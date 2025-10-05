Viktor Orban: Existența Ucrainei e în interesul Ungariei, dar nu ar trebui să intre în UE

20:50

Un story de câteva secunde şi o postare pe Instagram pot valora cât un salariu mediu în România. Sau chiar de câteva ori mai mult dacă numărul de urmăritori depăşeşte o 100.000! Jobul de "influencer" a urcat rapid în topul celor mai bine plătite meserii şi a devenit visul oricărui adolescent. Tot mai multe companii aleg acest tip de promovare pentru a ajunge la publicul lor ţintă.