Tiradă fără precedent în direct la adresa lui Mircea Lucescu: „Băi, dobitocule, te aștepți ca eu să nu-ți răspund?”
Gazeta Sporturilor, 5 octombrie 2025 12:20
Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a avut o adevărată tiradă la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani), căruia i-a cerut plecarea de la echipa națională a României, numindu-l, printre altele, „dobitoc”. ...
Acum 5 minute
12:40
Meciul complet » Cum a adus-o Gâlcă pe Rapid în punctul pe care Șumudică nu l-a atins niciodată # Gazeta Sporturilor
Rapid s-a impus cu 3-1, pe teren propriu, în fața Farului, după un meci în care formația lui Costel Gâlcă a atins, mai mult ca niciodată în acest sezon, eficacitatea și claritatea în plan. A anulat astfel, pentru prima dată, pierderea de intensitate pe care a repetat-o obsesiv și fără de diagnostic, în etapele de până acum.De partea cealaltă, dobrogenii și-au arătat din nou carențele de echipă restructurată, în care puține „piese” funcționează. ...
12:40
Federația a luat prima decizie, după gesturile scandaloase făcute de selecționerul României: „FRH a decis să acționeze imediat” # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Handbal a emis un amplu comunicat duminică dimineața, după scenele scandaloase din „Liga Zimbrilor”, de sâmbătă seara, când George Buricea (46 de ani), antrenorul lui SCM Politehnica Timișoara și selecționerul naționalei României, l-a bruscat pe elevul lui, Zoran Nikolic (34 de ani). ...
Acum 15 minute
12:30
La 2 săptămâni după ce l-a învins pe Carlos Alcaraz, finalistul de la Tokyo a fost eliminat în turul al 3-lea de la Shanghai # Gazeta Sporturilor
Taylor Fritz (27 de ani, 4 ATP), finalist la Tokyo la începutul acestei săptămâni, a fost eliminat în turul al 3-lea al turneului de la Shanghai, după o înfrângere cu 4-6, 5-7 în fața lui Giovanni Mpetshi Perricard (22 de ani, 37 ATP).În urmă cu 2 săptămâni, Taylor Fritz era „pe val”, după ce reușise o victorie clară, 6-3, 6-2, în fața liderului mondial Carlos Alcaraz (22 de ani), în ziua a doua de la Laver Cup. ...
Acum 30 minute
12:20
Dinamovista Amalia Covaliu și stelistul Matei Cîdu au cucerit Cupa României la sabie # Gazeta Sporturilor
La finalul acestei săptămâni, Sala de scrimă „Ana Pascu” din București a găzduit Cupa României la sabie, competiție câștigată la seniori de Amalia Covaliu (17 ani, Dinamo, campioană mondială de cadete) și Matei Cîdu (Steaua, 24 de ani).Amalia Covaliu s-a impus în concursul senioarelor, care a aliniat la start 34 de sportive. ...
12:20
Tiradă fără precedent în direct la adresa lui Mircea Lucescu: „Băi, dobitocule, te aștepți ca eu să nu-ți răspund?” # Gazeta Sporturilor
Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a avut o adevărată tiradă la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani), căruia i-a cerut plecarea de la echipa națională a României, numindu-l, printre altele, „dobitoc”. ...
Acum o oră
12:10
Roger Federer a spus pe cine vede în TOP 5 cei mai buni jucători de tenis din istorie # Gazeta Sporturilor
Roger Federer (44 de ani) i-a ales pe Stefan Edberg, Boris Becker, Pete Sampras, Rafael Nadal și Novak Djokovic.Roger Federer a fost invitatul unui interviu inedit numit „GOAT Talks”, alături de cântărețul nigerian Burna Boy. Cei doi au fost protagoniști într-un dialog în care au fost îndemnați să aleagă cei mai buni reprezentanți din toate timpurile în anumite domenii. ...
