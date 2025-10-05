Florentin Petre, mesaj special la 25 de ani de la decesul prietenului său Cătălin Hîldan: “Era un om extraordinar”
Antena Sport, 5 octombrie 2025 15:20
Ca în fiecare an, cei din stafful lui Dinamo şi fanii "câinilor roşii" au ajuns la cimitirul din Brăneşti, pentru a-l omagia pe Cătălin Hîldan, unicul căpitan care a decedat în blestemata zi de 5 octombrie 2000. Totul s-a petrecut fulgerător, în repriza secundă a meciului amical dintre Navol Olteniţa şi Dinamo Bucureşti. Cătălin Hîldan […]
Acum 10 minute
15:40
Kylian Mbappe se va prezenta la reunirea lotului selecţionatei de fotbal a Franţei, luni în cantonamentul de la Clairefontaine, în ciuda accidentării la glezna dreaptă pe care a suferit-o sâmbătă în cursul meciului Real Madrid – Villarreal (3-1) din campionatul Spaniei, informează L'Equipe. Mbappe a marcat cel de-al treilea gol al madrilenilor, în minutul 81, […]
Acum 30 minute
15:30
George Puşcaş (29 de ani) a rămas liber de contract, după ce s-a despărţit în această vară de Bodrumspor. Atacantul cotat la 1.1 milioane de euro a ratat transferurile la Legia Varşovia şi Guimaraes, dar are acum o nouă şansă. Aflat într-un moment critic al carierei, vârful care a jucat până acum doar în Europa […]
15:20
Florentin Petre, mesaj special la 25 de ani de la decesul prietenului său Cătălin Hîldan: “Era un om extraordinar” # Antena Sport
Ca în fiecare an, cei din stafful lui Dinamo şi fanii "câinilor roşii" au ajuns la cimitirul din Brăneşti, pentru a-l omagia pe Cătălin Hîldan, unicul căpitan care a decedat în blestemata zi de 5 octombrie 2000. Totul s-a petrecut fulgerător, în repriza secundă a meciului amical dintre Navol Olteniţa şi Dinamo Bucureşti. Cătălin Hîldan […]
Acum 2 ore
14:40
Wang Chuqin şi Wang Manyu au câştigat China Smash 2025, turneul transmis exclusiv în AntenaPLAY, la care au participat şi trei români, Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Eduard Ionescu. Finala feminină a fost câştigată de numărul 2 mondial. Wang Manyu a dispus cu 4-2 de cea mai bună jucătoare a lumii, Sun Yingsha. Pentru Manyu, […]
14:30
“Am învăţat să merg din nou”. Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren: “Am luat-o de la zero” # Antena Sport
Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren, după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie, într-un meci cu Elfsborg din Europa League. Fundaşul naţionalei s-a accidentat la ligamentul încrucişat anterior şi a avut nevoie de operaţie. De atunci, Drăguşin nu a mai bifat niciun meci, mărturisind că în curând va reveni pe […]
14:10
Porto – Benfica LIVE VIDEO (23:15). Jose Mourinho revine pe Dragao pentru un derby “de foc” # Antena Sport
Porto – Benfica, derby-ul rundei a opta din Liga Portugal, va fi în format live video, în AntenaPLAY, de la ora 23:15. Jose Mourinho va fi adversarul echipei la care a scris istorie. Porto e lider în Liga Portugal, după şapte etape disputate, având maximum de puncte. Benfica ocupă locul trei, cu 17 puncte, pe […]
14:00
Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko, locul 24 mondial, în primul tur la turneul WTA1000 de la Wuhan. În cazul în care trece de Ostapenko, Sorana va evolua învingătoarea meciului dintre americanca Emma Navvaro, favorită 14, şi chinezoaica Shuai Zhang, beneficiara unui wild card. Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian […]
13:50
Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la reunirea naţionalei. Schimbare de look pentru “Prinţ” # Antena Sport
