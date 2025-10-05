MLS: Messi, trei pase decisive în victoria echipei Inter Miami cu New England Revolution, scor 4-1 / Omagiu pentru Sergio Busquets - VIDEO
News.ro, 5 octombrie 2025 12:20
Datorită celor trei pase decisive ale lui Lionel Messi şi dublelor lui Jordi Alba şi Tadeo Allende, Inter Miami s-a impus în faţa echipei New England Revolution (4-1) şi urcă pe podiumul Conferinţei Est din MLS.
Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidzé a promis duminică represalii împotriva opoziţiei după manifestaţiile electorale din ziua precedentă, marcate în special de o încercare a protestatarilor de a pătrunde în palatul prezidenţial, respinsă de poliţie, potrivit AFP.
Constanţa: Patru persoane, printre care şi doi copii, rănite după ce două maşini s-au ciocnit # News.ro
Patru persoane, printre care şi doi copii, au fost rănite, duminică, într-un accident rutier în care au fost implicate două maşini, produs în localitatea Cobadin, din judeţul Constanţa.
Lituania - Aproximativ 25 de baloane de contrabandă au perturbat zborurile la aeroportul din Vilnius # News.ro
Mai mult de douăzeci de baloane utilizate de contrabandişti pentru a transporta ţigări din Belarus în Lituania au perturbat funcţionarea aeroportului din Vilnius în noaptea de sâmbătă spre duminică, au informat autorităţile locale.
Hotelier, Nisipurile de Aur, Bulgaria: Vom majora preţul la vacanţe din 2026 cu până în 20%, dar această majorare nu are legătură cu intrarea Bulgariei în zona Euro, ci cu creşterea inflaţiei. 80% dintre turiştii hotelului sunt români # News.ro
Reprezentanţii resortului Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club din staţiunea Nisipurile de Aur, din Bulgaria, spun că de anul viitor vor majora preţurile pachetelor de vacanţă cu cel mult 20%, însă măsura nu este determinată de intrarea Bulgariei în zona Euro, ci de creşterea inflaţiei. Dacă anul acesta, la început de sezon, preţul unei vacanţe se ridica la 550 de euro pentru doi adulţi şi un copil până în 12 ani, pachetul all inclusive în luna mai 2026 va porni de la 750 de euro. 80% din turiştii hotelului sunt români. Angelica Chirica, manager de marketing şi promovare pentru piaţa româneasca al hotelului, a declarat pentru News.ro că turistul nu va fi afectat foarte mult de aceste majorări dacă îşi va face rezervare profitând de reducerile din early booking, care ajung şi la 40%.
Daniel David, de Ziua Mondială a Educaţiei: Preocuparea mea e ca oamenilor educaţiei să le fie bine într-un nou sistem educaţional, nu în sistemul actual care generează niveluri de analfabetism funcţional care ne paralizează ţara # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, cu prilejul Zilei Internaţionale a Profesorului (Ziua Mondială a Educaţiei) că preocuparea sa este ca oamenilor educaţiei să le fie bine într-un nou sistem educaţional, nu în sistemul actual care generează niveluri de analfabetism funcţional, care ne paralizează ţara şi care trebuie reformat paradigmatic ”pentru a nu deveni o civilizaţie eşuată sub obscurantism şi o colonie tehnologică/ştiinţifică”. Daniel David a explicat că trebuie să ne schimbăm pentru a face educaţia relevantă pentru această lume, iar dacă nu vom înţelege acest lucru, atunci nu vom mai avea o ţară. ”Ştiu că, în multe locuri, presiunea bugetară, schimbările din sistem şi nevoia de adaptare continuă par să umbrească sensul profund al muncii noastre. Dar tot în astfel de momente se vede adevărata forţă a educaţiei: puterea de a transforma criza în progres şi incertitudinea în sens”, subliniază ministrul.
Cinci persoane au fost ucise duminică în urma atacurilor ruseşti asupra regiunilor ucrainene Zaporojie (sud) şi Lviv (vest), au anunţat autorităţile locale, un atac care a determinat Polonia vecină să mobilizeze avioane şi sisteme terestre, potrivit AFP.
MotoGP: Victorie pentru debutantul Fermin Aldeguer la Grand Prix-ul Indoneziei. Căzătură violentă pentru Marc Marquez - VIDEO # News.ro
La doar 20 de ani, pilotul spaniol Fermin Aldeguer a obţinut prima sa victorie în MotoGP, duminică, la Marele Premiu al Indoneziei, de pe circuitul de la Mandalika.
