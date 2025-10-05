L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”

14:40

Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei României, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu echipa de pe primul loc. FCSB - U Craiova se va juca mâine, de la 20:30, în etapa #12 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.