Victor Negrescu: and #8221;Am solicitat deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova and #8221;
Bursa, 5 octombrie 2025 13:50
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
14:00
Echipa italiană Como a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 6-a din Serie A
14:00
Echipa spaniolă Real Madrid s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, în faţa grupării Villarreal, în etapa a opta din La Liga
14:00
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Eintracht Frankfurt, în etapa a 6-a din Bundesliga
14:00
Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de liderul Gyor ETO, scor 33-18 (18-9), în etapa a IV-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al doilea eşec pentru Gloria
14:00
George Russell (Mercedes) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu din Singapore, a 18-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1
14:00
Un grup de hackeri care se autointitulează and #8222;Scattered LAPSUS$ Hunters and #8221; a anunţat vineri că ar fi sustras aproape un miliard de fişiere din sistemele gigantului tehnologic american Salesforce, având ca ţintă companiile care utilizează software-ul acestuia
13:50
Victor Negrescu: and #8221;Am solicitat deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova and #8221; # Bursa
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova
Acum o oră
13:30
Ministrul Apărării, Israel Katz, a afirmat duminică că aproximativ 900.000 de locuitori au evacuat oraşul Gaza, unde armata israeliană desfăşoară operaţiuni pentru a alunga luptătorii mişcării islamiste palestiniene Hamas
Acum 2 ore
12:30
Producătorul auto franco-italo-american Stellantis intenţionează să investească aproximativ 10 miliarde de dolari în Statele Unite
Acum 4 ore
12:00
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iunie 2025, până la 1.040,62 miliarde lei, de la 1,034,71 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF)
11:20
Bitcoin, cea mai valoroasă criptomonedă din lume după capitalizarea de piaţă, a atins un nou record istoric duminică, fiind în creştere cu aproape 2,7%, la 125.245,57 dolari
11:10
La fel cum Petrov îl fugăreşte pe Traian Băsescu, iar acesta nu poate scăpa de propria identitate, şi în cazul lui Klaus Iohannis, scheleţii ieşiţi din dulapul acestuia îi prezintă factura. Pentru moment, prin intermediul ANAF, care îl execută silit
11:00
Siria organizează duminică primele alegeri parlamentare de la înlăturarea lui Bashar al-Assad, un scrutin considerat etapă crucială în tranziţia politică a ţării, dar care stârneşte suspiciuni privind reprezentativitatea procesului
10:50
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că Phenianul a alocat resurse strategice pentru a răspunde consolidării forţelor militare americane în Coreea de Sud şi a promis dezvoltarea unor noi măsuri militare
10:40
Donald Trump a semnat sâmbătă un decret prin care trimite 300 de soldaţi din Garda Naţională în Chicago, în timp ce o judecătoare federală a blocat desfăşurarea trupelor în Portland, un alt oraş condus de democraţi
Acum 6 ore
10:00
Lansarea aplicaţiei video Sora, noul produs al companiei OpenAI, a declanşat o avalanşă de controverse şi discuţii privind potenţiale riscuri juridice, după ce numeroşi utilizatori au început să genereze clipuri video cu ajutorul inteligenţei artificiale în care apar personaje şi mărci protejate prin drepturi de autor
10:00
China furnizează Rusiei informaţii despre ţinte din Ucraina, afirmă serviciile secrete ucrainene # Bursa
China furnizează date strategice Rusiei pentru a-i facilita atacurile cu rachete asupra Ucrainei, a afirmat sâmbătă un înalt reprezentant al serviciilor de informaţii de la Kiev
10:00
Netanyahu afirmă că speră să anunţe eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza and #8222;în zilele următoare and #8221; # Bursa
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că speră să poată anunţa eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza and #8222;în zilele următoare and #8221;
Acum 24 ore
21:30
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat, sâmbătă, noi măsuri şi restricţii de circulaţie, care vor intra în vigoare de luni pentru următoarele şase luni, în privinţa şantierului la planşeul din Piaţa Unirii, menţionând că lucrările sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru şi există şanse ca lucrările să se încheie mai devreme decât a fost stabilit
21:30
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele opt luni din 2025 a fost de 13.251, în creştere cu 7,31% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
21:10
Preşedintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă mişcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va and #39;tolera nicio întârziere and #39; în aplicarea planului său pentru eliberarea ostaticilor pe care îi deţine în Fâşia Gaza
20:20
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate # Bursa
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională va fi ales de Parlament la propunerea guvernului, în loc să fie numit prin decret prezidenţial
19:30
Apple a retras din App Store aplicaţia ICEBlock, alături de alte programe similare care monitorizau activitatea agenţilor Serviciului de Imigraţie şi Vamă (ICE) din Statele Unite, după ce a fost contactată direct de administraţia preşedintelui Donald Trump
18:40
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia
17:50
Ministerul german al Economiei şi-a îmbunătăţit prognoza de creştere pentru acest an, la 0,2% # Bursa
Ministerul Economiei din Germania a revizuit uşor în creştere estimarea privind evoluţia economiei pentru 2025, anticipând acum o majorare de 0,2% a PIB-ului, după ce anterior prognoza oficială indica o stagnare, potrivit unei surse apropiate dosarului
16:50
Ministerul Finanţelor: Arieratele bugetului general au crescut cu aproape 25% în august 2025 # Bursa
