O pictură de Magritte, considerată „Taylor Swift a suprarealismului”, va fi scoasă la vânzare în Paris
News.ro, 5 octombrie 2025 15:30
O pictură a artistului suprarealist René Magritte, care a făcut parte dintr-o colecţie privată timp de peste 90 de ani, va fi scoasă la vânzare la sfârşitul acestei luni.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
15:40
Polo: Steaua Bucureşti, calificată în grupele LEN Euro Cup, fază în care va juca şi Dinamo Bucureşti, repartizată direct # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti s-a calificat în grupele LEN Euro Cup, fiind una din cele trei echipe din preliminarii care merg mai departe de pe locul 2. În sezonul regulat a fost repartizată direct Dinamo Bucureşti, în timp ce Rapid va continua în Conference Cup.
Acum 30 minute
15:30
O pictură de Magritte, considerată „Taylor Swift a suprarealismului”, va fi scoasă la vânzare în Paris # News.ro
O pictură a artistului suprarealist René Magritte, care a făcut parte dintr-o colecţie privată timp de peste 90 de ani, va fi scoasă la vânzare la sfârşitul acestei luni.
15:30
Formaţia Udinese, cu portarul Răzvan Sava integralist, a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Cagliari, în etapa a 6-a a campionatului Italiei.
Acum o oră
15:10
Marc Marquez, după căzătura de la Grand Prix-ul Indoneziei: Nu este cel mai bun mod de a sărbători titlul mondial # News.ro
Noul campion mondial Marc Marquez a dat veşti pe reţelele sociale duminică, la câteva ore după căzătura spectaculoasă şi accidentarea la umărul drept în primul tur al Grand Prix-ului Indoneziei la MotoGP, câştigat de tânărul său compatriot Fermin Aldeguer.
Acum 2 ore
14:50
Polo: Steaua Bucureşti, eşec cu VK Solaris în ultimul meci din preliminariile LEN Euro Cup şi încheie grupa C pe locul 2 # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti a fost învinsă duminică, la Sibenik, în grupa C preliminară a LEN Euro Cup, scor 13-12, cu gazda VK Solaris. Steaua încheie pe locul 2, iar Rapid Bucureşti s-a clasat pe locul 3 în aceeaşi grupă.
14:40
Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că mişcarea islamistă palestiniană doreşte să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a proceda „imediat” la un schimb de prizonieri cu Israelul, potrivit AFP.
14:40
Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Bucureşti şi le-au agresat pe angajatele care încercau să recupereze acele bunuri - VIDEO # News.ro
Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Sectorul 2 al Capitalei, iar apoi le-au tras pe păr şi le-au lovit cu pumnii şi picioarele pe angajatele care au încercat să recupereze bunurile.
14:30
Formaţia Sepsi OSK a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a 9-a a Ligii a II-a.
14:20
Gaza - Papa Leon salută „progresele semnificative” către pace/ Suveranul Pontif şi-a exprimat îngrijorarea faţă de „creşterea urii antisemite în lume” şi „profunda tristeţe faţă de imensele suferinţe îndurate de poporul palestinian din Gaza” # News.ro
Papa Leon al XIV-lea a salutat duminică „progresele semnificative” către pace în Gaza, reînnoindu-şi apelurile la încetarea focului în enclava palestiniană devastată de război şi la eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi de Hamas.
14:10
Sectorul non-petrolier al Azerbaidjanului se aşteaptă să reprezinte 70% din economia ţării, potrivit ministrului Economiei, Mikayil Jabbarov, citat de News.az.
14:10
Sute de oameni aşteaptă la Catedrala Mitropolitană din Iaşi pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Oamenii au venit înainte să înceapă pelerinajul, pentru a evita aglomeraţia - FOTO # News.ro
Câteva sute de persoane aşteaptă la rând, duminică, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Oamenii spun că au venit la catedrala ieşeană înainte să înceapă pelerinajul, pentru a evita aglomeraţia din următoarele zile, organizatorii estimând că rândul ar putea depăşi doi kilometri.
