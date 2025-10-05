O echipă de ingineri din Statele Unite ale Americii a dezvoltat betonul cu rol de baterie (se poate stoca energie electrică în pereţii caselor)
Betonul este astăzi baza oricărei construcţii, astfel că descoperirea despre care vom discuta în cele ce urmează este foarte importantă. O echipă de ingineri de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) şi Wyss Institute a dezvoltat betonul cu rol de baterie, adică poate înmagazina energie electrică. Betonul gândit de inginerii americani este realizat din ciment
Betonul gândit de inginerii americani este realizat din ciment
Ai un smartphone non-Samsung, dar vrei să testezi şi sa experimentezi interfaţa One UI şi funcţiile Galaxy AI gratuit? (iată cum poţi face acest lucru) # Gadget.ro
Cu toate problemele de anul acesta legate de întârzierea actualizării la One UI 7, interfaţa celor de la Samsung pare cea mai matură, cea mai complexă şi cea mai prietenoasă din lumea Android. Şi pentru că sunt foarte mulţi utilizatori de smartphone-uri non-Samsung ce vor să testeze cea mai nouă iteraţie One UI, împreună cu
Serviciul de streaming video Disney+ s-a scumpit din nou în România (preţul abonamentelor a fost modificat în fiecare an de după lansarea oficială din ţara noastră) # Gadget.ro
Reprezentanţii serviciului de streaming video Disney+ au anunţat la final de septembrie o nouă scumpire a abonamentelor, una destinată iniţial doar pentru piaţa din Statele Unite ale Americii. Iată că începutul de octombrie vine cu veşti proaste şi pentru noi, Disney+ actualizându-şi preţurile şi în România. Noul cost al abonamentelor este următorul: Abonamentul Standard s-a
Huawei a lansat noua generație a ceasurilor inteligente din seria GT cumva în mod deja tradițional în prima parte a toamnei, anul acesta fiind vorba despre data de 19 septembrie, când am și venit către voi cu un articol de tip primele impresii, unul în care v-am oferit și coduri exclusive de reducere a prețului
Oferta zilei: pliabilul Motorola RAZR 60 Ultra cu 16 GB RAM, 512 GB stocare, căşti cadou şi încărcător la 68W cadou, costă doar 4250 lei # Gadget.ro
Unul dintre cele mai bune smartphone-uri pliabile din România este fără doar şi poate Motorola RAZR 60 Ultra. Acesta beneficiază pentru o perioadă limitată de timp şi de un super preţ, astfel că devine best buy-ul momentului în segmentul pliabilelor. Până pe 6 octombrie inclusiv, puteţi achiziţiona Motorola RAZR 60 Ultra cu 16 GB RAM,
Şoferii români ar putea licita pentru plăcuţele de înmatriculare personalizate (preţurile ar putea ajunge la peste 5000 de euro) # Gadget.ro
Un senator a depus recent un nou proiect de lege, unul care dacă va fi aprobat, ar putea schimba actuala formă de acordare a plăcuţelor de înmatriculare preferenţiale. Senatorul susţine introducerea unui sistem de licitaţii pentru plăcuţele personalizate, unul cu preţuri de pornire de minim 500 de euro şi de maxim 5000 de euro (în
În cea mai nouă ofertă promoţională a mărcii auto chinezeşti MG, ţi se spune că primeşti CASCO GRATUIT, dar trebuie să plăteşti şi tu 50% # Gadget.ro
V-am zis că mărcile auto chinezeşti investesc foarte mulţi bani în promovare, platformele online de orice fel fiind pline de reclame la MG, Chery, Geely sau Lync & Co. Recent am descoperit pe Facebook o nouă ofertă promoţională din partea celor de la MG. Aceştia îşi promovează noul MG HS 2 Hybrid+, unul cu un
Lumea s-a schimbat atât de mult, încât am ajuns să spunem că Intel ar putea fabrica procesoare pentru AMD # Gadget.ro
