Trump vine cu o plată fără precedent - Dă copiilor migranți câte 2.500 de dolari dacă pleacă singuri în țările lor
Profit.ro, 5 octombrie 2025 15:30
Administrația Trump vrea să le ofere copiilor migranți 2.500 de dolari dacă acceptă să se întoarcă, voluntar, în țările lor de origine.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
15:30
Trump vine cu o plată fără precedent - Dă copiilor migranți câte 2.500 de dolari dacă pleacă singuri în țările lor # Profit.ro
Administrația Trump vrea să le ofere copiilor migranți 2.500 de dolari dacă acceptă să se întoarcă, voluntar, în țările lor de origine.
Acum o oră
15:00
România se confruntă la acest moment cu un deficit uriaș de forță de muncă. În aceste condiții, angajatorilor din țară le este tot mai greu să găsească personal.
Acum 2 ore
14:30
Băncile centrale ale lumii au cumpărat încă 15 tone de aur, în luna august, relevă date prezentate acum.
Acum 4 ore
13:50
Noul premier al Franței, Sebastien Lecornu, se pregătește să introducă o taxă suplimentară pentru persoanele cu venituri anuale mai mari de 250.000 de euro.
13:30
Vacanțele pe litoralul bulgăresc al Mării Negre vor costa mai mult, de anul viitor.
13:00
Șantaj la Catena - Bani aruncați în mașina polițistului, pe geam. "Odată intrat în troaca de porci, nu te mai spală nimeni!” # Profit.ro
Un ofițer al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției, care pune în aplicare mandate de supraveghere tehnică în dosare penale, a admis că a profitat de informații confidențiale pentru avantaje financiare de la fostul șef al companiei Fildas Trading, care administrează lanțul farmaceutic Catena.
12:50
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a declanșat o nouă acțiune de control în sălile de jocuri de noroc.
12:40
Bitcoinul a atins un nou maxim, depășind pragul de 125.000 de dolari.
12:40
Grupul auto franco-italian Stellantis vrea să investească în SUA circa 10 miliarde de dolari.
12:30
În scurt timp vom trece la ora de iarnă.
12:10
A apărut primul tren inteligent, în China. Și în România a fost lansat primul tren chinezesc FOTO&VIDEO # Profit.ro
Compania chineză CRRC a lansat primul Tren Regional Inteligent.
Acum 6 ore
11:30
Viktor Orban a anunțat un nou program de credite avantajoase pentru întreprinderile mici și mijlocii.
10:50
Un ceas cu eSIM îți dă libertatea de a lăsa telefonul acasă și totuși să rămâi conectat.
10:30
Sanae Takaichi, fosta ministră a Securității Economice, a fost aleasă de partidul de guvernământ din Japonia ca noul său lider, ceea ce o face probabil să devină prima femeie premier a țării.
Acum 8 ore
09:50
Noua rețea socială lansată de OpenAI pentru clipuri video generate cu ajutorul AI-ului pare să fie deja un succes, conform primelor estimări.
09:20
Suita de aplicații mobile dezvoltate de Adobe are un nou membru, în Premiere, care aduce pe iPhone o parte din instrumentele de editare video ale apreciatei soluții pentru desktop cu același nume.
09:10
Vinul zilei: un Châteauneuf-du-Pape intens și catifelat, 100% Grenache, 92 puncte Robert Parker, un roșu elegant, cu arome de vișine negre și condimente fine, ideal pentru preparate din carne și brânzeturi maturate # Profit.ro
Vinul de duminică este Domaine le Mourre Châteauneuf-du-Pape 2022, un roșu nobil din sudul Franței.
Acum 24 ore
01:10
ULTIMA ORĂ FOTO Dacia pregătește o mare surpriză peste doar câteva zile. „Small, built like a giant!” # Profit.ro
Dacia prezintă o fotografie cu un mesaj surprinzător, prin care anunță „ceva nou”. În imagine apare silueta unui automobil cu o formă mai puțin obișnuită.
01:00
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a mai inițiat un proiect de producție de electricitate solară, de astă dată cu amplasament în Țara Hațegului, județul Hunedoara, relevă date analizate de Profit.ro.
00:20
Exclusivitățile săptămânii: Fabrică de tradiție, salvată în ultimul moment de la dispariție. Gigant german preia unul dintre principalii distribuitori de piese pentru vehicule din țară. Miliardarul Sokratis Kokkalis intră în asigurările din România # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
4 octombrie 2025
23:10
Ploile se întorc în România începând de duminică noapte.
21:30
Fostul premier Andrej Babis, care controlează grupul ceh agroalimentar Agrofert, dar și compania East Grain din Cluj, revine la putere în Cehia.
20:40
Apa Nova arată la ce a fost supus sistemul de canalizare în Capitală - În mai puțin de 2 ore a căzut 50% din media multianuală a precipitațiilor pe octombrie. În 2 zile, sistemul de canalizare a fost tranzitat un debit echivalent cu al Râului Mureș # Profit.ro
Sistemul de canalizare al Capitalei a fost tranzitat de un debit de apă echivalent cu al Râului Mureș, în zilele de 2 și 3 octombrie.
