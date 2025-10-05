Prima REACȚIE a lui Traian Băsescu după eliberarea Elenei Udrea:”Ar fi fost un bun politician”
Gândul, 5 octombrie 2025 15:30
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit pentru prima dată despre Elena Udrea după ce aceasta a fost eliberată din închisoare, la Realitatea PLUS. Traian Băsescu a subliniat faptul că fostul ministru al Turismului ar fi avut un parcurs politic remarcabil „dacă nu ar fi avut probleme” și a subliniat că nu a avut […]
Radu Drăgușin, internaționalul român care evoluează la Tottenham Hotspur, a stat de vorbă, duminică după-amiază, la taclale într-un eveniment organizat de unul dintre partenerii săi. Fotbalistul de 23 de ani a dezvăluit în premieră cum a trăit primele zile după grava accidentare din luna ianuarie. Momentul adevărului pentru Radu Drăgușin! „Am învățat din nou cum […]
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „Regii spanioli revendicau rădăcini din lumea geto-dacică” # Gândul
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat, printre altele, despre regii spanioli care „revendicau rădăcini din lumea dacică”. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 4 octombrie 2025. Vezi AICI podcastul. […]
Prima REACȚIE a lui Traian Băsescu după eliberarea Elenei Udrea:”Ar fi fost un bun politician” # Gândul
Sorin Oprescu ajunge mâine în fața unui procuror grec. Va fi întrebat dacă acceptă PREDAREA către România # Gândul
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, va ajunge mâine dimineață în fața unui procuror din Salonic, pentru o audiere în cadrul procedurii privind mandatul european de arestare emis pe numele său. Potrivit unor surse Gândul, procurorul îl va întreba pe Oprescu dacă acceptă să fie predat autorităților române. Dacă fostul edil își dă acordul, acesta […]
Încearcă să nu-ți irosești energia în prea multe direcții. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 6 octombrie 2025. Berbec Este foarte important să nu încerci să câștigi dragostea și aprecierea altcuiva controlându-i deciziile. Este timpul să lași oamenii din jurul tău să-și stabilească propriile reguli și limite. Oferă acelei persoane speciale spațiul […]
Andrej Babis, marele câștigător al alegerilor din Cehia, se declară „loial Europei”. „Vreau ca Europa să funcționeze bine” # Gândul
Andrej Babis, fost premier al Cehiei, a jurat loialitate față de Europa în timpul întâlnirii sale cu președintele pentru a începe discuțiile privind formarea unui nou guvern duminică, la o zi după ce mișcarea sa a obținut primul loc în cadrul alegerilor parlamentare. Rezultatele finale au arătat că partidul ANO al lui Babis a câștigat […]
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „S-au descoperit artefacte în zona Troiei care seamănă izbitor ca formă cu cele din zona Dunării” # Gândul
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit, printre altele, despre un studiu de paleogenetică efectuat asupra situației genetice a europenilor. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 4 octombrie 2025. Vezi […]
Daniel Roxin: „Mai degrabă descoperă detectoriștii comori antice decât arheologii, pe zona dacică” # Gândul
Daniel Roxin, jurnalist și scriitor, a fost invitat în cel mai nou podcast ALTCEVA, cu Adrian Artene. El a vorbit despre adevărul îngropat al Sarmisegetuzei Regia, un subiect preferat de mulți pasionați de istorie și nu numai. El a spus că la Sarmisegetuza Regia se află mult mai multe lucruri decât ceea ce se poate […]
Interviu INEDIT cu prinţul William:”2024 a fost cel mai greu an al vieții mele. Sunt mândru de soția mea și de tatăl meu” # Gândul
Prinţul William a declarat că 2024, anul în care soţia sa, Kate, prinţesa de Wales, şi tatăl său, regele Charles al III-lea, au urmat tratamente pentru cancer, a fost cel mai greu an al viețiii sale. Moștenitorul tronului a făcut mărturisiri fără perdea într-un interviu inedit acordat actorului Eugene Levy la Windsor, pentru emisiunea Apple […]
Adevărul despre Tăblițele de la Tărtăria: sunt sau nu prima scriere din lume. Daniel Roxin: „Părerile sunt împărțite” # Gândul
În cel mai nou episod al podcastului ALTCEVA, cu Adrian Artene, a fost invitat scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc. El a vorbit, printre altele, și despre Tăblițele de la Tărtăria: au fost sau nu acestea prima scriere din lume? Iată dialogul dintre Adrian Artene și scriitorul Daniel Roxin […]