Acum 4 ore
13:40
Papa Leon al XIV-lea a salutat duminică „progresele semnificative” către pace în Gaza, reînnoindu-şi apelurile la încetarea focului în enclava palestiniană devastată de război şi la eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi de Hamas.
13:30
Victor Negrescu (PSD): Am iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova # News.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica. Moldova. ”Alegerile libere şi corecte desfăşurate duminica trecută nu lasă loc de îndoială: poporul Moldovei şi-a reafirmat dorinţa clară de a se integra în Uniunea Europeană. Alegerea lor, făcută în pofida presiunilor externe şi a campaniilor de dezinformare, atestă rezilienţa şi hotărârea lor democratică. Acesta este un punct de cotitură care cere un răspuns la fel de puternic şi prompt din partea Uniunii Europene”, argumentează semnatarii scrisorii, adăugând că ”Republica Moldova este mai mult decât un partener şi aparţine Uniunii Europene”.
13:20
Sorana Cîrstea o va întâlni pe Jelena Ostapenko în primul tur la Wuhan. Cu cine va juca Jaqueline Cristian # News.ro
Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko, locul 24 mondial, în primul tur la turneul WTA1000 de la Wuhan.
13:10
Lituania - Aproximativ 25 de baloane folosite de contrabandişti au perturbat zborurile la aeroportul din Vilnius # News.ro
Mai mult de douăzeci de baloane utilizate de contrabandişti pentru a transporta ţigări din Belarus în Lituania au perturbat funcţionarea aeroportului din Vilnius în noaptea de sâmbătă spre duminică, au informat autorităţile locale.
13:00
Ministrul Apărării, Israel Katz, a afirmat duminică că aproximativ 900.000 de locuitori au evacuat oraşul Gaza, unde armata israeliană desfăşoară operaţiuni pentru a alunga luptătorii mişcării islamiste palestiniene Hamas.
12:50
Constanţa: Un bărbat de 25 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu maşina / El avea suspendat dreptul de a conduce - FOTO # News.ro
Un bărbat în vârstă de 25 de ani a murit, duminică, în judeţul Constanţa, după ce maşina pe care o conducea s-a răsturnat. Poliţiştii au stabilit că şoferul avea suspendat dreptul de a conduce.
12:50
Bistriţa-Năsăud: Adolescent de 15 ani, rănit după ce a căzut de o înălţime de cinci metri / El a suferit un traumatism de coloană şi a fost dus la spital # News.ro
Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost rănit, duminică, în judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce a căzut de la o înălţime de aproximativ cinci metri. În urma impactului, el a suferit un traumatism de coloană şi a fost dus la spital.
12:30
Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidzé a promis duminică represalii împotriva opoziţiei după manifestaţiile electorale din ziua precedentă, marcate în special de o încercare a protestatarilor de a pătrunde în palatul prezidenţial, respinsă de poliţie, potrivit AFP.
12:20
MLS: Messi, trei pase decisive în victoria echipei Inter Miami cu New England Revolution, scor 4-1 / Omagiu pentru Sergio Busquets - VIDEO # News.ro
Datorită celor trei pase decisive ale lui Lionel Messi şi dublelor lui Jordi Alba şi Tadeo Allende, Inter Miami s-a impus în faţa echipei New England Revolution (4-1) şi urcă pe podiumul Conferinţei Est din MLS.
12:10
Constanţa: Patru persoane, printre care şi doi copii, rănite după ce două maşini s-au ciocnit # News.ro
Patru persoane, printre care şi doi copii, au fost rănite, duminică, într-un accident rutier în care au fost implicate două maşini, produs în localitatea Cobadin, din judeţul Constanţa.
12:10
Lituania - Aproximativ 25 de baloane de contrabandă au perturbat zborurile la aeroportul din Vilnius # News.ro
Mai mult de douăzeci de baloane utilizate de contrabandişti pentru a transporta ţigări din Belarus în Lituania au perturbat funcţionarea aeroportului din Vilnius în noaptea de sâmbătă spre duminică, au informat autorităţile locale.
