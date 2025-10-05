Producția de petrol a României a scăzut cu 7,6%, în primele șapte luni din 2025

Veridica.ro, 5 octombrie 2025 15:20

În aceeași perioadă importurile de țiței brut s-au majorat cu 21,4%.

Acum 30 minute
15:20
Acum 4 ore
13:40
Datoria guvernamentală a depășit, în iunie, 57% din PIB Veridica.ro
Valoarea datoriei publice este, în prezent, de peste 1.040 de miliarde de lei.
Acum 8 ore
08:00
Preşedintele Senatului cere desecretizarea rapoartelor SRI Veridica.ro
Mircea Abrudean nu crede că există vreo legătură între şefii civili ai serviciilor şi rapoartele pe care acestea le-au întocmit.
Acum 12 ore
05:50
Sorin Oprescu, reţinut de poliţiştii greci în apropierea aeroportului din Salonic Veridica.ro
Fostul primar al Bucureştiului are de executat o condamnare definitivă de 10 ani și 8 luni de închisoare.
Acum 24 ore
16:40
Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM Veridica.ro
Până la 30 octombrie, conducerile celor trei instituții vor prezenta Parlamentului un raport cu noile organigrame.
Ieri
12:00
CAB retrage mandatul european de arestare pe numele Alinei Bica Veridica.ro
Fosta șefă a DIICOT nu a executat nicio zi de închisoare.
11:50
Pensiile și salariile bugetarilor ar putea crește la anul, doar dacă scade deficitul Veridica.ro
Premierul Bolojan spune că astfel de creșteri trebuie să fie sustenabile, altfel se creează dezechilibre în economie.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
MAE reacţionează la declaraţiile lui Putin despre alegerile din România Veridica.ro
"România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova."
11:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Zelenski se droghează și e instabil psihic Veridica.ro
Zelenski este un lider dependent de droguri, cu probleme psihice în agravare, potrivit presei pro-Kremlin care citează un deputat ucrainean fugar.
11:10
Producția de gaze a scăzut cu 2% în primele 7 luni din 2025 Veridica.ro
În aceeaşi perioadă, importurile s-au majorat cu peste 57 de procente.
10:10
Sindicatele din învăţământ ameninţă cu noi proteste Veridica.ro
Angajaţii din educaţie acuză instaurarea unei „dictaturi guvernamentale".
09:30
Supărați de rezultatul alegerilor din Moldova, rușii denunță „dictatura lui Sandu” Veridica.ro
Oficiali de la Moscova insistă că „opoziția patriotică” a câștigat de fapt alegerile din Moldova, dar că dictatura menține PAS la putere. Nu doar Moldova este în atenție, așa că nici săptămâna asta din presa pro-Kremlin nu lipsesc amenințările cu arme nucleare.
09:20
MApN introduce conceptul de militar voluntar în termen Veridica.ro
Tinerii între 18 şi 35 de ani vor putea face un stagiu militar voluntar pentru familiarizarea cu mediul cazon.
08:10
Cancelaria prim-ministrului anunță reducerea cu peste 90% a costului lunar cu mașinile Veridica.ro
Instituţia a renunţat la autoturismele cu şofer ale RAAPPS, în favoare unor Dacia Duster, care vor fi conduse de angajaţi.
07:00
Putin acuză România de „manipulare a voinţei poporului” Veridica.ro
Declaraţiile liderului de la Kremlin vin după ce Rusia a fost acuzată că a intervenit atât în alegerile din România, cât şi în cele din Republica Moldova.
06:00
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF Veridica.ro
Una din casele fostului preşedinte va fi vândută la licitație, pentru recuperarea sumelor obținute din închirierea sa ilegală.
2 octombrie 2025
22:00
Putin amenință Europa Veridica.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi la Clubul de Discuții Valdai, în orașul rus Soci și a spus că Rusia va reacționa rapid în cazul în care Europa va provoca Moscova, pe fondul a ceea ce a numit o „militarizare a continentului alimentată de isterie".
18:30
Un editorialist turc veteran promovează „jurnalismul de închisoare” Veridica.ro
Din spatele gratiilor, jurnalistul Fatih Altayli oferă știri și comentarii politice ascuțite pe canalul său de YouTube prin intermediul scrisorilor transmise de avocații săi. 
17:50
Atac terorist la sinagoga din Manchester Veridica.ro
Poliția a anunțat că un suspect a fost ucis și au fost arestate încă două persoane în legătură cu atacul în care două persoane au murit de Yom Kippur, una dintre cele mai importante sărbători evreiești.
17:30
Macron afirmă că dronele care încalcă teritoriul european „pot fi distruse” Veridica.ro
Președintele francez a declarat joi la Copenhaga că, într-un context în care „Rusia nu își atinge obiectivul principal”, teritoriul european e pe primul loc.
15:40
„Shutdown”-ul din SUA lasă baza americană de la Deveselu fără finanţare Veridica.ro
Personalul militar al unității îşi va continua activitatea în mod normal.
13:20
FAKE NEWS: Victoria PAS în alegeri va avea același impact ca venirea naziștilor la putere Veridica.ro
După victoria PAS la alegerile parlamentare, Republica Moldova se va transforma în dictatură, la fel ca Germania nazistă după 1933, potrivit uneia dintre narațiunile false promovate de propaganda de la Kremlin.
12:50