Serviciile ucrainene de informații acuză CHINA că ar furniza Rusiei date despre țintele din Ucraina # Gândul
China furnizează informații Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai eficient atacuri cu rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial ucrainean de informații de rang înalt. Oleh Alexandrov, un oficial al Agenției de Informații Externe a Ucrainei, a declarat agenției de știri de stat Ukrinform că China transmite informații din satelit despre […]
După patru luni, Nicușor Dan își numește mâine garnitura de consilieri. Printre ei, Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca. Peste zece numiri vor fi făcute, iar mulți dintre foștii colaboratori ai președintelui de la Primăria Capitalei se vor transfera la Cotroceni # Gândul
După îndelungi calcule, la mai bine de patru luni de la instalarea în funcția de președinte, Nicușor Dan pare, în sfârșit, pregătit să-și numească echipa de la Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, șeful statului urmează să anunțe luni, 6 octombrie, numirea oficială a noilor consilieri prezidențiali. Este vorba despre un grup de peste […]
Atunci când vine frigul, multe persoane tind să țină geamurile închise, pentru a nu lăsa aerul rece să pătrundă în interior. Totuși, susțin specialiștii, acest aspect nu ar fi tocmai pozitiv pentru sănătate. Aerul închis, care este plin de poluanți și microbi, ar putea să dăuneze mai mult sănătății, spre deosebire de frig. De aceea, […]
Sute de mii de oameni au organizat noi PROTESTE pro-Palestina în Italia. Au fost înregistrate și ciocniri cu Poliția # Gândul
Sute de mii de oameni au ieșit sâmbătă în stradă în Italia, pentru a patra zi la rând, pentru a protesta în solidaritate cu locuitorii din Fâșia Gaza, în contextul în care autoritățile din Israel au interceptat mai multe nave care au încercat să rupă blocada impusă teritoriului palestinian și să ducă ajutoare umanitare pentru […]
Te-ai gândit vreodată ce ar trebui să faci pentru a avea cât mai multă energie, în fiecare zi? Neurologii au studiat atent anumite comportamente ale oamenilor, iar un studiu efectuat în SUA a arătat că peste 13% dintre adulții americani se simt obosiți sau epuizați aproape zilnic. Totuși, ce ar trebui să facă pentru a […]
O doctoriță din Bihor, acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşina ei, s-au găsit sume mari de bani # Gândul
O doctoriță implicată în scandalul șpăgilor de la Casa Județeană de Pensii Bihor a murit sâmbătă într-un accident rutier. În mașina ei, au fost găsite sume importante de bani. Accidentul în care și-a pierdut viața Ana Guț a avut loc pe drumul dintre localitățile Miersig și Tinca, județul Bihor. În mașina condusă de fosta doctoriță, […]
BANC | Bulă vine acasă de la școală: „Mamă, azi am fost singurul din clasă care a știut răspunsul la întrebare!” # Gândul
Gândul.ro îți aduce zâmbetul pe chip cu un nou banc cu personajul Bulă. De data aceasta, un dialog scurt între el și mama lui va stârni chicoteli. Spor la râs! Bulă vine acasă de la școală. – Mamă, azi am fost singurul din clasă care a știut răspunsul la întrebare! – Bravo, Bulă! Și ce […]
O femeie a fost împușcată în timpul protestelor față de politica anti-migrație a lui Donald Trump. Aceasta era înarmată # Gândul
O femeie a fost împușcată de agenți ai poliției de frontieră în momentul în care a intrat cu mașina în vehiculele agenților federali anti-migrație. Aceasta era înarmată. Protestatara, o americancă, a ajuns la spital. Concret, femeia avea asupra ei o armă semiautomată, a precizat secretarul adjunct Tricia McLaughlin. Incidentul a avut loc sâmbătă, 4 octombrie, […]
Zodia feminină care va fi cerută de soție până la finalul anului, potrivit celebrei Cristina Demetrescu # Gândul
Urmează o perioadă înfloritoare pentru o anumită zodie, potrivit celebrei Cristina Demetrescu. Unele dintre persoanele născute sub acest semn zodiacal ar putea avea o surpriză uriașă în plan amoros. Relația ar putea fi dusă la un alt nivel, ajungându-se chiar la căsătorie. Vezi mai jos cine este nativul norocos. Veștile sunt cât se poate de […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a vorbit despre influența pe care activitatea lui Charlie Kirk a avut-o asupra societății americane, cu precădere asupra tinerei generații din SUA, o parte dintre aceștia considerându-l un lider spiritual care i-a îndrumat către religie și valorile tradiționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei # Gândul
