
Încă un oraș democrat vizat de Garda Națională. „Nu încearcă să combată criminalitatea, ci să răspândească frica” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a semnat sâmbătă un ordin executiv pentru a trimite 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago, într-un moment în care un judecător federal a blocat un ordin similar pentru Portland, două orașe democrate vizate de președintele american.
Vremea împarte România în două: ploi și lapoviță în vest, temperaturi de până la 22 de grade în sud-est # Adevarul.ro
Vremea rămâne capricioasă duminică, 5 octombrie, și se așteaptă ploi, lapoviță la munte și temperaturi contrastante între regiunile țării, potrivit prognozei ANM.
Șefii celor de la U Cluj au luat decizia, după ce Ioan Ovidiu Sabău și-a anunțat public demisia: „Trebuie să trecem peste el” # Adevarul.ro
Tehnicianul român a preluat banca tehnică a clujenilor în luna ianuarie 2023.
Cămara cu parfum oriental a etniilor din Dobrogea. Rețetele celor mai cunoscute preparate turcești, lipovenești și grecești # Adevarul.ro
La început a fost un prim măr din care omul a mușcat, apoi gusturile s-au diversificat. Fiecare popor a pus pe masă ce-a fost mai gustos, mai rafinat și mai ales.
Dennis Man a strălucit pentru prima dată la PSV. Nota primită de tricolor după ce a spart gheața la formația olandeză # Adevarul.ro
Gol și pasă de gol pentru internaționalul român
48 de ore blackout informațional total. Experimentul eșuat al talibanilor de a rupe Afganistanul de lume # Adevarul.ro
Timp de 48 de ore, talibanii au încercat să dea timpul înapoi în Afganistan prin directivă de a tăia internetul și rețelele de telefonie și deconectând milioane de oameni de lumea exterioară, relatează CNN.
Milanezii, la a cincea victorie consecutivă sub comanda românului.
„Plec. Nu mai am niciun motiv să stau”. Dezvăluiri despre summitul ce putea pecetlui soarta NATO # Adevarul.ro
Fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg a relatat în cartea sa, „On My Watch: Leading Nato in a Time of War”, despre un moment crucial pentru alianța transatlantică, în primul mandat al lui Donald Trump, relatează The Guardian, care publică un extras din volumul ce va apărea pe 23 octombrie
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...” # Adevarul.ro
Toamna este o perioadă atractivă pentru a călători pe munte, vremea fiind mai blândă, iar natura mai ofertantă în privința spectacolului de culori al pădurilor. Drumețiile montane trebuie privite însă cu precauție, din cauza vremii schimbătoare, dar și a ținuturilor populate de animale sălbatice.
„Micul Dhaka” sau „Dubai în mizerie”. Dezbaterea despre cum arată azi Bucureștiul care a încins internetul # Adevarul.ro
Bucureștenii sunt tot mai critici cu propriul oraș, atunci când îl compară cu marile metropole europene sau chiar cu orașe precum Budapesta sau Varșovia. În viziunea multora, orașul devine tot mai oriental, iar marile probleme se accentuează în loc să se rezolve.
Cele mai valoroase celule stem din corpul uman. Statul român oferă beneficii unice pentru donatori # Adevarul.ro
Celulele stem stau la baza dezvoltării tuturor organismelor. Practic sunt celule pluripotente care se pot transforma în absolut orice tip de țesut, în funcție de nevoie. Sunt considerate foarte importante în tratarea unor boli incurabile iar statul român îi răsplătește pe donatori.
Paradoxul oboselii. Cum să ai energie nelimitată în fiecare zi, simplu și rapid. Sfaturile neurologilor # Adevarul.ro
Descoperă cum să ai energie nelimitată în fiecare zi: sfaturile neurologilor despre mișcare, somn, alimentație și obiceiuri care combat oboseala zilnică.
Cât câștigi la primul job, cu cine îți împarți cheltuielile, cât de devreme începi să investești sau cum alegi un angajator. Sunt decizii aparent banale, dar care pot face diferența între stabilitate și insecuritate financiară pe termen lung.
Telefonul a bătut televiziunea. Șapte ore și jumătate pe zi în fața ecranelor. Ce spun psihologii # Adevarul.ro
Oamenii petrec astăzi mai mult timp în fața ecranelor decât oricând. În medie, adulții din Marea Britanie stau 4 ore și 20 de minute online pe zi pe smartphone, tabletă sau computer, potrivit raportului Ofcom Online Nation 2024.
Misteriosul loc din România unde curgea laptele și mierea. Unde se afla Jaleșul, cel mai vechi județ românesc, loc enigmatic al abundenței # Adevarul.ro
Pe teritoriul actual al României a existat un loc legendar al abundenței, renumit pentru recoltele bogate de grâne, miere și alte produse agricole. Numele său era Jaleș și este considerat primul județ atestat din istoria românilor, având un rol economic important în epocă.