Ianis Hagi şi-a făcut apariţia la reunirea naţionalei cu un look schimbat. Internaţionalul român a revenit în lotul "tricolorilor", după ce la precedenta acţiune a României a absentat, fiind fără echipă la momentul respectiv. Ianis Hagi s-a prezentat la Mogoşoaia la o zi după ce a marcat primul gol pentru Alanyaspor. Internaţionalul român a punctat […]
13:50
Gigi Becali a dorit să îl transfere în această vară pe Ianis Hagi la FCSB. Asta în contextul în care jucătorul cotat la 1.5 milioane de euro şi-a găsit târziu echipă, semnând cu Alanyaspor pe 4 septembrie, pe ultima sută de metri a perioadei de mercato din Turcia. Totuşi, Ianis nu a luat niciodată în […]
Acum 4 ore
13:20
Unde s-a ajuns! Marian Iancu l-a făcut “Dobitocule” pe Mircea Lucescu, în direct. Moderatorul a intervenit: “E mizerabil” # Antena Sport
Marian Iancu a avut o nouă ieşire în direct şi l-a criticat în continuare pe Mircea Lucescu, cel căruia a ţinut să-i răspundă în cadrul emisiunii moderată de Viorel Grigoroiu, Digi Sport Matinal. Numai că de această dată, nivelul propus în discuţie de Iancu a fost extrem de scăzut. Fostul patron al Timişoarei, pe care […]
13:20
Mirel Rădoi, cinci schimbări în echipa de start pentru derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Pe cine va miza antrenorul # Antena Sport
Mirel Rădoi va face cinci schimbări în echipa de start a Universităţii Craiova pentru derby-ul cu FCSB. Partida "de foc" de pe Arena Naţională se va juca azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Mirel Rădoi a decis să schimbe primul 11 după eşecul suferit de olteni în […]
13:10
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor # Antena Sport
Ioan Ovidiu Sabău e OUT de la U Cluj, după eşecul cu Csikszereda, scor 1-2, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul a anunţat după meci faptul că îşi doreşte să rezilieze contractul cu clujenii, pe care îi antrenează din 2023. Şefii de la U Cluj au decis şi ei să se despartă de […]
13:00
Etapa finală a Campionatului Național de Viteză în Coastă, Trofeul Poiana Brașov, a debutat sâmbătă, pe ploaie și asfalt umed, astfel că monoposturile nu au avut nicio șansă la primele poziții, fotoliul de lider la „open" după antrenamentele oficiale fiind ocupat, în premieră, de timișoreanul Radu Benea. Duminică, de la ora 13:20, când încep manșele […]
12:10
Marius Şumudică a numit marea schimbare produsă la Rapid, după ce echipa a ajuns pe primul loc: “Faţă de anul trecut…” # Antena Sport
Marius Şumudică a numit marea schimbare produsă la Rapid, după ce echipa a ajuns pe primul loc. Antrenorul a transmis că faţă de sezonul trecut, jucătorii sunt mult mai pragmatici şi mai maturi. "Şumi" şi-a felicitat fosta echipa pentru succesul obţinut cu Farul, scor 3-1, în etapa a 12-a din Liga 1. În cazul în […]
12:00
Reacţia scoţienilor după ce Ianis Hagi a marcat un eurogol în Turcia: “Cine e tăticu`?” # Antena Sport
Ianis Hagi a marcat un eurogol şi a oferit şi un assist, la cel mai bun meci al său de la venirea în Turcia, Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2. Acestea au fost primele reuşite pentru mijlocaşul cotat la 1.5 milioane de euro în cele 4 meciuri adunate. Ianis a avut nevoie de doar 14 minute, pentru […]
11:50
Surpriza pregătită de Gigi Becali pentru primul 11 al FCSB-ului în derby-ul cu Craiova. Ce se întâmplă cu Adrian Şut # Antena Sport
Gigi Becali pregăteşte o titularizare surpriză la FCSB, în derby-ul cu Universitatea Craiova. Partida "de foc" de pe Arena Naţională se va disputa azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Gigi Becali a refuzat să dezvăluie echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu […]
Acum 6 ore
11:10
Cristi Chivu şi-a supărat starul de la Inter. Reacţie nervoasă în momentul schimbării: “A dat cu pumnul” # Antena Sport