12:10
Debutantul Fermin Aldeguer, triumfător în Indonezia, după o coliziune între Marc Marquez și Marco Bezzecchi # Gazeta Sporturilor
Fermin Aldeguer (20 de ani, BK8 Gresini Racing), aflat la primul sezon în MotoGP, a triumfat în Marele Premiu al Indoneziei, profitând de căzătura campionului mondial Marc Marquez (32 de ani, Ducati Lenovo) și de greșeala lui Marco Bezzecchi (26 de ani, Aprilia Racing).Sâmbătă, 4 octombrie, Marco Bezzecchi a câștigat cursa de sprint, iar italianul era favorit și în cursa principală de astăzi, de pe circuitul Mandalika. ...
12:00
Incredibil cum și-a negociat un fost jucător al lui Manchester United transferul: „M-a costat doar 15 lire” # Gazeta Sporturilor
Demetri Mitchell (28 de ani), fost jucător al lui Manchester United, a renunțat la angajarea unui impresar și și-a rezolvat transferul cu inteligența artificială.Ca să se angajeze la Leyton Orient, în liga a treia engleză, Demetri Mitchell a apelat la ChatGPT! El a povestit apoi cum a rezolvat totul.Demetri Mitchell: „ChatGPT a fost cel mai bun agent al meu”„Leyton Orient mi-a trimis o ofertă şi am folosit ChatGPT pentru a întreba cum să negociez şi ce să spun. ...
11:50
Povestea neștiută a „surprizei” pregătite de Mircea Lucescu » Rămas fără echipă la 15 ani, a fost redescoperit în Anglia de un antrenor român și trimis la academia lui Chelsea # Gazeta Sporturilor
Kevin Ciubotaru (21 de ani) va avea șansa ca în această lună să debuteze la prima reprezentativă a României, după ce a fost inclus în lot de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru partidele cu Republica Moldova și Austria. Povestea tânărului jucător de la FC Hermannstadt este una impresionantă, iar Gazeta Sporturilor a stat de vorbă cu antrenorul român Adrian Avasâlcăi, omul care l-a readus pe linia de plutire în cel mai complicat moment al carierei lui. ...
Acum 2 ore
11:40
FCSB va căuta în iarnă soluții mai bune pentru regula U21. Pe ce posturi și care vor fi principalele variante ale campioanei?Acum, fotbaliștii U21 nu-i mulțumesc suficient pe conducătorii FCSB, care au ajuns la concluzia că Ionuț Cercel, Mihai Toma și Alexandru Stoian au nevoie de concurență. ...
11:40
Juventus - AC Milan, în derby-ul etapei #6 din Serie A » Echipe probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Juventus și AC Milan, formațiile pregătite de Igor Tudor și Max Allegri, se vor întâlni în această seară, de la ora 21:45, pe Allianz Stadium din Torino, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #6 din Serie A.Programul complet al etapei #6 din Serie APartida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
11:30
„Cele mai lente condiții în care am jucat” » Numărul 7 mondial a criticat terenurile de la Shanghai: „Nu poți face nimic decât să te adaptezi” # Gazeta Sporturilor
După victoria în turul secund de la Shanghai, Alex De Minaur (26 de ani, 7 ATP) s-a plâns de condițiile lente de joc, dar s-a arătat mulțumit de evoluția sa constantă și a explicat că e motivat să își asigure locul la Turneul Campionilor.După ce l-a învins pe Camilo Ugo Carabelli (26 de ani, 45 ATP), scor 6-4, 6-2, Alex De Minaur a obținut a 48-a victorie a sezonului și a 35-a pe hard (record stagional). ...
11:20
Messi-show în MLS! Inter Miami, victorie clară 4-1 cu New England » hat-trick de pase decisive pentru starul argentinian # Gazeta Sporturilor
Inter Miami și-a recăpătat încrederea după o victorie clară, scor 4-1, împotriva formației New England Revolution, într-un meci din sezonul regulat al Major League Soccer.Succesul vine într-un moment important pentru echipa pregătită de Javier Mascherano, care se luptă pentru un loc cât mai bun înaintea începerii play-off-ului. ...
