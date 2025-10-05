Ofiţer al serviciilor de securitate belgiene, acuzat de spionaj în favoarea Chinei
PSNews.ro, 5 octombrie 2025 12:10
Un ofiţer al serviciilor de securitate belgiene a fost arestat şi acuzat de spionaj, au declarat pentru POLITICO două persoane care au cunoştinţe despre caz. Acuzaţiile se referă la spionaj în favoarea Chinei, a declarat una dintre persoane, adăugând că bărbatul, al cărui rol în cadrul aparatului de securitate naţională al Belgiei nu a fost dezvăluit, a […] Articolul Ofiţer al serviciilor de securitate belgiene, acuzat de spionaj în favoarea Chinei apare prima dată în PS News.
Acum 5 minute
12:40
METEO Vremea azi, 5 octombrie. Contrast termic accentuat. Temperaturile ajung și la 22 de grade # PSNews.ro
Ziua de duminică aduce vreme închisă și rece în vestul, în nordul și în centrul țării. Pe aici o să plouă din când în când, iar în zonele montane înalte o să fie un pic de lapoviță și ninsoare. În rest apare soarele și se încălzește simțitor. Maximele pleacă de la 9 grade în Maramureș […] Articolul METEO Vremea azi, 5 octombrie. Contrast termic accentuat. Temperaturile ajung și la 22 de grade apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
12:20
De ce a acceptat Grecia să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul Justiției începe procedurile de extrădare # PSNews.ro
Încep producerile de extrădare a lui Sorin Oprescu, a anunțat Ministerul Justiției. Fostul primar al Capitalei a fost reținut în Grecia, lângă aeroportul din Salonic. Motivul reținerii lui Oprescu este acela că autoritățile elene au primit noi informații de la justiția din România privind condițiile de detenție în penitenciarele românești. Potrivit Ministerului Justiției, polițiștii greci […] Articolul De ce a acceptat Grecia să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul Justiției începe procedurile de extrădare apare prima dată în PS News.
Acum o oră
12:10
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică, închiderea temporară din cauza unei alerte privind „baloane” suspecte. Traficul a fost reluat duminică dimineaţă, la ora locală 04.50 (04.50 – ora României). Aceste incidente se înmulţesc în toată Europa, membrii UE suspectând Rusia că ar fi la originea survolării unor situri […] Articolul Un nou incident în Europa cu obiecte zburătoare suspecte. Aeroport închis în Lituania apare prima dată în PS News.
12:10
Acum 2 ore
11:30
Bucureștiul se mândrește, pe bună dreptate, cu parcurile sale iconice – Herăstrău, Cișmigiu, Tineretului sau Alexandru Ioan Cuza (IOR) – care atrag zilnic un număr impresionant de vizitatori, potrivit profit.ro. Cu toate acestea, Capitala ascunde și o serie de spații verzi mai puțin cunoscute, care sunt adevărate refugii. Aceste parcuri mai mici, dar pline de […] Articolul Parcuri mai puțin cunoscute – Descoperă oazele mici și fermecătoare ale Bucureștiului apare prima dată în PS News.
11:20
RAPORT România digitală „cu două viteze”. Unul dintre cele mai polarizate profile digitale din Europa de Sud-Est # PSNews.ro
România are unul dintre cele mai polarizate profile digitale din Europa de Sud-Est: pe de o parte, o infrastructură avansată de internet de mare viteză, printre cele mai performante și ieftine de pe continent; pe de altă parte, un deficit uriaș în ceea ce privește competențele digitale ale populației și integrarea specialiștilor în piața muncii, […] Articolul RAPORT România digitală „cu două viteze”. Unul dintre cele mai polarizate profile digitale din Europa de Sud-Est apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
10:40
Statul vrea să listeze la Bursă pachete minoritare din companii cheie (CEC, Aeroportul Otopeni) fără a ceda controlul # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că guvernul „trebuie să declanşeze listarea la bursă a unor pachete minoritare la companii de stat, fără a pierde controlul”, menţionând că este o zonă insuficient valorificată până acum şi care trebuie activată în perioada imediat următoare. „Este nevoie să mobilizăm resurse pe pieţele financiare din România. Avem rezerve importante […] Articolul Statul vrea să listeze la Bursă pachete minoritare din companii cheie (CEC, Aeroportul Otopeni) fără a ceda controlul apare prima dată în PS News.
