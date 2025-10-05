Viktor Orban: Existența Ucrainei e în interesul Ungariei, dar nu ar trebui să intre în UE
ObservatorNews, 5 octombrie 2025 15:30
Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține că menținerea Ucrainei ca stat între Budapesta și Rusia este o chestiune de interes strategic pentru țara sa. Cu toate acestea, liderul maghiar continuă să blocheze sprijinul Uniunii Europene pentru Kiev și se opune aderării Ucrainei la blocul comunitar.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
15:50
Copilul de 3 ani ucis de câini, victima ignoraţei. Primarul dă vina pe localnici: "Mulţi sunt câinii lor" # ObservatorNews
Un copil de trei ani a fost găsit mort, într-un canal, în oraşul Mărăşeşti, din Vrancea. Ucis, arată primele date din anchetă, de o haită de câini. Părinţii spun că s-ar fi furişat afară din curte, fără ca ei să îşi dea seama. Iar zona, confirmă şi localnicii, e un pericol de ani de zile din cauza animalor fără stăpân. Sesizări s-ar fi făcut de-a lungul timpului, dar fără vreo soluţie concretă. Autorităţile au şi ele, în schimb, varianta lor.
15:50
Putin avertizează că va rupe relațiile cu SUA dacă Washingtonul livrează rachete Tomahawk Ucrainei # ObservatorNews
Președintele rus Vladimir Putin, a declarat că relațiile dintre Washington și Moscova ar fi distruse dacă SUA ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei. Reacția vine după ce Volodimir Zelenski le-ar fi cerut americanilor rachete cu rază lungă de acțiune, care ar putea lovi inclusiv Moscova, scrie Ukrainska Pravda.
Acum 30 minute
15:30
Viktor Orban: Existența Ucrainei e în interesul Ungariei, dar nu ar trebui să intre în UE # ObservatorNews
Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține că menținerea Ucrainei ca stat între Budapesta și Rusia este o chestiune de interes strategic pentru țara sa. Cu toate acestea, liderul maghiar continuă să blocheze sprijinul Uniunii Europene pentru Kiev și se opune aderării Ucrainei la blocul comunitar.
Acum o oră
15:10
Imagini inedite la Constanţa: un curajos, surprins făcând baie în Marea Neagră la doar 13 grade Celsius # ObservatorNews
Un temerar a înfruntat temperatura scăzută a apei la Constanţa. El a fost surprins înotând în Marea Neagră în dreptul plajei Modern.
15:10
Rezultate LOTO 6/49, duminică 5 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 5 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 23.599 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.
Acum 2 ore
14:30
POLITICO: Planul lui Donald Trump pentru Gaza ar putea funcţiona, cu sau fără Hamas # ObservatorNews
Nahal Toosi, corespondentă principală pe afaceri externe la POLITICO, analizează șansele reale ale controversatului plan de pace propus de Donald Trump pentru Gaza, într-un moment în care speranțele pentru încheierea războiului dintre Israel și Hamas încep, timid, să reînvie.
14:10
Românii sunt tot mai pasionaţi de echitaţie. Şi, chiar dacă nu avem, cel puțin momentan, competiții recunoscute la nivel internaţional, avem show-uri care țin publicul cu sufletul la gură. Un astfel de spectacol are loc la Căpușu Mare, în județul Cluj, unde atmosfera este una de sărbătoare.
Acum 4 ore
13:50
Asia Express, diseară de la 20.00. Mara Bănică și Serghei Mizil pornesc alături de un pomeranian # ObservatorNews
Duminică seara, de la 20:00, Antena 1 difuzează primul episod al etapei a 5-a din Asia Express – Drumul Eroilor, o etapă cu totul aparte, mult așteptată de către telespectatori.
13:40
Intenţiona Sorin Oprescu să părăsească Grecia? Care sunt paşii pentru extrădarea fostului primar al Capitalei # ObservatorNews
Sorin Oprescu a fost reţinut, din nou, de poliţiştii eleni, de data aceasta pe aeroportului din Salonic. Autorităţile elene încearcă să afle dacă fostul primar al Capitalei intenţiona să părăsească Grecia pentru a evita extrădarea. Tribunalul București l-a condamnat în 2022 la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.
13:30
Victor Negrescu solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE # ObservatorNews
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, împreună cu 55 de eurodeputați din 19 țări, a semnat o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
13:20
Momentul accidentului din Neamţ. Un tânăr de 21 de ani a murit, două fete minore în stare gravă la spital # ObservatorNews
Tragedie în Neamţ. Un tânăr de 23 de ani s-a urcat beat la volan şi a provocat un accident mortal. Momentul impactului a fost surprins pe camere.
