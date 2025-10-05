O planetă vagabondă observată de astronomi are o rată de creștere record de 6,6 miliarde de tone pe secundă
G4Media, 5 octombrie 2025 13:50
Astronomii au observat o planetă care, în anumite privințe, se comportă mai degrabă ca o stea — inclusiv o creștere masivă fără precedent la o...
• • •
Acum 30 minute
14:00
Cu 15.000 de angajați concediați și fonduri incerte, NASA se concentrează pe o singură misiune — întoarcerea pe Lună # G4Media
Aproximativ 15.000 de angajați ai NASA au fost trimiși acasă săptămâna aceasta, odată cu începerea închiderii guvernului, oprind activitatea în mare parte a agenției, care...
14:00
Festivalul documentarelor despre arhitectură, UrbanEye, dedică ediția din acest an comemorării a zece ani de la „Colectiv” # G4Media
UrbanEye, festivalul dedicat documentarelor despre arhitectură, orașe, comunități și locuire, revine cu cea de-a 12-a ediție între 30 octombrie – 9 noiembrie la București, potrivit site-ului...
13:50
Acum o oră
13:40
Europarlamentarul Victor Negrescu anunță că a inițiat o solicitare pentru deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu Republica Moldova / Scrisoarea, asumată de 55 de eurodeputați din 19 țări, a fost adresată șefului Consiliului European # G4Media
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa,...
13:40
Papa Leon al XIV-lea a salutat duminică „progresele semnificative" către pace în Gaza, reînnoindu-şi apelurile la încetarea focului în enclava palestiniană devastată de război şi...
13:30
Prima reacție a lui Andrej Babis, miliardarul populist judecat pentru corupție, după ce a câștigat alegerile parlamentare din Cehia: ”Ucraina nu este pregătită pentru UE, dar vom continua să o ajutăm” / Anunță o posibilă colaborare cu extrema dreaptă # G4Media
Miliardarul Andrej Babis, al cărui partid a ieşit în frunte sâmbătă în alegerile legislative din Republica Cehă, a ţinut să-i asigure pe alegători de sentimentele...
13:30
Sorana Cîrstea, duel cu Jelena Ostapenko în primul tur la Wuhan. Cu cine va juca Jaqueline Cristian # G4Media
Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko, locul 24 mondial, în primul tur la turneul WTA 1000 de la Wuhan,...
Acum 2 ore
13:10
Rusia reia programul MiG-41 / Interceptorul de generație nouă va avea rolul de a contracara F-35-ul american și rachetele hipersonice # G4Media
Fostul comandant al Forțelor Aeriene Ruse, Vladimir Popov, a declarat că MiG-41, dezvoltat în cadrul programului PAK DP, va înlocui treptat MiG-31 Foxhound, care rămâne...
13:10
Premierul Georgiei amenință cu represalii împotriva opoziţiei politice, după protestele de sâmbătă / Zeci de mii de georgieni au ieșit în stradă după alegerile parlamentare și au încercat să intre în palatul prezidențial # G4Media
Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidzé a promis duminică represalii împotriva opoziţiei după manifestaţiile electorale din ziua precedentă, marcate în special de o încercare a protestatarilor de...
13:10
Ziua Gastronomiei și a Vinului Românesc, sărbătorită duminică, 5 octombrie / „Îmi este frică de faptul că partidele extremiste, ultranaționaliste, o să confiște sărbătoarea și or să o politizeze” # G4Media
Prima duminică din octombrie marchează anual Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc, o sărbătoare dedicată identității culinare și patrimoniului viticol al țării. Instituită...
13:10
Ducesa de Sussex a apărut sâmbătă la Săptămâna Modei de la Paris pentru a susține o prietenă creatoare de modă. Meghan a participat la show-ul...