Cristi Chivu şi-a supărat starul de la Inter, în victoria cu 4-1 cu Cremonese. Denzel Dumfries a fost nemulţumit în momentul în care a fost schimbat de antrenorul român. Jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport au remarcat reacţia avută de fundaşul olandez, în momentul în care a părăsit terenul. În minutul 54, în locul fundaşului […]
11:10
Dinamo comemorează, duminică, 25 de ani de la moartea fostul căpitan Cătălin Hîldan, care a decedat la 5 octombrie 2000 în timpul unui meci de pregătire, la Olteniţa. Totul s-a petrecut fulgerător, în repriza secundă a meciului amical dintre Navol Olteniţa şi Dinamo Bucureşti. Cătălin Hîldan s-a prăbuşit la centrul terenului. 25 de ani de […]
10:40
Cristi Săpunaru revine lângă Porto, echipă alături de care a cucerit opt trofee. Fostul fundaş, care s-a retras la finalul sezonului trecut, va fi prezent la derby-ul cu Benfica. Partida "de foc" dintre Porto şi Benfica se va disputa azi, de la ora 23:15, şi va fi live în AntenaPLAY. Cristi Săpunaru revine lângă Porto, […]
10:30
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” # Antena Sport
Ion Ţiriac (86 de ani) a dezvăluit în trecut cât plăteşte pentru loja pe care o deţine la Roland Garros , pe "Philippe Chatrier". Pentru a putea vedea cele mai tari meciuri de la Openul francez, acesta scoate din conturi 120.000 de euro anual. Chiar dacă nu ajunge mereu la Paris în perioada Roland Garros, […]
09:50
Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu # Antena Sport
Rapid vrea să transfere un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Giuleştenii au învins-o cu 3-1 pe Farul, în etapa a 12-a a campionatului, şi au depăşit-o provizoriu pe Universitatea Craiova. Victor Angelescu a dezvăluit că în iarnă, Costel Gâlcă va primi întăriri. Giuleştenii vor să […]
09:50
Marele derby al etapei a 12-a, dintre FCSB şi Universitatea Craiova, se va desfăşura duminică, de la 20:30. Înainte de duelul de pe Arena Naţională, FCSB e pe locul 11, cu 10 puncte, la 14 lungimi de Craiova, care a coborât pe 2, după victoria Rapidului cu Farul (3-1). Ambele echipe vin după eşecuri înregistrate […]
Acum 8 ore
09:40
Cu ce problemă se confruntă Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Anunţul antrenorului de la Universitatea Craiova # Antena Sport
Mirel Rădoi a dezvăluit care este singura problemă cu care se confruntă la Universitatea Craiova, înaintea derby-ului cu FCSB, din etapa a 12-a din Liga 1. Partida de pe Arena Naţională se va disputa azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Mirel Rădoi a transmis că jucătorii săi […]
09:10
Fostul quarterback din NFL (liga profesionistă de fotbal american), Mark Sanchez, se află în stare stabilă la spital după ce a fost înjunghiat în Indianapolis şi a fost arestat pentru rolul său în incident. Americanul în vârstă de 38 de ani, care a fost al cincilea ales în draftul NFL din 2009 pentru New York […]
09:10
Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Villarreal 3-1 # Antena Sport
Xabi Alonso a dezvăluit un detaliu care spune totul despre relaţia dintre Vinicius şi Kylian Mbappe, după ce Real Madrid a învins-o cu 3-1 pe Villarreal, în etapa a opta din La Liga. Cele două staruri au marcat în victoria clară obţinută de "galactici", care au urcat provizoriu pe primul loc. Vinicius a reuşit o […]
09:00
Dennis Man, prima reacţie după ce a dat recital la PSV: “Sunt un băiat liniştit. Ştiu ce pot oferi echipei” # Antena Sport
Dennis Man a oferit prima reacţie după ce a marcat un gol şi a oferit şi o pasă decisivă pentru PSV, în victoria de pe terenul lui Zwolle, din etapa a 8-a din Eredivisie. Internaţionalul român şi-a trecut în cont prima reuşită la campioana Olandei. După meci, Dennis Man a transmis că s-a acomodat la […]
08:50
Victor Angelescu a dat cărţile pe faţă legat de eventualul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid # Antena Sport