Un nepalez aflat în România a dezvăluit câte ore lucrează zilnic pentru un salariu lunar de doar 2.800 de lei. Mulți cetățeni străini aleg calea României, pentru a-și câștiga traiul și pentru a-și ajuta familiile rămase acasă, la mii de kilometri distanță. Din dorința de a câștiga mai bine și de a suporta cheltuielile care […]
Bitcoin a atins un nou maxim istoric. Moneda depășește pragul de 125.000 de dolari, datorită interesului crescut al investitorilor instituționali și dinamicii pieței. Totodată, creșterea prețului Bitcoin vine și după ce Rezerva Federală a redus, luna trecută, rata dobânzii de referință cu 0,25%, prima scădere din decembrie 2024. În august, Bitcoin înregistrase ultimul record, susținut […]
Vești bune pentru fermierii din România. Toate formele de sprijin acordate fermierilor în 2025 se vor continua și în 2026, iar Ministerul Agriculturii analizează și introducerea unor noi programe de finanțare, a spus, sâmbătă, Adrian Pintea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii. „În ceea ce priveşte toate măsurile pe care noi le auzim, măsuri de […]
Ion Cristoiu: Prin vot, cehii au decis: Nu ajutorului dat Ucrainei în detrimentul ajutorului dat Cehiei! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție alegerile din Cehia. „Partidul fostului premier ceh Babiš a câștigat confortabil în alegerile parlamentare din Cehia. Deși și acolo mașinăria plătită a Uniunii Europene a vânturat teza candidat pro-rus, candidat care vrea să scoată Cehia din Uniunea Europeană […]
Suferință de neimaginat pentru o familie din România. Paul a murit în Italia, zdrobit de o mașină, în timp ce traversa strada # Gândul
Paul Olivian Damian, un tânăr român de 34 de ani, stabilit în Italia, a murit în seara zilei de joi, 2 octombrie 2025, după ce a fost lovit de o mașină, în timp ce traversa strada via Anagnina din Roma, în zona Morena, unde locuia. Accidentul s-a produs în jurul orei 22:00, în dreptul numărului […]
Un nou ciclon lovește România. Elena Mateescu, ANM: „Pragul considerat limita de inundație pentru luna octombrie” # Gândul
Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat sâmbătă că România va fi traversată, începând de duminică noapte, de un nou episod ciclonic, care va aduce ploi abundente, scăderi de temperatură și risc de inundații în mai multe regiuni. Astfel, după o ușoară încălzire în weekend, în care maximele vor urca în sudul țării până la 20-21 […]
Test de perspicacitate | Doar 1% dintre oameni poate identifica cele 2 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 10 secunde # Gândul
Gândul.ro vă prezintă, duminică, un nou test de perspicacitate în care trebuie să identificați cele 2 diferențe dintre două imagini, în cel mult 10 secunde. Tot ceea ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție imaginile care par să se oglindească și să descoperiți doar elementele care nu sunt identice. Varianta corectă se află […]
Nicușor Dan își schimbă echipa de la Cotroceni. Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți CONSILIERI prezidențiali # Gândul
Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan. Totodată, Ludovic Orban este, de asemenea, vehiculat pentru un post de consilier prezidențial, potrivit surselor G4Media. Un alt nume vehiculat pentru un post de consilier prezidențial este diplomatul și profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” […]
Bancul zilei. Încheiem săptămâna cu un nou banc spumos. De data aceasta, un bărbat spune cum i-a comandat online soția o pereche de adidași. Ce s-a întâmplat imediat după. Soția mea mi-a comandat pe net adidași numărul 43, dar mi-a venit o pereche de pantofi cu toc, numărul 38! Noroc că i se potrivesc! Alte […]
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, la Tbilisi, pentru a PROTESTA în ziua alegerilor. Manifestanții au vrut să ia cu asalt palatul prezidențial # Gândul
Zeci de mii de oameni au protestat împotriva puterii în Georgia, sâmbătă, la Tbilisi. Tensiunile politice din Georgia au escaladat, după ce protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial. „Suntem aici pentru a proteja democraţia noastră, pe care Visul georgian este pe cale să o distrugă”, a declarat pentru AFP Natela Gvaharia, o […]