Încălcările spațiului aerian al României de către dronele rusești, pe agenda PE Veridica.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu a inițiat dezbaterea unei rezoluții care să ofere sprijin concret țărilor afectate.
12:30
Premierul britanic cere un răspuns ferm după dezvăluirile BBC despre poliţia din Londra Veridica.ro
Un reportaj sub acoperire a scos la iveală comportamentul scandalos al poliţiştilor londonezi.
11:50
Statele Unite vor da Ucrainei informaţii despre potenţiale ţinte energetice din Rusia Veridica.ro
SUA analizează şi livrarea de rachete care le-ar putea lovi.
11:40
Ambasada Rusiei la București acuză o operațiune sub „steag fals” a Ucrainei Veridica.ro
Militari ruși și belaruși ce luptă de partea Ucrainei ar urma să deruleze operațiuni de sabotaj în Polonia.
11:20
Nicușorelu, Rîma și Robotu’ Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 41
11:10
Jandarmi români, trimiși în Tenerife pentru a ajuta autoritățile spaniole Veridica.ro
Aceștia vor acționa în patrule mixte împreună cu agenți ai Gărzii Civile Spaniole, în zonele cu mulți turiști.
10:40
Alegerile parlamentare cehe sunt un motiv de îngrijorare pentru UE şi NATO Veridica.ro
Un fost premier vizează revenirea la putere în Cehia, dar ar putea avea nevoie de extremişti pentru a putea guverna.
10:40
Guvernul nu are în plan, în acest moment, o creștere a taxelor Veridica.ro
Executivul a aprobat proiectul de rectificare bugetară.
10:30
Rata șomajului a crescut la aproape 6%, în august Veridica.ro
Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,7 procente mai mare decât la femei.
09:30
Liderii UE au convenit măsuri de protecţie în faţa provocărilor ruseşti Veridica.ro
La summitul de la Copenhaga s-a anunţat şi un ajutor suplimentar pentru Ucraina
08:20
Marina israeliană a interceptat o flotilă umanitară pentru Gaza Veridica.ro
Măsura Israelului a provocat proteste în mai multe ţări.
1 octombrie 2025
19:00
Petrolier din flota fantomă a Rusiei staționat în largul coastelor franceze Veridica.ro
Autoritățile franceze au deschis miercuri o anchetă privind un petrolier aparținând Flotei Fantomă a Rusiei, suspectat de implicarea într-un recent survol al Danemarcei cu o dronă.
18:20
Macron spune că nicio măsură nu este exclusă dacă un avion rusesc încalcă spațiul aerian european Veridica.ro
Liderii UE discută la Copenhaga despre protecția spațiului aerian în fața incursiunilor rusești.
17:40
Israelul dă un ultim avertisment locuitorilor din Gaza să părăsească orașul Veridica.ro
Ministrul apărării spune că cei rămași vor fi tratați ca teroriști
17:10
Președintele Nicușor Dan crede că Moldova poate adera la UE cu tot cu Transnistria Veridica.ro
Președintele român spune că regiunea ar putea avea un statut de autonomie asemenea Găgăuziei
16:40
Zelenski ordonă o inspecție după inundațiile din Odesa Veridica.ro
Cel puțin nouă oameni au murit în urma ploilor abundente
16:40
Rezervele valutare ale BNR au scăzut la puțin peste 65 de miliarde de euro, în septembrie Veridica.ro
Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone.
16:30
Premierul României, întrevedere cu președintele Parlamentului R. Moldova Veridica.ro
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Igor Grosu pentru rezultatul obținut de partidul acestuia în alegerile parlamentare de săptămâna trecută.
15:40
Zeci de morți într-un puternic cutremur în Filipine Veridica.ro
MAE a emis un avertisment de călătorie.
14:20
Guvernul SUA a fost închis Veridica.ro
Congresul nu a reușit să adopte legislația privind finanțarea astfel că, pentru prima oară în ultimii 6 ani executivul american este blocat.
13:30
Explozie la Munchen Veridica.ro
Oktoberfest-ul din Munchen va rămâne închis astăzi până cel puțin la ora 17:00, în urma unei amenințări cu bombă.
13:10
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,50% Veridica.ro
În acelaşi timp, IRCC a urcat la 6,06 procente.
12:40
Europenii se întâlnesc la Copenhaga Veridica.ro
Liderii europeni vor stabili linia de apărare după incursiunile dronelor pe cerul Danemarcei.
12:20
Rusia și Belarus pregătesc sabotaje în Polonia ca să dea vina pe Ucraina Veridica.ro
Institutul pentru studierea războiului scrie că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj ale forțelor speciale împotriva infrastructurii critice din Polonia și ar putea lansa incursiuni suplimentare cu drone, dând vina pe Ucraina.
12:00
Ambasada SUA la București nu-şi va mai actualiza pagina de Facebook Veridica.ro
Statele Unite au intrat în "shutdown", situaţie care implică reducerea activităţii agenţiilor guvernamentale la minimum.
11:30
Cum n-o dai! (4) - Bomba Gogol Veridica.ro
Bomba Gogol
11:30
Escalatorgate: Donald Trump, sabotat de globaliștii ONU Veridica.ro
Donald Trump denunță drept sabotaj – iar unii susținători ai săi vorbesc chiar de o tentativă de asasinat – ceea ce pare a fi un banal incident tehnic la ONU, unde președintele american a participat la Adunarea Generală. În aceeași perioadă, mai multe țări au recunoscut Palestina, ceea ce a dat naștere la controverse privind adrese din Ierusalim.
11:30
România şi Ucraina vor produce, împreună, drone defensive Veridica.ro
Acestea vor spori capacitatea de apărare a flancului estic al NATO.