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici # Adevarul.ro
Cele mai controversate teorii despre daci au apărut în secolul al XIX-lea, fiind interpretări fanteziste ale unor oameni de știință pasionați, dar care nu au putut fi susținute științific. Unele au intrat în vasta documentație promovată de susținătorilor, numiți uneori, ironic, „dacopați”.
Ce cadou faci cuiva care nu te place? Psihologii explică mecanismele ascunse din spatele darurilor pasiv-agresive # Adevarul.ro
Cadourile nu sunt întotdeauna gesturi de curtoazie. Uneori devin instrumente prin care se poartă micile conflicte din familie, arată editorialistul britanic Robert Shrimsley într-un text publicat în Financial Times. Totul pornește de la întrebarea unei cititoare.
Soluția unui antropolog pentru bugetul Educației: „Toți politicienii să fie obligați să își înscrie copiii doar în sistemul public” # Adevarul.ro
Cum sunt împărțiți banii din bugetul unei țări? Antropologul Radu Umbreș susține că fondurile alocate în domenii precum educație, sănătate, justiție reflectă interesele private ale elitelor care conduc țara. El are o soluție pentru creșterea bugetului Educației.
Tichete mai mari pentru angajați din octombrie. Ministerul Finanțelor propune o creștere de 20 de lei # Adevarul.ro
Un proiect de act normativ pus în dezbatere de Ministerul Finanțelor prevede creșterea valorii unor tichete acordate angajaților cu 20 de lei chiar din luna octombrie 2025.
5 octombrie: 14 ani de la moartea lui Steve Jobs, CEO-ul companiei Apple, una dintre cele mai influente personalități din industria tehnologiei # Adevarul.ro
5 octombrie amintește de evenimente importante petrecute de-a lungul istoriei. În Franța este instituită era republicană. Aceasta începea pe 22 septembrie 1792; anul era format din 12 luni a câte 30 de zile, împărțite și ele în decade.
Transportul rutier, în plină ascensiune. România, pe val, dar cu drumuri sub așteptări # Adevarul.ro
România a înregistrat cea mai mare creștere a transportului rutier de marfă - creștere cu 69% în zece ani, de trei ori peste ritmul Uniunii Europene – însă ritmul accelerat este insuficient în lipsa continuării investițiilor în infrastructură, avertizează specialiștii.
Scenariile aderării Republicii Moldova la UE: între decuplarea de Ucraina și un posibil vot întârziat # Adevarul.ro
Reconfirmarea parcursului european al Republicii Moldova, prin votul din 28 septembrie, readuce în atenție scenariile privind aderarea la Uniunea Europeană. Liderii europeni subliniază că este nevoie de un răspuns pe măsură din partea UE, însă procesul de integrare rămâne complicat.
Salonul Auto București 2025: World Car of the Year, premiere electrice și spectacole de drift – tot ce trebuie să știi # Adevarul.ro
Descoperă Salonul Auto București 2025: World Car of the Year, premiere electrice și hibride, drift show-uri și peste 400 de modele. Tot ce trebuie să știi despre SAB.
Giuleștiul fierbe! Rapid a urcat pe primul loc și visează la titlu, după mai bine de 20 de ani # Adevarul.ro
Vișiniii au trecut la pas de Farul.
Soluțiile prin care Moldova ar rezolva definitiv problema care o trage înapoi de 35 de ani: „Trebuie scoși neapărat din lumea aia rusă” # Adevarul.ro
Republica Moldova nu mai poate amâna la nesfârșit rezolvarea problemei Transnistriei, regiunea folosită de Rusia pentru a controla Chișinăul. Politologul Marius Ghincea, de la Universitatea ETH Zurich, indică, într-o analiză pentru „Adevărul”, soluțiile pe care le-ar avea viitorul guvern moldovean.
Panică într-un bloc din Arad, în urma unui incendiu: o femeie a fost scoasă inconştientă. 25 de persoane au fost evacuate # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seara, într-un apartament situat la etajul nouă al unui bloc cu zece etaje de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. O femeie a fost scoasă inconştientă din locuinţă, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
O eventuală respingere de către CCR a reformei pensiilor magistraţilor „ar fi un eşec îngrozitor al societăţii, nu al premierului", spune un consilier BNR # Adevarul.ro
Eugen Rădulescu, consilier BNR, a declarat la Antena 3 CNN că, dacă CCR ar respinge reforma pensiilor magistraților, această decizie „ar fi un eşec îngrozitor al societăţii, nu al premierului".
Horoscop duminică, 5 octombrie. Nativii unei zodii primesc vești bune în privința baniilor, în timp ce Fecioarele au parte de schimbări # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de 5 octombrie, 2025. Berbecii primesc vești bune în privința banilor, în timp ce Fecioarele au parte de schimbări importante.