10:20
Black Friday este, an de an, unul dintre cele mai așteptate evenimente de shopping, atât de fanii cumpărăturilor online, cât și de cei care preferă magazinele fizice. Deși în Statele Unite marea zi a reducerilor pică în mod tradițional la finalul lunii noiembrie, imediat după Ziua Recunoștinței, în România comercianții dau startul mult mai devreme. […] Articolul Când începe Black Friday în România. Sfaturi pentru a profita la maximum de reduceri apare prima dată în PS News.
10:00
O sută de oameni din Galați au pensiii calculate de 1 leu. La polul opus, cea mai mare pensie este de 45.000 de lei # PSNews.ro
Potrivit datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii Galați, 104 persoane au pensii calculate la 1 leu. Este vorba despre pensionari de invaliditate care, în realitate, primesc lunar pensia minimă garantată, respectiv 1.281 de lei, conform legii. În același timp, cea mai mare pensie plătită în Galați este de 45.048 lei, aparținând unui fost magistrat. Majoritatea […] Articolul O sută de oameni din Galați au pensiii calculate de 1 leu. La polul opus, cea mai mare pensie este de 45.000 de lei apare prima dată în PS News.
09:30
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat alegerile parlamentare din Cehia # PSNews.ro
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat alegerile parlamentare din Cehia sâmbătă, victorie care conturează perspectiva unui guvern care va propulsa tabăra europeană anti-imigraţie şi va reduce sprijinul pentru Ucraina, relatează Reuters. La aflarea rezultatelor, Babis le-a spus susţinătorilor că ANO (Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi) va încerca să formeze singură guvernul. În caz contrar, […] Articolul Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat alegerile parlamentare din Cehia apare prima dată în PS News.
09:30
Liviu Dragnea scapă de interceptările SRI în dosarul Tel Drum – Decizia ÎCCJ este definitivă # PSNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins contestația formulată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) și a confirmat excluderea probelor obținute cu sprijinul Serviciului Român de Informații (SRI) în dosarul „Tel Drum”, în care Liviu Dragnea este trimis în judecată. Decizia este definitivă. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproape 20 de […] Articolul Liviu Dragnea scapă de interceptările SRI în dosarul Tel Drum – Decizia ÎCCJ este definitivă apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:40
Când se dă drumul la căldură în calorifere? Condițiile legale de pornire a agentului termic # PSNews.ro
Deși toamna și-a intrat în drepturi și un val de aer rece traversează România, făcând ca valorile termice să scadă, nu există o dată fixă pentru pornirea încălzirii în locuințe. Aceasta va fi furnizat în momentul în care sunt îndeplinite condițiile impuse de lege. Conform acestora, caloriferele din locuințe se vor încălzi atunci când, timp […] Articolul Când se dă drumul la căldură în calorifere? Condițiile legale de pornire a agentului termic apare prima dată în PS News.
19:30
Patinoarul Berceni Arena a reluat sesiunile de agrement. Acces gratuit pentru cei care vin cu patinele de acasă # PSNews.ro
Iubitorii de gheață au motive de bucurie: Berceni Arena a redeschis patinoarul pentru publicul larg, începând de duminica aceasta, 5 octombrie. Vremea pare să țină cu fanii sporturilor de iarnă, iar organizatorii îi așteaptă pe toți, echipați pentru temperaturi joase, cu patine și multă energie, pentru o nouă serie de distracție pe gheață. Programul […] Articolul Patinoarul Berceni Arena a reluat sesiunile de agrement. Acces gratuit pentru cei care vin cu patinele de acasă apare prima dată în PS News.
18:30
Un nou pasaj pietonal va fi amenajat între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2. Primăria Sectorului 4 își asumă realizarea noului pasaj pietonal subteran care să facă legătura între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, precum și lucrarea de interconectare a liniei de tramvai între Piața Sfântul […] Articolul Bucureşti: Nou pasaj pietonal între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2 apare prima dată în PS News.