20:20
Profiturile înainte de plata taxelor ale Jamie Oliver Holdings (JOH) au scăzut anul trecut cu 1 milion lire sterline, ajungând la 2,4 milioane lire sterline.
20:10
Un parc fotovoltaic de 100 milioane euro este pregătit în România.
20:10
China furnizează informații Rusiei pentru a-i permite să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei.
20:00
Revolut, companie fintech cu circa 4 milioane de clienți pe piața locală, a introdus oficial în România Serviciul Afișare Nume Beneficiar (SANB).
20:00
Partidul lui Andrej Babis, miliardarul autoproclamat „trumpist”, judecat pentru corupție, câștigă în Cehia # Profit.ro
Miliardarul autoproclamat „trumpist” Andrej Babis este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia.
19:50
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, condamnat la zece ani și opt luni de închisoare pentru mai multe fapte de corupție, dar fugit în Grecia, a fost reținut, sâmbătă, pe aeroportul din Salonic
19:00
Proiectul de extindere a celebrului hotelul Rex, din stațiunea Mamaia, a fost respins de experții în patrimoniu.
18:30
Inteligența artificială poate fi folosită pentru a crea breșe nemaiîntâlnite de securitate în biologie, susțin experții Microsoft.
18:00
Sunt nenumărate cazuri în care noii proprietari ai unei locuințe constată că nu au fost inspirați să cumpere acea proprietate, descoperind abia acum că au lângă ei vecini gălăgioși.
17:30
Bacșișul, trecut direct de restaurante și cafenele la plata cu cardul. Mulți clienți nemulțumiți # Profit.ro
În primii doi ani (2023 și 2024) de la introducerea impozitului pe bacșiș, veniturile la buget au fost de doar o treime din estimările inițiale, iar pentru anul 2025 nivelul estimat este similar, conform datelor analizate de Profit.ro.
16:50
Autoritățile chineze vor anula zboruri și vor închide magazine.
16:10
Un nou pasaj pietonal va fi amenajat între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2.
Ieri
15:50
Stațiunile montane Bran, Fundata, Moeciu și Peștera, din județul Brașov, se confruntă cu întreruperi de energie electrică.
15:30
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rus, în nordul Ucrainei.
15:00
FOTO Plățile Uber și Bolt către 100 firme și șoferi, blocate. Reacția șoferilor după anunțul Profit.ro: "De la era și cazul, bravo ANAF!" la "Vine Jihadul!" # Profit.ro
Reacțiile șoferilor care lucrează pe platformele Uber și Bolt sunt împărțite după anunțul Profit.ro conform căruia Antifrauda a suspendat, la nivel național, plățile acestor două companii către 100 de firme cu flote și șoferii acestora, oscilând de la felicitări către ANAF la predicții apocaliptice, precum "Vine Jihadul!"
14:50
Un jurnalist salvadorian, stabilit de două decenii în Statele Unite, a fost expulzat.
14:20
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair ia în calcul ca, odată cu oprirea biletelor de îmbarcare pe hârtie, să intervină și asupra burourilor de check-in, din aeroporturi.
14:20
Noul director general al Renault, Francois Provost, analizează un plan care prevede eliminarea a 3.000 de posturi din domeniul funcțiilor suport.
14:10
ANUNȚ Noi restricții de circulație la planșeul din Piața Unirii, în centrul capitalei FOTO # Profit.ro
Noi măsuri și restricții de circulație vor intra în vigoare de luni, pentru următoarele șase luni, la planșeul din Piața Unirii, în centrul capitalei.
13:20
ISU Constanța a fost sesizat de faptul că o mașină cu 3 persoane în interior a rămas blocată în apă, pe o stradă din oraș.
12:50
Fondatorul Amazon a declarat la Italian Tech Week că inteligența artificială se află în prezent într-o ”într-o bulă speculativă”, însă tehnologia este ”reală” și va aduce beneficii uriașe pentru societate, transmite CNBC.
12:30
Lanțul german de supermarketuri Kaufland s-a angajat să retragă sticlele de apă considerate supradimensionate de pe rafturile sale din Polonia, după ce a fost acuzat că ar exploata astfel o lacună în noul sistem de garanție a sticlelor.
12:00
Austria surprinde - Nu mai vrea să susțină sancțiunile contra Rusiei dacă nu se intervine în favoarea Raiffeisen # Profit.ro
Austria a decis că nu va sprijini noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei.
11:50
O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eșuat în Senat.
11:20
Berkshire Hathaway separă funcțiile de președinte și director executiv.
10:50
Apel pentru extinderea utilizării mașinilor autonome în Europa: Sunt deja o realitate în SUA și China! # Profit.ro
Ursula von der Leyen a făcut apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea mașinilor autonome.
10:20
Cea mai folosită aplicație de comunicare din lume se pregătește să introducă suportul pentru numele de utilizator, dar, înainte de lansarea efectivă, va mai exista un pas.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.