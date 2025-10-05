Asia Express, diseară de la 20.00. Mara Bănică și Serghei Mizil pornesc alături de un pomeranian

19:30

Vremea extremă a lovit toată ţara. În mai multe staţiuni din Braşov este blackout de mai bine de 24 de ore după ce brazii încărcaţi cu zăpadă au rupt firele de electricitate. Localnicii stau în frig, iar turiştii pleacă din pensiuni. În alte zone, au fost misiuni contracronometru pentru salvarea turiştilor de pe munte. Unde nu a nins, a plouat în câteva ore cât pentru o lună. La Sibiu, un bărbat a ajuns în stare gravă la spital după ce pe maşina lui a căzut un arbore uriaş. Iar Capitala a fost pur și simplu răvăşită de furtună. Oamenii au înotat pe stradă în apă până la genunchi.