Trump vine cu o plată fără precedent - Dă copiilor migranți câte 2.500 de dolari dacă pleacă singuri în țările lor

Profit.ro, 5 octombrie 2025 15:30

Administrația Trump vrea să le ofere copiilor migranți 2.500 de dolari dacă acceptă să se întoarcă, voluntar, în țările lor de origine.

Acum 30 minute
15:30
Acum o oră
15:00
Lipsă uriașă de angajați, vin în ajutor nepalezii și thailandezii VIDEO Profit.ro
România se confruntă la acest moment cu un deficit uriaș de forță de muncă. În aceste condiții, angajatorilor din țară le este tot mai greu să găsească personal.
Acum 2 ore
14:30
Băncile centrale ale lumii au cumpărat încă 15 tone de aur Profit.ro
Băncile centrale ale lumii au cumpărat încă 15 tone de aur, în luna august, relevă date prezentate acum.
Acum 4 ore
13:50
Noul premier francez taxează mai mult bogații. Datoria publică atinge un record Profit.ro
Noul premier al Franței, Sebastien Lecornu, se pregătește să introducă o taxă suplimentară pentru persoanele cu venituri anuale mai mari de 250.000 de euro.
13:30
ANUNȚ Vacanțele pe litoralul bulgăresc se scumpesc Profit.ro
Vacanțele pe litoralul bulgăresc al Mării Negre vor costa mai mult, de anul viitor.
13:00
Șantaj la Catena - Bani aruncați în mașina polițistului, pe geam. "Odată intrat în troaca de porci, nu te mai spală nimeni!” Profit.ro
Un ofițer al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției, care pune în aplicare mandate de supraveghere tehnică în dosare penale, a admis că a profitat de informații confidențiale pentru avantaje financiare de la fostul șef al companiei Fildas Trading, care administrează lanțul farmaceutic Catena.
12:50
Controale neanunțate, încrucișate, în sălile de jocuri de noroc FOTO& VIDEO Profit.ro
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a declanșat o nouă acțiune de control în sălile de jocuri de noroc.
12:40
Bitcoin urcă la un nou record Profit.ro
Bitcoinul a atins un nou maxim, depășind pragul de 125.000 de dolari.
12:40
Stellantis revine în forță în SUA, cu 10 miliarde de dolari Profit.ro
Grupul auto franco-italian Stellantis vrea să investească în SUA circa 10 miliarde de dolari.
12:30
Vine toamna astronomică. Când trecem la ora de iarnă Profit.ro
În scurt timp vom trece la ora de iarnă.
12:10
A apărut primul tren inteligent, în China. Și în România a fost lansat primul tren chinezesc FOTO&VIDEO Profit.ro
Compania chineză CRRC a lansat primul Tren Regional Inteligent.
Acum 6 ore
11:30
Viktor Orban anunță împrumuturi ieftine pentru firme Profit.ro
Viktor Orban a anunțat un nou program de credite avantajoase pentru întreprinderile mici și mijlocii.
10:50
LTE pe Wear OS: apeluri și mesaje fără smartphone Profit.ro
Un ceas cu eSIM îți dă libertatea de a lăsa telefonul acasă și totuși să rămâi conectat.
10:30
Japonia va avea prima femeie prim-ministru Profit.ro
Sanae Takaichi, fosta ministră a Securității Economice, a fost aleasă de partidul de guvernământ din Japonia ca noul său lider, ceea ce o face probabil să devină prima femeie premier a țării.
Acum 8 ore
09:50
Aplicația Sora a avut un debut fulminant Profit.ro
Noua rețea socială lansată de OpenAI pentru clipuri video generate cu ajutorul AI-ului pare să fie deja un succes, conform primelor estimări.
09:20
Adobe a lansat aplicația mobilă de editare video Premiere Profit.ro
Suita de aplicații mobile dezvoltate de Adobe are un nou membru, în Premiere, care aduce pe iPhone o parte din instrumentele de editare video ale apreciatei soluții pentru desktop cu același nume.
09:10
Vinul zilei: un Châteauneuf-du-Pape intens și catifelat, 100% Grenache, 92 puncte Robert Parker, un roșu elegant, cu arome de vișine negre și condimente fine, ideal pentru preparate din carne și brânzeturi maturate Profit.ro
Vinul de duminică este Domaine le Mourre Châteauneuf-du-Pape 2022, un roșu nobil din sudul Franței.