Discuţiile despre o eventuală trecere a lui Nicolae Stanciu de la Genoa la Rapid au reapărut după evoluţiile neconvingătoare pe care mijlocaşul de 32 de ani le-a avut în Serie A pentru grifoni. Internaţionalul român a marcat un gol în cele cinci meciuri adunate pentru Genoa, în toate competiţiile. Mai mult, el s-a şi accidentat […]
08:40
Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la FCSB – Craiova, după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1 # Antena Sport
Victor Angelescu a spus ce rezultat îşi doreşte la derby-ul dintre FCSB şi
08:30
Cristi Chivu i-a lăsat cu gura deschisă pe jurnaliştii italieni, după ce a dus-o pe Inter la 5 victorii consecutive # Antena Sport
Cristi Chivu a fost savuros la conferinţa de presă susţinută după Inter – Cremonese 4-1, a cincea victorie consecutivă în toate competiţiile, una care i-a propulsat provizoriu pe nerazzurri la egalitate cu echipele de pe podiumul din Serie A. Ultima întrebare la care a răspuns antrenorul de 44 de ani la conferinţa de presă a […] The post Cristi Chivu i-a lăsat cu gura deschisă pe jurnaliştii italieni, după ce a dus-o pe Inter la 5 victorii consecutive appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
The post Jurnal Antena Sport | Grămadă mare la masă appeared first on Antena Sport.
00:00
Cursa Marelui Premiu de la Singapore LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Russell pleacă din pole # Antena Sport
Cursa Marelui Premiu de la Singapore este duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Pentru a şaptea oară în cariera sa, pilotul Mercedes va pleca din pole-position. De pe locul al doilea va pleca Max Verstappen, în timp ce Oscar Piastri, liderul clasamentului piloţilor, va pleca de pe poziţia […] The post Cursa Marelui Premiu de la Singapore LIVE VIDEO (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Russell pleacă din pole appeared first on Antena Sport.
4 octombrie 2025
23:30
Cristi Manea, despre convocarea la naţionala României: “M-am bucurat ca un copil”. Ce a spus despre FCSB – Universitaea Craiova # Antena Sport
Cristi Manea a vorbit după victoria obţinută de Rapid în etapa cu numărul 12 despre revenirea la echipa naţională. Giuleştenii s-au impus cu 3-1 în faţa celor de la Farul Constanţa şi au urcat pe primul loc în Liga 1. Prestaţiile lui Manea din ultima perioadă l-au convins pe Mircea Lucescu să îl cheme pe […] The post Cristi Manea, despre convocarea la naţionala României: “M-am bucurat ca un copil”. Ce a spus despre FCSB – Universitaea Craiova appeared first on Antena Sport.
23:30
Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1: „Am intrat relaxați, ne-a fost frică” # Antena Sport
Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a învins-o cu 3-1 pe Farul și a urcat pe primul loc în Liga 1. Antrenorul nu a fost mulțumit de prestația elevilor săi din a doua repriză, atunci când la scorul de 2-0, constănțenii au forțat egalarea. Costel Gâlcă a transmis că jucătorii au intrat relaxați […] The post Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1: „Am intrat relaxați, ne-a fost frică” appeared first on Antena Sport.
23:10
Arsenal, noul lider din Premier League! Liverpool, înfrângere dramatică pe terenul lui Chelsea # Antena Sport
Echipa Arsenal Londra a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia West Ham United, într-un meci din etapa a şaptea a campionatului de fotbal al Angliei, disputat duminică. “Tunarii” au deschis scorul pe Emirates Stadium prin Declan Rice, fostul căpitan al lui West Ham (38), iar apoi şi-au majorat avantajul în repriza secundă, […] The post Arsenal, noul lider din Premier League! Liverpool, înfrângere dramatică pe terenul lui Chelsea appeared first on Antena Sport.
