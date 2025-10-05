Teroriștii Hamas transmit, în ziua ultimatului dat de Trump, că vor ”foarte mult” să ajungă la un acord de pace și să înceapă ”imediat” schimbul de prizonieri

G4Media, 5 octombrie 2025 15:30

Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că teroriștii palestinieni vor să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a proceda...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 30 minute
15:30
Teroriștii Hamas transmit, în ziua ultimatului dat de Trump, că vor ”foarte mult” să ajungă la un acord de pace și să înceapă ”imediat” schimbul de prizonieri G4Media
Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că teroriștii palestinieni vor să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a proceda...   © G4Media.ro.
15:20
Opt persoane au fost arestate şi 20 de poliţişti răniţi în Barcelona, în ciocnirile dintre polițiști și protestatarii pro-palestinieni G4Media
Opt persoane au fost arestate şi 20 de poliţişti au fost răniţi în ciocniri între protestatari pro-palestinieni şi poliţie la Barcelona, a anunţat poliţia duminică,...   © G4Media.ro.
15:20
Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Bucureşti şi le-au bătut pe angajatele care încercau să recupereze bunurile G4Media
Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Sectorul 2 al Capitalei, iar apoi le-au tras...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:40
ANAF blochează plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote de mașini / Operațiunea este lansată la nivel național G4Media
Agenția Națională Antifraudă (ANAF) a decis suspendarea la nivel național a plăților Uber și Bolt către 100 de firme cu flote și șoferii acestora. Conform Profit.ro,...   © G4Media.ro.
14:40
O furtună puternică a provocat pene de curent, căderi de copaci şi anularea de zboruri în mai multe ţări europene G4Media
O puternică furtună s-a abătut sâmbătă asupra mai multor regiuni din Europa, provocând căderi de copaci şi anularea de zboruri, dar până acum nu au...   © G4Media.ro.
14:40
Premieră în Europa: Palestina și Țara Bascilor, meci de fotbal amical la Bilbao pe 15 noiembrie / Încasările vor fi donate unor organizații care oferă ajutor în Fâșia Gaza G4Media
Președinții federațiilor palestiniană și bască s-au întâlnit sâmbătă la Guernica (Spania) pentru a prezenta meciul amical dintre cele două selecționate, programat pe 15 noiembrie la...   © G4Media.ro.
14:30
O planetă rătăcitoare observată de astronomi are o rată de creștere record de 6,6 miliarde de tone pe secundă G4Media
Astronomii au observat o planetă care, în anumite privințe, se comportă mai degrabă ca o stea — inclusiv o creștere masivă fără precedent la o...   © G4Media.ro.
14:30
Sute de oameni aşteaptă deja la catedrala din Iaşi pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva, sărbătorită în 14 octombrie / Preoții au adus noi moaște, ale Sfântului Grigorie Palama G4Media
Câteva sute de persoane aşteaptă la rând, duminică, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Oamenii spun că au...   © G4Media.ro.
14:20
Pictura „superstar a suprarealismului”, al lui René Magritte, va fi scoasă la vânzare în Paris/ Se așteaptă să se vândă cu peste 7 milioane de euro G4Media
O pictură a artistului suprarealist René Magritte, care a făcut parte dintr-o colecție privată timp de peste 90 de ani, va fi scoasă la vânzare...   © G4Media.ro.
14:00
Cu 15.000 de angajați concediați și fonduri incerte, NASA se concentrează pe o singură misiune — întoarcerea pe Lună G4Media
Aproximativ 15.000 de angajați ai NASA au fost trimiși acasă săptămâna aceasta, odată cu începerea închiderii guvernului, oprind activitatea în mare parte a agenției, care...   © G4Media.ro.
14:00
Festivalul documentarelor despre arhitectură, UrbanEye, dedică ediția din acest an comemorării a zece ani de la „Colectiv” G4Media
UrbanEye, festivalul dedicat documentarelor despre arhitectură, orașe, comunități și locuire, revine cu cea de-a 12-a ediție între 30 octombrie – 9 noiembrie la București, potrivit site-ului...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:50
O planetă vagabondă observată de astronomi are o rată de creștere record de 6,6 miliarde de tone pe secundă G4Media
Astronomii au observat o planetă care, în anumite privințe, se comportă mai degrabă ca o stea — inclusiv o creștere masivă fără precedent la o...   © G4Media.ro.
13:40
Europarlamentarul Victor Negrescu anunță că a inițiat o solicitare pentru deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu Republica Moldova / Scrisoarea, asumată de 55 de eurodeputați din 19 țări, a fost adresată șefului Consiliului European G4Media
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa,...   © G4Media.ro.
