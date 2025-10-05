Pleacă Ioan Ovidiu Sabău de la U Cluj?! » Ultimele informații: clauza, când va fi discuția decisivă și cine este favorit să-l înlocuiască
Gazeta Sporturilor, 5 octombrie 2025 13:50
Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, se va întâlni mâine, luni, cu conducerea clubului pentru a discuta despre reziliere. Există și o clauză de reziliere care reprezintă un detaliu important la negocieri! Cristiano Bergodi, 60 de ani, liber de contract, este unul dintre favoriți să preia echipa dacă se vor semna actele „divorțului”U Cluj este la răspântie de drumuri. ...
Acum 10 minute
14:10
Împrumutat până la vară de Rapid la U Cluj, Omar El Sawy, 21 de ani, a fost criticat public de către antrenorul Ioan Ovidiu Sabău după eșecul, 1-2, de la Miercurea CiucU Cluj nu se regăsește, a strâns patru etape fără victorie, răstimp în care are doar două puncte luate. Ioan Ovidiu Sabău a declarat deschis că vrea să-și rezilieze angajamentul cu „Șepcile roșii”, iar GSP. ...
14:10
Liverpool a adunat 7 victorii din primele 7 meciuri ale sezonului și Premier League părea doar o formalitate, iar finala Champions League un obiectiv facil. N-am pus la socoteală și ”Community Shield”, ce e doar un amestec de ”amical” cu oficial. Percepția era că actuala campioană va putea sărbători chiar înaintea lui Bayern câștigarea unui nou titlu, ceea ce, la cum stau lucrurile în Bundesliga, ar fi o performanță fantastică. ...
Acum 30 minute
14:00
Sabrina Maneca-Voinea s-a impus în trei finale pe aparate la Campionatele Naționale, ultimul test înainte de întrecerea mondială de la Jakarta # Gazeta Sporturilor
Sabrina Maneca-Voinea (18 ani) a fost cea mai bună la sol, bârnă și sărituri în ultima zi a Campionatelor Naționale de la Ploiești. Întrecerea mondială se va desfășura între 19 și 25 octombrie la Jakarta (Indonezia), unde România va avea patru gimnaste.Campionatele Naționale de la Ploiești s-au încheiat duminică la Ploiești cu finalele pe aparate. ...
14:00
Robert Bădescu (20 de ani) a avut o evoluție solidă în meciul Rapid - Farul 3-1, disputat sâmbătă, în Giulești. Utilizat pentru prima dată în această stagiune de către Costel Gâlcă, fundașul stânga a bifat 63 de minute pe teren, fiind înlocuit de Vulturar (63'), din considerente tactice.Prestația sa a fost una energică, în care și-a arătat apetitul ofensiv încă de la primii pași pe gazon. ...
14:00
Brentford – Manchester City, etapa #7 din Premier League » "Cetățenii" vin după 6 meciuri fără înfrângere # Gazeta Sporturilor
Brentford și Manchester City se întâlnesc astăzi pe stadionul Brentford Community, într-un duel al rundei cu numărul #7 din Premier League.Partida începe la ora 18:30 și poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe VoyoMașinăria Haaland, testată de BrentfordEchipa pregătită de Pep Guardiola vine după egalul scor 2-2 din deplasarea de la Monaco, în UEFA Champions League, și după patru victorii și un egal în ultimele etape din campionat. ...
Acum o oră
13:30
Americanul naturalizat al României a dezvăluit că îi place ciorba și cuvintele pe care le știe în română: „Sunt onorat să joc pentru țară” # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Baschet a anunțat naturalizarea lui Daron Russell (27 de ani), un fundaș american care din această vară evoluează pentru U-BT Cluj-Napoca. Sportivul de 1,80 metri a oferit un prim interviu în care a vorbit despre ce înseamnă pentru el să joace la naționala masculină a României. ...
13:20
Fostul jucător din Liga 1 a murit la vârsta de 44 de ani, la scurt timp după ce reușise să învingă cancerul # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial că fostul fotbalist al „Bătrânei Doamne”, Vasilică Georgiu, a murit la vârsta de 44 de ani.Considerat unul dintre cei mai talentați jucători din istoria Aradului, Vasilică Georgiu a fost diagnosticat cu cancer în urmă cu un an și jumătate. ...