11:10
CFR Cluj vs Hermannstadt, în runda #12 din Superliga » Echipe probabile și cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj și Hermannstadt se întâlnesc duminică, de la 15:00, în etapa #12 din Superliga. Meciul e liveTEXT la GSP.RO și în direct la Digisport 1 și Primasport 1.Niciuna dintre cele două combatante nu trece printr-o perioadă bună la ora actuală. Etapa trecută, CFR a remizat cu U, în derby-ul Clujului, iar Hermannstadt a pierdut acasă, surprinzător, în fața lui FC Argeș, așa că va fi interesant dacă și care dintre cele două combatante va reuși să schimbe macazul. ...
11:10
Prima jucătoare de tenis care și-a făcut operație de mărire a sânilor: „E ca și cum aș fi plantat pepeni” » A vorbit și despre Simona Halep # Gazeta Sporturilor
Oceane Dodin (28 de ani) a dezvăluit că a suferit o intervenție chirurgicală de mărire a sânilor. Vedeta franceză a tenisului susține că este prima jucătoare profesionistă care a trecut printr-o astfel de procedură.Oceane Dodin a ocupat în 2017 locul 46 în clasamentul mondial WTA și a acumulat venituri considerabile de-a lungul carierei sale. Până în prezent, a câștigat aproape 3 milioane de dolari din premii, însă recent a lipsit nouă luni din circuitul sportiv. ...
11:10
A fost ajutată Bayern de arbitru cu VAR?! Harry Kane, record de goluri în 6 etape # Gazeta Sporturilor
Bayern a câștigat la Frankfurt cu 3-0, dar un fost arbitru FIFA susține că „centralul” a greșit anulându-le gazdelor golul de 1-1.Deși clară, chiar mai clară decât o arată scorul, 3-0, victoria lui Bayern este pusă sub semnul întrebării de un fost arbitru FIFA, Manuel Graefe. La scorul de 1-0 pentru bavarezi, Bahoya a reluat balonul în vinclul porții lui Manuel Neuer (minutul 14). ...
11:00
„Am obosit să vorbesc despre Jordan” » Scottie Pippen, starul subestimat al lui Chicago Bulls, și-a dezvăluit moștenirea în baschet: „Am fost un coechipier grozav” # Gazeta Sporturilor
Scottie Pippen (60 de ani), sextuplul campion NBA cu Chicago Bulls, a oferit un interviu pentru publicația spaniolă El Pais, în care a vorbit despre cariera lui, despre relația cu Michael Jordan și despre moștenirea sa.În anii ’90, Chicago Bulls a dominat liga nord-americană de baschet, reușind să câștige 6 titluri (1991-1993, 1996-1998). Superstarul acelei echipe a fost Michael Jordan, care este considerat cel mai bun baschetbalist al tuturor timpurilor. ...
11:00
Marele Premiu de Formula 1 din Singapore » George Russell pleacă din pole position # Gazeta Sporturilor
Spectacol sub reflectoare pe circuitul urban de la Marina Bay, acolo unde se desfășoară Marele Premiu al statului Singapore, etapa #18 din sezonul 2025 de Formula 1.Cursa începe la ora 15:00 (ora României) și poate fi urmărită în direct la Antena 1 și în format liveTEXT pe GSP.roGeorge Russell, în pole position la SingaporePilotul britanic George Russell (Mercedes) va pleca din pole position după o sesiune de calificări impecabilă, în care a fost cronometrat cu 1:29.158. ...
10:50
Gigi Becali își „amenință” jucătorul preferat cu banca de rezerve: „Ai ieșit din mână!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, s-a declarat dezamăgit de prestația lui Darius Olaru (27 de ani) din eșecul suferit în etapa a doua din grupa Europa League, scor 0-2 cu Young Boys. Nemulțumirea patronului este legată de pasele greșite ale căpitanului.Finanțatorul echipei este chiar dispus să-l „uite” pe Olaru pe banca de rezerve dacă acesta nu-și schimbă atitudinea din teren. ...
