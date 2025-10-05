Leon Marchand vrea să concureze în probele de 100 și 200 m la Cupa Mondială » Învinșii lui David Popovici participă și ei la competiția de pe continentul nord-american
Gazeta Sporturilor, 5 octombrie 2025 16:50
Leon Marchand (23 de ani) va participa la prima etapă de Cupă Mondială, care va avea loc la Carmel, unde s-a înscris în șapte probe, inclusiv în cele de 100 și 200 m liber. Americanii Jack Alexy și Luke Hobson, învinși de David Popovici la CM de la Singapore, vor fi și ei prezenți. ...
Acum 5 minute
17:20
Bayern Munchen sărbătorește la Oktoberfest cele 10 victorii consecutive! „Acum putem bea bere” # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen a sărbătorit startul perfect de sezon într-un mod tipic bavarez: cu bere, covrigi și voie bună la Oktoberfest! După succesul cu 3-0 în fața lui Eintracht Frankfurt, jucătorii, staff-ul și conducerea campioanei Germaniei au participat la celebrul festival din München. ...
Acum 30 minute
17:00
Ce a făcut Răzvan Sava înainte de convocarea la echipa națională » Nota primită în Serie A # Gazeta Sporturilor
Răzvan Sava (23 de ani) a fost integralist pentru a șasea oară în acest sezon din Serie A, în remiza obținută de Udinese pe teren propriu, scor 1-1 cu Cagliari.Răzvan Sava este unul dintre cei 3 portari convocați de Mircea Lucescu pentru acțiunea echipei naționale a României din această lună, alături de Ștefan Târnovanu (FCSB) și Ionuț Radu (Celta Vigo). ...
Acum o oră
16:50
Leon Marchand vrea să concureze în probele de 100 și 200 m la Cupa Mondială » Învinșii lui David Popovici participă și ei la competiția de pe continentul nord-american # Gazeta Sporturilor
Leon Marchand (23 de ani) va participa la prima etapă de Cupă Mondială, care va avea loc la Carmel, unde s-a înscris în șapte probe, inclusiv în cele de 100 și 200 m liber. Americanii Jack Alexy și Luke Hobson, învinși de David Popovici la CM de la Singapore, vor fi și ei prezenți. ...
16:30
Decizia luată de Neymar după ce un jurnalist l-a acuzat că este „dependent de whisky” # Gazeta Sporturilor
Neymar (32 de ani) a decis să acționeze legal împotriva jurnalistului Rodolfo Gomes, după ce acesta l-a acuzat public că ar fi „dependent de whisky, fumează narghilea, consumă energizante și pierde nopțile jucând jocuri video”.Echipa de avocați a fotbalistului a catalogat acuzațiile drept „iresponsabile, calomnioase și complet false”. ...
16:30
După multe dezamăgiri, Amanda Anisimova e campioană la Beijing! Victorie în 3 seturi: „Wow, ce săptămâni am avut” # Gazeta Sporturilor
Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA) a devenit campioană la Beijing, după o victorie cu 6-0, 2-6, 6-2 în fața Lindei Noskova (20 de ani, 27 WTA). Datorită acestui succes, americanca a obținut al 4-lea titlu al carierei.Duminică, 5 octombrie, în capitala Chinei, s-a disputat confruntarea dintre Amanda Anisimova și Linda Noskova din finala turneului WTA de la Beijing. ...
Acum 2 ore
16:20
„E momentul Craiovei la titlu” » Susținător neașteptat pentru olteni: „Mușcam din adversari, la fel ca Rădoi” + Cursă cu mașini pe străzile Brașovului: „El cu BMW, eu cu VW Polo” # Gazeta Sporturilor
Marian Constantinescu, 44 ani, ultimul golgeter de rasă al Brașovului înainte de prăbușirea Tâmpei spre faliment, trece în revistă o carieră generoasă, în care a avut antrenori de top: Olăroiu, Răzvan Lucescu, Hagi, Hizo, Sabău. ...
