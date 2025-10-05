În doar două luni, polițiștii au dat amenzi de un milion de euro după ce au găsit în curțile unor firme mii de tone de substanțe și deșeuri periculoase

20:10

Data alegerilor pentru Primăria Capitalei nu a fost încă stabilită, urmând ca decizia finală să fie luată după ce partidele din coaliția de guvernare vor ajunge la un consens. Se poate însă ca scrutinul să fie amânat pentru anul viitor? La această întrebare a răspuns președintele UDMR, Kelemen Hunor, invitatul lui Sebastian Zahmann la ediția […]