10:50
Maresca plătește pentru bucuria de la golul victoriei! Arne Slot numește vinovații pentru criza lui Liverpool # Gazeta Sporturilor
Chelsea a învins-o pe Liverpool cu 2-1, grație unui gol marcat în al 6-lea minut de prelungiri.Altădată o veritabilă campioană a finalurilor de meci, Liverpool a trăit reversul medaliei sâmbătă seară, pe Stamford Bridge. La scorul de 1-1, în minutul 90+6, Estevao i-a dat lovitura de grație și Chelsea s-a impus cu 2-1. ...
10:50
FCSB - Universitatea Craiova, derby-ul zilei din Superliga! Cele mai importante informații + echipe probabile # Gazeta Sporturilor
FCSB și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică, de la 20:30, în etapa #12 din Superliga. Meciul e liveTEXT la GSP.RO și în direct la Digisport 1 și Primasport 1. Partida va fi arbitrată de Istvan Kovacs.FCSB s-a impus în runda precedentă, 1-0 cu Oțelul, și au oprit o serie negativă formată din opt meciuri fără victorie (3 remize, 5 înfrângeri). ...
10:50
CSM București - Podravka Koprivnica, în etapa #4 din Liga Campionilor » Duel crucial pentru românce # Gazeta Sporturilor
CSM București, campioana României, joacă în această seară, de la ora 17:00, pe teren propriu, în sala Dinamo, în etapa a 4-a din grupa de Liga Campionilor, contra celor de la Podravka Koprivnica. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
10:50
Un fost jucător de fotbal american a fost înjunghiat în Indianopolis și apoi, în spital, a fost arestat # Gazeta Sporturilor
Mark Sanchez (38 de ani), fostul quarterback din Liga Națională de Fotbal (NFL) a Statelor Unite ale Americii și, în prezent, comentator pentru Fox Sports, a fost înjunghiat într-o altercație și, mai târziu, a fost arestat pentru rolul său în incident. ...
Acum 4 ore
10:40
Harry Kane, ofertă de nerefuzat » 300 de milioane de euro în schimbul celui mai prolific atacant din Europa # Gazeta Sporturilor
Harry Kane, atacantul englez al lui Bayern Munchen, ar putea deveni următoarea țintă de top a campionatului saudit.Potrivit publicației germane sportsbild.bild.de, formația Al-Hilal i-a făcut o ofertă impresionantă fotbalistului de 32 de ani - 100 de milioane de euro pe sezon, pentru o perioadă de trei ani, ceea ce ar însemna un contract total în valoare de 300 de milioane de euro. ...
10:40
Presa din Serbia, verdict crunt despre FCSB după ultimele declarații ale lui Gigi Becali: „La echipă s-a instaurat haosul” # Gazeta Sporturilor
Presa din Serbia a analizat perioada slabă traversată de FCSB și a comentat declarațiile lui Gigi Becali (67 de ani) după eșecul suferit de campioana en-titre în a doua etapă a grupei Europa League, 0-2 acasă cu Young Boys. Patronul a spus atunci că abia așteaptă să scape de câțiva jucători în iarnă.FCSB va juca contra campioanei Serbiei, Steaua Roșie Belgrad, în etapa a cincea a grupei Europa League, în deplasare, pe data de 27 noiembrie. ...
10:40
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor # Gazeta Sporturilor
Dacia a anunțat lansarea unei variante utilitare, Cargo, a modelului Duster, o mașină care va fi destinată exclusiv pieței din Marea Britanie. Vânzările sunt deschise, iar prețul de pornire este de 26.400 de euro, fără TVA. Primele livrări urmează să fie făcute la finalul acestui an.Noul model, conceput special pentru transportul de marfă, vine cu o serie de modificări față de modelul de bază al unui Duster. ...
08:50
Rapid mai face un transfer » Numele jucătorului urmărit din Superliga + Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a intervenit telefonic sâmbătă seara, după victoria cu Farul, scor 3-1, de pe teren propriu, din etapa a 12-a a Superligii, și a vorbit inclusiv despre un transfer pe care și-l mai dorește la echipă și care va fi făcut probabil în pauza de mercato din iarnă. ...