18:20
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins lângă aeroportul din Salonic de către autoritățile elene au declarat surse judiciare pentru Gândul. Acesta ar fi fost văzut în timp era condus sub escortă de către de polițiști până la o mașină. Sorin Oprescu, fostul primar al Bucureștiului, condamnat la 10 ani și 8 luni […] Articolul Sorin Oprescu, capturat de autoritățile elene, lângă aeroportul din Salonic apare prima dată în PS News.
18:00
Extinderea Bazei Kogălniceanu, în plin proces. Poate fi cel mai mare centru militar NATO din Europa # PSNews.ro
Baza aeriană Mihail Kogălniceanu are potențialul de a deveni cea mai mare unitate militară NATO din Europa, urmând ca la finalul procesului de modernizare să depășească Baza Ramstein din Germania, în cadrul acțiunilor Alianței Nord-Atlantice de extindere și dezvoltare a infrastructurii pe flancul estic, în pofida obiecțiilor și tensiunilor cu Rusia, care menține totuși opțiunea […] Articolul Extinderea Bazei Kogălniceanu, în plin proces. Poate fi cel mai mare centru militar NATO din Europa apare prima dată în PS News.
17:50
România intră în iarnă cu depozitele de gaze pline. Producția internă scade, dar facturile nu cresc până în martie 2026 # PSNews.ro
„Intrăm anul acesta în sezonul rece cu depozitele de gaze pline, astfel că suntem bine pregătiți pentru iarnă”, spune ministrul Energiei. Pe de altă parte, producția de gaze a scăzut, iar în prima parte a anului am apelat mai mult la importuri decât anul trecut. Chiar dacă vor crește prețurile la gaz, facturile pentru oameni […] Articolul România intră în iarnă cu depozitele de gaze pline. Producția internă scade, dar facturile nu cresc până în martie 2026 apare prima dată în PS News.
17:40
Decretul lui Donald Trump care impune o taxă de 100.000 de dolari pentru o viză foarte căutată în sectorul bogat al tehnologiilor a fost contestat vineri în instanţă de o coaliţie de spitale, şcoli şi sindicate care denunţă imposibilitatea de a recruta medici şi profesori străini la acest preţ, informează AFP. În citaţia depusă la […] Articolul Viza de 100.000 de dolari a lui Donald Trump, atacată în instanţă apare prima dată în PS News.
17:30
Alegeri în Cehia. Partidul populistului Babis câştigă, dar nu va avea majoritate în parlament (rezultate parțiale) # PSNews.ro
Partidul populist fostului premier miliardar Andrej Babis câștigă alegerile legislative din Cehia, fără a obține majoritatea, transmite sâmbătă presa internațională citată de Agerpres. O estimare realizată de agențiile Stem şi Stem/Mark pentru canalul CNN Prima News arată că formațiunea ANO – Acțiunea cetățenilor nemulțumiți – ar urma să câștige 35,5% din voturi. După ANO, urmează alianța […] Articolul Alegeri în Cehia. Partidul populistului Babis câştigă, dar nu va avea majoritate în parlament (rezultate parțiale) apare prima dată în PS News.
17:20
Brigada Rutieră a anunțat că, de luni, 6 octombrie, de la ora 6:00, circulația va fi restricționată temporar în Piața Unirii. Măsura este necesară pentru reabilitarea și consolidarea planșeului Unirii. Astfel, va fi restricţionată circulaţia vehiculelor pe zona traversului adiacent Fântânii Centrale din Piaţa Unirii, pe bulevardul Unirii dinspre bulevardul Mircea Vodă către Piaţa Constituţiei, se […] Articolul Bucureşti: Restricţii temporare de circulaţie pentru lucrările de la planşeul Unirii apare prima dată în PS News.