13:10
Până în 2070, mai mult de jumătate din suprafața Pământului va fi scena unor conflicte dese și violente între oameni și animale. Raport alarmant # G4Media
Dacă în trecut animalele sălbatice erau asociate cu zonele izolate, în 2025 nu mai este surprinzător să vezi coioți, vulpi sau chiar mistreți apropiindu-se de...
12:50
Cinci descoperiri și progrese care ar merita premiul Nobel/ Între acestea, dezvoltatorii tratamentului Ozempic și pionierii calculelor quantice # G4Media
Este perioada din an în care oamenii de știință de renume nu vor să lase niciun apel să intre pe căsuța vocală. Premiile pentru chimie,...
12:50
Charles Leclerc, nemulțumit de mașina sa în calificări la Singapore: „Este încă foarte instabilă și imprevizibilă” # G4Media
Charles Leclerc, vizibil frustrat de rezultatul din calificările Marelui Premiu din Singapore, a mărturisit că s-a chinuit să găsească ritmul cu o mașină „imprevizibilă". Pilotul...
12:50
12:40
Donald Trump îl nominalizează pe omul de afaceri Benjamin Landa ca ambasador al Statelor Unite la Budapesta, transmite hvg.hu într-un articol al portalului de știri...
12:30
Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depăşind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii,...
Acum 4 ore
12:10
Atena îmbrățișează apicultura urbană, stupii de pe acoperișuri aducând producția de miere în oraș # G4Media
Nikos Chatzilias își petrece zilele îngrijind colonii de albine bâzâitoare, cu o priveliște unică asupra acoperișurilor capitalei Greciei. El se numără printre zecile de atenieni...
11:50
Îți este greu să accepți un compliment? Te simți jenat de propriile realizări? De la sărbătorirea victoriilor până la acceptarea eșecurilor, aceste sfaturi utile te...
11:40
Semnalele Wi-Fi pot crea acum imagini precise ale unei camere cu ajutorul unei inteligențe artificiale pre-antrenate # G4Media
Cu ajutorul Stable Diffusion 3, cercetătorii de la Universitatea din Tokyo au descoperit o modalitate de a utiliza inteligența artificială și informațiile semnalului Wi-Fi pentru...
11:30
UPDATE Polonia în alertă: A mobilizat avioane de luptă după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Liovului, la graniță cu țara NATO / Mai multe regiuni din Ucraina, bombardate masiv / Principalele instalații de gaz, avariate / Cel puțin 5 morți și 14 răniți # G4Media
Polonia este în alertă duminică dimineață și a mobilizat avioane de luptă peste, după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Liovului, zonă aflată la...
11:30
Realități alternative create în colaborare de artiști și cercetători, pe tema schimbărilor climatice/ O expoziție va prezenta rezultatele colaborării, în octombrie # G4Media
Proiectul art-science Otherwise Residency, dezvoltat de Asociația Culturală Marginal, propune o abordare radicală, explorând cum putem depăși rolul artei ca simplu traducător de concepte științifice, pentru...
11:20
Fermin Aldeguer a câștigat Marele Premiu al Indoneziei, prima sa victorie din carieră în MotoGP / Marc Marquez a suferit o accidentare la umărul drept # G4Media
Pilotul spaniol Fermin Aldeguer (Gresini) a obținut primul succes din carieră în MotoGP la Marele Premiu al Indoneziei, cu timpul de 41:07.651. Marc Marquez, lovit...
11:10
Un judecător federal a respins pentru a doua oară procesul privind coperta albumului Nirvana, din 1991, pe care apare un bebeluș dezbrăcat # G4Media
Un judecător federal a respins din nou procesul intentat de un bărbat care acuza trupa de rock grunge Nirvana de distribuire de pornografie infantilă prin...
11:10
Scădere record în sondaje pentru coaliţia de guvernare din Germania, formată din conservatori şi social-democraţi # G4Media
Coaliţia de guvernare din Germania, formată din conservatori şi social-democraţi, a atins un minim record într-un sondaj de opinie realizat de institutul Insa, publicat duminică...