13:40
Papa Leon salută „progresele semnificative” către pace în Gaza G4Media
Papa Leon al XIV-lea a salutat duminică „progresele semnificative” către pace în Gaza, reînnoindu-şi apelurile la încetarea focului în enclava palestiniană devastată de război şi...   © G4Media.ro.
13:30
Prima reacție a lui Andrej Babis, miliardarul populist judecat pentru corupție, după ce a câștigat alegerile parlamentare din Cehia: ”Ucraina nu este pregătită pentru UE, dar vom continua să o ajutăm” / Anunță o posibilă colaborare cu extrema dreaptă G4Media
Miliardarul Andrej Babis, al cărui partid a ieşit în frunte sâmbătă în alegerile legislative din Republica Cehă, a ţinut să-i asigure pe alegători de sentimentele...   © G4Media.ro.
13:30
Sorana Cîrstea, duel cu Jelena Ostapenko în primul tur la Wuhan. Cu cine va juca Jaqueline Cristian G4Media
Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko, locul 24 mondial, în primul tur la turneul WTA 1000 de la Wuhan,...   © G4Media.ro.
13:10
Rusia reia programul MiG-41 / Interceptorul de generație nouă va avea rolul de a contracara F-35-ul american și rachetele hipersonice G4Media
Fostul comandant al Forțelor Aeriene Ruse, Vladimir Popov, a declarat că MiG-41, dezvoltat în cadrul programului PAK DP, va înlocui treptat MiG-31 Foxhound, care rămâne...   © G4Media.ro.
13:10
Premierul Georgiei amenință cu represalii împotriva opoziţiei politice, după protestele de sâmbătă / Zeci de mii de georgieni au ieșit în stradă după alegerile parlamentare și au încercat să intre în palatul prezidențial G4Media
Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidzé a promis duminică represalii împotriva opoziţiei după manifestaţiile electorale din ziua precedentă, marcate în special de o încercare a protestatarilor de...   © G4Media.ro.
13:10
Ziua Gastronomiei și a Vinului Românesc, sărbătorită duminică, 5 octombrie / „Îmi este frică de faptul că partidele extremiste, ultranaționaliste, o să confiște sărbătoarea și or să o politizeze” G4Media
Prima duminică din octombrie marchează anual Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc, o sărbătoare dedicată identității culinare și patrimoniului viticol al țării. Instituită...   © G4Media.ro.
13:10
Meghan, ducesa de Sussex și-a făcut o apariție surpriză la Săptămâna Modei de la Paris G4Media
Ducesa de Sussex a apărut sâmbătă la Săptămâna Modei de la Paris pentru a susține o prietenă creatoare de modă. Meghan a participat la show-ul...   © G4Media.ro.
13:10
Până în 2070, mai mult de jumătate din suprafața Pământului va fi scena unor conflicte dese și violente între oameni și animale. Raport alarmant G4Media
Dacă în trecut animalele sălbatice erau asociate cu zonele izolate, în 2025 nu mai este surprinzător să vezi coioți, vulpi sau chiar mistreți apropiindu-se de...   © G4Media.ro.
12:50
Cinci descoperiri și progrese care ar merita premiul Nobel/ Între acestea, dezvoltatorii tratamentului Ozempic și pionierii calculelor quantice G4Media
Este perioada din an în care oamenii de știință de renume nu vor să lase niciun apel să intre pe căsuța vocală. Premiile pentru chimie,...   © G4Media.ro.
12:50
Charles Leclerc, nemulțumit de mașina sa în calificări la Singapore: „Este încă foarte instabilă și imprevizibilă” G4Media
Charles Leclerc, vizibil frustrat de rezultatul din calificările Marelui Premiu din Singapore, a mărturisit că s-a chinuit să găsească ritmul cu o mașină „imprevizibilă”. Pilotul...   © G4Media.ro.
12:50
Premierul Georgiei amenință cu represalii împotriva opoziţiei politice, după protestele de sâmbătă, când manifestanții au încercat să intre în palatul prezidențial / Zeci de mii de georgieni au ieșit în stradă după alegerile parlamentare G4Media
Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidzé a promis duminică represalii împotriva opoziţiei după manifestaţiile electorale din ziua precedentă, marcate în special de o încercare a protestatarilor de...   © G4Media.ro.
12:40
Donald Trump l-a nominalizat pe noul ambasador al Statelor Unite la Budapesta G4Media
Donald Trump îl nominalizează pe omul de afaceri Benjamin Landa ca ambasador al Statelor Unite la Budapesta, transmite hvg.hu într-un articol al portalului de știri...   © G4Media.ro.
