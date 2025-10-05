Tragedie! Fostul mijlocaș în Liga 1 s-a stins din viață la doar 44 de ani
Sport.ro, 5 octombrie 2025 13:50
Doliu în fotbalul arădean.
• • •
Radu Drăgușin își anunță revenirea pe teren după mai bine de 8 luni de chin: "Am avut tot piciorul oprit. A trebuit să învăț să merg din nou" # Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham și al naționalei României, este aproape de revenirea pe teren, după accidentarea gravă suferită la finalul lunii ianuarie.
Fan înfocat FCSB, Codin Maticiuc s-a îndrăgostit și de sportul care a „explodat” în România # Sport.ro
Padelul devine tot mai popular în România.
Alessandro Nesta (49 de ani), fostul mare jucător de la AC Milan, a comentat schimbările de la formația de pe San Siro și starul adus în această vară.
Eljero Elia (38 de ani), fostul fotbalist olandez de la Juventus, Southampton sau Werder Bremen, a fost implicat într-un accident grav.
Inter Milano a continuat seria excelentă sub comanda lui Cristi Chivu, impunându-se sâmbătă seara cu 4-1 în fața celor de la Cremonese.
Tehnicianul și-a anunțat plecarea de la formația din Cluj.
Duminică, de la ora 20:30, FCSB primește vizita Universității Craiova pe Arena Națională, într-un derby cu miză uriașă pentru echipa lui Gigi Becali.
Haaland nu s-a abținut: cum l-a numit pe Estevao, puștiul care a decis derby-ul Chelsea - Liverpool # Sport.ro
Erling Haaland, starul lui Manchester City, a urmărit derby-ul Chelsea - Liverpool 2-1, disputat sâmbătă seară, în Premier League.
The Mastermind. Caramavrov schițează portretul unuia dintre cei mai revoluționari antrenori din fotbalul actual # Sport.ro
În inima Londrei, un basc a reușit să redea unui gigant adormit speranța și identitatea.
Turneu de table la București.
"Băi, dobitocule!" Marian Iancu, derapaj în direct după ce a fost numit "escroc ordinar" de Mircea Lucescu # Sport.ro
Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a intrat într-un conflict cu selecționerul României, Mircea Lucescu.
Duminică seară, de la ora 21:45, Lille primește vizita campioanei Paris Saint-Germain pe „Stade Pierre-Mauroy”.
Fostul selecționer al Ucrainei s-a lămurit în privința lui Blănuță, după 5 meciuri la Dinamo Kiev # Sport.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) întârzie să își demonstreze calitățile la Dinamo Kiev, clubul din Ucraina care l-a achiziționat recent de la FC U Craiova.
Andre Schurrle vorbește deschis despre noua etapă din viața sa: "Sunt fascinat de cât de departe poți ajunge când corpul îți strigă să te oprești" # Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
Brentford - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30! „Cetățenii” au nevoie de victorie ca de aer # Sport.ro
Premier League continuă cu un duel spectaculos duminică, 5 octombrie, între Brentford și Manchester City, de la ora 18:30.
FCSB – Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30! Meci crucial pentru trupa lui Becali # Sport.ro
Etapa a 12-a din Superligă aduce un nou derby de foc pe Arena Națională.
CFR Cluj - Hermannstadt, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 15:00! Duel între vecinele din clasament # Sport.ro
CFR Cluj și Hermannstadt deschid ziua de fotbal duminică, de la ora 15:00.
Zi de foc în Ligue 1. Dueluri tari pentru PSG, Monaco și Lyon. Toate meciurile sunt LIVE pe VOYO! # Sport.ro
Spectacolul din Franța continuă și duminică în etapa a 7-a din Ligue 1.
Titular şi marcator la finalul meciului Real Madrid-Villarreal, sâmbătă (3-1), Kylian Mbappé a ieşit accidentat înainte de finalul partidei.
Lovitură în plin pentru Arsenal, după un start de sezon care o făcea să spere la titlu! Reacția lui Arteta # Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd EXCLUSIV pe VOYO.
„Tricolorul” convocat fără meci jucat în patru luni. Nu vorbește limba română și este titular la națională # Sport.ro
Unul dintre jucătorii promițători ai României trăiește o situație neobișnuită.
Mircea Lucescu a decis să schimbe portarul echipei naționale pentru acțiunea din această lună, una în care România va disputa un amical cu Moldova și va înfrunta Austria în preliminariile CM 2026.
„Nerazzurrii” au dominat clar pe „Meazza” și au bifat al cincilea succes consecutiv în toate competițiile.
