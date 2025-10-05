Ministerul Finanţelor: Datoria publică trece de 1.040 miliarde lei și România continuă să se împrumute tot mai mult

11:10

În contextul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și țările NATO, autoritățile din Danemarca au început să îndemne cetățenii să se pregătească pentru eventuale situații de urgență. Mesajele oficiale recomandă ca fiecare gospodărie să aibă provizii suficiente pentru cel puțin trei zile, în cazul unor întreruperi ale alimentării cu apă, energie electrică sau comunicații. Printre […]