13:20
25 de ani de la dispariția lui Cătălin Hîldan, „Unicul Căpitan”: „Dacă simt că obosesc, o să fac semn să mă schimbați” # Gazeta Sporturilor
Astăzi, se fac 25 de ani de la dispariția tragică a lui Cătălin Hîldan. Pe 5 octombrie 2000, în timpul unui amical dintre Dinamo și Șantierul Naval Oltenița, Cătălin Hîldan s-a prăbușit pe teren în minutul 74, alterând permanent percepția dinamovismului prin „singura înfrângere peste care nu vor trece niciodată”.An de an, făcând abstracție de schisme sau orgolii, suporterii dinamoviști i-au cinstit amintirea fostului mijlocaș. ...
13:20
Dinamo pleacă din țară în pauza competițională: „Să vadă că tindem să avem meciuri internaționale” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a anunțat că echipa din Ștefan cel Mare va pleca în pauza competițională din luna octombrie în Macedonia de Nord, unde va susține un meci amical cu FK Pelister, locul 10 din prima ligă. ...
Acum 2 ore
13:00
Recordul nefericit al lui Martin Odegaard. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în Premier League # Gazeta Sporturilor
Arsenal a învins-o pe West Ham cu 2-0 în derby-ul Londrei și s-a instalat în fruntea clasamentului Premier League.„Tunarii” au profitat de eșecul lui Liverpool pe Stamford Bridge (1-2) și s-au instalat în fotoliul liderului după 2-0 cu West Ham. Însă pentru căpitanul Martin Odegaard (26 de ani), duelul cu „ciocănarii” a însemnat o nouă experiență dureroasă. ...
12:50
Reacția scoțienilor după golul fabulos al lui Ianis Hagi » „O amintire de clasă mondială” pentru Rangers # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi (26 de ani) a început în forță aventura sa la Alanyaspor. Mijlocașul român a reușit un gol superb și o pasă decisivă în remiza obținută de echipa sa în deplasarea cu Gençlerbirliği, scor 2-2.Hagi a deschis scorul în minutul 14 cu o lovitură liberă spectaculoasă de la peste 30 de metri, primul său gol în Turcia. Execuția, trimisă direct în vinclu, i-a pe scoțieni să își amintească de perioada în care românul îmbrăca tricoul lui Rangers. ...
12:40
Meciul complet » Cum a adus-o Gâlcă pe Rapid în punctul pe care Șumudică nu l-a atins niciodată # Gazeta Sporturilor
Rapid s-a impus cu 3-1, pe teren propriu, în fața Farului, după un meci în care formația lui Costel Gâlcă a atins, mai mult ca niciodată în acest sezon, eficacitatea și claritatea în plan. A anulat astfel, pentru prima dată, pierderea de intensitate pe care a repetat-o obsesiv și fără de diagnostic, în etapele de până acum.De partea cealaltă, dobrogenii și-au arătat din nou carențele de echipă restructurată, în care puține „piese” funcționează. ...
12:40
Federația a luat prima decizie, după gesturile scandaloase făcute de selecționerul României: „FRH a decis să acționeze imediat” # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Handbal a emis un amplu comunicat duminică dimineața, după scenele scandaloase din „Liga Zimbrilor”, de sâmbătă seara, când George Buricea (46 de ani), antrenorul lui SCM Politehnica Timișoara și selecționerul naționalei României, l-a bruscat pe elevul lui, Zoran Nikolic (34 de ani). ...
12:30
La 2 săptămâni după ce l-a învins pe Carlos Alcaraz, finalistul de la Tokyo a fost eliminat în turul al 3-lea de la Shanghai # Gazeta Sporturilor
Taylor Fritz (27 de ani, 4 ATP), finalist la Tokyo la începutul acestei săptămâni, a fost eliminat în turul al 3-lea al turneului de la Shanghai, după o înfrângere cu 4-6, 5-7 în fața lui Giovanni Mpetshi Perricard (22 de ani, 37 ATP).În urmă cu 2 săptămâni, Taylor Fritz era „pe val”, după ce reușise o victorie clară, 6-3, 6-2, în fața liderului mondial Carlos Alcaraz (22 de ani), în ziua a doua de la Laver Cup. ...
12:20
Dinamovista Amalia Covaliu și stelistul Matei Cîdu au cucerit Cupa României la sabie # Gazeta Sporturilor
La finalul acestei săptămâni, Sala de scrimă „Ana Pascu” din București a găzduit Cupa României la sabie, competiție câștigată la seniori de Amalia Covaliu (17 ani, Dinamo, campioană mondială de cadete) și Matei Cîdu (Steaua, 24 de ani).Amalia Covaliu s-a impus în concursul senioarelor, care a aliniat la start 34 de sportive. ...