12:00
Hotelier, Nisipurile de Aur, Bulgaria: Vom majora preţul la vacanţe din 2026 cu până în 20%, dar această majorare nu are legătură cu intrarea Bulgariei în zona Euro, ci cu creşterea inflaţiei. 80% dintre turiştii hotelului sunt români # News.ro
Reprezentanţii resortului Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club din staţiunea Nisipurile de Aur, din Bulgaria, spun că de anul viitor vor majora preţurile pachetelor de vacanţă cu cel mult 20%, însă măsura nu este determinată de intrarea Bulgariei în zona Euro, ci de creşterea inflaţiei. Dacă anul acesta, la început de sezon, preţul unei vacanţe se ridica la 550 de euro pentru doi adulţi şi un copil până în 12 ani, pachetul all inclusive în luna mai 2026 va porni de la 750 de euro. 80% din turiştii hotelului sunt români. Angelica Chirica, manager de marketing şi promovare pentru piaţa româneasca al hotelului, a declarat pentru News.ro că turistul nu va fi afectat foarte mult de aceste majorări dacă îşi va face rezervare profitând de reducerile din early booking, care ajung şi la 40%.
Acum 6 ore
11:50
Daniel David, de Ziua Mondială a Educaţiei: Preocuparea mea e ca oamenilor educaţiei să le fie bine într-un nou sistem educaţional, nu în sistemul actual care generează niveluri de analfabetism funcţional care ne paralizează ţara # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, cu prilejul Zilei Internaţionale a Profesorului (Ziua Mondială a Educaţiei) că preocuparea sa este ca oamenilor educaţiei să le fie bine într-un nou sistem educaţional, nu în sistemul actual care generează niveluri de analfabetism funcţional, care ne paralizează ţara şi care trebuie reformat paradigmatic ”pentru a nu deveni o civilizaţie eşuată sub obscurantism şi o colonie tehnologică/ştiinţifică”. Daniel David a explicat că trebuie să ne schimbăm pentru a face educaţia relevantă pentru această lume, iar dacă nu vom înţelege acest lucru, atunci nu vom mai avea o ţară. ”Ştiu că, în multe locuri, presiunea bugetară, schimbările din sistem şi nevoia de adaptare continuă par să umbrească sensul profund al muncii noastre. Dar tot în astfel de momente se vede adevărata forţă a educaţiei: puterea de a transforma criza în progres şi incertitudinea în sens”, subliniază ministrul.
11:20
Cinci persoane au fost ucise duminică în urma atacurilor ruseşti asupra regiunilor ucrainene Zaporojie (sud) şi Lviv (vest), au anunţat autorităţile locale, un atac care a determinat Polonia vecină să mobilizeze avioane şi sisteme terestre, potrivit AFP.
11:20
MotoGP: Victorie pentru debutantul Fermin Aldeguer la Grand Prix-ul Indoneziei. Căzătură violentă pentru Marc Marquez - VIDEO # News.ro
La doar 20 de ani, pilotul spaniol Fermin Aldeguer a obţinut prima sa victorie în MotoGP, duminică, la Marele Premiu al Indoneziei, de pe circuitul de la Mandalika.
11:20
Somnul, considerat mult timp un proces controlat exclusiv de creier, ar putea fi rezultatul unei colaborări complexe între organism şi microbiomul intestinal. Cercetări recente au descoperit că molecule provenite din bacterii se găsesc în mod natural în creier şi par să fie implicate direct în reglarea ciclurilor de somn.
10:30
ANM - Vreme rece, vânt şi ploi de duminică seară până joi dimineaţă. La altitudini mari va ninge viscolit. Cum va fi vremea în Bucureşti # News.ro
Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar la altitudini mari va ninge viscolit.
10:30
Gisèle Pelicot va participa la procesul de apel, întrucât un bărbat condamnat pentru violul ei contestă verdictul # News.ro
Gisèle Pelicot, care a supravieţuit aproape un deceniu de violuri comise de zeci de bărbaţi după ce a fost drogată de fostul ei soţ, va compărea din nou luni în faţa instanţei din Franţa, după ce unul dintre bărbaţii condamnaţi pentru violul ei se confruntă cu un al doilea proces, în urma apelului împotriva verdictului.