13:10
Ducesa de Sussex, Meghan Markle, apariţie surpriză la Paris Fashion Week, după 10 ani # ObservatorNews
Ducesa de Sussex, Meghan Markle, a revenit în lumina reflectoarelor la Paris Fashion Week, unde a participat la prezentarea Balenciaga pentru a-l susține pe designerul Pierpaolo Piccioli. Apariția sa elegantă marchează prima vizită la evenimentul de modă parizian după mai bine de un deceniu.
12:50
Bitcoin atinge un nou maxim istoric. Moneda virtuală a depăşit pragul de 125.000 de dolari # ObservatorNews
Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depăşind pragul de 125.000 de dolari. Aprecierea monedei virtuale are loc în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, potrivit Agerpres.
12:20
Un tânăr de 24 de ani a murit după ce a căzut cu maşina de pe un pod. Avea dreptul de a conduce suspendat # ObservatorNews
Un tânăr de 24 de ani a murit într-un accident de circulație care a avut loc duminică în localitatea Crișan, judeţul Constanţa, după ce autoturismul în care se afla s-a răsturnat în afara părții carosabile și a căzut de pe un pod. Bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat.
12:00
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani # ObservatorNews
O doctoriţă implicată în scandalul şpăgilor de la Casa Județeană de Pensii Bihor a murit sâmbătă într-un accident rutier. În maşină Anei Guţ au fost găsite sume importante de bani.
Acum 6 ore
11:50
Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Cinci morți și zeci de răniți. Zelenski cere sprijin aerian # ObservatorNews
Rusia a lansat în noaptea de 4 spre 5 octombrie un atac de amploare asupra Ucrainei, folosind peste 500 de drone și zeci de rachete, care au vizat infrastructura civilă din mai multe regiuni. Cinci oameni au murit, iar cel puțin zece au fost răniți. Președintele Volodimir Zelenski condamnă acțiunea drept "teroare deliberată" și cere sprijin internațional urgent pentru întărirea apărării antiaeriene.
11:30
Spectacol pe patru roți la Brașov. Etapa finală a Campionatului de Viteză în Coastă, organizată de Marco Leu # ObservatorNews
Drumul Poienii din Brașov s-a transformat, în acest weekend, într-o scenă de spectacol pentru marea finală a sezonului de viteză în coastă. Motoarele turate la maximum, adrenalina și emoția sunt ingredintele care vor decide campionii. Manşele decisive vor avea loc în această după-amiază și pot fi urmărite live pe Antena Play.
11:20
Un tânăr a murit în Neamţ, după ce şoferul de 23 de ani s-a urcat beat la volan. Alte două fete la spital # ObservatorNews
O persoană a murit, după ce o maşină condusă de un tânăr de 23 de ani cu o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat s-a răsturnat, duminică noaptea, în localitatea Români din judeţul Neamţ. Şoferul şi două adolescente de 15 ani au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.
11:10
Vasul "Borcea", ancorat între Dunăre şi birocraţie. Nava de suflet a Casei Regale, rugineşte pe malul Brăilei # ObservatorNews
Primul vas pentru pasageri construit de ingineri români zace acum pe malul Dunării, la Brăila! Încă de când a fost lovit, în urmă cu câţiva ani, vasul Borcea a fost lăsat în paragină, deşi face parte din Patrimoniul Naţional Cultural. Reparaţiile nu sunt costisitoare, însă, birocraţia le ţine pe loc. Până când va fi repus în mişcare, marinarii îl păzesc cu grijă şi aşteaptă cu nerăbdare să navigheze din nou.
11:00
Tinerii români care scriu cod pentru NASA. Ideile lor pot ajunge în spațiu, prin NASA Space Apps Challenge # ObservatorNews
România intră pe orbita NASA. Bucureștiul și Clujul găzduiesc, în acest weekend, cel mai mare hackathon din lume: Space Apps Challenge. 200 de români participă la o competiție globală în care ideile se transformă, în 48 de ore, în soluții pentru Pământ, dar și pentru spațiu.
10:50
Vreme rece, viscol şi ploi până joi dimineaţă, în unele zone va ninge. Cum va fi vremea în Bucureşti # ObservatorNews
Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar la altitudini mari va ninge viscolit.
10:40
Cea mai mare nuntă colectivă: peste 600 de cupluri au spus "Da" pe o arenă, în Paraguay # ObservatorNews
În Paraguay a avut loc cea mai mare nuntă colectivă din istoria ţării. Ieri, mai bine de şase sute de cupluri şi-au unit destinele.