Somnul, considerat mult timp un proces controlat exclusiv de creier, ar putea fi rezultatul unei colaborări complexe între organism şi microbiomul intestinal. Cercetări recente au descoperit că molecule provenite din bacterii se găsesc în mod natural în creier şi par să fie implicate direct în reglarea ciclurilor de somn.
ANM - Vreme rece, vânt şi ploi de duminică seară până joi dimineaţă. La altitudini mari va ninge viscolit. Cum va fi vremea în Bucureşti # News.ro
Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar la altitudini mari va ninge viscolit.
Gisèle Pelicot va participa la procesul de apel, întrucât un bărbat condamnat pentru violul ei contestă verdictul # News.ro
Gisèle Pelicot, care a supravieţuit aproape un deceniu de violuri comise de zeci de bărbaţi după ce a fost drogată de fostul ei soţ, va compărea din nou luni în faţa instanţei din Franţa, după ce unul dintre bărbaţii condamnaţi pentru violul ei se confruntă cu un al doilea proces, în urma apelului împotriva verdictului.
FC Dinamo comemorează, duminică, 25 de ani de la moartea fostul căpitan Cătălin Hîldan, care a decedat la 5 octombrie 2000 în timpul unui meci de pregătire, la Olteniţa.
George Clooney spune că Trump ar trebui să creeze stimulente, nu tarife, pentru industria cinematografică # News.ro
Starul de cinema George Clooney a declarat că ameninţarea preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor produse în străinătate este o soluţie greşită pentru o problemă reală, potrivit Reuters.
Traversarea Dunării cu bacul, la Bechet, a fost reluată duminică, după ce fusese suspendată la începutul lunii octombrie din cauza nivelului scăzut al apelor fluviului.
"Familia Murdaugh: Secrete ascunse", serialul poliţist "În Căutarea Ursului" şi noi poveşti din "Războiul Stelelor: Viziuni", în octombrie la Disney+/ VIDEO # News.ro
Disney+ propune în octombrie "Familia Murdaugh: Secrete ascunse" ("Murdaugh: Death in the Family"), un serial inspirat din un podcast cunoscut, cu Patricia Arquette şi Jason Clark în rolurile principale, şi "În Căutarea Ursului" ("To Cook a Bear"), un nou serial poliţist original nordic (Suedia). "Războiul Stelelor: Viziuni" ("Star Wars: Visions") revine cu noi poveşti şi acţiune dincolo de limite, odată cu premiera volumului 3.
Titular şi marcator la finalul meciului Real Madrid-Villarreal, sâmbătă (3-1), Kylian Mbappé a ieşit accidentat înainte de finalul partidei.
Accident în judeţul Neamţ, provocat de un şofer cu o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un tânăr a murit, iar şoferul şi două adolescente de 15 ani au fost răniţi - FOTO # News.ro
O persoană a murit, după ce o mşină condusă de un tânăr de 23 de ani cu o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat s-a răsturnat, duminică noaptea, în localitatea Români din judeţul Neamţ. Şoferul şi două adolescente de 15 ani au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.
Armata israeliană a declarat duminică că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri pe care le califică drept ripostă la ofensiva israeliană din Gaza.
Donald Trump analizează o reducere semnificativă a tarifelor pentru producţia auto din SUA, afirmă un senator republican # News.ro
Preşedintele american Donald Trump ia în considerare o reducere semnificativă a tarifelor pentru producţia de automobile în Statele Unite, măsură care ar putea elimina o mare parte din costurile suportate în prezent de marii constructori auto, au declarat pentru Reuters senatorul republican Bernie Moreno şi oficiali din industrie.
NFL: Fostul jucător Mark Sanchez, în prezent comentator TV, a fost înjunghiat la Indianapolis. El a fost apoi arestat pentru rolul său în incident # News.ro
Fostul quarterback din NFL (liga profesionistă de fotbal american), Mark Sanchez, se află în stare stabilă la spital după ce a fost înjunghiat în Indianapolis şi a fost arestat pentru rolul său în incident.
Taylor Swift şi-a doborât propriul record Spotify pentru cele mai multe redări într-o singură zi cu „The Fate of Ophelia” # News.ro
"The Life of a Showgirl", mult aşteptatul al doisprezecelea album al megastarului american Taylor Swift, lansat vineri, a doborât deja recorduri de streaming, potrivit platformelor dedicate.