12:20
Tiradă fără precedent în direct la adresa lui Mircea Lucescu: „Băi, dobitocule, te aștepți ca eu să nu-ți răspund?” # Gazeta Sporturilor
Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a avut o adevărată tiradă la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani), căruia i-a cerut plecarea de la echipa națională a României, numindu-l, printre altele, „dobitoc”. ...
Acum 4 ore
12:10
Roger Federer a spus pe cine vede în TOP 5 cei mai buni jucători de tenis din istorie # Gazeta Sporturilor
Roger Federer (44 de ani) i-a ales pe Stefan Edberg, Boris Becker, Pete Sampras, Rafael Nadal și Novak Djokovic.Roger Federer a fost invitatul unui interviu inedit numit „GOAT Talks”, alături de cântărețul nigerian Burna Boy. Cei doi au fost protagoniști într-un dialog în care au fost îndemnați să aleagă cei mai buni reprezentanți din toate timpurile în anumite domenii. ...
12:10
Debutantul Fermin Aldeguer, triumfător în Indonezia, după o coliziune între Marc Marquez și Marco Bezzecchi # Gazeta Sporturilor
Fermin Aldeguer (20 de ani, BK8 Gresini Racing), aflat la primul sezon în MotoGP, a triumfat în Marele Premiu al Indoneziei, profitând de căzătura campionului mondial Marc Marquez (32 de ani, Ducati Lenovo) și de greșeala lui Marco Bezzecchi (26 de ani, Aprilia Racing).Sâmbătă, 4 octombrie, Marco Bezzecchi a câștigat cursa de sprint, iar italianul era favorit și în cursa principală de astăzi, de pe circuitul Mandalika. ...
12:00
Incredibil cum și-a negociat un fost jucător al lui Manchester United transferul: „M-a costat doar 15 lire” # Gazeta Sporturilor
Demetri Mitchell (28 de ani), fost jucător al lui Manchester United, a renunțat la angajarea unui impresar și și-a rezolvat transferul cu inteligența artificială.Ca să se angajeze la Leyton Orient, în liga a treia engleză, Demetri Mitchell a apelat la ChatGPT! El a povestit apoi cum a rezolvat totul.Demetri Mitchell: „ChatGPT a fost cel mai bun agent al meu”„Leyton Orient mi-a trimis o ofertă şi am folosit ChatGPT pentru a întreba cum să negociez şi ce să spun. ...
11:50
Povestea neștiută a „surprizei” pregătite de Mircea Lucescu » Rămas fără echipă la 15 ani, a fost redescoperit în Anglia de un antrenor român și trimis la academia lui Chelsea # Gazeta Sporturilor
Kevin Ciubotaru (21 de ani) va avea șansa ca în această lună să debuteze la prima reprezentativă a României, după ce a fost inclus în lot de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru partidele cu Republica Moldova și Austria. Povestea tânărului jucător de la FC Hermannstadt este una impresionantă, iar Gazeta Sporturilor a stat de vorbă cu antrenorul român Adrian Avasâlcăi, omul care l-a readus pe linia de plutire în cel mai complicat moment al carierei lui. ...
11:40
FCSB va căuta în iarnă soluții mai bune pentru regula U21. Pe ce posturi și care vor fi principalele variante ale campioanei?Acum, fotbaliștii U21 nu-i mulțumesc suficient pe conducătorii FCSB, care au ajuns la concluzia că Ionuț Cercel, Mihai Toma și Alexandru Stoian au nevoie de concurență. ...
11:40
Juventus - AC Milan, în derby-ul etapei #6 din Serie A » Echipe probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Juventus și AC Milan, formațiile pregătite de Igor Tudor și Max Allegri, se vor întâlni în această seară, de la ora 21:45, pe Allianz Stadium din Torino, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #6 din Serie A.Programul complet al etapei #6 din Serie APartida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
11:30
„Cele mai lente condiții în care am jucat” » Numărul 7 mondial a criticat terenurile de la Shanghai: „Nu poți face nimic decât să te adaptezi” # Gazeta Sporturilor
După victoria în turul secund de la Shanghai, Alex De Minaur (26 de ani, 7 ATP) s-a plâns de condițiile lente de joc, dar s-a arătat mulțumit de evoluția sa constantă și a explicat că e motivat să își asigure locul la Turneul Campionilor.După ce l-a învins pe Camilo Ugo Carabelli (26 de ani, 45 ATP), scor 6-4, 6-2, Alex De Minaur a obținut a 48-a victorie a sezonului și a 35-a pe hard (record stagional). ...
