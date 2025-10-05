VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Louis Munteanu
Primasport.ro, 5 octombrie 2025 15:30
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Louis Munteanu
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
15:50
Steaua Bucureşti, eşec cu VK Solaris în ultimul meci din preliminariile LEN Euro Cup la polo # Primasport.ro
Steaua Bucureşti, eşec cu VK Solaris în ultimul meci din preliminariile LEN Euro Cup la polo
Acum 15 minute
15:40
VIDEO | Udinese - Cagliari 1-1. Încă un meci ca titular în Serie A bifat de Răzvan Sava # Primasport.ro
VIDEO | Udinese - Cagliari 1-1. Încă un meci ca titular în Serie A bifat de Răzvan Sava
Acum 30 minute
15:30
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Louis Munteanu # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Louis Munteanu
Acum o oră
15:20
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Albu deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Albu deschide scorul
15:10
Lionel Messi, trei pase decisive în victoria echipei Inter Miami cu New England Revolution # Primasport.ro
Lionel Messi, trei pase decisive în victoria echipei Inter Miami cu New England Revolution
15:10
Marc Marquez, după căzătura de la Grand Prix-ul Indoneziei. ”Nu este cel mai bun mod de a sărbători titlul mondial” # Primasport.ro
Marc Marquez, după căzătura de la Grand Prix-ul Indoneziei. ”Nu este cel mai bun mod de a sărbători titlul mondial”
15:10
Fost jucător din prima ligă a României, decedat la doar 44 de ani
15:00
FC Dinamo comemorează 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan
Acum 2 ore
14:50
Radu Drăguşin, dezvăluiri despre cea mai grea perioada a vieţii sale: „De ce fix mie? A fost o perioada lungă până să învăţ să merg din nou” # Primasport.ro
Radu Drăguşin, dezvăluiri despre cea mai grea perioada a vieţii sale: „De ce fix mie? A fost o perioada lungă până să învăţ să merg din nou”
14:40
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:30
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, 1-0. Victorie facilă pentru gazde
Acum 4 ore
13:50
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul
13:40
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
13:20
Mirel Rădoi avertizează înainte de meciul cu FCSB: „Au odihnit foarte mulţi jucători. Au arătat că partida cu Universitatea Craiova e mai importantă decât cea cu Young Boys Berna” # Primasport.ro
Mirel Rădoi avertizează înainte de meciul cu FCSB: „Au odihnit foarte mulţi jucători. Au arătat că partida cu Universitatea Craiova e mai importantă decât cea cu Young Boys Berna”
12:40
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul
Acum 6 ore
11:50
Reacţia lui Dennis Man după primul gol marcat în tricoul lui PSV: “Pot ajuta această echipă” # Primasport.ro
Reacţia lui Dennis Man după primul gol marcat în tricoul lui PSV: “Pot ajuta această echipă”
11:30
VIDEO | Fermin Aldeguer a bifat prima victorie în MotoGP. Căzătură gravă suferită de campionul Marc Marquez # Primasport.ro
VIDEO | Fermin Aldeguer a bifat prima victorie în MotoGP. Căzătură gravă suferită de campionul Marc Marquez
10:20
Ioan Ovidiu Sabău, dezamăgit de tânăra speranţă din lotul lui U Cluj: „Nu ştiu dacă sunt prea pretenţios, dar un jucător de vârsta lui trebuie să vină cu alt spirit” # Primasport.ro
Ioan Ovidiu Sabău, dezamăgit de tânăra speranţă din lotul lui U Cluj: „Nu ştiu dacă sunt prea pretenţios, dar un jucător de vârsta lui trebuie să vină cu alt spirit”
10:20
Mbappe s-a accidentat la meciul câştigat de Real Madrid, scor 3-1, cu Villarreal
10:00
Victor Angelescu, poziţie clară faţă de un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid! Ce a spus preşedintele giuleştenilor # Primasport.ro
Victor Angelescu, poziţie clară faţă de un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid! Ce a spus preşedintele giuleştenilor
Acum 8 ore
09:00
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nemţenii caută prima victorie după trei etape # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – Ceahlăul, astăzi, de la ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nemţenii caută prima victorie după trei etape
09:00
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova, astăzi, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Duelul echipelor europene va fi pe Arena Naţională # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Universitatea Craiova, astăzi, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Duelul echipelor europene va fi pe Arena Naţională
09:00
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trupa din Gruia are mare nevoie de puncte # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - FC Hermannstadt, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trupa din Gruia are mare nevoie de puncte
