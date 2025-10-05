Miliardarul Andrej Babis, care a câștigat alegerile din Cehia, se declară loial Europei

07:10

Imediat după ce și-a primit noua carte de identitate electronică, care conține informații legate de adresa de domiciliu pe cip, un explorator a trecut prin mai multe situații pe care le-a povestit pe Facebook: de la instituții care nu au cititor de carduri, la instituții care au astfel de aparate, dar sunt stricate. Între timp, datele legate de adresa de domiciliu pot fi accesate printr-o aplicație lansată de curând de Ministerul de Interne.