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic # Gândul
Care sunt cele zece electrocasnice din apartament care consumă cel mai mult curent. Iată cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic. Facturile la curent un un subiect extrem de important pentru români, mai ales pe timp de iarnă. Gândul îți arată care sunt top 10 aparate din apartament care consumă cel mai mult curent. Am realizat […]
Cel puțin 22 de oameni au murit în Nepal, în urma inundațiilor și alunecărilor de teren, în ultimele 36 de ore # Gândul
Mai multe zone din Nepal sunt afectate de ploile abundente, în ultimele 36 de ore. În urma inundațiilor și alunecărilor de teren, cel puțin 22 de persoane au murit. Autostrăzile au fost blocate de aluviuni, iar alte 11 persoane sunt de negăsit încă de sâmbătă, 4 octombrie. Nepal se află sub asediul ploilor abundente, iar […]
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult! # Gândul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Iată pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult până atunci. Luna octombrie este, după câte se vede, destul de capricioasă. Vremea a fost deosebit de rece și vântoasă în ultimele zile, iar specialiștii în vreme anunță că după acest weekend, în care vremea se mai ameliorează, vom […]
Alertă în Europa. Polonia a ridicat avioane de luptă. Incidente aeriene și în Lituania, unde aeroportul din Vilnius s-a închis temporar # Gândul
Polonia a ridicat în aer avioane de luptă după ce s-au raportat noi atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei, relatează Reuters. „Avioane poloneze și ale aliaților operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană și de recunoaștere radar de la sol au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire,” a […]
Încheiem săptămâna cu un nou banc spumos. Este vorba despre pensionar și băltoacă. Iată bancul! După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar, băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu undița în mână, mișcând cârligul în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă: -Ce faci aici, tataie? –Pescuiesc, răspunde pensionarul. –Săracul, e dus […]
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat sâmbătă seara, la Realitatea Plus, gafele de protocol ale lui Nicușor Dan. Acesta spune că actualul șef al statului „nu este încă pregătit”, dar că își va corecta greșelile. „Încă nu e pregătit din punct de vedere al protocolului, dar sunt convins că va corecta lucrul ăsta. […]
Care sunt cele mai periculoase orașe din lume în 2025 și ce localități din România sunt în clasament. Un nou studiu bazat pe indicele criminalității a indicat care sunt cele mai periculoase orașe din lume în 2025. Analiza s-a bazat pe percepțiile locuitorilor despre nivelul de siguranță din orașele lor, incluzând întrebări despre infracțiuni violente, […]
Ovidiu Ioan Sabău (57 de ani) a demisionat de la formația Universitatea Cluj, locul 4 în sezonul trecut al Superligii de fotbal. „Moțu” este al treilea tehnician demisionar din acest campionat după Dan Petrescu (CFR Cluj) și Liviu Ciobotariu (Petrolul Ploiești). Numele vehiculate sunt Ionuț Badea și italianul Maurizio Trombetta. Demisie în Superliga: a plecat […]
Voleiul românesc a aflat adversarele din grupele Campionatului European din 2026, în urma tragerii la sorţi de sâmbătă seară, la Bari. La tragerea la sorţi a participat şi preşedintele FR Volei, Adin Cojocaru, alături de componentul naţionalei, Bela Bartha, în calitate de ambasador al României, una din gazdele turneului final. Știm deja grupele Eurovolley atât […]
Călin Georgescu: „România trebuie să se sincronizeze cu ceea ce face AMERICA. Trump își dorește pacea” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu a vorbit despre situația politică din Republica Moldova, despre relația României cu Bruxelles-ul și despre gândirea economică americană. El a subliniat că România are nevoie de o abordare centrată pe America. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Georgescu: „Nu există […]
Donald Trump a semnat, sâmbătă, un decret pentru trimiterea a 300 de soldați din Garda Națională la Chicago, în momentul în care o judecătoare federală a blocat cel pe care l-a ordonat la Portland, două orașe democrate vizate de președintele american. „Preşedintele Trump a autorizat 300 de soldaţi naţionali să protejeze agenţii şi bunurile federale” […]