Când am intrat la liceu îmi aduc aminte că mi-am cumpărat primul meu calculator. Am fost atât de pasionat şi mi-a plăcut atât de mult, încât mi l-am făcut eu pe bucăţi împreună cu nişte băieţi de la Flamingo (vă mai aduceţi aminte de ei?). Pe atunci existau doar două opţiuni la nivel de procesoare:
Grupul DIGI a contribuit cu o sumă record la bugetul de stat în perioada ianuarie – septembrie 2025 # Gadget.ro
DIGI este cel mai mare operator de telecomunicaţii din România, compania având o creştere accelerată în ultimii ani. Conform celor mai recente rapoarte ANCOM, la finalul anului 2024 DIGI avea: DIGI este practic liderul pieţelor de internet fix şi televiziune şi cel de-al doilea jucător pe piaţa de telefonie mobilă. Cu aproape 10.000 de angajaţi
Un nou raport susţine că România are cel mai mic cost la internet fix din lume (preţ per Mbps) # Gadget.ro
Ştim deja că România are o infrastructură de fibră optică foarte bună şi la fel de bine ştim că şi costul pe care îl plătim este unul foarte bun raportat atât la calitate, cât şi la celelalte ţări. Însă chiar să plătim cel mai mic cost din lume? Conform unui nou raport publicat de către
Dacia Spring rămâne în continuare una dintre cele mai accesibile maşini electrice din Europa, chiar dacă mai mulţi producători au lansat în ultimele luni modele urbane ce se încadrează în aceeaşi categorie de preţ. Singurul model electric din portofoliul Dacia poate fi cumpărat la un super preţ în Italia, ţară ce a deschis un nou
China ar avea 109 branduri auto, iar din acestea doar 11 sunt prezente oficial în România (asta ca să înţelegeţi de unde avalanşa aceasta de intrări pe piaţa auto) # Gadget.ro
Toată lumea a observat avalanşa de branduri auto chinezeşti ce au intrat pe canal oficial în România în ultimii doi ani şi ce este şi mai interesant este că această practică nu se va calma deloc în perioada următoare (până la final de an vor mai intra alte 3 mărci: Omoda, Jaecoo şi Zeekr). La
Tesla Model 3 facelift 2025 atinge 750 de km autonomie și au readus maneta de semnalizare # Gadget.ro
Veste bună pentru cei ce își doresc să cumpere Tesla Model 3 sau Tesla Model Y. Sunt câteva îmbunătățiri importante pe care compania americană le-a adus, deși modelele cu facelift abia ce au fost lansate comercial. Sunt puține îmbunătățiri, dar cumva importante. Tesla Model 3 Aici am să punctez pe fiecare iterație în parte: Tesla
Focus Sat scumpeşte toate abonamentele de televiziune prin satelit începând cu 1 noiembrie (a doua mărire de preţ din acest an) # Gadget.ro
În martie anul acesta aflam că Focus Sat va scumpi toate abonamentele de televiziune prin satelit începând cu 1 aprilie. Acest lucru s-a întâmplat, iar astăzi compania practică următoarele preţuri: Se pare însă că Focus Sat va mai implementa o scumpire de preţ începând cu 1 noiembrie, una pusă pe seama majorării cotei de TVA
Bursa zvonurilor: Samsung Galaxy S26 Ultra primește Privacy Display, iar foliile dedicate nu-și mai au rostul # Gadget.ro
Am văzut destule smartphone-uri cu folie aplicată ce nu permite vizibilitatea display-ului din laterale. Nu am instalat așa ceva până acum, dar înțeleg existența unei astfel de nișe. Samsung ar fi implementat o funcție denumită Privacy Display pe Galaxy S26 Ultra, iar față de folie – funcția asta poate fi activată sau dezactivată după cum
Orice discuţie purtată cu Meta AI în Facebook, Instagram sau WhatsApp va putea fi folosită „împotriva ta” prin reclame personalizate # Gadget.ro
Bănuiesc că aţi observat în ultimele luni că pe Facebook, Instagram sau WhatsApp puteţi discuta şi cu inteligenţa artificială, cu aşa numita Meta AI. Acest lucru pare a fi o evoluţie normală în contextul actual, doar că Meta vrea să schimbe politica de confidenţialitate începând cu 16 decembrie 2025. Din acea zi, orice discuţie pe
