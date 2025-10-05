Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la reunirea naţionalei. Schimbare de look pentru “Prinţ”

18:40

Alex Chipciu a avut un discurs devastator după ce Csikszereda a învins-o pe U Cluj cu scorul de 2-1, în etapa a 12-a din Liga 1. Clujenii au ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în campionat. Alex Chipciu nu și-a putut explica ce s-a întâmplat cu clujenii după ce au încasat al doilea gol de la ciucani. Internaționalul român s-a […]