Ce rezultat ar dori conducătorul Rapidului la derby-ul etapei FCSB – Universitatea Craiova. „Ne-ar conveni. Nu le fac lor calculele” # Gândul
Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a discutat despre meciul din Giulești cu Farul, 3-1, și a anunțat ce rezultat vrea la derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Rapid a urcat pe primul loc în Superliga, cel puțin până la meciul de duminică seara, de la ora 20:30, dintre FCSB și Craiova. Echipa olteană e pe locul doi, […]
Rapid a ajuns pe primul LOC în Superliga, după victoria cu Farul. Remarcații lui Costel Gâlcă # Gândul
Rapid a urcat pe primul loc în Superliga, după ce a învins Farul, 3-1, în etapa 12. Ionuț Larie (autogol, 9), Alexandru Dobre (20, 67), respectiv Ionuț Vînă (56) au marcat în meciul disputat în Giulești. Rapid are 25 de puncte și conduce în clasament, Farul e pe opt, 15 puncte. Rapid a ajuns pe […]
Primele alegeri parlamentare în Sira, după căderea regimului lui Bashar al-Assad, organizate duminică # Gândul
Duminică, Siria organizează primele alegeri parlamentare de la căderea regimului Bsahar-al Assad, fiind un proces care constituie o etapă cheie în tranziția regimului, dar care suscită îngrijorări cu privire la reprezentativitatea votului indirect, scrie Reuters. Președintele interimar, Ahmed al-Sharaa, fost combatant al Al-Qaida, a ajuns la putere după ce l-a dat jos pe Bashar al […]
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Cu ce probleme s-a confruntat un explorator român, cu noua carte de identitate electronică # Gândul
Imediat după ce a primit noua carte de identitate electronică, care conține informații legate de adresa de domiciliu și cip, un explorator român a trecut prin mai multe situații pe care le-a enunțat pe Facebook: de la instituții care nu au citator de carduri, la instituții care au astfel de aparate, dar nu funcționează. Între […]
Zodiile care l-au prins pe Dumnezeu de picior: până la finalul lui octombrie, totul se transformă în bani și noroc # Gândul
Luna octombrie se anunță o lună foarte bună pentru anumite zodii și au reușit să prindă norocul și pe Dumnezeu de un picior. Astfel că, fiecare decizie, fiecare investiție sau inițiativă pe care o au devine imediat succes, bani sau oportunități neașteptate. Care sunt acestea. Balanță Balanțele atrag oportunități în această perioadă. Până la finalul […]
5 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Aurora Dan împlinește 70 de ani, Kate Winslet 50/ 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 5 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Aurora Dan este o scrimeră română, specializată pe arma floretă, care a avut rezultate remarcabile în competiţii internaţionale. Născută pe 5 octombrie 1955, în Bucureşti, a reprezentat România la Jocurile Olimpice din […]
Cum trăiește David, geniul matematicii din România, visul american la una dintre cele mai prestigioase facultăți din SUA: „Toți foștii mei colegi de clasă studiază în străinătate” # Gândul
David Anghel – olimpic internațional la matematică și tânărul considerat geniul matematicii din România – este în prezent student în al doilea an la prestigioasa facultate Massachusetts Institute of Technology România (MIT) din SUA. România – țara în care politicienii taie, în numele austerității, tot din PIB-ul educației – nu a reușit să-l păstreze în […]
„Omertà” de la Palatul Victoria. Deși Bolojan a promis transparență la guvern, în fapt ea NU EXISTĂ. Inclusiv agenda publică a premierului este ținută la secret # Gândul
Ilie Bolojan a venit la Palatul Victoria cu imaginea unui om eficient, direct și, mai ales, transparent. Chiar în primele sale zile de mandat, premierul vorbea despre transparență la Palatul Victoria, despre comunicare onestă și de o relație deschisă cu cetățeanul. La 100 de zile de la instalare, „transparentul” Bolojan a reușit însă o performanță […]
Stegarul Dac – INAMICUL STATULUI. Este scos la plimbare numai pe acoperișul pușcăriei. Procedura se aplică numai celor mai periculoși CRIMINALI # Gândul
Încarcerat la Penitenciarul Giurgiu, faimosul protestatar Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul dac”, ar fi tratat, din punctul de vedere al măsurilor de securitate, la fel ca un criminal deosebit de periculos. Bărbatul este scos la aer în lanțuri, pe acoperișul închisorii și păzit de gărzi înarmate. Cezar Avrămuţă, în vârstă de 57 de ani, a […]
