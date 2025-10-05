Datoria României crește în ritm amețitor. S-a ajuns în iunie la 54% din PIB, potrivit Ministerului Finanțelor

08:50

Există acel parfum perfect care îi face pe toți să se întoarcă ușor intrigați. Nu este norul greu al parfumului de magazin universal sau orice altceva se află în tendințe pe rețelele de socializare. Este ceva mai liniștit și mai intrigant: semnătura femeilor care abordează parfumul așa cum abordează orice altceva, înțelegerea faptului că adevărata eleganță nu strigă niciodată.