Ce să fie, ce să fie? Deoarece Samsung Galaxy S25 Edge are vânzări modeste, cei de la Samsung nu ştiu dacă să renunţe sau nu la Samsung Galaxy S26 Plus # Gadget.ro
Se pare că vânzările celui mai subţire smartphone Samsung din istorie, Samsung Galaxy S25 Edge, nu sunt deloc pe placul producătorului sud-coreean. Situaţia este atât de rea, încât Samsung Galaxy S25 Edge se vinde mai slab chiar şi decât Samsung Galaxy S25 Plus (un model care oricum nu performează la nivel comercial). Sursele actuale susţin
Mii de americani şi-au închis sau îşi închid conturile de Netflix după ce Elon Musk le-a cerut asta (ce s-a întâmplat mai exact?) # Gadget.ro
Un nou scandal se dezvoltă orele acestea în Statele Unite ale Americii, unul de mare amploare între Netflix şi Elon Musk. Cel mai bogat om al planetei a anunţat pe X că şi-a închis contul de Netflix şi îi îndeamnă şi pe restul americanilor să facă asta „pentru sănătatea copiilor voştri". În ultimele ore mii
Amazon a lansat o „flotilă” de difuzoare smart: Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show8 și 11 – Alexa+ și procesoare dezvoltate intern spre a suporta AI avansat # Gadget.ro
Nu doar Google și-a actualizat linia de dispozitive smart audio, Amazon ce este concurent direct și are o întreagă gamă de produse a venit cu o listă destul de vastă: Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show8 și 11. Toate noile boxe smart sunt mai puternice ca sunet livrat, includ mai mulți senzori și dispun
Google Home Speaker cu Gemini for Home debutează comercial din…, primăvara lui 2026 și pentru Gemini Live trebuie plătit un abonament lunar # Gadget.ro
Ultimele boxe smart de la Google au fost lansate prin 2021, iar Google Home Speaker ajunge pe rafturile magazinelor din primăvara anului viitor. Noul difuzor de la Google integrează Gemini for Home și are funcțiile cumva cunoscute: redă muzică prin control vocal, răspunde la întrebări și controlează diferite dispozitive conectate din casă. Gemini for Home
Lista de smartphone-uri și tablete Xiaomi ce va primi update la Android 16 / HyperOS 3 și calendarul de implementare # Gadget.ro
Xiaomi a publicat calendarul de update la Android 16 și HyperOS 3 pentru smartphone-urile din oferta sa. HyperOS 3 dezvoltat pe Android 16 aduce un ecran de start redesenat, Hyper Island pentru notificări live și altele, funcția touch to share, partea de securitate mai bine pusă la punct, funcții cross cu iPhone, iPad MacBook, funcții
Google lansează un festival dedicat exclusiv filmelor realizate cu inteligenţa artificială # Gadget.ro
Pentru a-şi promova instrumentele Flow, Gemini, Veo etc. şi pentru a susţine creativitatea în contextul evoluţiei inteligenţei artificiale, Google lansează un festival dedicat exclusiv filmelor realizate cu AI. Festivalul se va numi „AI Film Award", iar prima ediţie va avea loc în ianuarie 2026 în Dubai. Gigantul american pune la bătaie un premiu generos de
Vodafone confirmă oficial finalizarea achiziţiei Telekom România şi promite clienţilor o rețea mai puternică, cu viteză mai mare, calitate superioară și acoperire sporită a conectivității # Gadget.ro
DIGI şi Vodafone au emis astăzi comunicate similare referitoare la finalizarea achiziţiei operatorului Telekom România. Într-un articol anterior am scris despre preluarea clienţilor prepay de către Digi Mobil, iar în cele ce urmează vom prezenta punctul de vedere al Vodafone cu privire la această tranzacţie. Operatorul roşu a confirmat oficial finalizarea achiziţiei Telekom România, astfel
Surpriză de proporţii în septembrie pe piaţa auto de maşini noi din România, Suzuki a fost scos din TOP 10 înmatriculări de către o marcă chinezească # Gadget.ro