10:20
FC Dinamo comemorează, duminică, 25 de ani de la moartea fostul căpitan Cătălin Hîldan, care a decedat la 5 octombrie 2000 în timpul unui meci de pregătire, la Olteniţa.
10:10
George Clooney spune că Trump ar trebui să creeze stimulente, nu tarife, pentru industria cinematografică # News.ro
Starul de cinema George Clooney a declarat că ameninţarea preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor produse în străinătate este o soluţie greşită pentru o problemă reală, potrivit Reuters.
Acum 8 ore
09:40
Traversarea Dunării cu bacul, la Bechet, a fost reluată duminică, după ce fusese suspendată la începutul lunii octombrie din cauza nivelului scăzut al apelor fluviului.
09:30
"Familia Murdaugh: Secrete ascunse", serialul poliţist "În Căutarea Ursului" şi noi poveşti din "Războiul Stelelor: Viziuni", în octombrie la Disney+/ VIDEO # News.ro
Disney+ propune în octombrie "Familia Murdaugh: Secrete ascunse" ("Murdaugh: Death in the Family"), un serial inspirat din un podcast cunoscut, cu Patricia Arquette şi Jason Clark în rolurile principale, şi "În Căutarea Ursului" ("To Cook a Bear"), un nou serial poliţist original nordic (Suedia). "Războiul Stelelor: Viziuni" ("Star Wars: Visions") revine cu noi poveşti şi acţiune dincolo de limite, odată cu premiera volumului 3.
09:20
Titular şi marcator la finalul meciului Real Madrid-Villarreal, sâmbătă (3-1), Kylian Mbappé a ieşit accidentat înainte de finalul partidei.
09:10
Accident în judeţul Neamţ, provocat de un şofer cu o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un tânăr a murit, iar şoferul şi două adolescente de 15 ani au fost răniţi - FOTO # News.ro
O persoană a murit, după ce o mşină condusă de un tânăr de 23 de ani cu o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat s-a răsturnat, duminică noaptea, în localitatea Români din judeţul Neamţ. Şoferul şi două adolescente de 15 ani au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.
08:40
Armata israeliană a declarat duminică că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri pe care le califică drept ripostă la ofensiva israeliană din Gaza.
08:40
Donald Trump analizează o reducere semnificativă a tarifelor pentru producţia auto din SUA, afirmă un senator republican # News.ro
Preşedintele american Donald Trump ia în considerare o reducere semnificativă a tarifelor pentru producţia de automobile în Statele Unite, măsură care ar putea elimina o mare parte din costurile suportate în prezent de marii constructori auto, au declarat pentru Reuters senatorul republican Bernie Moreno şi oficiali din industrie.
08:30
NFL: Fostul jucător Mark Sanchez, în prezent comentator TV, a fost înjunghiat la Indianapolis. El a fost apoi arestat pentru rolul său în incident # News.ro
Fostul quarterback din NFL (liga profesionistă de fotbal american), Mark Sanchez, se află în stare stabilă la spital după ce a fost înjunghiat în Indianapolis şi a fost arestat pentru rolul său în incident.
08:30
Taylor Swift şi-a doborât propriul record Spotify pentru cele mai multe redări într-o singură zi cu „The Fate of Ophelia” # News.ro
"The Life of a Showgirl", mult aşteptatul al doisprezecelea album al megastarului american Taylor Swift, lansat vineri, a doborât deja recorduri de streaming, potrivit platformelor dedicate.
08:20
Renault intenţionează să elimine 3.000 de posturi administrative, în cadrul unui plan global de reducere a costurilor # News.ro
Constructorul auto francez Renault plănuieşte să elimine aproximativ 3.000 de posturi la nivel mondial, printr-un program de plecări voluntare vizând funcţiile-suport, potrivit newsletterului francez L’Informe, citat de Reuters.
08:10
Un portret al preşedintelui Donald Trump ar putea apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria Statelor Unite în onoarea celei de-a 250-a aniversări a Americii în 2026, potrivit primelor schiţe ale imaginilor confirmate de Trezoreria SUA, relatează CNN.