Acum 24 ore
01:10
ULTIMA ORĂ FOTO Dacia pregătește o mare surpriză peste doar câteva zile. „Small, built like a giant!” Profit.ro
Dacia prezintă o fotografie cu un mesaj surprinzător, prin care anunță „ceva nou”. În imagine apare silueta unui automobil cu o formă mai puțin obișnuită.
01:00
Hidroelectrica vine cu o nouă investiție Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a mai inițiat un proiect de producție de electricitate solară, de astă dată cu amplasament în Țara Hațegului, județul Hunedoara, relevă date analizate de Profit.ro.
00:20
Exclusivitățile săptămânii: Fabrică de tradiție, salvată în ultimul moment de la dispariție. Gigant german preia unul dintre principalii distribuitori de piese pentru vehicule din țară. Miliardarul Sokratis Kokkalis intră în asigurările din România Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
4 octombrie 2025
23:10
ANUNȚ Un nou ciclon vine în România. Când apare din nou soarele Profit.ro
Ploile se întorc în România începând de duminică noapte.
21:30
Miliardarul Andrej Babis, cu mari afaceri în România, revine la putere în Cehia Profit.ro
Fostul premier Andrej Babis, care controlează grupul ceh agroalimentar Agrofert, dar și compania East Grain din Cluj, revine la putere în Cehia.
20:40
Apa Nova arată la ce a fost supus sistemul de canalizare în Capitală - În mai puțin de 2 ore a căzut 50% din media multianuală a precipitațiilor pe octombrie. În 2 zile, sistemul de canalizare a fost tranzitat un debit echivalent cu al Râului Mureș Profit.ro
Sistemul de canalizare al Capitalei a fost tranzitat de un debit de apă echivalent cu al Râului Mureș, în zilele de 2 și 3 octombrie.
20:20
Celebrul chef Jamie Oliver și soția încasează dividende de milioane lire sterline Profit.ro
Profiturile înainte de plata taxelor ale Jamie Oliver Holdings (JOH) au scăzut anul trecut cu 1 milion lire sterline, ajungând la 2,4 milioane lire sterline.
20:10
Investiție masivă în România. Parc fotovoltaic de 100 milioane euro Profit.ro
Un parc fotovoltaic de 100 milioane euro este pregătit în România.
20:10
China furnizează informații Rusiei pentru lovituri în Ucraina Profit.ro
China furnizează informații Rusiei pentru a-i permite să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei.
20:00
Revolut schimbă comisioanele Profit.ro
Revolut, companie fintech cu circa 4 milioane de clienți pe piața locală, a introdus oficial în România Serviciul Afișare Nume Beneficiar (SANB).
20:00
Partidul lui Andrej Babis, miliardarul autoproclamat „trumpist”, judecat pentru corupție, câștigă în Cehia Profit.ro
Miliardarul autoproclamat „trumpist” Andrej Babis este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia.
19:50
Sorin Oprescu, fugit în Grecia, a fost reținut. În vară era relaxat pe terasă FOTO Profit.ro
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, condamnat la zece ani și opt luni de închisoare pentru mai multe fapte de corupție, dar fugit în Grecia, a fost reținut, sâmbătă, pe aeroportul din Salonic
19:00
Celebrul hotel Rex din Mamaia, blocat. Proiect respins acum Profit.ro
Proiectul de extindere a celebrului hotelul Rex, din stațiunea Mamaia, a fost respins de experții în patrimoniu.
18:30
Inteligența artificială creează breșe nemaiîntâlnite de securitate în biologie Profit.ro
Inteligența artificială poate fi folosită pentru a crea breșe nemaiîntâlnite de securitate în biologie, susțin experții Microsoft.
18:00
Sfat de la experți - Cum să eviți să locuiești lângă un vecin gălăgios Profit.ro
Sunt nenumărate cazuri în care noii proprietari ai unei locuințe constată că nu au fost inspirați să cumpere acea proprietate, descoperind abia acum că au lângă ei vecini gălăgioși.
17:30
Bacșișul, trecut direct de restaurante și cafenele la plata cu cardul. Mulți clienți nemulțumiți Profit.ro
În primii doi ani (2023 și 2024) de la introducerea impozitului pe bacșiș, veniturile la buget au fost de doar o treime din estimările inițiale, iar pentru anul 2025 nivelul estimat este similar, conform datelor analizate de Profit.ro.
