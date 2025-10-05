Tiradă fără precedent în direct la adresa lui Mircea Lucescu: „Băi, dobitocule, te aștepți ca eu să nu-ți răspund?”

11:50

Kevin Ciubotaru (21 de ani) va avea șansa ca în această lună să debuteze la prima reprezentativă a României, după ce a fost inclus în lot de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru partidele cu Republica Moldova și Austria. Povestea tânărului jucător de la FC Hermannstadt este una impresionantă, iar Gazeta Sporturilor a stat de vorbă cu antrenorul român Adrian Avasâlcăi, omul care l-a readus pe linia de plutire în cel mai complicat moment al carierei lui. ...