10:40
Speranţa moare ultima! Ne-o dovedeşte povestea unui bărbat din Chicago care s-a reîntâlnit cu câinele său, Pete, dispărut în urmă cu zece ani.
10:30
Imagini cu haosul de pe străzile din Tbilisi. Proteste violente în Georgia, chiar în ziua alegerilor locale # ObservatorNews
Tensiuni fără precedent în Georgia! Mii de protestatari pro-europeni au ieşit pe străzile Capitalei şi au încercat să ia cu asalt Palatul Prezidenţial. Aceştia acuză guvernul de fraudă electorală şi de blocarea aderării ţării la Uniunea Europeană. Protestele au avut loc chiar în ziua cu alegerile locale. Jandarmii au ripostat cu tunuri de apă şi gaze lacrimogene.
10:20
Pregătiri intense pentru iarnă. Şoferii fac coadă la vulcanizări pentru a-şi schimba anvelopele # ObservatorNews
Deşi este abia octombrie, iarna şi-a intrat deja în drepturi în multe zone. Iar frigul vine cu responsabilități, mai ales pentru șoferi. Cei mai conştiincioşi au făcut deja cozi la vulcanizări pentru a-și schimba anvelopele la mașini de frica atenționărilor meteo.
10:10
Şi-a băgat prietenii în spital, după ce s-a urcat beată la volan. femeia a intrat cu maşina într-un cap de pod # ObservatorNews
O şoferiţă de 36 de ani din Bistriţa-Năsăud şi-a băgat prietenii în spital după ce a urcat băută la volan. Cu o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, femeia a pierdut controlul maşinii, a lovit un cap de pod şi s-a răsturnat într-un şanţ, momentul impactului fiind surprins de camerele de supraveghere.
10:00
Zeci de mașini distruse de furtună în Capitală. Ce trebuie să facă şoferii ca să fie despăgubiţi # ObservatorNews
Două zile de cod portocaliu în Bucureşti au însemnat pagube de sute de mii de euro pentru aproape 200 de șoferi care și-au văzut autoturismele făcute praf. În Sectorul 2, primăria promite să suporte reparațiile, dacă proprietarii depun cererea în 72 de ore și mașinile sunt evaluate de un service autorizat. Locuitorii din restul sectoarelor, care nu au poliță CASCO, trebuie să aștepte luni de zile despăgubiri, în urma unor procese, sau să plătească din buzunarul propriu.
Acum 8 ore
09:40
Potop în Bulgaria: stațiunea Elenite, devastată de ape. Morți și distrugeri masive după 230 l/mp de ploaie # ObservatorNews
Trei oameni au murit în Bulgaria, în încercarea disperată de a-şi ajuta semenii aflaţi în pericol din cauza inundaţiilor catastrofale din estul ţării. Mai multe staţiuni sunt acoperite de nămol şi ape, după ce o furtună de o violenţă ieşită din comun a lovit întreg litoralul între Sveti Vlas şi Ţarevo. Cea mai gravă situaţie este în Elenite, aproape de Sunny Beach, unde torenţii au luat pe sus zeci de maşini şi le-au aruncat în Marea Neagră. Între timp, furtuna Amy a făcut ravagii în Irlanda de Nord şi Franţa.
09:30
Accident cumplit în Vaslui. Trei victime, după ce un şofer de 23 de ani a intrat frontal într-o dubă # ObservatorNews
Accident cumplit pe DN24, din judeţul Vaslui. Trei persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce un tânăr de 23 de ani a intrat frontal într-o dubă în care se aflau 2 persoane, soţ şi soţie, în vârstă de 68 de ani.
09:30
Netanyahu refuză retragerea totală din Gaza. Urmează discuții la Cairo, în timp ce lumea protestează # ObservatorNews
Benjamin Netanyahu reacţionează după ce Hamas a acceptat planul de pace a lui Donald Trump. Premierul israelian speră să anunţe cât mai repede eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza. De asemenea, a promis că Hamas nu va mai deţine arme. Urmează două zile de negocieri cruciale la Cairo, mediate de Statele Unite. Donald Trump şi-a trimis ginerele în Egipt să negocieze cu Hamas eliberarea ostaticilor. Între timp, în întreaga lume au loc manifestaţii pro-palestiniene. 41 de poliţişti au fost răniţi la Roma în urma ciocnirilor cu protestatarii.
