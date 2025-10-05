Leon Marchand vrea să concureze în probele de 100 și 200 m la Cupa Mondială » Învinșii lui David Popovici participă și ei la competiția de pe continentul nord-american

14:20

Rapid a câștigat cu Farul, 3-1, s-a suit pe primul loc și tot ce a rămas în memorie nu e scorul, nici golurile, ci scandarea lui Alexandru Dobre: „Dinamo, m... Dinamo!”, urlată cu entuziasm de căpitanul giuleștean în fața galeriei, cu camerele de filmat pe el și cu steagul de lider la braț.Dobre a confundat momentul în care trebuie să fii lider cu momentul în care vrei să fii băiat de peluză. ...