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 24,64% în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 700 milioane de lei, de la 561,6 milioane de lei în iulie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF)
15:40
Mircea Abrudean: 'Îmi doresc ca Ilie Bolojan să fie preşedintele PNL şi la alegerile din 2028' # Bursa
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a afirmat că îşi doreşte foarte mult şi crede că Ilie Bolojan va fi preşedintele Partidului Naţional Liberal şi la alegerile parlamentare din 2028
14:40
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat, sâmbătă, noi măsuri şi restricţii de circulaţie, care vor intra în vigoare de luni pentru următoarele şase luni, în privinţa şantierului la planşeul din Piaţa Unirii, menţionând că lucrările sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru şi există şanse ca lucrările să se încheie mai devreme decât a fost stabilit
Ieri
13:50
Traficul aerian de pe aeroportul din Munchen s-a reluat treptat sâmbătă dimineaţă, după o nouă întrerupere cauzată de o alertă cu drone - a doua la rând în mai puţin de 24 de ore
13:50
François Provost, noul director general al grupului auto francez Renault SA, evaluează un proiect intern de restructurare ce ar putea duce la eliminarea a aproximativ 3.000 de posturi din zona funcţiilor suport
12:50
Mircea Abrudean: and #8221;Actuala coaliţie va rezista până la termenul de expirare, în 2028 and #8221; # Bursa
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, afirmă că actuala coaliţie va rezista and #8221;până la termenul de expirare and #8221;, adică în 2028 şi că va trece şi de rotativă în ciuda tuturor tensiunilor
12:10
Forţele de apărare ale Israelului au anunţat sâmbătă că îşi continuă operaţiunile militare în oraşul Gaza, lansând totodată un avertisment sever către populaţie să nu revină în zonă,
11:40
Ursula von der Leyen: and #8221;Răspunsul Hamas la planul lui Trump este încurajator and #8221; # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat sâmbătă, printr-un mesaj postat pe platforma X, reacţia favorabilă a mişcării Hamas la iniţiativa de pace propusă de fostul preşedinte american Donald Trump, pe care a descris-o drept and #8222;un semnal încurajator and #8221;
11:40
După ce a reuşit să se impună în calificări şi să plece din pole-position, pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) a câştigat, sâmbătă dimineaţă, cursa sprint de la Grand Prix-ul Indoneziei
11:10
Ministerul Educaţiei anunţă că nu au fost anulate posturi de titulari în învăţământul preuniversitar # Bursa
Ministerul Educaţiei şi Cercetării trasmite, vineri seară, că nu au fost anulate posturi de titulari în învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2025 - 2026, după ce în spaţiul public au apărut informaţii că se desfiinţează peste 14.000 de posturi de profesori
10:20
Echipa italiană Sassuolo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Hellas Verona, în etapa a şasea din Serie A
10:20
Echipa engleză Bournemouth a învins vineri seara, pe propriul teren, scor 3-1, formaţia Fulham, în etapa a 7-a din Premier League, Gazdele au fost conduse cu 1-0 şi s-au impus pe final
10:20
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare, în contextul în care o propunere de a pune capăt blocajului guvernamental (shutdown) a eşuat din nou în Senat
10:20
Jucătoarea română de tenis de masă Bianca Mei-Roşu a câştigat toate cele trei meciuri jucate vineri la Under-19, în prima zi a competiţiei Europe Youth Top 10, de la Tours (Franţa), care reuneşte crema juniorilor U15 şi U19 de pe continent
10:10
Vicecampioana Steaua Bucureşti a învins, vineri, formaţia Rapid Bucureşti, scor 19-10, în primul meci din grupa C preliminară a LEN Euro Cup, găzduită de Sibenik. Din grupă mai fac parte echipele Dinamo Tbilisi şi Solaris Sibenik
10:10
Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Superligă
10:10
Echipa germană FC Koln a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Hoffenheim, în etapa a şasea din Bundesliga
09:40
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a declarat vineri, la Italian Tech Week, că inteligenţa artificială se află în prezent într-o and #8221;într-o bulă speculativă and #8221;, însă tehnologia este and #8221;reală and #8221; şi va aduce beneficii uriaşe pentru societate
09:40
Ursula Von der Leyen cere un efort european pentru dezvoltarea maşinilor autonome bazate pe AI # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora sectorul auto european şi poate îmbunătăţi siguranţa rutieră
09:40
Ambele piste ale aeroportului din Munchen au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile
09:40
Preşedintele american a cerut Israelului, vineri seara, să-şi înceteze bombardamentele în Gaza, afirmând că, după ce a citit comunicatul Hamas, consideră că mişcarea islamistă and #8222;este pregătită pentru o pace durabilă and #8221;
3 octombrie 2025
21:10
Mii de persoane au ieşit vineri în stradă, în mai multe ţări europene şi nu numai, pentru a protesta faţă de interceptarea de către marina israeliană a flotilei umanitare pro-palestiniene Global Sumud, care se îndrepta spre Fâşia Gaza.
20:40
Platforma de partajare video TikTok, deţinută de China, a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia care se desfăşoară vineri şi sâmbătă.
20:20
Cele şase mandate de deputat obţinute de Partidul Politic and #8222;Democraţia Acasă and #8221; (PPDA), condus de Vasile Costiuc, ar putea fi anulate, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chişinău a constatat nereguli privind modul de desfăşurare a campaniei electorale.
20:10
Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, retragerea mandatului european de arestare şi a mandatului european de executare a pedepsei emise pe numele Alinei Bica, stabilind că aceasta şi-a ispăşit integral condamnarea de 4 ani de închisoare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.