16:20
„Sunt sigur că vom fi la Mondial!” » Radu Drăgușin, pe ultima sută de metri a revenirii pe teren: „Nu plec de la Tottenham! Mă întorc mai puternic” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani) se află la finalul perioadei de recuperare, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor. Aflat la București, dar nu sub comanda lui Mircea Lucescu (80 de ani) în cantonamentul echipei naționale, așa cum își dorea selecționerul, ci pentru parafarea unui contract de imagine personal, fundașul lui Tottenham a vorbit deschis despre ultimele luni, dar și despre momentul revenirii sale pe teren. ...
16:10
Sevilla găzduiește meciul cu Barcelona, în etapa 8 din La Liga. Meciul începe la ora 17:15 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Cu o victorie, catalanii își pot recăpăta poziția de lider, ocupată în acest moment de Real Madrid, după ce trupa lui Xabi Alonso a câștigat pe teren propriu cu Villarreal, scor 3-1. ...
16:00
Tara Davis-Woodhall, campioană olimpică și mondială la săritura în lungime, a abordat un subiect tabu: „Durerea este insuportabilă” # Gazeta Sporturilor
Tara Davis-Woodhall (26 de ani), campioana olimpică și mondială en-titre la săritura în lungime, a povestit cum a reușit să treacă peste durerile aduse de menstruație la recent încheiatele Campionate Mondiale.Americanca Tara Davis-Woodhall nu se ferește de subiectele delicate. ...
15:50
PAOK – Olympiakos, etapa #6 din Superliga Greciei » Răzvan Lucescu caută să o devanseze pe Olympiakos # Gazeta Sporturilor
PAOK Salonic și Olympiakos Pireu se întâlnesc astăzi pe stadionul Toumba, într-un duel incendiar al rundei cu numărul #6 din Superliga Greciei.Partida începe la ora 20:30 și poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.roRăzvan Lucescu, fără victorie în ultimele 5 meciuriFormația pregătită de Răzvan Lucescu (56 de ani) traversează o perioadă complicată. ...
15:40
Rămas fără echipă de mai bine de o lună, George Pușcaș este dorit de un antrenor român # Gazeta Sporturilor
Pus pe liber de către Bodrumspor la sfârșitul lunii august, George Pușcaș (29 de ani) poate ajunge în Emiratele Arabe Unite, la Baniyas, sub comanda tehnicianului român Daniel Isăilă (53 de ani).Aflat la al treilea mandat la Baniyas, Daniel Isăilă și-l dorește ca atacant pe George Pușcaș, iar clubul a înaintat deja o ofertă către jucător, susține iamsport.ro.George Pușcaș, dorit de Daniel Isăilă la BaniyasCotat la 1.100. ...
Acum 4 ore
15:20
Mai mulți jucători și membri ai staff-ului de la Benfica au fost „loviți” de gripă și este posibil ca derby-ul cu Porto, de pe Dragao, să fie amânat.Derby-ul Porto - Benfica, programat în această seară, de la 23:15, ora României, ar putea fi amânat! Potrivit cotidianului portughez A Bola, „mai mulți jucători și membri din staff-ul lui Jose Mourinho suferă de-o gripă urâtă, foarte agresivă” și sunt consemnați cu toții la pat. ...
15:10
Primii jucători ai naționalei au ajuns la Mogoșoaia » Fanii, val de ironii: „La haine concurează cu Franța, la fotbal cu Andorra” # Gazeta Sporturilor
Primii jucători ai echipei naționale au ajuns duminică la prânz în cantonamentul de la Mogoșoaia, unde urmează să pregătească acțiunea din luna octombrie. Șase dintre cei convocați au deschis ușile cantonamentului, atrăgând atenția cu ținutele lor. Fanii au observat imediat detaliile și au reacționat ironic în secțiunea de comentarii, pe pagina de Facebook a naționalei. ...
15:00
Situație confuză în Superliga » Mijlocașul de la UTA a primit INTERZIS de la selecționer să joace cu Botoșani # Gazeta Sporturilor
Marinos Tzionis (24 de ani) nu va putea evolua în FC Botoșani - UTA Arad, meci programat de Liga Profesionistă de Fotbal luni, 6 octombrie, care este și dată UEFA, rezervată echipelor naționale. Mijlocașul stânga, jucător de bază în reprezentativa Ciprului, va merge mâine în cantonamentul insularilor. ...
