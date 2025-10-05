Coliziune între două autoturisme, două victime

20:00

„Ar trebui să fim mai sinceri, mai corecţi şi mai transparenţi cu cetăţeanul”, a declarat liderul liberal Valentin Stavarache, legat de ceea ce ar trebui să facă actuala clasă politică pentru a-şi mai salva din credibilitate, referindu-se în special la partidele aflate la guvernare. „Ca membru al unui partid aflat în coaliţia de guvernare la […] Articolul „Ar trebui să fim mai sinceri, mai corecţi şi mai transparenţi cu cetăţeanul”. Ce lider politic a făcut afirmaţia apare prima dată în Monitorul de Neamț.