11:20
Messi-show în MLS! Inter Miami, victorie clară 4-1 cu New England » hat-trick de pase decisive pentru starul argentinian # Gazeta Sporturilor
Inter Miami și-a recăpătat încrederea după o victorie clară, scor 4-1, împotriva formației New England Revolution, într-un meci din sezonul regulat al Major League Soccer.Succesul vine într-un moment important pentru echipa pregătită de Javier Mascherano, care se luptă pentru un loc cât mai bun înaintea începerii play-off-ului. ...
11:10
CFR Cluj vs Hermannstadt, în runda #12 din Superliga » Echipe probabile și cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj și Hermannstadt se întâlnesc duminică, de la 15:00, în etapa #12 din Superliga. Meciul e liveTEXT la GSP.RO și în direct la Digisport 1 și Primasport 1.Niciuna dintre cele două combatante nu trece printr-o perioadă bună la ora actuală. Etapa trecută, CFR a remizat cu U, în derby-ul Clujului, iar Hermannstadt a pierdut acasă, surprinzător, în fața lui FC Argeș, așa că va fi interesant dacă și care dintre cele două combatante va reuși să schimbe macazul. ...
11:10
Prima jucătoare de tenis care și-a făcut operație de mărire a sânilor: „E ca și cum aș fi plantat pepeni” » A vorbit și despre Simona Halep # Gazeta Sporturilor
Oceane Dodin (28 de ani) a dezvăluit că a suferit o intervenție chirurgicală de mărire a sânilor. Vedeta franceză a tenisului susține că este prima jucătoare profesionistă care a trecut printr-o astfel de procedură.Oceane Dodin a ocupat în 2017 locul 46 în clasamentul mondial WTA și a acumulat venituri considerabile de-a lungul carierei sale. Până în prezent, a câștigat aproape 3 milioane de dolari din premii, însă recent a lipsit nouă luni din circuitul sportiv. ...
11:10
A fost ajutată Bayern de arbitru cu VAR?! Harry Kane, record de goluri în 6 etape # Gazeta Sporturilor
Bayern a câștigat la Frankfurt cu 3-0, dar un fost arbitru FIFA susține că „centralul” a greșit anulându-le gazdelor golul de 1-1.Deși clară, chiar mai clară decât o arată scorul, 3-0, victoria lui Bayern este pusă sub semnul întrebării de un fost arbitru FIFA, Manuel Graefe. La scorul de 1-0 pentru bavarezi, Bahoya a reluat balonul în vinclul porții lui Manuel Neuer (minutul 14). ...
11:00
„Am obosit să vorbesc despre Jordan” » Scottie Pippen, starul subestimat al lui Chicago Bulls, și-a dezvăluit moștenirea în baschet: „Am fost un coechipier grozav” # Gazeta Sporturilor
Scottie Pippen (60 de ani), sextuplul campion NBA cu Chicago Bulls, a oferit un interviu pentru publicația spaniolă El Pais, în care a vorbit despre cariera lui, despre relația cu Michael Jordan și despre moștenirea sa.În anii ’90, Chicago Bulls a dominat liga nord-americană de baschet, reușind să câștige 6 titluri (1991-1993, 1996-1998). Superstarul acelei echipe a fost Michael Jordan, care este considerat cel mai bun baschetbalist al tuturor timpurilor. ...
11:00
Marele Premiu de Formula 1 din Singapore » George Russell pleacă din pole position # Gazeta Sporturilor
Spectacol sub reflectoare pe circuitul urban de la Marina Bay, acolo unde se desfășoară Marele Premiu al statului Singapore, etapa #18 din sezonul 2025 de Formula 1.Cursa începe la ora 15:00 (ora României) și poate fi urmărită în direct la Antena 1 și în format liveTEXT pe GSP.roGeorge Russell, în pole position la SingaporePilotul britanic George Russell (Mercedes) va pleca din pole position după o sesiune de calificări impecabilă, în care a fost cronometrat cu 1:29.158. ...