14:50
Inter a renăscut sub comanda lui Cristi Chivu » Ce a schimbat românul față de era Inzaghi: de la echipă prudentă, în mașinărie ofensivă # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, 44 de ani, a reușit, în doar câteva săptămâni, să transforme o echipă a lui Inter care părea epuizată sub comanda lui Simone Inzaghi într-un mecanism fluid, curajos și eficient. Diferențele dintre cele două versiuni ale nerazzurrilor sunt evidente atât în joc, cât și în cifre. Cu ajutorul platformei de specialitate Wyscout, GSP a întocmit o analiză între ultimele cinci partide sub comanda lui Chivu și ultimele cinci din era Simone Inzaghi. ...
14:40
Ce sancțiune riscă George Buricea, după incidentele din „Liga Zimbrilor” » FRH nu a tolerat în trecut cazuri asemănătoare # Gazeta Sporturilor
După imaginile apărute sâmbătă în mediul online de la meciul dintre CSM Vaslui și Poli Timișoara, scor 28-27, în care antrenorul oaspeților, George Buricea are un conflict la banca proprie cu pivotul Zoran Nikolic, GSP vă prezintă reacțiile care au apărut după încheierea partidei, dar și ce riscă antrenorul, dacă se va dovedi că este vinovat. ...
14:40
Turcul devenit viral la Jocurile Olimpice a cucerit, un an mai târziu, o medalie de aur în Champions League: „Sunt foarte fericit” # Gazeta Sporturilor
Yusuf Dikec (52 de ani), turcul care a devenit viral la ediția din 2024 a Jocurilor Olimpice, datorită posturii relaxate pe care o avea în cadrul probei de tragere cu pistolul cu aer comprimat, a reușit, un an mai târziu, să obțină o medalie de aur la European Champions League.În vara anului 2024, Yusuf Dikec a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, în proba mixtă de tragere cu pistolul cu aer comprimat, de la 10 metri distanță. ...
14:40
„Apreciez interesul” » Ianis Hagi a dat cărțile pe față după ce și-a deschis recitalul în Turcia: „Rămâne să întorc această favoare” # Gazeta Sporturilor
După ce a marcat primul gol pentru Alanyaspor, Ianis Hagi (26 de ani) a vorbit despre interesul manifestat de cluburile din România în perioada de mercato din această vară și și-a explicat alegerea de a semna în campionatul Turciei.Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a declarat în repetate rânduri că Ianis Hagi este binevenit oricând la echipă, însă și-a exprimat dorința ca internaționalul român să evolueze în continuare în străinătate. ...
14:30
Autorul unui gol pentru Real Madrid, Kylian Mbappe (26 de ani) a ieșit accidentat în minutul 84 al partidei cu Villarreal (3-1).Seara de sâmbătă s-a încheiat cu o victorie pentru Real Madrid, dar, pe de altă parte, cu îngrijorare în ceea ce-l privește pe Kylian Mbappe. Imediat ce a parafat victoria „albilor”, cu golul de 3-1 (min. 81), internaționalul francez a acuzat dureri la glezna dreaptă și s-a așezat pe gazon. ...
14:20
Rapid a câștigat cu Farul, 3-1, s-a suit pe primul loc și tot ce a rămas în memorie nu e scorul, nici golurile, ci scandarea lui Alexandru Dobre: „Dinamo, m... Dinamo!”, urlată cu entuziasm de căpitanul giuleștean în fața galeriei, cu camerele de filmat pe el și cu steagul de lider la braț.Dobre a confundat momentul în care trebuie să fii lider cu momentul în care vrei să fii băiat de peluză. ...
14:10
Împrumutat până la vară de Rapid la U Cluj, Omar El Sawy, 21 de ani, a fost criticat public de către antrenorul Ioan Ovidiu Sabău după eșecul, 1-2, de la Miercurea CiucU Cluj nu se regăsește, a strâns patru etape fără victorie, răstimp în care are doar două puncte luate. Ioan Ovidiu Sabău a declarat deschis că vrea să-și rezilieze angajamentul cu „Șepcile roșii”, iar GSP. ...
