Mișcarea Legionară și Sfinții Ilarion Felea, Ilie Lăcătușu și Dumitru Stăniloae - mărturisitori ai dragostei creștine într-o epocă marcată de ură și dezbinare

Dacă liderii de la București vor să fie respectați și validați peste Ocean trebuie să se îngrijească să facă ce trebuie ca să devină respectați și "validați" în egală măsură în țară. Pentru că nici un lider al lumii, cu adevărat respectat, nu-și va pune obrazul pentru niște politicieni care nu au ei înșiși respect pentru poporul lor.