12:30
Nou record pentru bitcoin, care trece de 125.000 de dolari G4Media
Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depăşind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii,...   © G4Media.ro.
12:10
Atena îmbrățișează apicultura urbană, stupii de pe acoperișuri aducând producția de miere în oraș G4Media
Nikos Chatzilias își petrece zilele îngrijind colonii de albine bâzâitoare, cu o priveliște unică asupra acoperișurilor capitalei Greciei. El se numără printre zecile de atenieni...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:50
Te simți mereu nelalocul tău? Cum să învingi „sindromul impostorului” G4Media
Îți este greu să accepți un compliment? Te simți jenat de propriile realizări? De la sărbătorirea victoriilor până la acceptarea eșecurilor, aceste sfaturi utile te...   © G4Media.ro.
11:40
Semnalele Wi-Fi pot crea acum imagini precise ale unei camere cu ajutorul unei inteligențe artificiale pre-antrenate G4Media
Cu ajutorul Stable Diffusion 3, cercetătorii de la Universitatea din Tokyo au descoperit o modalitate de a utiliza inteligența artificială și informațiile semnalului Wi-Fi pentru...   © G4Media.ro.
11:30
UPDATE Polonia în alertă: A mobilizat avioane de luptă după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Liovului, la graniță cu țara NATO / Mai multe regiuni din Ucraina, bombardate masiv / Principalele instalații de gaz, avariate / Cel puțin 5 morți și 14 răniți G4Media
Polonia este în alertă duminică dimineață și a mobilizat avioane de luptă peste, după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Liovului, zonă aflată la...   © G4Media.ro.
11:30
Realități alternative create în colaborare de artiști și cercetători, pe tema schimbărilor climatice/ O expoziție va prezenta rezultatele colaborării, în octombrie G4Media
Proiectul art-science Otherwise Residency, dezvoltat de Asociația Culturală Marginal, propune o abordare radicală, explorând cum putem depăși rolul artei ca simplu traducător de concepte științifice, pentru...   © G4Media.ro.
11:20
Fermin Aldeguer a câștigat Marele Premiu al Indoneziei, prima sa victorie din carieră în MotoGP / Marc Marquez a suferit o accidentare la umărul drept G4Media
Pilotul spaniol Fermin Aldeguer (Gresini) a obținut primul succes din carieră în MotoGP la Marele Premiu al Indoneziei, cu timpul de 41:07.651. Marc Marquez, lovit...   © G4Media.ro.
11:10
Un judecător federal a respins pentru a doua oară procesul privind coperta albumului Nirvana, din 1991, pe care apare un bebeluș dezbrăcat G4Media
Un judecător federal a respins din nou procesul intentat de un bărbat care acuza trupa de rock grunge Nirvana de distribuire de pornografie infantilă prin...   © G4Media.ro.
11:10
Scădere record în sondaje pentru coaliţia de guvernare din Germania, formată din conservatori şi social-democraţi G4Media
Coaliţia de guvernare din Germania, formată din conservatori şi social-democraţi, a atins un minim record într-un sondaj de opinie realizat de institutul Insa, publicat duminică...   © G4Media.ro.
11:00
VIDEO Dennis Man, primul gol în tricoul PSV-ului la victoria din deplasare cu Zwolle, scor 4-0 / Atacantul român, lăudat de presa olandeză G4Media
Dennis Man a jucat 80 de minute în victoria celor de la PSV Eindhoven cu Zwolle din Eredivise, scor 4-0, sâmbătă, reușind să marcheze primul...   © G4Media.ro.
11:00
METEO Vreme rece, vânt şi ploi până joi dimineaţă / Cum va fi vremea în Bucureşti săptămâna viitoare G4Media
Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar...   © G4Media.ro.
10:50
Gisèle Pelicot va participa la procesul de apel, după ce un bărbat condamnat pentru violul ei a contestat verdictul / Femeia a supravieţuit aproape un deceniu violurilor comise de zeci de bărbaţi după ce era drogată de fostul soţ G4Media
Gisèle Pelicot, care a supravieţuit aproape un deceniu de violuri comise de zeci de bărbaţi după ce a fost drogată de fostul ei soţ, va...   © G4Media.ro.
10:40
Țările în care protestele generației Z au avut efecte de amploare, de la violențe la demiterea guvernelor G4Media
Protestele de amploare conduse de tineri au zguduit recent țări din diferite părți ale lumii, ducând adesea la violențe, distrugeri și chiar la demiterea guvernelor,...   © G4Media.ro.