17:00
Cazul chiriei de lux de la EximBank: La 3 luni după ce premierul a cerut demiterea, directorul este încă în funcție # PSNews.ro
Premierul Bolojan a cerut schimbarea directorului EximBank, Traian Halalai, însă Ministerul Finanţelor încă nu a finalizat procedura. În paralel, procurorii au deschis o cercetare penală. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ce s-a întâmplat cu directorul EximBank, Traian Halalai, pe care l-a acuzat, în luna iulie, că […] Articolul Cazul chiriei de lux de la EximBank: La 3 luni după ce premierul a cerut demiterea, directorul este încă în funcție apare prima dată în PS News.
16:50
Rogobete felicită directorii spitalelor care au decis să extindă controlul infecţiilor. Urmează controale în toată ţara # PSNews.ro
Ministrul Sămătăţii, Alexandru Rogobete, a felicitat directorii unor spitale din Timişoara care au decis să extindă monitorizarea continuă şi controlul infecţiilor, înfiinţând un post de observator permanent la blocul operator şi la ATI. O asistentă specializată în infecţii nosocomiale întocmeşte zilnic un proces-verbal privind respectarea protocoalelor şi intervine dacă este cazul, Ministrul anunţă, de asemenea, […] Articolul Rogobete felicită directorii spitalelor care au decis să extindă controlul infecţiilor. Urmează controale în toată ţara apare prima dată în PS News.
16:40
VIDEO Remus Pricopie: De la harta lui Emil Constantinescu, la Baza Kogălniceanu și Deveselu. România, vedetă în SUA # PSNews.ro
Președintele, premierul și miniștrii noștri sunt foarte bine primiți la Washington, a afirmat Remus Pricopie în direct, la Puterea Știrilor, contrazicându-i pe politicienii care „au decis să joace această carte a dezinformării de tip KGB”. Rectorul SNSPA a amintit, în acest sens, o dezbatere recentă din Congresul American, în cadrul căreia România a fost lăudată, […] Articolul VIDEO Remus Pricopie: De la harta lui Emil Constantinescu, la Baza Kogălniceanu și Deveselu. România, vedetă în SUA apare prima dată în PS News.
16:30
Metroul de Drumul Taberei: Când va circula primul tren Alstom cu călători pe Magistrala 5 # PSNews.ro
Primul tren care ar urma să circule cu călători pe Magistrala 5 de metrou se află încă în teste pentru obținerea agrementării din partea Autorității Feroviare Române (AFER). Reprezentanții Metrorex au detaliat programul de testare la finalul căruia călătorii ar putea circula în sfârșit cu trenuri noi pe linia de metrou din Drumul Taberei. Până […] Articolul Metroul de Drumul Taberei: Când va circula primul tren Alstom cu călători pe Magistrala 5 apare prima dată în PS News.
16:30
VIDEO Rușii au atacat o gară din Ucraina. A fost lovit un tren de pasageri. Sunt aproximativ 30 de răniți # PSNews.ro
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rus în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând victime printre pasageri, a declarat sâmbătă guvernatorul regional Oleh Hryhorov, transmite Reuters. Bastards struck the railway station in Shostka, Sumy region. A Shahed drone hit the Shostka–Kyiv passenger train directly. Civilians are wounded. Rescuers, medics, and emergency teams […] Articolul VIDEO Rușii au atacat o gară din Ucraina. A fost lovit un tren de pasageri. Sunt aproximativ 30 de răniți apare prima dată în PS News.
16:30
Departamentul Trezoreriei SUA pregătește lansarea unei monede de un dolar cu chipul președintelui Donald Trump. Gestul este pentru a marca aniversarea a 250 de ani de la declararea independenței. Proiectul de design are profilul lui Trump pe una dintre părți. Cealaltă parte a monedei îl înfățișează pe actualul președinte cu pumnul strâns, în fața unui […] Articolul Apare moneda de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump apare prima dată în PS News.
16:20
Este PSD mai degrabă în coaliţie sau în opoziţie? Ce crede preşedintele Senatului despre o guvernare PSD-AUR din 2028 # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că PSD a demonstrat la vot că este în coaliţie, dar a adăugat că mai sunt momente când anumiţi social-democraţi critică deciziile coaliţiei deşi acestea au fost luate şi cu acordul miniştrilor PSD. Abrudean nu crede că PSD sau un alt partid se va alia cu AUR la guvernare. […] Articolul Este PSD mai degrabă în coaliţie sau în opoziţie? Ce crede preşedintele Senatului despre o guvernare PSD-AUR din 2028 apare prima dată în PS News.