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Real Madrid - Villarreal 3-1. ”Galacticii” ies cu bine dintr-un meci complicat # Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Villarreal 3-1. ”Galacticii” ies cu bine dintr-un meci complicat
4 octombrie 2025
23:40
VIDEO | ”Ne dorim să arătăm mult mai bine”. Costel Gâlcă nu e pe deplin mulţumit, deşi e lider cu Rapid # Primasport.ro
VIDEO | ”Ne dorim să arătăm mult mai bine”. Costel Gâlcă nu e pe deplin mulţumit, deşi e lider cu Rapid
23:30
Ce l-a dezamăgit pe Ianis Zicu din meciul cu Rapid. ”Ştiam că avem nişte probleme”
23:20
EXCLUSIV | Andrei Şucu, văzut ca soluţie ideală pentru a acoperi regula U21 la Rapid. ”Am înţeles că este şi talentat” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Andrei Şucu, văzut ca soluţie ideală pentru a acoperi regula U21 la Rapid. ”Am înţeles că este şi talentat”
23:10
VIDEO | Alex Dobre a devenit golgheterul Superligii. ”E o bucurie sufletească”
22:50
Echipa de volei Dinamo Bucureşti termină puternicul turneu amical din Turcia pe locul secund # Primasport.ro
Echipa de volei Dinamo Bucureşti termină puternicul turneu amical din Turcia pe locul secund
22:50
Bayern a câştigat la Frankfurt şi a reuşit să îşi mărească avantajul în fruntea Bundesligii # Primasport.ro
Bayern a câştigat la Frankfurt şi a reuşit să îşi mărească avantajul în fruntea Bundesligii
22:50
VIDEO | A venit şi momentul lui! Dennis Man, gol + pasă decisivă în meciul cu Zwolle # Primasport.ro
VIDEO | A venit şi momentul lui! Dennis Man, gol + pasă decisivă în meciul cu Zwolle
22:20
Chelsea învinge campioana Liverpool şi se apropie de podium
22:00
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Dobre face ”dubla” # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Dobre face ”dubla”
21:50
VIDEO | A venit şi momentul lui! Dennis Man, primul gol în tricoul celor de la PSV
21:50
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Super gol semnat de Vînă # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Super gol semnat de Vînă
21:40
Conducerea lui ”U” Cluj, anunţ despre plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău. ”O să avem o discuţie” # Primasport.ro
Conducerea lui ”U” Cluj, anunţ despre plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău. ”O să avem o discuţie”
21:30
Istvan Kovacs va arbitra derby-ul FCSB – Universitatea Craiova
21:20
VIDEO | Inter - Cremonese 4-1. Succes categoric în Serie A pentru Cristi Chivu
21:00
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Koljic profită de o deviere şi face 2-0 # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Koljic profită de o deviere şi face 2-0
20:50
Steaua Bucureşti, a doua victorie din grupa C preliminară a LEN Euro Cup la Polo
20:50
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Dobre deschide scorul în startul de meci # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Dobre deschide scorul în startul de meci
20:40
Ianis Hagi a dezvăluit secretul euro-golului marcat în Turcia: "Tatăl meu m-a învăţat" # Primasport.ro
Ianis Hagi a dezvăluit secretul euro-golului marcat în Turcia: "Tatăl meu m-a învăţat"
20:40
VIDEO | Gyor - Gloria Bistriţa 33-18. Maghiarele au făcut recital în Liga Campionilor # Primasport.ro
VIDEO | Gyor - Gloria Bistriţa 33-18. Maghiarele au făcut recital în Liga Campionilor
20:30
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Echipele de start
20:20
VIDEO | ”Cred că la singura lor ocazie au marcat”. Bogdan Andone consideră nemeritat eşecul de acasă cu Petrolul # Primasport.ro
VIDEO | ”Cred că la singura lor ocazie au marcat”. Bogdan Andone consideră nemeritat eşecul de acasă cu Petrolul
20:10
VIDEO | Eugen Neagoe bate, dar nu poate trece peste fazele de arbitraj de la meciul cu Rapid. ”De ce nu putem să îl contestăm” # Primasport.ro
VIDEO | Eugen Neagoe bate, dar nu poate trece peste fazele de arbitraj de la meciul cu Rapid. ”De ce nu putem să îl contestăm”
19:50
Lider surpriză după prima zi în marea finală a sezonului de viteză în coastă
19:30
VIDEO | FC Argeş - Petrolul 0-1. Revelaţia startului de sezon şi-a pierdut strălucirea # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Petrolul 0-1. Revelaţia startului de sezon şi-a pierdut strălucirea
19:20
Kurt Zouma este cel mai bine plătit jucător din Superligă! Despre ce sumă este vorba # Primasport.ro
Kurt Zouma este cel mai bine plătit jucător din Superligă! Despre ce sumă este vorba
19:00
VIDEO | Borussia Dortmund – RB Leipzig 1-1. Liderul Bayern poate profita de remiza din derby # Primasport.ro
VIDEO | Borussia Dortmund – RB Leipzig 1-1. Liderul Bayern poate profita de remiza din derby
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.