11:00
VIDEO Dennis Man, primul gol în tricoul PSV-ului la victoria din deplasare cu Zwolle, scor 4-0 / Atacantul român, lăudat de presa olandeză # G4Media
Dennis Man a jucat 80 de minute în victoria celor de la PSV Eindhoven cu Zwolle din Eredivise, scor 4-0, sâmbătă, reușind să marcheze primul...
11:00
METEO Vreme rece, vânt şi ploi până joi dimineaţă / Cum va fi vremea în Bucureşti săptămâna viitoare # G4Media
Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar...
10:50
Gisèle Pelicot va participa la procesul de apel, după ce un bărbat condamnat pentru violul ei a contestat verdictul / Femeia a supravieţuit aproape un deceniu violurilor comise de zeci de bărbaţi după ce era drogată de fostul soţ # G4Media
Gisèle Pelicot, care a supravieţuit aproape un deceniu de violuri comise de zeci de bărbaţi după ce a fost drogată de fostul ei soţ, va...
10:40
Țările în care protestele generației Z au avut efecte de amploare, de la violențe la demiterea guvernelor # G4Media
Protestele de amploare conduse de tineri au zguduit recent țări din diferite părți ale lumii, ducând adesea la violențe, distrugeri și chiar la demiterea guvernelor,...
10:40
„Un paroxism al produselor de unică folosință”: aversiunea Franței față de magazinele „fast fashion” ale Shein # G4Media
Cu câteva ore înainte ca Shein să deschidă un magazin pop-up în Dijon în această vară, pe peretele exterior au fost găsite graffiti cu cuvintele...
10:20
Scenariile prin care McLaren își poate asigura matematic titlul mondial la constructori în Singapore # G4Media
Cursa de pe circuitul stradal Marina Bay din cadrul Marelui Premiu din Singapore reprezintă o nouă șansă pentru McLaren să își adjudece titlul mondial la...
Acum 6 ore
09:50
Casele președinților: Nicușor Dan, în chirie / Iohannis, un milion de euro datorie la Stat după ce și-a însușit ilegal un imobil / Băsescu, declarat colaborator al Securității, și-a recuperat privilegiile în instanță / Iliescu, ”sărac și cinstit”, a cumpărat o casă de la RAPPS cu 7100 de dolari # G4Media
Nicolae Ceaușescu, dictatorul care a condus România timp de 24 de ani, avea în fiecare județ cel puțin o vilă de protocol, cabane de vânătoare...
09:50
Un tânăr de 21 de ani a fost ucis și două minore rănite într-un accident produs de un şofer băut, în Neamț / ”Legea Anastasia” prevede închisoare cu executare pentru șoferii beți sau drogați care fac victime la volan # G4Media
Un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit şi două minore, ambele în vârstă de 15 ani, au fost rănite într-un accident rutier...
09:50
Traversarea Dunării cu bacul, la Bechet, a fost reluată duminică, după ce fusese suspendată la începutul lunii octombrie din cauza nivelului scăzut al apelor fluviului,...
09:40
VIDEO | El Bulli – restaurantul din spatele buldogului francez și povestea geniului gastronomic al lui Ferran Adrià, care a introdus conceptul de bucătărie moleculară # G4Media
El Bulli este unul dintre restaurantele care au schimbat definitiv istoria gastronomiei mondiale. Situat în Cala Montjoi, pe Costa Brava, în apropiere de Girona (Spania),...
09:40
09:20
Istoricul Armand Goşu, specializat în Rusia: SRI nu are capacitatea să elimine influenţa rusească în România / Nu știm exact ce s-a întâmplat în Moldova, nu ştim dacă în această campanie electorală ruşii nu au sădit teme care creează crize în societate / Putin n-are cum să câștige războiul din Ucraina # G4Media
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicuşor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa...