10:50
Gigi Becali își „amenință” jucătorul preferat cu banca de rezerve: „Ai ieșit din mână!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, s-a declarat dezamăgit de prestația lui Darius Olaru (27 de ani) din eșecul suferit în etapa a doua din grupa Europa League, scor 0-2 cu Young Boys. Nemulțumirea patronului este legată de pasele greșite ale căpitanului.Finanțatorul echipei este chiar dispus să-l „uite” pe Olaru pe banca de rezerve dacă acesta nu-și schimbă atitudinea din teren. ...
10:50
Maresca plătește pentru bucuria de la golul victoriei! Arne Slot numește vinovații pentru criza lui Liverpool # Gazeta Sporturilor
Chelsea a învins-o pe Liverpool cu 2-1, grație unui gol marcat în al 6-lea minut de prelungiri.Altădată o veritabilă campioană a finalurilor de meci, Liverpool a trăit reversul medaliei sâmbătă seară, pe Stamford Bridge. La scorul de 1-1, în minutul 90+6, Estevao i-a dat lovitura de grație și Chelsea s-a impus cu 2-1. ...
10:50
FCSB - Universitatea Craiova, derby-ul zilei din Superliga! Cele mai importante informații + echipe probabile # Gazeta Sporturilor
FCSB și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică, de la 20:30, în etapa #12 din Superliga. Meciul e liveTEXT la GSP.RO și în direct la Digisport 1 și Primasport 1. Partida va fi arbitrată de Istvan Kovacs.FCSB s-a impus în runda precedentă, 1-0 cu Oțelul, și au oprit o serie negativă formată din opt meciuri fără victorie (3 remize, 5 înfrângeri). ...
10:50
CSM București - Podravka Koprivnica, în etapa #4 din Liga Campionilor » Duel crucial pentru românce # Gazeta Sporturilor
CSM București, campioana României, joacă în această seară, de la ora 17:00, pe teren propriu, în sala Dinamo, în etapa a 4-a din grupa de Liga Campionilor, contra celor de la Podravka Koprivnica. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
10:50
Un fost jucător de fotbal american a fost înjunghiat în Indianopolis și apoi, în spital, a fost arestat # Gazeta Sporturilor
Mark Sanchez (38 de ani), fostul quarterback din Liga Națională de Fotbal (NFL) a Statelor Unite ale Americii și, în prezent, comentator pentru Fox Sports, a fost înjunghiat într-o altercație și, mai târziu, a fost arestat pentru rolul său în incident. ...
10:40
Harry Kane, ofertă de nerefuzat » 300 de milioane de euro în schimbul celui mai prolific atacant din Europa # Gazeta Sporturilor
Harry Kane, atacantul englez al lui Bayern Munchen, ar putea deveni următoarea țintă de top a campionatului saudit.Potrivit publicației germane sportsbild.bild.de, formația Al-Hilal i-a făcut o ofertă impresionantă fotbalistului de 32 de ani - 100 de milioane de euro pe sezon, pentru o perioadă de trei ani, ceea ce ar însemna un contract total în valoare de 300 de milioane de euro. ...
10:40
Presa din Serbia, verdict crunt despre FCSB după ultimele declarații ale lui Gigi Becali: „La echipă s-a instaurat haosul” # Gazeta Sporturilor
Presa din Serbia a analizat perioada slabă traversată de FCSB și a comentat declarațiile lui Gigi Becali (67 de ani) după eșecul suferit de campioana en-titre în a doua etapă a grupei Europa League, 0-2 acasă cu Young Boys. Patronul a spus atunci că abia așteaptă să scape de câțiva jucători în iarnă.FCSB va juca contra campioanei Serbiei, Steaua Roșie Belgrad, în etapa a cincea a grupei Europa League, în deplasare, pe data de 27 noiembrie. ...
10:40
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor # Gazeta Sporturilor
Dacia a anunțat lansarea unei variante utilitare, Cargo, a modelului Duster, o mașină care va fi destinată exclusiv pieței din Marea Britanie. Vânzările sunt deschise, iar prețul de pornire este de 26.400 de euro, fără TVA. Primele livrări urmează să fie făcute la finalul acestui an.Noul model, conceput special pentru transportul de marfă, vine cu o serie de modificări față de modelul de bază al unui Duster. ...