23:10
Alexandru Dobre, semnal de alarmă după ce a marcat o „dublă” și a dus-o pe Rapid pe primul loc: „Dacă vrem să ne menținem…” # Antena Sport
Alexandru Dobre a oferit prima reacție după ce Rapid a învins-o cu 3-1 pe Farul și a urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a marcat o „dublă” în meciul din etapa a 12-a și este noul golgheter al campionatului, cu șapte reușite. Alexandru Dobre a tras însă un semnal de alarmă […] The post Alexandru Dobre, semnal de alarmă după ce a marcat o „dublă” și a dus-o pe Rapid pe primul loc: „Dacă vrem să ne menținem…” appeared first on Antena Sport.
22:30
Cristi Chivu, după Inter – Cremonese 4-1: “O să mă bucur de această victorie! Nu am avut timp până acum” # Antena Sport
Cristi Chivu şi-a felicitat jucătorii după ce Inter a învins-o pe Cremonese cu 4-1, în etapa a şasea din Serie A. Finalista UEFA Champions League a sezonului trecut a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competiţiile. Chivu a fost încântat de prestaţia jucătorilor săi şi este bucuros că are multe soluţii în atac, atât […] The post Cristi Chivu, după Inter – Cremonese 4-1: “O să mă bucur de această victorie! Nu am avut timp până acum” appeared first on Antena Sport.
22:20
Gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla” în Rapid – Farul # Antena Sport
A fost surprins gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla” în duelul dintre Rapid și Farul, din etapa 12-a din Liga 1. Soția acționarului majoritar al giuleștenilor a fost în culmea fericirii după ce echipa lui Costel Gâlcă s-a desprins pe tabela de marcaj. Alexandru Dobre […] The post Gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla” în Rapid – Farul appeared first on Antena Sport.
22:00
Dennis Man a „spart gheața” și a marcat primul gol la PSV. A profitat de o gafă uriașă și a înscris # Antena Sport
Dennis Man a „spart gheața” și a marcat primul lui gol la PSV. Internaționalul român a înscris în duelul cu Zwolle, din etapa a 8-a din Eredivisie. Dennis Man își continuă formă bună de la PSV, după ce în runda precedentă de campionat, cu Excelsior, a oferit o pasă de gol. Dennis Man, primul gol la PSV […] The post Dennis Man a „spart gheața” și a marcat primul gol la PSV. A profitat de o gafă uriașă și a înscris appeared first on Antena Sport.
21:50
Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” # Antena Sport
Ange-Yoan Bonny, cu un gol şi trei pase decisive a fost omul meciului dintre Inter şi Cremonese, încheiat cu 4-1 pentru echipa lui Cristi Chivu. În urma acestui rezultat, finalista UEFA Champions League din sezonul trecut a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competiţiile. După o oră de joc, Ange-Yoan Bonny a părăsit terenul […] The post Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” appeared first on Antena Sport.
21:40
Moment șocant la handbal: selecționerul României a bătut un jucător în timpul meciului. Ce sancțiune a putut primi # Antena Sport
A fost un moment șocant în timpul partidei dintre CSM Vaslui și Politehnica Timișoara (28-27), din Liga Zimbrilor. George Buricea și-a bătut propriul jucător în timpul partidei. Pe finalul primei reprize, George Buricea, antrenor la Politehnica Timișoara, nu s-a mai putut controla și l-a lovit cu pumnul pe jucătorul său, Zoran Nikolic. Moment șocant: selecționerul României a […] The post Moment șocant la handbal: selecționerul României a bătut un jucător în timpul meciului. Ce sancțiune a putut primi appeared first on Antena Sport.