16:50
China anulează zboruri și închide magazine Profit.ro
Autoritățile chineze vor anula zboruri și vor închide magazine.
16:10
ANUNȚ Nou pasaj pietonal între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2 Profit.ro
Un nou pasaj pietonal va fi amenajat între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2.
Ieri
15:50
Blackout la munte, turiștii pleacă supărați din stațiuni VIDEO Profit.ro
Stațiunile montane Bran, Fundata, Moeciu și Peștera, din județul Brașov, se confruntă cu întreruperi de energie electrică.
15:30
Rusia a atacat o gară, lovind un tren cu pasageri VIDEO Profit.ro
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rus, în nordul Ucrainei.
15:00
FOTO Plățile Uber și Bolt către 100 firme și șoferi, blocate. Reacția șoferilor după anunțul Profit.ro: "De la era și cazul, bravo ANAF!" la "Vine Jihadul!" Profit.ro
Reacțiile șoferilor care lucrează pe platformele Uber și Bolt sunt împărțite după anunțul Profit.ro conform căruia Antifrauda a suspendat, la nivel național, plățile acestor două companii către 100 de firme cu flote și șoferii acestora, oscilând de la felicitări către ANAF la predicții apocaliptice, precum "Vine Jihadul!"
14:50
Jurnalist salvadorian laureat, de două decenii în SUA, a fost expulzat Profit.ro
Un jurnalist salvadorian, stabilit de două decenii în Statele Unite, a fost expulzat.
14:20
Ryanair - Dispariția birourilor de check-in după oprirea biletelor pe hârtie Profit.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair ia în calcul ca, odată cu oprirea biletelor de îmbarcare pe hârtie, să intervină și asupra burourilor de check-in, din aeroporturi.
14:20
Renault pregătește planul Arrow, mii de posturi eliminate Profit.ro
Noul director general al Renault, Francois Provost, analizează un plan care prevede eliminarea a 3.000 de posturi din domeniul funcțiilor suport.
14:10
ANUNȚ Noi restricții de circulație la planșeul din Piața Unirii, în centrul capitalei FOTO Profit.ro
Noi măsuri și restricții de circulație vor intra în vigoare de luni, pentru următoarele șase luni, la planșeul din Piața Unirii, în centrul capitalei.
13:20
Mesaj alertă în Constanța - mașini blocate în apă VIDEO Profit.ro
ISU Constanța a fost sesizat de faptul că o mașină cu 3 persoane în interior a rămas blocată în apă, pe o stradă din oraș.
12:50
Avertismentul lui Jeff Bezos: Inteligența artificială este într-o bulă speculativă Profit.ro
Fondatorul Amazon a declarat la Italian Tech Week că inteligența artificială se află în prezent într-o ”într-o bulă speculativă”, însă tehnologia este ”reală” și va aduce beneficii uriașe pentru societate, transmite CNBC.
12:30
Kaufland retrage sticle controversate în Polonia, după un val de critici FOTO Profit.ro
Lanțul german de supermarketuri Kaufland s-a angajat să retragă sticlele de apă considerate supradimensionate de pe rafturile sale din Polonia, după ce a fost acuzat că ar exploata astfel o lacună în noul sistem de garanție a sticlelor.
12:00
Austria surprinde - Nu mai vrea să susțină sancțiunile contra Rusiei dacă nu se intervine în favoarea Raiffeisen Profit.ro
Austria a decis că nu va sprijini noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei.
11:50
Shutdown-ul din SUA continuă. Trump intensifică presiunea asupra orașelor democrate Profit.ro
O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eșuat în Senat.
11:20
Berkshire Hathaway pregătește terenul pentru succesiunea lui Warren Buffett Profit.ro
Berkshire Hathaway separă funcțiile de președinte și director executiv.
10:50
Apel pentru extinderea utilizării mașinilor autonome în Europa: Sunt deja o realitate în SUA și China! Profit.ro
Ursula von der Leyen a făcut apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea mașinilor autonome.
10:20
WhatsApp urmează să dea drumul rezervării numelor de utilizator Profit.ro
Cea mai folosită aplicație de comunicare din lume se pregătește să introducă suportul pentru numele de utilizator, dar, înainte de lansarea efectivă, va mai exista un pas.