Acum 6 ore
08:30
Dennis Man s-a descătușat după primul gol la PSV și s-a destăinuit în fața jurnaliștilor » Prin ce a trecut în primele săptămâni în Olanda # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Dennis Man (27 de ani) s-a transferat în această vară de la Parma la PSV, dar a avut parte de un început complicat la noua lui echipă. Sâmbătă seara a marcat primul gol în campionatul Olandei, în succesul 4-0 cu Zwolle, meci în care a reușit și o pasă decisivă. După partidă, a oferit o reacție jurnaliștilor olandezi, povestind despre cât de dificile au fost primele săptămâni la noua lui echipă. ...
08:10
„A trecut testul” » Dennis Man i-a dat pe spate pe olandezi, care exclamă: „Transferul considerat ratat a devenit brusc om de bază” # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani) a contribuit sâmbătă seara la succesul celor de la PSV în deplasarea de la Zwolle, scor 4-0, reușind un gol și o pasă decisivă, la capătul unui joc în care a evoluat vreme de 80 de minute. După meci, presa din Olanda a tras imediat concluziile, aplaudând forma românului, care pare pe val în aceste momente la noua lui echipă. ...
08:10
Dumfries, supărat pe Chivu! Reacția plină de umor a tehnicianului român: „Avea o geantă plină...” # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul lui Inter n-a fost deloc fericit cu decizia lui Cristi Chivu de a-l înlocui în repriza secundă a meciului cu Cremonese (4-1).Cristi Chivu l-a înlocuit pe Denzel Dumfries devreme, în minutul 54 al partidei, chiar înaintea golului de 3-0. ...
07:40
Rapid a urcat provizoriu pe primul loc și stă acum cu ochii pe FCSB - Craiova » Rezultatul dorit # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. Marian Aioani (25 de ani), portarul Rapidului, a venit sâmbătă seara la zona mixtă, după ce echipa lui s-a impus pe teren propriu cu scorul de 3-1, în runda cu numărul 12 din Superliga. Acesta a abordat mai multe subiecte și a vorbit inclusiv despre echipa națională și meciul de duminică, FCSB - Craiova, unde a recunoscut că își dorește un rezultat de egalitate. ...
Acum 12 ore
00:00
„Ce vă doriți la FCSB - Craiova?” » Victor Angelescu, președintele liderului, a lăsat diplomația deoparte # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a intrat în direct și a comentat victoria obținută de echipa lui. Rapid a urcat pe primul loc, cel puțin până duminică seara, atunci când Universitatea Craiova merge pe terenul campioanei FCSB.Întrebat despre rezultatul pe care și-l dorește în FCSB - Craiova, Angelescu a răspuns fără să stea pe gânduri. ...
00:00
Real Madrid - Villarreal 3-1 » Vinicius și Mbappe au adus victoria „galacticilor”, iar trupa lui Xabi Alonso revine pe prima poziție în Spania # Gazeta Sporturilor
Real Madrid s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Villarreal, scor 3-1, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale etapei cu numărul #8 din La Liga.Programul complet al etapei #8 din La LigaPrima șansă importantă de gol a partidei a venit în minutul 7 și le-a aparținut „galacticilor”. ...
4 octombrie 2025
23:50
23:50
23:50
Acum 24 ore
23:40
„Principalul” de la Farul, întrebat de reporterul GSP direct despre situația băncii tehnice # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. Cristian Sava, antrenorul principal din acte al celor de la Farul, a venit la finalul partidei din Giulești la conferința de presă, în lipsa lui Ianis Zicu, cel care s-a comportat ca un A1 de-a lungul întregii seri. Acesta a fost întrebat de reporterul GSP despre situația de la echipă și a explicat din perspectiva lui ce anume se întâmplă. ...
23:40
Jucătorii lăudați de Gâlcă, după ce a dus Rapidul pe primul loc: „Dacă vor să plece, atunci să o facă!” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după ce a dus echipa pe primul loc. Giuleștenii sunt lideri cel puțin până duminică, atunci când Craiova se va deplasa pe terenul celor de la FCSB.Gâlcă a ținut să-i laude pe Elvir Koljic, Antoine Baroan și Cristi Manea. ...