16:10
Depozit ilegal de deşeuri, pe o suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi, descoperit de Garda de Mediu în Teleorman # PSNews.ro
Un depozit ilegal de deşeuri, care se întinde pe o suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi, a fost descoperit de Garda de Mediu într-o comună din Teleorman şi au fost dispuse măsuri de remediere a situaţiei pentru primărie. Şoferul unei autoutilitare prins când descărca, amendat cu 30.000 de lei. ”Garda Naţională de Mediu – Comisariatul […] Articolul Depozit ilegal de deşeuri, pe o suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi, descoperit de Garda de Mediu în Teleorman apare prima dată în PS News.
16:00
Avertismentul liderului senatorilor AUR: datoria României, nou record negativ! Cât va împrumuta statul în 2025 # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că România se confruntă cu un nou record negativ în ceea ce privește împrumuturile de stat. Potrivit acestuia, necesarul de finanțare pentru anul 2025 a crescut de la 232 de miliarde de lei la 259 de miliarde de lei, ca urmare a rectificării bugetare prin care deficitul bugetar este […] Articolul Avertismentul liderului senatorilor AUR: datoria României, nou record negativ! Cât va împrumuta statul în 2025 apare prima dată în PS News.
16:00
Băluță, despre organizarea alegerilor în Bucureşti: Decizia aparţine exclusiv premierului, nu PSD hotărăşte # PSNews.ro
Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi prim-vicepreşedinte al PSD, a declarat, sâmbătă, că decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei îi aparţine exclusiv premierului Ilie Bolojan. El a menţionat că nu Partidul Social Democrat hotărăşte care este data alegerilor în Bucureşti, scrie Agerpres. „PSD nu are cum să aibă un punct de vedere altul decât cel […] Articolul Băluță, despre organizarea alegerilor în Bucureşti: Decizia aparţine exclusiv premierului, nu PSD hotărăşte apare prima dată în PS News.
15:40
Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț (DGPIAC), din cadrul Ministerului Agriculturii are 14 angajați și patru funcții de conducere. Astfel, conform organigramei, direcția are un total de 18 posturi ocupate dintr-un total de 31 alocate, patru dintre acestea fiind de conducere, respectiv: un post de director general, un post de director două posturi […] Articolul Patru șefi la 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii apare prima dată în PS News.
15:40
R. Moldova: Curtea Constituțională va decide asupra validării mandatelor partidului condus de prietenul lui Simion # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova (CEC) va solicita Curții Constituționale a țării să se pronunțe în legătură cu excluderea Partidului „Democrația Acasă” (PDA) din scrutinul desfășurat la 28 septembrie și câștigat de partidul fondat de președinta Maia Sandu, PAS, cu peste 50%, anunță presa de dincolo de Prut. Comisia a examinat subiectul după ce Partidul Acțiune și […] Articolul R. Moldova: Curtea Constituțională va decide asupra validării mandatelor partidului condus de prietenul lui Simion apare prima dată în PS News.
15:40
Kelemen Hunor: Investițiile și exporturile, cheia pentru o economie mai puternică după 2026 # PSNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că dacă România reușește reducerea deficitului și o colectare mai bună a veniturilor, trebuie să deschidă perspectiva creșterii economice, cu stimularea investițiilor, a sectoarelor care pot produce și pentru export. Întrebat, joi, la Europa FM când vor trăi românii mai bine, Kelemen Hunor a spus că cel mai repede în a doua […] Articolul Kelemen Hunor: Investițiile și exporturile, cheia pentru o economie mai puternică după 2026 apare prima dată în PS News.
15:20
Şi-ar putea da demisia Bolojan? „Dacă se va pune vreo astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, vineri, la Prima Tv, despre ideea unei demisii în urma unei eventuale decizii de neconstituţionalitate a legii care modifică pensiile magistraţilor. „Dacă se va pune o astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă”, spune Bolojan. Întrebat […] Articolul Şi-ar putea da demisia Bolojan? „Dacă se va pune vreo astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie” apare prima dată în PS News.