14:10
Liverpool a adunat 7 victorii din primele 7 meciuri ale sezonului și Premier League părea doar o formalitate, iar finala Champions League un obiectiv facil. N-am pus la socoteală și ”Community Shield”, ce e doar un amestec de ”amical” cu oficial. Percepția era că actuala campioană va putea sărbători chiar înaintea lui Bayern câștigarea unui nou titlu, ceea ce, la cum stau lucrurile în Bundesliga, ar fi o performanță fantastică. ...
14:00
Sabrina Maneca-Voinea s-a impus în trei finale pe aparate la Campionatele Naționale, ultimul test înainte de întrecerea mondială de la Jakarta # Gazeta Sporturilor
Sabrina Maneca-Voinea (18 ani) a fost cea mai bună la sol, bârnă și sărituri în ultima zi a Campionatelor Naționale de la Ploiești. Întrecerea mondială se va desfășura între 19 și 25 octombrie la Jakarta (Indonezia), unde România va avea patru gimnaste.Campionatele Naționale de la Ploiești s-au încheiat duminică la Ploiești cu finalele pe aparate. ...
14:00
Robert Bădescu (20 de ani) a avut o evoluție solidă în meciul Rapid - Farul 3-1, disputat sâmbătă, în Giulești. Utilizat pentru prima dată în această stagiune de către Costel Gâlcă, fundașul stânga a bifat 63 de minute pe teren, fiind înlocuit de Vulturar (63'), din considerente tactice.Prestația sa a fost una energică, în care și-a arătat apetitul ofensiv încă de la primii pași pe gazon. ...
14:00
Brentford – Manchester City, etapa #7 din Premier League » "Cetățenii" vin după 6 meciuri fără înfrângere # Gazeta Sporturilor
Brentford și Manchester City se întâlnesc astăzi pe stadionul Brentford Community, într-un duel al rundei cu numărul #7 din Premier League.Partida începe la ora 18:30 și poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe VoyoMașinăria Haaland, testată de BrentfordEchipa pregătită de Pep Guardiola vine după egalul scor 2-2 din deplasarea de la Monaco, în UEFA Champions League, și după patru victorii și un egal în ultimele etape din campionat. ...
13:50
Pleacă Ioan Ovidiu Sabău de la U Cluj?! » Ultimele informații: clauza, când va fi discuția decisivă și cine este favorit să-l înlocuiască # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, se va întâlni mâine, luni, cu conducerea clubului pentru a discuta despre reziliere. Există și o clauză de reziliere care reprezintă un detaliu important la negocieri! Cristiano Bergodi, 60 de ani, liber de contract, este unul dintre favoriți să preia echipa dacă se vor semna actele „divorțului”U Cluj este la răspântie de drumuri. ...
13:30
Americanul naturalizat al României a dezvăluit că îi place ciorba și cuvintele pe care le știe în română: „Sunt onorat să joc pentru țară” # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Baschet a anunțat naturalizarea lui Daron Russell (27 de ani), un fundaș american care din această vară evoluează pentru U-BT Cluj-Napoca. Sportivul de 1,80 metri a oferit un prim interviu în care a vorbit despre ce înseamnă pentru el să joace la naționala masculină a României. ...
Acum 6 ore
13:20
Fostul jucător din Liga 1 a murit la vârsta de 44 de ani, la scurt timp după ce reușise să învingă cancerul # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial că fostul fotbalist al „Bătrânei Doamne”, Vasilică Georgiu, a murit la vârsta de 44 de ani.Considerat unul dintre cei mai talentați jucători din istoria Aradului, Vasilică Georgiu a fost diagnosticat cu cancer în urmă cu un an și jumătate. ...
13:20
25 de ani de la dispariția lui Cătălin Hîldan, „Unicul Căpitan”: „Dacă simt că obosesc, o să fac semn să mă schimbați” # Gazeta Sporturilor
Astăzi, se fac 25 de ani de la dispariția tragică a lui Cătălin Hîldan. Pe 5 octombrie 2000, în timpul unui amical dintre Dinamo și Șantierul Naval Oltenița, Cătălin Hîldan s-a prăbușit pe teren în minutul 74, alterând permanent percepția dinamovismului prin „singura înfrângere peste care nu vor trece niciodată”.An de an, făcând abstracție de schisme sau orgolii, suporterii dinamoviști i-au cinstit amintirea fostului mijlocaș. ...
