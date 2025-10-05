Un tânăr de 24 de ani a murit după ce a căzut cu maşina de pe un pod. Avea dreptul de a conduce suspendat

20:00

Un român care şi-a înjunghiat soţia, într-un bar din Belgia, a fost prins de poliţişti, în Gherla, la o săptămână după atac. Femeia de 35 de ani, care a supravieţuit, este victima unui şir interminabil de abuzuri. Avea ordin de protecţie, dar a încercat de mai multe ori împăcarea cu partenerul şi a sfârşit prin a fi agresată de fiecare dată. Este o situaţie care se repetă la nesfârşit, în România. Datele oficiale arată că în 4 din 10 cazuri, ordinul de protecţie este încălcat.