08:00
INTERVIU - Armand Goşu, istoric: SRI nu are capacitatea să elimine influenţa rusească în România / Serviciile vor să îndepărteze orice suspiciune asupra lor: „Nu suntem noi în spatele lui Georgescu! N-am pregătit noi o lovitură de stat” # News.ro
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicuşor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa rusească, afirmă într-un interviu acordat News.ro profesorul Armand Goşu, istoric specializat pe spaţiul ex-sovietic. Armand Goşu afirmă că versiunea lansată în spaţiul public, conform căreia serviciile secrete ar fi atenţionat din timp asupra atacului hibrid rusesc, este doar o manipulare copiată din manualele KGB-ului. E puţin probabil, spune istoricul, ca serviciile de informaţii româneşti să fi semnalat responsabililor politici ce se petrece. Acum se încearcă doar ştergerea urmelor că au încercat o lovitură de stat împreună cu ruşii şi că au fost în spatele lui Călin Georgescu.
Acum 12 ore
07:50
Partidul de guvernământ din Japonia şi-a ales un nou lider. Sanae Takaichi va deveni probabil prima femeie prim-ministru a ţării # News.ro
Partidul de guvernământ din Japonia a ales-o pe fosta ministră a Securităţii Economice, Sanae Takaichi, ca noul său lider, ceea ce o face probabil să devină prima femeie premier a ţării, relatează CNN.
07:40
UPDATE - Lituania: Întrerupere a traficului aerian la Vilnius în urma unei alerte privind „baloane” suspecte / Traficul a fost reluat / 13 baloane se îndreptau spre aeroportul din Vilnius # News.ro
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică, închiderea temporară din cauza unei alerte privind „baloane” suspecte. Traficul a fost reluat duminică dimineaţă, la ora locală 04.50 (04.50 - ora României).
07:40
OpenAI, în mijlocul riscurilor de procese pentru drepturi de autor după lansarea aplicaţiei Sora # News.ro
Lansarea noii aplicaţii video Sora de către OpenAI a stârnit un val de controverse şi posibile riscuri juridice, după ce utilizatorii au început să creeze clipuri generate de inteligenţă artificială cu personaje şi mărci protejate prin drepturi de autor, precum Pokémon, SpongeBob sau Ronald McDonald, relatează CNBC.
07:20
Război în Ucraina: Un atac rusesc s-a soldat cu un mort şi nouă răniţi la Zaporijjie / Polonia în alertă # News.ro
Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP.
07:10
Fondatorii şi investitorii acuză ”un deficit de ambiţie” în Marea Britanie: ”Sistemul este trucat” # News.ro
O dezbatere aprinsă a izbucnit în Marea Britanie după ce ministrul britanic al Economiei, Peter Kyle, a criticat tinerii pentru lipsa de spirit antreprenorial, afirmând că studenţii britanici nu manifestă acelaşi interes pentru a-şi crea propriile afaceri ca omologii lor americani, relatează CNBC.
07:00
Siria organizează duminică primele alegeri parlamentare după căderea regimului lui Bashar al-Assad # News.ro
Siria organizează, duminică, primele alegeri parlamentare de la căderea lui Bashar al-Assad, un proces care constituie o etapă cheie în tranziţia regimului, dar care suscită îngrijorări cu privire la reprezentativitatea votului indirect, relatează Reuters.
06:50
Italia: Sute de mii de oameni au mărşăluit în patra zi de manifestaţii propalestiniene. Ciocniri cu poliţia # News.ro
Sute de mii de oameni au mărşăluit prin centrul Romei, în cea de-a patra zi consecutivă de proteste în Italia, de când Israelul a interceptat o flotilă internaţională care încerca să livreze ajutoare în Gaza şi a reţinut activiştii acesteia, relatează Reuters.
06:30
UPDATE - Lituania: Întreruperea traficului aerian la Vilnius în urma unei alerte privind „baloane” suspecte / Traficul a fost reluat / 13 baloane se îndreptau spre aeroportul din Vilnius # News.ro
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică, închiderea temporară din cauza unei alerte privind „baloane” suspecte. Traficul a fost reluat duminică dimineaţă, la ora locală 04.50 (04.50 - ora României).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.