Piaţa auto de maşini noi din România continuă să îşi revină după şocul suspendării programului Rabla din iunie. Dacă în iulie am avut o creştere de 25.31% vs iulie 2024, iar în august una de 51.67% vs august 2024, în septembrie optimismul a rămas la cote înalte, astfel că a fost obţinut un plus de
DIGI confirmă oficial preluarea clienţilor prepay Telekom România şi promite acestora servicii cu un plus de calitate, cu o acoperire mai mare şi cu beneficii comerciale cel puţin la fel de bune # Gadget.ro
Prima zi din octombrie a venit şi cu o confirmare oficială mult aşteptată din partea DIGI, cea de finalizare pentru partea sa din achiziţia a ceea ce a fost Telekom România. DIGI anunţă astfel finalizarea tranzacției aferente preluării activității de servicii mobile preplătite și a unor active de la Telekom România, respectiv licențe de spectru
Comercianţii români iau cu asalt platforma de e-commerce Trendyol (primul decacorn din Turcia) # Gadget.ro
Bănuiesc că toată lumea a auzit în 2025 de Trendyol, una dintre cele mai importante platforme de comerţ electronic din lume. Pentru cei care nu ştiu, Trendyol este primul decacorn din istoria Turciei, adică primul start-up din această ţară evaluat la peste 10 miliarde de dolari. Trendyol are un marketplace uriaş de peste 250.000 de
OnePlus 15 a primit un unboxing din partea președintelui companiei – Louis Lee. Discutăm despre varianta de China, dar nu cred că vor fi diferențe majore la ediția globală ce va ajunge la început de 2026 și în Europa. Au și o variantă de culoare pe care vor miza în mod deosebit. Se numește Sand
Cele mai noi console de gaming de la ASUS dezvoltate în parteneriat cu Xbox sunt listate comercial în oferta eMAG, dar și în eshop-ul oficial din țara noastră. România este în primul val de țări în care precomenzile pentru ASUS ROG Xbox Ally și Ally X au fost deschise. Le descoperiți în Microsoft Store, ASUS
Logitech MX Master 4 sau cum arată un mouse așteptat de 6 ani: feedback haptic personalizabil, Actions Ring și clicuri silențioase # Gadget.ro
Logitech a lansat un mouse așteptat de aproape 6 ani, de când generația precedentă MX Master 3 a fost lansată comercial – Logitech MX Master 4 este aici. Folosesc un Logitech MX Master 3 for Mac de aproape 5 ani și am un altul deja cumpărat și în cutie ce așteaptă a fi instalat. După
Office 2021 Pro la 133 lei și Windows 11 Pro de la 69 lei + alte oferte pentru software cu activare pe termen nedeterminat # Gadget.ro
A început anul universitar, iar cei ce-și doresc software genuine pot apela la ofertele practicate de către GoDeal24. Prețurile sunt atractive, iar feedbac-ul este printre cele mai
Laptop gaming ASUS ROG Strix Scar 16 2025 (G635L) – review (AniMe Matrix și iluminările RGB multiple nu spun toată povestea…) # Gadget.ro
Gama ROG Strix Scar de la ASUS este cea în care compania taiwaneză propune cele mai performante laptopuri, cu cele mai avansate tehnologii. Aici mă refer la ecrane, la ansamblu hardware, la sistemele de răcire (metal lichid, camere de vapori, trei ventilatoare etc.), la conectivitate și mai tot ce mai contează pentru gamerii entuziaști, inclusiv […] The post Laptop gaming ASUS ROG Strix Scar 16 2025 (G635L) – review (AniMe Matrix și iluminările RGB multiple nu spun toată povestea…) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista Kaufland valabilă în perioada 01.10 – 07.10.2025 este foarte săracă în gadgets, ea fiind dominată în general de unelte Parkside, de haine de toamnă şi de diverse produse pentru […] The post 5 gadgets de la Kaufland (01.10 – 07.10.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Uber lansează în toată ţara noul serviciu Uber Courier (cu şoferii Uber puteţi trimite colete, pachete etc.) # Gadget.ro