Renault intenţionează să elimine 3.000 de posturi administrative, în cadrul unui plan global de reducere a costurilor # News.ro
Constructorul auto francez Renault plănuieşte să elimine aproximativ 3.000 de posturi la nivel mondial, printr-un program de plecări voluntare vizând funcţiile-suport, potrivit newsletterului francez L’Informe, citat de Reuters.
Un portret al preşedintelui Donald Trump ar putea apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria Statelor Unite în onoarea celei de-a 250-a aniversări a Americii în 2026, potrivit primelor schiţe ale imaginilor confirmate de Trezoreria SUA, relatează CNN.
INTERVIU - Armand Goşu, istoric: SRI nu are capacitatea să elimine influenţa rusească în România / Serviciile vor să îndepărteze orice suspiciune asupra lor: „Nu suntem noi în spatele lui Georgescu! N-am pregătit noi o lovitură de stat” # News.ro
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicuşor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa rusească, afirmă într-un interviu acordat News.ro profesorul Armand Goşu, istoric specializat pe spaţiul ex-sovietic. Armand Goşu afirmă că versiunea lansată în spaţiul public, conform căreia serviciile secrete ar fi atenţionat din timp asupra atacului hibrid rusesc, este doar o manipulare copiată din manualele KGB-ului. E puţin probabil, spune istoricul, ca serviciile de informaţii româneşti să fi semnalat responsabililor politici ce se petrece. Acum se încearcă doar ştergerea urmelor că au încercat o lovitură de stat împreună cu ruşii şi că au fost în spatele lui Călin Georgescu.
Partidul de guvernământ din Japonia şi-a ales un nou lider. Sanae Takaichi va deveni probabil prima femeie prim-ministru a ţării # News.ro
Partidul de guvernământ din Japonia a ales-o pe fosta ministră a Securităţii Economice, Sanae Takaichi, ca noul său lider, ceea ce o face probabil să devină prima femeie premier a ţării, relatează CNN.
UPDATE - Lituania: Întrerupere a traficului aerian la Vilnius în urma unei alerte privind „baloane” suspecte / Traficul a fost reluat / 13 baloane se îndreptau spre aeroportul din Vilnius # News.ro
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică, închiderea temporară din cauza unei alerte privind „baloane” suspecte. Traficul a fost reluat duminică dimineaţă, la ora locală 04.50 (04.50 - ora României).
OpenAI, în mijlocul riscurilor de procese pentru drepturi de autor după lansarea aplicaţiei Sora # News.ro
Lansarea noii aplicaţii video Sora de către OpenAI a stârnit un val de controverse şi posibile riscuri juridice, după ce utilizatorii au început să creeze clipuri generate de inteligenţă artificială cu personaje şi mărci protejate prin drepturi de autor, precum Pokémon, SpongeBob sau Ronald McDonald, relatează CNBC.
Război în Ucraina: Un atac rusesc s-a soldat cu un mort şi nouă răniţi la Zaporijjie / Polonia în alertă # News.ro
Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP.
Fondatorii şi investitorii acuză ”un deficit de ambiţie” în Marea Britanie: ”Sistemul este trucat” # News.ro
O dezbatere aprinsă a izbucnit în Marea Britanie după ce ministrul britanic al Economiei, Peter Kyle, a criticat tinerii pentru lipsa de spirit antreprenorial, afirmând că studenţii britanici nu manifestă acelaşi interes pentru a-şi crea propriile afaceri ca omologii lor americani, relatează CNBC.
Siria organizează duminică primele alegeri parlamentare după căderea regimului lui Bashar al-Assad # News.ro
Siria organizează, duminică, primele alegeri parlamentare de la căderea lui Bashar al-Assad, un proces care constituie o etapă cheie în tranziţia regimului, dar care suscită îngrijorări cu privire la reprezentativitatea votului indirect, relatează Reuters.
Italia: Sute de mii de oameni au mărşăluit în patra zi de manifestaţii propalestiniene. Ciocniri cu poliţia # News.ro
Sute de mii de oameni au mărşăluit prin centrul Romei, în cea de-a patra zi consecutivă de proteste în Italia, de când Israelul a interceptat o flotilă internaţională care încerca să livreze ajutoare în Gaza şi a reţinut activiştii acesteia, relatează Reuters.