13:20
Dinamo pleacă din țară în pauza competițională: „Să vadă că tindem să avem meciuri internaționale” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a anunțat că echipa din Ștefan cel Mare va pleca în pauza competițională din luna octombrie în Macedonia de Nord, unde va susține un meci amical cu FK Pelister, locul 10 din prima ligă. ...
13:00
Recordul nefericit al lui Martin Odegaard. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în Premier League # Gazeta Sporturilor
Arsenal a învins-o pe West Ham cu 2-0 în derby-ul Londrei și s-a instalat în fruntea clasamentului Premier League.„Tunarii” au profitat de eșecul lui Liverpool pe Stamford Bridge (1-2) și s-au instalat în fotoliul liderului după 2-0 cu West Ham. Însă pentru căpitanul Martin Odegaard (26 de ani), duelul cu „ciocănarii” a însemnat o nouă experiență dureroasă. ...
12:50
Reacția scoțienilor după golul fabulos al lui Ianis Hagi » „O amintire de clasă mondială” pentru Rangers # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi (26 de ani) a început în forță aventura sa la Alanyaspor. Mijlocașul român a reușit un gol superb și o pasă decisivă în remiza obținută de echipa sa în deplasarea cu Gençlerbirliği, scor 2-2.Hagi a deschis scorul în minutul 14 cu o lovitură liberă spectaculoasă de la peste 30 de metri, primul său gol în Turcia. Execuția, trimisă direct în vinclu, i-a pe scoțieni să își amintească de perioada în care românul îmbrăca tricoul lui Rangers. ...
12:40
Meciul complet » Cum a adus-o Gâlcă pe Rapid în punctul pe care Șumudică nu l-a atins niciodată # Gazeta Sporturilor
Rapid s-a impus cu 3-1, pe teren propriu, în fața Farului, după un meci în care formația lui Costel Gâlcă a atins, mai mult ca niciodată în acest sezon, eficacitatea și claritatea în plan. A anulat astfel, pentru prima dată, pierderea de intensitate pe care a repetat-o obsesiv și fără de diagnostic, în etapele de până acum.De partea cealaltă, dobrogenii și-au arătat din nou carențele de echipă restructurată, în care puține „piese” funcționează. ...
12:40
Federația a luat prima decizie, după gesturile scandaloase făcute de selecționerul României: „FRH a decis să acționeze imediat” # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Handbal a emis un amplu comunicat duminică dimineața, după scenele scandaloase din „Liga Zimbrilor”, de sâmbătă seara, când George Buricea (46 de ani), antrenorul lui SCM Politehnica Timișoara și selecționerul naționalei României, l-a bruscat pe elevul lui, Zoran Nikolic (34 de ani). ...
12:30
La 2 săptămâni după ce l-a învins pe Carlos Alcaraz, finalistul de la Tokyo a fost eliminat în turul al 3-lea de la Shanghai # Gazeta Sporturilor
Taylor Fritz (27 de ani, 4 ATP), finalist la Tokyo la începutul acestei săptămâni, a fost eliminat în turul al 3-lea al turneului de la Shanghai, după o înfrângere cu 4-6, 5-7 în fața lui Giovanni Mpetshi Perricard (22 de ani, 37 ATP).În urmă cu 2 săptămâni, Taylor Fritz era „pe val”, după ce reușise o victorie clară, 6-3, 6-2, în fața liderului mondial Carlos Alcaraz (22 de ani), în ziua a doua de la Laver Cup. ...
12:20
Dinamovista Amalia Covaliu și stelistul Matei Cîdu au cucerit Cupa României la sabie # Gazeta Sporturilor
La finalul acestei săptămâni, Sala de scrimă „Ana Pascu” din București a găzduit Cupa României la sabie, competiție câștigată la seniori de Amalia Covaliu (17 ani, Dinamo, campioană mondială de cadete) și Matei Cîdu (Steaua, 24 de ani).Amalia Covaliu s-a impus în concursul senioarelor, care a aliniat la start 34 de sportive. ...