Uber este unul dintre cele mai utilizate servicii de ride sharing din România, acesta fiind disponibil în 27 de oraşe din ţară (București, Brașov, Timișoara, Cluj, Iași, Constanța, Oradea, Craiova, Ploiești, Pitești, Galați, Brăila, Sibiu, Buzău, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Arad, Târgu Mureș, Baia Mare, Târgoviște, Suceava, Satu Mare, Botoșani, Tulcea, Focșani și Bistrița). […] The post Uber lansează în toată ţara noul serviciu Uber Courier (cu şoferii Uber puteţi trimite colete, pachete etc.) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Seria flagship Samsung Galaxy S26 ar trebui să fie lansată oficial undeva în primele zile din 2026, deci mai avem puţin de aşteptat până când vom descoperi noutăţile aduse de aceasta. Până atunci însă ne raportăm la surse, unele din ce în ce mai credibile. OnLeaks şi Android Headlines au realizat pe baza schiţelor CAD, […] The post Samsung Galaxy S26 Ultra apare în primele randări detaliate appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Vodafone TV+ este o platformă de tipul OTT (Over The Top) prin intermediul căreia clienţii Vodafone primesc acces la televiziunea clasică, cât şi la o serie de filme şi documentare. Aceasta a fost lansată oficial în România în vara anului trecut. Serviciul Vodafone TV+ este disponibil pentru abonaţii de voce ai Vodafone ca extraopţiune la […] The post Canalele de televiziune din portofoliul Pro TV au fost eliminate din Vodafone TV+ appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Cum soluțiile cu AI de la Samsung înrolate în SmartThings te ajută să economisești timp în treburile casnice # Gadget.ro
Samsung se află într-o adevărată ofensivă în ce privește introducerea AI-ul în viața noastră de zi cu zi, iar beneficiul cel mai important mi se pare a fi timpul. De fapt, cred că asta ne dorim fiecare dintre noi. Să avem mai mult timp spre a-l petrece alături de cei dragi, dar și să alocăm […] The post Cum soluțiile cu AI de la Samsung înrolate în SmartThings te ajută să economisești timp în treburile casnice appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ai un abonament mobil Vodafone valabil? Iată cum te poţi abona la platforma de streaming video Disney+ cu primele 6 luni GRATUITE # Gadget.ro
În urmă cu un an cei de la Vodafone şi Disney+ anunţau un parteneriat exclusiv în România (după cum probabil aţi observat deja, această platformă de streaming video este disponibilă doar în reţeaua operatorului roşu ca extraopţiune). Până de curând în oferta Vodafone exista un singur pachet promoţional, abonamentul RED Unlimited şi Disney+ la 8.9 […] The post Ai un abonament mobil Vodafone valabil? Iată cum te poţi abona la platforma de streaming video Disney+ cu primele 6 luni GRATUITE appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Şi Motorola pregăteşte un smartphone foarte subţire, unul cunoscut drept Motorola Moto X70 Air # Gadget.ro
Până de curând nimeni nu ştia că are nevoie de smartphone subţire de aproape că vezi prin el, dar iată că dacă Apple şi Samsung au venit cu ideea, ceilalţi producători nu pot sta cu mâinile încrucişate. Samsung Galaxy S25 Edge cu a sa grosime de 5.8 mm şi iPhone Air cu a sa grosime […] The post Şi Motorola pregăteşte un smartphone foarte subţire, unul cunoscut drept Motorola Moto X70 Air appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Flagship-urile Xiaomi 17 Pro şi Pro Max cu ecran secundar pe spate NU vor ajunge în România, iar Xiaomi 17 va avea o baterie mai mică # Gadget.ro