Traian Băsescu acuză PSD, PNL și UDMR că au păcălit electoratul și au favorizat ingerințele Rusiei # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur modul în care au fost organizate alegerile din 2024, acuzând partidele din coaliția de guvernare - PSD, PNL și UDMR-că au creat haos electoral și condițiile favorabile pentru ingerințe Rusiei.
În cinci ani de mandat, judecătorul CCR Cristian Deliorga a încasat mai mulți bani din pensia specială decât din salariu. Sumele sunt halucinante pentru un om de rând # Adevarul.ro
Pe parcursul celor cinci ani de mandat, judecătorul CCR Cristian Deliorga, care cumulează pensia specială cu salariul, a strâns din prima sursă amintită cu 400.000 de lei mai mult decât din leafă.
Revelația a doi vloggeri din Spania care au vrut să afle dacă România e săracă și periculoasă: „Adevărul e că e foarte trist” # Adevarul.ro
Doi vloggeri spanioli care călătoresc în lumea largă au avut o surpriză mare în România. Deși se așteptau să aibă de-a face cu o țară săracă, plină de infractori, ei au descoperit cu totul altceva.
Negocieri cruciale la Cairo: Israel și Hamas discută schimbul de ostatici în contextul planului de pace a lui Trump # Adevarul.ro
Israel și Hamas participă duminică și luni la discuții indirecte la Cairo, menite să faciliteze schimbul de ostatici israelieni și deținuți palestinieni, potrivit presei egiptene apropiate autorităților.
Dueluri pe ploaie și pe vânt la Trofeul Poiana Brașov.
China furnizează informaţii Rusiei pentru a-şi lansa mai precis rachete în interiorul Ucrainei # Adevarul.ro
China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să-și calibreze loviturile şi să identifice noi ţinte în Ucraina, a declarat sâmbătă, 4 octombrie, un oficial din domeniul serviciilor de informaţii.
INTERVIU Sir Ben Kingsley și Celia Imrie, despre bătrânețe ca reinventare și legătura cu generațiile viitoare. „Butonatul nu înseamnă dobândirea înțelepciunii“ # Adevarul.ro
Prin Sir Ben Kingsley și Celia Imrie, „Clubul Crimelor de Joi“, noua adaptare Netflix semnată de Chris Columbus, vorbește despre cum senectutea nu e o retragere liniștită, ci un teritoriu al rezistenței, al curiozității și al unei relevanțe pe care societatea grăbită tinde să o uite.
Georgia fierbe: mii de protestatari în stradă, în timp ce partidul aflat la guvernare anunță victoria în alegeri. Poliția a folosit gaze lacrimogene # Adevarul.ro
Poliția georgiană a intervenit cu spray cu piper și tunuri cu apă pentru a dispersa miile de protestatari adunați la palatul prezidențial sâmbătă, în ziua alegerilor municipale, când opoziția a organizat un mare miting împotriva guvernului.
Avertismentul unui consilier BNR: „Putem să ajungem mult mai rău decât TVA de 24%”. Ce spune despre prețuri și inflație # Adevarul.ro
Consilierul lui Mugur Isărescu, Eugen Rădulescu, a spus la Antena 3 CNN, că „prețurile nu au cum să scadă" adăugând însă că „veniturile vor începe să crească”, dacă programul de guvernare merge cum trebuie. În caz contrar, „putem să ajungem mult mai rău decât TVA de 24%”.
George Simion, un nou derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan: „V-am spus că este autist și nu m-ați crezut” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, a lansat sâmbătă, 4 octombrie, a avut un nou derapaj grav la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook. „V-am spus că este autist și nu m-ați crezut”, a spus el.
Rețeta de murături care nu dă greș niciodată: „Sunt crocante și gustoase, exact cum le făcea mama”. Ingredientul care nu trebuie să lipsească # Adevarul.ro
Este sezonul murăturilor, iar Anyta dezvăluie rețeta sa perfectă, pe care o folosește de ani de zile și la care nu renunță niciodată. „Legumele ies crocante, gustoase și se păstrează întreaga iarnă, exact așa cum le făcea bunica”, spune bloggerul culinar.
Cameleonul Babiš. Cum s-a folosit miliardarul de discursul populist în stil Trump pentru a câștiga alegerile din Cehia # Adevarul.ro
Magnatul agriculturii Andrej Babiš, pe cale să revină la putere în Cehia, și-a câștigat mulți alegători pe fondul nemulțumirii populației privind condițiile de trai, apelând la un discurs populist în stilul lui Donald Trump, relatează Politico.
Doi minori de 15 ani, reţinuţi după ce au furat 400 litri de motorină. La percheziții, polițiștii au găsit inclusiv pistoale. Adolescenții au fost reținuți # Adevarul.ro
Doi minori din Făget, județul Timiș, au fost reţinuţi sâmbătă, 4 octombrie, pentru furt calificat. Adolescenții sunt bănuiţi că ar fi sustras, în mai multe nopţi, circa 400 litri de motorină din autovehicule şi utilaje ale primăriei şi unor societăţi private.