15:10
Șoferii cu permis de categoria B pot conduce tractoare ușoare – noul Cod Rutier promulgat de președintele Nicușor Dan # PSNews.ro
Un „drept în plus” pentru milioane de șoferi. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 3 octombrie, decretul de promulgare a legii care modifică și completează Codul Rutier, confirmând ordonanța de urgență adoptată la începutul anului. Actul introduce în legislație categoria Tr1 – tractoare agricole și forestiere cu viteză maximă de 40 km/h – și […] Articolul Șoferii cu permis de categoria B pot conduce tractoare ușoare – noul Cod Rutier promulgat de președintele Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
15:10
Preşedintele Senatului: Actuala coaliţie va rezista până la termenul de expirare, respectiv 2028 # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, afirmă că actuala coaliţie va rezista ”până la termenul de expirare”, adică în 2028 şi că va trece şi de rotativă în ciuda tuturor tensiunilor. El nu vede nimic deosebit în faptul că ”unii se mai supără” şi mai critică în spaţiul public deciziile luate în coaliţie. Mircea Abrudean a […] Articolul Preşedintele Senatului: Actuala coaliţie va rezista până la termenul de expirare, respectiv 2028 apare prima dată în PS News.
15:00
Navele de război rusești au făcut în mod repetat pe manevre periculoase, au îndreptat arme spre navele militare daneze și au perturbat sistemele de navigație în strâmtorile Danemarcei ce leagă Marea Baltică de Marea Nordului, a declarat vineri serviciul danez de informații, subliniind riscul unei escaladări accidentale nedorite, relatează Reuters. În strâmtorile daneze, o rută maritimă […] Articolul Marina rusă a îndreptat arme spre navele daneze, acuză serviciul de informații apare prima dată în PS News.
14:50
Atenționare MAE pentru Bulgaria. Feribotul dintre Oryahovo și Bechet a fost suspendat temporar # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Bulgaria sau să tranziteze teritoriul acestui stat către Grecia sau Turcia asupra faptului că activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea, pe la punctul de trecere Oryahovo – Bechet, până la data de 5 octombrie, ora 8:00, relatează Agerpres. […] Articolul Atenționare MAE pentru Bulgaria. Feribotul dintre Oryahovo și Bechet a fost suspendat temporar apare prima dată în PS News.
14:40
Sindicaliștii din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor câştigate definitiv în instanţă # PSNews.ro
Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate condamnă, vineri, decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă, până în anul 2026, apreciind că ”reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar”. ”Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate (UNIUNEA TESA) condamnă ferm adoptarea OUG 52 din […] Articolul Sindicaliștii din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor câştigate definitiv în instanţă apare prima dată în PS News.
14:20
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe” de ţări autocrate care vizează democraţia liberală mai agresiv decât oricând de la Războiul Rece încoace, relatează POLITICO. Vorbind alături de preşedintele francez Emmanuel Macron la un eveniment care a marcat cea de-a 35-a […] Articolul Avertismentul lui Merz şi Macron: Democraţiile europene sunt în pericol! apare prima dată în PS News.
14:20
Furnizorii de energie, care încă mai așteaptă ca statul să le deconteze o sumă de aproximativ 7 miliarde de lei aferente schemei de plafonare încheiată pe acest segment pe 1 iunie, consideră ideea lansată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, de a stabili prețul de 1 leu/kwh pentru persoanele vulnerabile drept una „șugubeață” și nesustenabilă. Propunerea […] Articolul Furnizorii de energie avertizează: plafonarea la 1 leu/kWh nu este sustenabilă economic apare prima dată în PS News.
14:10
Shutdown-ul continuă în SUA. O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eşuat în Senat # PSNews.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare, în contextul în care o propunere de a pune capăt blocajului guvernamental (shutdown) a eşuat din nou în Senat, relatează Reuters. În a treia zi de shutdown, Trump […] Articolul Shutdown-ul continuă în SUA. O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eşuat în Senat apare prima dată în PS News.