Săptămâna trecută Xiaomi a lansat în China noua serie flagship Xiaomi 17. Aceasta este formată din modelele Xiaomi 17, 17 Pro şi 17 Pro Max, toate fiind prezentate de către noi în două articole separate. Ţinând cont că producătorul chinez şi-a schimbat puţin strategia comercială, am sperat că vom primi şi noi pe canal oficial […] The post Flagship-urile Xiaomi 17 Pro şi Pro Max cu ecran secundar pe spate NU vor ajunge în România, iar Xiaomi 17 va avea o baterie mai mică appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Industria dezvoltatoare de jocuri video din România a generat în 2024 o cifră de afaceri de peste 343 milioane de euro # Gadget.ro
România este o ţară cunoscută ca având o industrie de jocuri video destul de bine dezvoltată, iar acest lucru se observă şi în veniturile anuale generate de aceasta. Conform unui raport RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România) și Banca Transilvania, toţi producătorii de jocuri video din ţara noastră au înregistrat anul trecut o […] The post Industria dezvoltatoare de jocuri video din România a generat în 2024 o cifră de afaceri de peste 343 milioane de euro appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Garmin Index Sleep Monitor – review (Monitorizarea somnului fără smartwatch la încheietură) # Gadget.ro
Când am prezentat Garmin Venu X1 vă spuneam că această companie are în ofertă o varietate foarte largă de ceasuri inteligente, dar mai sunt destule alte dispozitive ale brandului american (ce actualmente își are sediul central în Elveția) pe care le poți alege. Unul dintre ele este fix cel despre care vom vorbi pe larg […] The post Garmin Index Sleep Monitor – review (Monitorizarea somnului fără smartwatch la încheietură) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
O echipă de ingineri chinezi a dezvoltat un sistem controversat de aruncare a bateriei unei maşini electrice în caz de incendiu şi toată ţara le-a sărit în cap (acum nu mai recunosc nici ei că au creat aşa ceva) # Gadget.ro
Nu toţi inginerii din China au idei bune şi foarte puţini ingineri din China au curajul să prezinte idei cel puţin controversate în faţa publicului. Haideţi să vă zic o poveste tragi-comică. Pe 19 septembrie 2025 a avut loc în China o expoziţie de tehnologii de siguranţă, iar în cadrul acestei expoziţii o echipă de […] The post O echipă de ingineri chinezi a dezvoltat un sistem controversat de aruncare a bateriei unei maşini electrice în caz de incendiu şi toată ţara le-a sărit în cap (acum nu mai recunosc nici ei că au creat aşa ceva) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Germania a descoperit un nou zăcământ uriaş de litiu, unul care ar putea aduce independenţa Europei pentru această resursă # Gadget.ro
Bănuiesc că nu trebuie să vă mai spun cât de important este litiul în ziua de azi, mai toate bateriile utilizate în prezent având în compoziţie această resursă preţioasă (gadget-uri, maşini electrice, sisteme de stocare a energiei etc.) Cei mai mari producători de litiu sunt Australia (undeva la 88.000 de tone în 2024), Chile (undeva […] The post Germania a descoperit un nou zăcământ uriaş de litiu, unul care ar putea aduce independenţa Europei pentru această resursă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Samsung Galaxy S26 Ultra ar putea primi până la urmă o viteză de încărcare pe fir mai mare de 45W # Gadget.ro
Într-un articol tot de luna aceasta vă spuneam că Samsung nu riscă nimic, iar viitoarea serie Samsung Galaxy S26 va păstra tot încărcare pe fir la 25W şi 45W astfel: Sigur că această informaţie a venit pe surse, unele care acum susţin o mică schimbare pentru „nava amiral” a seriei. Zvonacul UniverseIce susţine pe contul […] The post Samsung Galaxy S26 Ultra ar putea primi până la urmă o viteză de încărcare pe fir mai mare de 45W appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Honor 400 Lite cu 8 GB RAM şi 256 GB stocare este deja cu 35% mai ieftin decât preţul de lansare din aprilie (ajunge acum la sub 980 lei) # Gadget.ro