09:10
"Neam ucis de nosocomiale". Copiii ucişi în spitalul din Iaşi, comemoraţi în Piaţa Naţiunilor # ObservatorNews
Moment cu o încărcătură emoţională uriaşă aseară în Piaţa Naţiunilor Unite din Iaşi! Peste 550 de lumânări au fost aprinse în memoria celor 7 copiii morţi la spitalul "Sfânta Maria", iar zecile de participanţi au purtat un banner uriaş pe care au scris cu litere de tipar - "Murim cu zile de la infecţiile intraspitaliceşti. Raportaţi zilnic adevărul".
09:00
Vremea extremă a lovit toată ţara. În mai multe staţiuni din Braşov a fost blackout zeci de ore după ce brazii încărcaţi cu zăpadă au rupt firele de electricitate. Localnicii au stat în frig, iar turiştii au plecat din pensiuni. În alte zone, au fost misiuni contracronometru pentru salvarea turiştilor de pe munte. Unde nu a nins, a plouat în câteva ore cât pentru o lună.
09:00
Cum a fost atmosfera la Telenovelas Party: "Muzica e preferata mea, sunt mai latino aşa" # ObservatorNews
Aseară, nostalgicii s-au adunat pentru un eveniment cum rar se mai vede: o petrecere tematică, dedicată fanilor telenovelelor. Participanţii au transformat ringul de dans într-o veritabilă scenă latino plină de pasiune, muzică și emoție. Nu a fost o petrecere simplă, ci o reîntoarcere emoționantă în anii în care iubirile imposibile faceau parte din viaţa de zi cu zi. Fie că au venit alături de prieteni sau în cuplu, toţi au trăit pentru câteva ore magia serialor care odinioară îi țineau lipiți de televizor.
08:50
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Murfatlar, din cauza unei butelii. Un bărbat, la spital # ObservatorNews
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc de garsoniere din oraşul Murfatlar. Un bărbat în vârstă de 65 de ani a ajuns de urgenţă la spital, după ce o butelie a explodat în apartamentul său.
08:50
Bebeluş de doar două luni, mort după ce s-ar fi înecat cu lapte. Părinţii l-au găsit fără viaţă, în pătuţ # ObservatorNews
Tragedie în Constanţa. Un bebeluş de doar două luni a fost găsit mort în pătuţ, după ce s-ar fi înecat cu lapte.
08:40
Incendiu la un centru pentru pacienţi cu dizabilităţi. Flăcările au izbucnit într-una dintre camere # ObservatorNews
Misiune contracronometru pentru pompierii din Câmpulung Moldovenesc. 24 de pacienţi ai Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei au fost evacuaţi de urgenţă de angajaţi, după ce în una dintre camere a izbucnit un incendiu.
08:30
Bătrână salvată din foc, după ce a uitat reşoul pornit într-un bloc din Arad: "Nu e prima dată" # ObservatorNews
Au fost clipe de panică, aseară, pentru locatarii unui bloc cu zece etaje din Arad! O bătrână a ajuns de urgenţă la spital după ce apartamentul în care locuia a fost cuprins de flăcări. Incendiul ar fi pornit de la un reşou, iar fumul s-a răspândit cu repeziciune în tot imobilul. Speriaţi, locatarii au încercat să se refugieze pe acoperişul blocului până la sosirea salvatorilor.
08:30
Copil de trei ani din Vrancea, ucis de câini. Micuţul ieşise din curte fără ca cineva să-l observe # ObservatorNews
Descoperire terifiantă în judeţul Vrancea. Trupul fără viaţă al unui copil de trei ani a fost găsit într-un canal din oraşul Mărăşeşti, după ce micuţul a plecat din curte, fără ca cineva din familie să observe.
08:30
Turistă din Republica Moldova, uimită de băile sărate din Ocna Mureș: "E mai bine ca în Ungaria" # ObservatorNews
Sezonul cald a trecut, dar asta nu îi opreşte pe iubitorii temperaturilor calde să găsească soluţii! În Ocna Mureş, sute de oameni merg săptămânal la complexul de la Băile Sărate, acolo unde se bucură de piscine interioare şi momente de relaxare în saună. Şi pentru că pereţii complexului sunt din sticlă, vizitatorii se bucură şi de o privelişte uimitoare.
Acum 12 ore
07:50
Horoscop 6 octombrie 2025. Astrologii întrevăd schimbări în plan profesional pentru unele zodii.
