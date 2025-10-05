O echipă de ingineri din Statele Unite ale Americii a dezvoltat betonul cu rol de baterie (se poate stoca energie electrică în pereţii caselor)

13:50

Dragilor, acest articol nu este neapărat unul informativ aşa cum v-am obişnuit până acum, ci este unul de tip părere personală, unul pe care îl scriu cu multă empatie, deoarece ştiu ce se întâmplă în prezent în România şi vreau să ridic şi eu un semnal de alarmă. Vă pot confirma că ţara noastră este […] The post Românii sunt asediaţi cu atacuri de tip phishing din toate părţile (aveţi mare grijă, discutaţi în cadrul familiilor voastre) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.