21:20
Alexandru Dobre, golgheter în Liga 1 după golul marcat în Rapid – Farul. Formă de vis înaintea meciului cu Austria # Antena Sport
Alexandru Dobre e noul golgheter din Liga 1, după ce a marcat un gol în duelul dintre Rapid și Farul, din etapa a 12-a din Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a punctat în minutul 9, cu o lovitură de cap. Dobre a fost creditat cu golul deși mingea a fost deviată în poarta lui Buzbuchi de […] The post Alexandru Dobre, golgheter în Liga 1 după golul marcat în Rapid – Farul. Formă de vis înaintea meciului cu Austria appeared first on Antena Sport.
20:50
Gloria Bistriţa a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de liderul Gyor ETO, scor 33-18 (18-9), în etapa a IV-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al doilea eşec pentru Gloria. Principalele marcatoare ale partidei au fost Fodor 8 goluri, Almeida 5, pentru Gyor, respectiv Fujita 4, Kobylinska 3, Seraficeanu 3, pentru Gloria. Gloria Bistrița, […] The post Gloria Bistrița, eșec umilitor cu Gyor în Liga Campionilor. Diferență uriașă de scor appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Primii paşi pe gheaţă appeared first on Antena Sport.
20:20
Carlos Sainz și Alex Albon, descalificați după calificările din Singapore. Dezastru la Williams # Antena Sport
Alex Albon și Carlos Sainz au fost descalificați după calificările Marelui Premiu din Singapore. Cei doi piloți se clasaseră pe locurile 12, respectiv 13, însă vor lua startul de pe ultimele poziții în cursa care va fi duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Decizia descalificării celor doi […] The post Carlos Sainz și Alex Albon, descalificați după calificările din Singapore. Dezastru la Williams appeared first on Antena Sport.
20:20
Peste Kane și Mbappe! Atacantul surpriză cu 20 de goluri marcate în acest sezon: a reușit un hat-trick în Europa # Antena Sport
Născut la Koprivnica, în Croația, atacantul de 26 de ani a reușit un hat-trick joi, în UEFA Conference League. Franko Kovacevic a marcat toate cele trei goluri ale echipei sale, NK Celje, în victoria cu AEK Atena (3-1). Kovacevic a ajuns în această vară la Celje, după ce și-a încheiat contractul cu formația Wehen Wiesbaden, […] The post Peste Kane și Mbappe! Atacantul surpriză cu 20 de goluri marcate în acest sezon: a reușit un hat-trick în Europa appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Elias Charalambous i-a pus gând rău lui Mirel Rădoi appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnalul Antena Sport | Viteza e tot ce contează appeared first on Antena Sport.
19:50
FC Argeş – Petrolul 0-1! Piteştenii au ratat primul loc din Liga 1. “Lupii galbeni”, prima victorie după 2 luni # Antena Sport
FC Argeş a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-1, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în etapa a 12-a din Superligă. La Mioveni, Chică Roşă a fost bine lansat de Jyry, în minutul 32, dar şutul său a fost deviat în corner. Răspunsul giuleştenilor a venit prin şutul lui Caio Martins, din minutul 34, care a […] The post FC Argeş – Petrolul 0-1! Piteştenii au ratat primul loc din Liga 1. “Lupii galbeni”, prima victorie după 2 luni appeared first on Antena Sport.
19:40
„Sunt sigur de asta”. Detaliul subliniat de Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Cum vrea să-i învingă pe campioni # Antena Sport
Mirel Rădoi a prefațat derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din etapa a 12-a din Liga 1. Meciul se va disputa duminică, de la ora 20:30. Mirel Rădoi a evidențiat faptul că rivalii de la FCSB au pus mai mare preț pe duelul cu oltenii decât pe cel cu Young Boys, ținând cont de faptul că […] The post „Sunt sigur de asta”. Detaliul subliniat de Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Cum vrea să-i învingă pe campioni appeared first on Antena Sport.
19:30
Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho, anunț despre posibila amânare a meciului # Antena Sport
Benfica a fost afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho a oferit declarații despre situația de la echipa lui și despre posibilitatea ca partida să fie amânată. Derby-ul Porto – Benfica, din etapa a opta din Liga Portugal, se va vedea live în AntenaPLAY duminică, de la ora 23:15. Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto […] The post Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho, anunț despre posibila amânare a meciului appeared first on Antena Sport.