10:40
„Un paroxism al produselor de unică folosință”: aversiunea Franței față de magazinele „fast fashion” ale Shein G4Media
Cu câteva ore înainte ca Shein să deschidă un magazin pop-up în Dijon în această vară, pe peretele exterior au fost găsite graffiti cu cuvintele...   © G4Media.ro.
10:20
Scenariile prin care McLaren își poate asigura matematic titlul mondial la constructori în Singapore G4Media
Cursa de pe circuitul stradal Marina Bay din cadrul Marelui Premiu din Singapore reprezintă o nouă șansă pentru McLaren să își adjudece titlul mondial la...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:50
Casele președinților: Nicușor Dan, în chirie / Iohannis, un milion de euro datorie la Stat după ce și-a însușit ilegal un imobil / Băsescu, declarat colaborator al Securității, și-a recuperat privilegiile în instanță / Iliescu, ”sărac și cinstit”, a cumpărat o casă de la RAPPS cu 7100 de dolari G4Media
Nicolae Ceaușescu, dictatorul care a condus România timp de 24 de ani, avea în fiecare județ cel puțin o vilă de protocol, cabane de vânătoare...   © G4Media.ro.
09:50
Un tânăr de 21 de ani a fost ucis și două minore rănite într-un accident produs de un şofer băut, în Neamț / ”Legea Anastasia” prevede închisoare cu executare pentru șoferii beți sau drogați care fac victime la volan G4Media
Un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit şi două minore, ambele în vârstă de 15 ani, au fost rănite într-un accident rutier...   © G4Media.ro.
09:50
A fost reluată traversarea Dunării cu bacul, la Bechet, anunță Poliția de Frontieră G4Media
Traversarea Dunării cu bacul, la Bechet, a fost reluată duminică, după ce fusese suspendată la începutul lunii octombrie din cauza nivelului scăzut al apelor fluviului,...   © G4Media.ro.
09:40
VIDEO | El Bulli – restaurantul din spatele buldogului francez și povestea geniului gastronomic al lui Ferran Adrià, care a introdus conceptul de bucătărie moleculară G4Media
El Bulli este unul dintre restaurantele care au schimbat definitiv istoria gastronomiei mondiale. Situat în Cala Montjoi, pe Costa Brava, în apropiere de Girona (Spania),...   © G4Media.ro.
09:40
Casele președinților: Nicușor Dan, în chirie / Iohannis, un milion de euro datorie la Stat după ce și-a însușit ilegal un imobil / Băsescu declarat colaborator al Securității și-a recuperat privilegiile în instanță / Iliescu, ”sărac și cinstit”, a cumpărat o casă de la RAPPS G4Media
Nicolae Ceaușescu, dictatorul care a condus România timp de 24 de ani, avea în fiecare județ cel puțin o vilă de protocol, cabane de vânătoare...   © G4Media.ro.
09:20
Istoricul Armand Goşu, specializat în Rusia: SRI nu are capacitatea să elimine influenţa rusească în România / Nu știm exact ce s-a întâmplat în Moldova, nu ştim dacă în această campanie electorală ruşii nu au sădit teme care creează crize în societate / Putin n-are cum să câștige războiul din Ucraina G4Media
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicuşor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa...   © G4Media.ro.
09:20
Spectacolul ”Familia Tot”, după o piesă de teatru scrisă de dramaturgul maghiar Orkeny Istvan, în regia lui Vlad Cristache, va fi prezentat în premieră la Teatrul Jean Bart din Tulcea G4Media
Spectacolul „Familia Tot”, după o piesă de teatru scrisă de dramaturgul maghiar Orkeny Istvan, în regia lui Vlad Cristache, va fi prezentat în premieră la...   © G4Media.ro.
09:10
VIDEO | Paradisul unde mașinile sunt interzise de peste un secol și caii sunt „regii” străzilor. Povestea insulei Mackinac, unde interdicția mașinilor impusă în 1898 s-a transformat într-o atracție turistică mondială G4Media
Mackinac Island, o mică insulă de 3,8 km pătrați din Lacul Huron, Michigan, este renumită pentru faptul că a interzis vehiculele motorizate. Aproximativ 600 de...   © G4Media.ro.
09:10
Cel puţin 22 de oameni au murit în Nepal în urma ploilor abundente G4Media
Cel puţin 22 de oameni şi-au pierdut viaţa în ultimele 36 de ore în Nepal în urma ploilor abundente care au provocat alunecări de teren...   © G4Media.ro.
09:00
Un sirop de tuse a fost interzis în India după moartea mai multor copii / Era contaminat cu o substanță toxică G4Media
Trei state din India au interzis un sirop de tuse după decesele, în ultimele două luni, a cel puţin nouă copii cărora li s-a prescris...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.