La început de aprilie Honor a lansat în România smartphone-ul de buget Honor 400 Lite. Acesta este disponibil în trei variante de culoare (negru, gri şi verde) şi vine cu câteva elemente demne de evidenţiat pentru categoria sa de preţ: La momentul lansării în ţara noastră, Honor 400 Lite avea un preţ recomandat de 1499 […] The post Honor 400 Lite cu 8 GB RAM şi 256 GB stocare este deja cu 35% mai ieftin decât preţul de lansare din aprilie (ajunge acum la sub 980 lei) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
OLX Group cumpără cel mai mare site de anunţuri auto din Franţa pentru 1.1 miliarde de euro # Gadget.ro
OLX România face parte din OLX Group, un gigant deţinut de către Prosus, divizia internaţională a companiei sud-africane Naspers. Prosus mai este implicat în România în alte două nume uriaşe, eMAG şi PayU. OLX Group a parafat în această săptămână o nouă tranzacţie. Compania a anunţat achiziţia La Centrale, cel mai mare site de anunţuri […] The post OLX Group cumpără cel mai mare site de anunţuri auto din Franţa pentru 1.1 miliarde de euro appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Românii sunt asediaţi cu atacuri de tip phishing din toate părţile (aveţi mare grijă, discutaţi în cadrul familiilor voastre) # Gadget.ro
Dragilor, acest articol nu este neapărat unul informativ aşa cum v-am obişnuit până acum, ci este unul de tip părere personală, unul pe care îl scriu cu multă empatie, deoarece ştiu ce se întâmplă în prezent în România şi vreau să ridic şi eu un semnal de alarmă. Vă pot confirma că ţara noastră este […] The post Românii sunt asediaţi cu atacuri de tip phishing din toate părţile (aveţi mare grijă, discutaţi în cadrul familiilor voastre) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Google a lansat oficial în România abonamentul YouTube Premium Lite (promite mai puţine reclame şi cam atât) # Gadget.ro
Google a lansat în luna martie a acestui an abonamentul YouTube Premium Lite, unul care costă destul de mult şi nu oferă mai nimic în schimb. Conform informaţiilor oficiale publicate de compania americană, prin YouTube Premium Lite sunt scutite de reclame domenii precum jocuri, ştiri, modă, frumuseţe etc., însă categoriile care atrag grosul vizualizărilor (clipurile […] The post Google a lansat oficial în România abonamentul YouTube Premium Lite (promite mai puţine reclame şi cam atât) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
BYD vs Tesla în Uniunea Europeană – ce în 2024 părea o luptă între David şi Goliat, a ajuns în 2025 o luptă la baionetă # Gadget.ro
BYD şi Tesla sunt considerate a fi cele mai importante nume pe această piaţă relativ nouă a maşinilor electrice, cele două fiind un fel de reprezentanta estului şi cea a vestului. Ce este interesant este că aşa numita reprezentantă a vestului are probleme chiar într-o zonă considerată sigură până de curând, Uniunea Europeană. După implicare […] The post BYD vs Tesla în Uniunea Europeană – ce în 2024 părea o luptă între David şi Goliat, a ajuns în 2025 o luptă la baionetă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Dacă în perioada imediat următoare veţi găsi prin ofertele retailerilor locali electrocasnice Dreo, aflaţi că acest brand nu este o marcă proprie a unui comerciant, ci un nume de sine stătător, unul ce aparţine de producătorul chinez Hesung Innovation. Acesta şi-a anunţat recent decizia de a-şi extinde prezenţa pe mai multe pieţe europene, inclusiv în […] The post Brandul chinez de electrocasnice Dreo va intra oficial în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