14:00
Zăpadă de peste 50 de centimetri în Munţii Bucegi. Doi turişti au cerut ajutorul salvamontiştilor # PSNews.ro
Salvamontiştii au fost alertaţi, vineri seară, de doi turişti care, din cauza stratului mare de zăpadă din Munţii Bucegi, au pierdut traseul, sunt epuizaţi şi prezintă risc de hipotermie. ”Acţiune în curs de desfăşurare în zona Poiana Prepeleac din Munţii Bucegi. Echipa de prim răspuns din cadrul formaţiei Salvamont Râşnov, parte a Serviciului Judeţean Salvamont […] Articolul Zăpadă de peste 50 de centimetri în Munţii Bucegi. Doi turişti au cerut ajutorul salvamontiştilor apare prima dată în PS News.
14:00
România trăiește un paradox, adică încă unul dintre nenumăratele paradoxuri și ciudățenii. Avem unul dintre cele mai dinamice sectoare IT din regiune, cu centre de excelență care exportă competență și inovație, dar acest avantaj nu reușește să difuzeze în restul economiei. Raportul DESI/Digital Decade Country Report 2024 arată o realitate îngrijorătoare: competențele digitale de bază […] Articolul România digitală pe hârtie: țara cu IT de top, dar fără competențe digitale apare prima dată în PS News.
13:50
Hamas este gata să elibereze toţi ostaticii israelieni, dar vrea modificări la planul lui Trump pentru Gaza # PSNews.ro
Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza, şi şi-a exprimat disponibilitatea de a intra imediat în negocieri mediate pentru a discuta detaliile, informează Reuters. Într-un mesaj postat pe reţelele sociale, seful Casei Albe […] Articolul Hamas este gata să elibereze toţi ostaticii israelieni, dar vrea modificări la planul lui Trump pentru Gaza apare prima dată în PS News.
13:40
Nu sunt indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate, spune şeful ANAF. Ce urmează # PSNews.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are, până în prezent, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, şi va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii, a declarat, vineri, […] Articolul Nu sunt indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate, spune şeful ANAF. Ce urmează apare prima dată în PS News.
13:20
Peste 200.000 de persoane au manifestat vineri în toată Italia, în semn de solidaritate cu cauza palestiniană și de sprijin pentru flota de ajutor umanitar destinată Gazei. Navele au încercat fără succes să spargă blocada israeliană. Revoltați, manifestanții italieni au instaurat o grevă la nivel național, aspru condamnată de către premierul Giorgia Meloni, anunță France24. […] Articolul VIDEO Protest cu sute de mii de oameni, în Italia apare prima dată în PS News.
13:10
O româncă de aur pe podium la Mondialele de haltere. Mihaela Cambei a obţinut trei medalii # PSNews.ro
Sportiva Mihaela Cambei, legitimată la CS Dinamo, a câştigat, vineri, o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale de haltere pentru seniori din Norvegia, la categoria 53 kg. Cambei a obţinut aurul la smuls, cu 94 kg, şi argintul la aruncat (114 kg) şi la total (208 kg). “Performanţă extraordinară în condiţiile […] Articolul O româncă de aur pe podium la Mondialele de haltere. Mihaela Cambei a obţinut trei medalii apare prima dată în PS News.
13:00
Ziua de sâmbătă aduce vreme mult mai bună decât vineri, deși cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte a țării și mai vin ceva ploi, în special în nordul și în nord-estul României. Temperaturile se mențin sub valorile normale. Pleacă de la 8…9 grade în sudul Banatului și se opresc pe la 19…20 de […] Articolul METEO Vremea azi, 4 octombrie. Plouă în mai multe zone din țară apare prima dată în PS News.
13:00
Pachetul 3 de măsuri ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție. Anunţul premierului # PSNews.ro
Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare. Deși Coaliția nu a ajuns încă la un consens în privința concedierilor la stat, premierul anunță și al treilea pachet de măsuri. Acesta va schimba legislația și pentru actualii și viitorii pensionari. […] Articolul Pachetul 3 de măsuri ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție. Anunţul premierului apare prima dată în PS News.