09:20
Spectacolul ”Familia Tot”, după o piesă de teatru scrisă de dramaturgul maghiar Orkeny Istvan, în regia lui Vlad Cristache, va fi prezentat în premieră la Teatrul Jean Bart din Tulcea # G4Media
Spectacolul „Familia Tot", după o piesă de teatru scrisă de dramaturgul maghiar Orkeny Istvan, în regia lui Vlad Cristache, va fi prezentat în premieră la...
09:10
VIDEO | Paradisul unde mașinile sunt interzise de peste un secol și caii sunt „regii” străzilor. Povestea insulei Mackinac, unde interdicția mașinilor impusă în 1898 s-a transformat într-o atracție turistică mondială # G4Media
Mackinac Island, o mică insulă de 3,8 km pătrați din Lacul Huron, Michigan, este renumită pentru faptul că a interzis vehiculele motorizate. Aproximativ 600 de...
09:10
Cel puţin 22 de oameni şi-au pierdut viaţa în ultimele 36 de ore în Nepal în urma ploilor abundente care au provocat alunecări de teren...
09:00
Un sirop de tuse a fost interzis în India după moartea mai multor copii / Era contaminat cu o substanță toxică # G4Media
Trei state din India au interzis un sirop de tuse după decesele, în ultimele două luni, a cel puţin nouă copii cărora li s-a prescris...
08:40
Armata israeliană susține că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri drept ”ripostă la ofensiva israeliană din Gaza” # G4Media
Armata israeliană a declarat duminică că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri pe care le...
08:40
Donald Trump analizează o reducere semnificativă a tarifelor pentru producţia auto din SUA: ”Mesajul e clar: Dacă asamblați mașinile în Statele Unite, veți fi recompensați” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump ia în considerare o reducere semnificativă a tarifelor pentru producţia de automobile în Statele Unite, măsură care ar putea elimina o...
08:30
ANALIZĂ Alegeri parlamentare în Siria: Primul scrutin organizat după acapararea puterii de către dictatorul fugar Bashar al-Assad / De ce a fost ales votul indirect și riscurile acestuia în țara măcinată de 14 ani de război, în umbra Rusiei, cu milioane de sirieni strămutați # G4Media
Sirienii sunt chemați la vot duminică pentru a-și alege parlamentarii. Este primul astfel de scrutin organizat din 2011, de când dictatorul Bashar al-Assad, care conduce...
08:30
Taylor Swift şi-a doborât propriul record Spotify pentru cele mai multe redări într-o singură zi cu „The Fate of Ophelia” # G4Media
„The Life of a Showgirl", mult aşteptatul al doisprezecelea album al megastarului american Taylor Swift, lansat vineri, a doborât deja recorduri de streaming, potrivit platformelor...
Acum 8 ore
08:00
07:40
Aeroportul din Vilnius s-a redeschis după o alertă cu ”baloane” suspecte / Traficul a fost perturbat mai multe ore / Incidentul din Lituania, după unul similar din München, unde aeroportul a fost închis două nopți consecutiv # G4Media
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, s-a redeschis duminică dimineaţa, după câteva ore de perturbări ale traficului în urma unei alerte privind apropierea unor „baloane" suspecte,...
07:40
OpenAI, în mijlocul riscurilor de procese pentru drepturi de autor după lansarea Sora / Ce face aplicația și de ce e controversată # G4Media
Lansarea noii aplicaţii video Sora de către OpenAI a stârnit un val de controverse şi posibile riscuri juridice, după ce utilizatorii au început să creeze...
07:30
13.000 de porci au murit într-un incendiu uriaș provocat de o dronă rusească în nord-estul Ucrainei. Animalele erau adăpostite în opt clădiri # G4Media
Un atac cu dronă lansat de armata rusă a provocat vineri un incendiu de proporții la o fermă de porci din comuna Novovodolazka, în regiunea Harkov, nord-estul...
07:30
Polonia în alertă: A mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie / O persoană a murit, nouă au fost rănite # G4Media
Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi...