Premierul ungar Orban lansează împrumuturi ieftine pentru firme înaintea alegerilor din 2026 # News.ro
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă un nou program de credite avantajoase pentru întreprinderile mici şi mijlocii, la o dobândă fixă de 3%, care va fi lansat luni, într-un context politic tensionat înaintea alegerilor de anul viitor, relatează Reuters.
China furnizează Rusiei informaţii despre ţinte din Ucraina, afirmă serviciile secrete ucrainene # News.ro
China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai eficient atacuri cu rachete în Ucraina, a declarat, sâmbătă, un înalt oficial al serviciilor secrete ucrainene, relatează Reuters.
Negociatorii israelieni şi ai Hamas sunt aşteptaţi duminică la Cairo pentru discuţii indirecte privind planul Trump, care are ca obiectiv încetarea războiului din Gaza şi eliberarea ostaticilor, pe care liderul israelian Benjamin Netanyahu speră să o obţină „în următoarele zile”, relatează AFP.
Donald Trump a semnat, sâmbătă, un decret pentru trimiterea a 300 de soldaţi din Garda Naţională la Chicago, în momentul în care o judecătoare federală a blocat cel pe care l-a ordonat la Portland, două oraşe democrate vizate de preşedintele american, relatează AFP.
Lituania: Întreruperea traficului aerian la Vilnius în urma unei alerte privind „baloane” suspecte # News.ro
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea temporară din cauza unei alerte privind „baloane” suspecte.
George Simion, referindu-se la Nicuşor Dan: V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO # News.ro
Liderul AUR George Simion îl numeşte din nou ”autist” pe preşedintele Nicuşor Dan. ” V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia”, scrie Simion pe Facebook, referindu-se la preşedinte, pe care însă nu îl nominalizează explicit.
Echipa spaniolă Real Madrid s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, în faţa grupării Villarreal, în etapa a opta din La Liga.
Echipa italiană Como a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 6-a din Serie A.
Cel puţin 442 de persoane au fost arestate în centrul Londrei în timpul protestelor în sprijinul grupului interzis Palestine Action, a anunţat Poliţia Metropolitană, potrivit BBC.
Atacantul român Dennis Man a înscris primul gol în tricoul echipei sale, PSV Eindhoven, în victoria obţinută sâmbătă seara, la Zwolle, scor 4-0, în etapa a opta din Eredivisie, campionatul olandez.
Volei: Adversarele României la Campionatul European feminin şi masculin din 2026; tricolorii vor juca în grupa D, la Cluj-Napoca # News.ro
Naţionalele României şi-au aflat adversarele din grupele Campionatului European din 2026, în urma tragerii la sorţi de sâmbătă seară, la Bari. La masculin, România va găzdui meciurile din grupa D, în BT Arena din Cluj-Napoca, iar tricolorele vor juca în grupa C, în Azerbaidjan. În ambele competiţii se află 24 de echipe la start.
Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 12-a din Superligă. Rapid conduce în clasament, cel puţin până la meciul Craiovei.
Netanyahu spune că speră să anunţe eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza „în zilele următoare” # News.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că speră să anunţe eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza „în zilele următoare”, în contextul în care luni continuă negocierile indirecte cu Hamas în Egipt cu privire la un nou plan al SUA pentru încheierea războiului, relatează AP.
Volei masculin: Dinamo Bucureşti încheie turneul amical din Turcia cu încă o victorie, pe locul 2 # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins, sâmbătă, formaţia Istanbul Genclik Spor Kulübü, scor 3-1, în ultimul meci din cadrul Turneului Elite Cup din Turcia. Dinamo a obţinut anterior o victorie şi un eşec.
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Eintracht Frankfurt, în etapa a 6-a din Bundesliga.
George Simion, referindu-se la Nicuşor Dan: V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO # News.ro
Echipa engleză Chelsea s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea campioană a Angliei, FC Liverpool, în etapa a 7-a din Premier League.
Violenţe în Georgia: Protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidenţial din Tbilisi, forţele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă - VIDEO # News.ro
Forţele de ordine au folosit tunuri cu apă şi spray iritant pentru a dispersa protestatarii care încercau să ia cu asalt palatul prezidenţial, sâmbătă, la Tbilisi, relatează BBC.