FCSB va demara o campanie de achiziții diferită față de cea cu care a obișnuit în ultimele sezoane, iar în staff-ul campioanei ar urma să apară o nouă persoană.
Rapidiștii au spus ce rezultat vor să vadă la FCSB - Craiova, derby-ul etapei din Superliga # Sport.ro
Rapid a urcat pe primul loc în Superliga după ce a învins Farul Constanța, sâmbătă seară, în Giulești, scor 3-1.
Luciano Spalletti ar putea reveni pe banca tehnică mai repede decât se aștepta.
„Reghe“ și Al Hilal Omdurman: „Îți iau picioarele foc!“ Ce spune tehnicianul despre războiul din Sudan # Sport.ro
Tehnicianul român a vorbit despre condițiile grele din Sudan și despre cum se trăiește fotbalul pe continentul african.
Dennis Man (27 de ani) se află într-o creștere evidentă de formă la PSV Eindhoven, echipa care l-a achiziționat în această vară de la Parma.
Cine e Kevin Ciubotaru, surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria # Sport.ro
Fundașul de la Hermannstadt, convocat în premieră la naționala României!
Gazzetta dello Sport a descris în două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă # Sport.ro
Cristi Chivu a ajuns la cinci victorii consecutive pe banca lui Inter Milano, iar progresul făcut de antrenorul român este evidențiat de presa italiană.
Inter a obținut a cincea victorie la rând în toate competițiile după ce s-a distrat cu Cremonese, scor 4-1.
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat un gol superb în meciul dintre Genclerbirligi și Alanyaspor, scor 2-2.
Gloria Bistrița, zdrobită de unguroaicele de la Gyor, în Liga Campionilor la handbal feminin # Sport.ro
CS Gloria Bistriţa a fost surclasată de echipa maghiară Gyori Audi ETO KC, cu scorul de 33-18 (18-9), sâmbătă seara, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.
La Liga, o nouă etapă cu meciuri spectaculoase.
FC Barcelona vrea să transfere un uriaș de 1,91 m. Hansi Flick și-a stabilit prima țintă pentru 2026 # Sport.ro
FC Barcelona are în continuare multe datorii de acoperit, astfel că orice transfer este cântărit cu atenție de clubul catalan.
Controversa apărută în Olanda după meciul în care Dennis Man a oferit un gol și un assist: ”Invers nu s-ar fi dat!” # Sport.ro
Dennis Man a contribuit cu un gol și o pasă de gol în victoria obținută de PSV Eindhoven pe terenul lui PEC Zwolle.
Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul # Sport.ro
Carlos Alcaraz, frustrat de politicile circuitului ATP.
Costel Gâlcă, nemulțumit după Rapid - Farul 3-1: „Așa văd eu din afară” + ce a spus despre plecarea lui Cristi Manea # Sport.ro
Giuleștiul a fost din nou în sărbătoare.
Reacția lui Alex Dobre când a fost întrebat despre fanii Rapidului, dar și despre convocarea la națională # Sport.ro
Rapid - Farul 3-1, în etapa a 12-a din Superliga României.
Rapid a învins-o cu scorul de 3-1 pe Farul Constanța în etapa cu numărul 12 din Superliga României.
Reacție sumbră din partea Farului, după eșecul din Giulești: „Muncim mult și nu culegem roadele!” # Sport.ro
Rapid a trecut cu 3-1 de Farul Constanța, pe stadionul Giulești, într-un meci în care Alex Dobre a reușit din nou o „dublă” împotriva „marinarilor”.
Liverpool a suferit al treilea eșec la rând în toate competițiile și a coborât pe locul 2 în Premier League.
Farul Constanța riscă amenzi considerabile după ce a încercat să „dribleze” regulamentul.
Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist în Zwolle - PSV # Sport.ro
Dennis Man și-a trecut în cont primul său gol la PSV Eindhoven.
PSV joacă pe terenul lui Zwolle în etapa a opta din campionatul Olandei.
Cristi Chivu, interviu în Italia după ce a zdrobit-o pe Cremonese: „E nervos că l-am schimbat?” # Sport.ro
Cristi Chivu a bifat un nou succes categoric pe banca lui Inter.
Marius Măldărășanu a vorbit despre transferul vedetei de la Hermannstadt la FCSB: ”Avem cu cine să îl înlocuim!” # Sport.ro
Marius Măldărășanu a reacționat după ce numele lui Kevin Ciubotaru a fost vehiculat la FCSB.
Harry Kane trăiește un început de sezon fantastic în tricoul lui Bayern Munchen.
Interul lui Chivu a obținut o victorie categorică în fața lui Cremonese, scor 4-1, în runda a șasea din Serie A.