07:40
Spațiul aerian de deasupra aeroportului Vilnius, închis din cauza a 13 baloane "de contrabandă" # ObservatorNews
Autoritățile lituaniene au închis temporar aeroportul din Vilnius în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce 13 baloane neidentificate au fost observate îndreptându-se spre capitală. Incidentul ridică suspiciuni privind o posibilă nouă încălcare a spațiului aerian, în contextul tensiunilor tot mai frecvente în Europa.
Acum 24 ore
22:00
Cei şapte copii morţi la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi, comemoraţi în Piaţa Naţiunilor # ObservatorNews
Sâmbătă seara, câteva zeci de persoane s-au adunat în Piaţa Naţiunilor, în faţa Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" din Iaşi, pentru a comemora cei şapte copii care şi-au pierdut viaţa la Spitalul "Sfânta Maria", scrie Agerpres.
21:50
Proteste violente în Georgia. Manifestanții pro-europeni au încercat să intre cu forţa în palatul prezidențial # ObservatorNews
Tensiuni majore în Georgia. Mii de protestatari pro-europeni au ieșit pe străzile din Tbilisi și au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial, acuzând guvernul de fraudă electorală și blocarea aderării la Uniunea Europeană. Forțele de ordine au intervenit în forță cu tunuri de apă și gaze iritante pentru a dispersa mulțimea, potrivit BBC, citat de Mediafax.
21:30
Cum îl descrie Traian Băsescu pe Vladimir Putin: Şiret şi extrem de bine pregătit în discuţii # ObservatorNews
Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre întâlnirile pe care le-a avut cu Vladimir Putin, pe care îl descrie ca fiind un lider "șiret, inteligent și extrem de bine pregătit la discuții". Băsescu spune că fiecare întâlnire cu președintele rus era o confruntare de idei minuțios planificată.
21:10
Grevă generală pentru cauza palestiniană, în Italia. Ce spun parlamentarii italieni care au fost eliberaţi # ObservatorNews
Sunt proteste uriaşe pro-Palestina în multe oraşe ale lumii. Sute de mii de oameni sunt revoltaţi că Israelul a blocat flota de ajutoare pentru Fâşia Gaza. În Italia, este grevă generală pentru cauza palestiniană, iar MAE a emis o avertizare de călătorie pentru acest weekend. Între timp, declaraţia unui ministru israelian face înconjurul lumii. Oficialul spune că activiştii sunt criminali care doresc să ajute teroriştii.
21:10
11 pui de ghepard, ascunşi în saci şi traficaţi de braconierii somalezi. Au fost salvați în ultima clipă # ObservatorNews
11 pui de ghepard au fost salvaţi din mâinile traficanţilor somalezi de animale sălbatice. Este una dintre cele mai mari capturi din această specie pe cale de dispariţie. Puii erau împachetaţi în saci ascunşi pe o navă cu pânze a traficanţilor din Somaliland. Gheparzii au vârste cuprinse între doar câteva săptămâni și aproximativ șapte luni.
20:50
Cât costă o postare pe Instagram. "Meseria" de influencer a devenit visul generaţiei Z # ObservatorNews
Un story de câteva secunde şi o postare pe Instagram pot valora cât un salariu mediu în România. Sau chiar de câteva ori mai mult dacă numărul de urmăritori depăşeşte o 100.000! Jobul de "influencer" a urcat rapid în topul celor mai bine plătite meserii şi a devenit visul oricărui adolescent. Tot mai multe companii aleg acest tip de promovare pentru a ajunge la publicul lor ţintă.
20:50
Paradă inedită în Mureş unde s-au dat în spectacol cei mai frumoşi şi cei mai puternici tauri din ţară. Exemplarele valorează câteva mii de euro, au pedigree şi au cotaţii în topul mondial.
20:30
Exclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei Bica # ObservatorNews
Lovitură de teatru în dosarul Alinei Bica. Fosta șefă a DIICOT scapă definitiv de închisoare. Judecătorii de la Curtea de Apel București au hotărât că pedeapsa de patru ani, primită în 2019 pentru favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender, a fost deja executată în Italia, dar cu suspendare. Specialiştii în drept cred că pe acelaşi model pot scăpa şi Mario Iorgulescu sau Dragoş Săvulescu.
20:20
Vaccinul antigripal ar putea deveni mai accesibil în zonele rurale. Ce soluţie propune Ministerul Sănătăţii # ObservatorNews
Odată cu vremea rece, cresc cazurile de răceli, gripe și viroze. Medicii recomandă deja vaccinarea antigripală, însă accesul la ser rămâne limitat pentru cei din zonele rurale. Ministerul Sănătății vrea acum să extindă programul de vaccinare și în farmacii, pentru ca serul să fie mai ușor de administrat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.