23:30
Rapid - Farul 3-1. Cristi Manea (28 de ani), fundașul dreapta al giuleștenilor, a oferit prima reacție după succesul din această seară. A abordat mai multe subiecte, iar pe final a spus ce rezultat vrea la FCSB - Universitatea Craiova, partidă care are loc duminică, 5 octombrie. ...
23:20
23:20
Africa de Sud, câștigătoarea Rugby Championship pentru al doilea an la rând » „Finala” s-a jucat în fața a peste 70.000 de spectatori # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 4 octombrie, în fața a peste 70.000 de spectatori, Africa de Sud a câștigat pentru a doua oară la rând Rugby Championship, după o victorie cu 29-27 împotriva Argentinei, în ultima rundă a competiției.Africa de Sud avea nevoie de o victorie cu Argentina pentru a-și asigura al doilea titlu consecutiv în Rugby Championship. ...
23:10
Jucătorii Farului, la pământ după a cincea înfrângere a sezonului: „E greu să îmi găsesc cuvintele” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. Ionuț Larie (38 de ani) și Ionuț Vînă (30 de ani), jucătorii Farului, au tras primele concluzii la finalul partidei pierdute sâmbătă seara, scor 1-3, în deplasare, pe terenul Rapidului. Dezamăgirea este mare în tabăra „marinarilor”, care nu au mai câștigat un meci în competiția internă de pe 1 septembrie.În urma rezultatului de sâmbătă, Farul rămâne pe locul 8, cu 15 puncte la capătul primelor 12 runde din nou sezon de Superliga. ...
23:10
Naționalele de volei ale României și-au aflat adversarele de la Campionatul European din 2026 » Dubla campioană olimpică va juca la Cluj # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 4 octombrie, în Bari, Italia, a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru campionatele europene de volei din 2026. Atât naționala masculină a României, cât și cea feminină sunt calificate și și-au aflat adversarele, o grupă a turneului masculin fiind găzduită în România, la Cluj-Napoca.Emblematicul Castel Normand-Șvab din Bari a fost gazda tragerii la sorți a grupelor pentru campionatele europene de volei din 2026. ...
23:10
Rapid - Farul 3-1. Alexandru Dobre (27 de ani) a oferit prima reacție după ce a fost MVP. A marcat o „dublă” și a devenit noul golgheter al Superligii, cu 7 reușite în 12 meciuri.În viziunea lui, Rapid a prestat un fotbal de calitate în prima repriză, a avut ocazii, însă nivelul a scăzut puțin în partea a doua, atunci când echipa lui Gâlcă a încercat să conserve rezultatul. ...
22:50
Ce nu s-a văzut la TV, imediat după Rapid - Farul » Momentul lipsit de fair-play INTERZIS pe transmisiune # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. După ultimul fluier al lui Szabolcs Kovacs din Rapid - Farul 3-1, victorie ce îi duce pe giuleșteni, cel puțin până mâine, în fruntea Superligii, acolo unde au mai fost în etapele 3 și 4 ale actualei stagiuni, elevii lui Costel Gâlcă au dat recital împreună cu galeria. ...
22:50
22:40
Ionuț Vînă (30 de ani), mijlocașul celor de la Farul, a fost autorul unui gol superb sâmbătă seara, în deplasarea din etapa a 12-a a Superligii, de pe terenul Rapidului, dar reușita lui, venită în partea a doua a meciului, a fost insuficientă pentru „marinari”, care au plecat învinși de pe terenul liderului provizoriu al Superligii, scor 1-3. ...
22:40
22:30
„Te uiți la Juve - Milan?” » Cristi Chivu a dat declarația serii, după recitalul lui Inter # Gazeta Sporturilor
Inter - Cremonese 4-1. Cristi Chivu (44 de ani), tehnicianul gazdelor, are motive de bucurie. Echipa lui a ajuns la 5 victorii consecutive, iar la final a fost în formă și la flash-interviu.Acesta a oferit un răspuns savuros în momentul în care a fost întrebat dacă se va uita duminică la Juventus - AC Milan, două echipe implicate în lupta la titlu alături de Inter.Românul a spus că nu se va uita, alegând NFL. ...