Acum 6 ore
08:50
Rapid mai face un transfer » Numele jucătorului urmărit din Superliga + Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a intervenit telefonic sâmbătă seara, după victoria cu Farul, scor 3-1, de pe teren propriu, din etapa a 12-a a Superligii, și a vorbit inclusiv despre un transfer pe care și-l mai dorește la echipă și care va fi făcut probabil în pauza de mercato din iarnă. ...
08:30
Dennis Man s-a descătușat după primul gol la PSV și s-a destăinuit în fața jurnaliștilor » Prin ce a trecut în primele săptămâni în Olanda # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Dennis Man (27 de ani) s-a transferat în această vară de la Parma la PSV, dar a avut parte de un început complicat la noua lui echipă. Sâmbătă seara a marcat primul gol în campionatul Olandei, în succesul 4-0 cu Zwolle, meci în care a reușit și o pasă decisivă. După partidă, a oferit o reacție jurnaliștilor olandezi, povestind despre cât de dificile au fost primele săptămâni la noua lui echipă. ...
Acum 8 ore
08:10
„A trecut testul” » Dennis Man i-a dat pe spate pe olandezi, care exclamă: „Transferul considerat ratat a devenit brusc om de bază” # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani) a contribuit sâmbătă seara la succesul celor de la PSV în deplasarea de la Zwolle, scor 4-0, reușind un gol și o pasă decisivă, la capătul unui joc în care a evoluat vreme de 80 de minute. După meci, presa din Olanda a tras imediat concluziile, aplaudând forma românului, care pare pe val în aceste momente la noua lui echipă. ...
08:10
Dumfries, supărat pe Chivu! Reacția plină de umor a tehnicianului român: „Avea o geantă plină...” # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul lui Inter n-a fost deloc fericit cu decizia lui Cristi Chivu de a-l înlocui în repriza secundă a meciului cu Cremonese (4-1).Cristi Chivu l-a înlocuit pe Denzel Dumfries devreme, în minutul 54 al partidei, chiar înaintea golului de 3-0. ...
07:40
Rapid a urcat provizoriu pe primul loc și stă acum cu ochii pe FCSB - Craiova » Rezultatul dorit # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. Marian Aioani (25 de ani), portarul Rapidului, a venit sâmbătă seara la zona mixtă, după ce echipa lui s-a impus pe teren propriu cu scorul de 3-1, în runda cu numărul 12 din Superliga. Acesta a abordat mai multe subiecte și a vorbit inclusiv despre echipa națională și meciul de duminică, FCSB - Craiova, unde a recunoscut că își dorește un rezultat de egalitate. ...
Acum 24 ore
00:00
„Ce vă doriți la FCSB - Craiova?” » Victor Angelescu, președintele liderului, a lăsat diplomația deoparte # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a intrat în direct și a comentat victoria obținută de echipa lui. Rapid a urcat pe primul loc, cel puțin până duminică seara, atunci când Universitatea Craiova merge pe terenul campioanei FCSB.Întrebat despre rezultatul pe care și-l dorește în FCSB - Craiova, Angelescu a răspuns fără să stea pe gânduri. ...
00:00
Real Madrid - Villarreal 3-1 » Vinicius și Mbappe au adus victoria „galacticilor”, iar trupa lui Xabi Alonso revine pe prima poziție în Spania # Gazeta Sporturilor
Real Madrid s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Villarreal, scor 3-1, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale etapei cu numărul #8 din La Liga.Programul complet al etapei #8 din La LigaPrima șansă importantă de gol a partidei a venit în minutul 7 și le-a aparținut „galacticilor”. ...
4 octombrie 2025
23:50
23:50
23:50
23:40
„Principalul” de la Farul, întrebat de reporterul GSP direct despre situația băncii tehnice # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. Cristian Sava, antrenorul principal din acte al celor de la Farul, a venit la finalul partidei din Giulești la conferința de presă, în lipsa lui Ianis Zicu, cel care s-a comportat ca un A1 de-a lungul întregii seri. Acesta a fost întrebat de reporterul GSP despre situația de la echipă și a explicat din perspectiva lui ce anume se întâmplă. ...
23:40
Jucătorii lăudați de Gâlcă, după ce a dus Rapidul pe primul loc: „Dacă vor să plece, atunci să o facă!” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după ce a dus echipa pe primul loc. Giuleștenii sunt lideri cel puțin până duminică, atunci când Craiova se va deplasa pe terenul celor de la FCSB.Gâlcă a ținut să-i laude pe Elvir Koljic, Antoine Baroan și Cristi Manea. ...