12:20
Tiradă fără precedent în direct la adresa lui Mircea Lucescu: „Băi, dobitocule, te aștepți ca eu să nu-ți răspund?” # Gazeta Sporturilor
Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a avut o adevărată tiradă la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani), căruia i-a cerut plecarea de la echipa națională a României, numindu-l, printre altele, „dobitoc”. ...
12:10
Roger Federer a spus pe cine vede în TOP 5 cei mai buni jucători de tenis din istorie # Gazeta Sporturilor
Roger Federer (44 de ani) i-a ales pe Stefan Edberg, Boris Becker, Pete Sampras, Rafael Nadal și Novak Djokovic.Roger Federer a fost invitatul unui interviu inedit numit „GOAT Talks”, alături de cântărețul nigerian Burna Boy. Cei doi au fost protagoniști într-un dialog în care au fost îndemnați să aleagă cei mai buni reprezentanți din toate timpurile în anumite domenii. ...
12:10
Debutantul Fermin Aldeguer, triumfător în Indonezia, după o coliziune între Marc Marquez și Marco Bezzecchi # Gazeta Sporturilor
Fermin Aldeguer (20 de ani, BK8 Gresini Racing), aflat la primul sezon în MotoGP, a triumfat în Marele Premiu al Indoneziei, profitând de căzătura campionului mondial Marc Marquez (32 de ani, Ducati Lenovo) și de greșeala lui Marco Bezzecchi (26 de ani, Aprilia Racing).Sâmbătă, 4 octombrie, Marco Bezzecchi a câștigat cursa de sprint, iar italianul era favorit și în cursa principală de astăzi, de pe circuitul Mandalika. ...
12:00
Incredibil cum și-a negociat un fost jucător al lui Manchester United transferul: „M-a costat doar 15 lire” # Gazeta Sporturilor
Demetri Mitchell (28 de ani), fost jucător al lui Manchester United, a renunțat la angajarea unui impresar și și-a rezolvat transferul cu inteligența artificială.Ca să se angajeze la Leyton Orient, în liga a treia engleză, Demetri Mitchell a apelat la ChatGPT! El a povestit apoi cum a rezolvat totul.Demetri Mitchell: „ChatGPT a fost cel mai bun agent al meu”„Leyton Orient mi-a trimis o ofertă şi am folosit ChatGPT pentru a întreba cum să negociez şi ce să spun. ...
11:50
Povestea neștiută a „surprizei” pregătite de Mircea Lucescu » Rămas fără echipă la 15 ani, a fost redescoperit în Anglia de un antrenor român și trimis la academia lui Chelsea # Gazeta Sporturilor
Kevin Ciubotaru (21 de ani) va avea șansa ca în această lună să debuteze la prima reprezentativă a României, după ce a fost inclus în lot de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru partidele cu Republica Moldova și Austria. Povestea tânărului jucător de la FC Hermannstadt este una impresionantă, iar Gazeta Sporturilor a stat de vorbă cu antrenorul român Adrian Avasâlcăi, omul care l-a readus pe linia de plutire în cel mai complicat moment al carierei lui. ...
11:40
FCSB va căuta în iarnă soluții mai bune pentru regula U21. Pe ce posturi și care vor fi principalele variante ale campioanei?Acum, fotbaliștii U21 nu-i mulțumesc suficient pe conducătorii FCSB, care au ajuns la concluzia că Ionuț Cercel, Mihai Toma și Alexandru Stoian au nevoie de concurență. ...
11:40
Juventus - AC Milan, în derby-ul etapei #6 din Serie A » Echipe probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Juventus și AC Milan, formațiile pregătite de Igor Tudor și Max Allegri, se vor întâlni în această seară, de la ora 21:45, pe Allianz Stadium din Torino, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #6 din Serie A.Programul complet al etapei #6 din Serie APartida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
11:30
„Cele mai lente condiții în care am jucat” » Numărul 7 mondial a criticat terenurile de la Shanghai: „Nu poți face nimic decât să te adaptezi” # Gazeta Sporturilor
După victoria în turul secund de la Shanghai, Alex De Minaur (26 de ani, 7 ATP) s-a plâns de condițiile lente de joc, dar s-a arătat mulțumit de evoluția sa constantă și a explicat că e motivat să își asigure locul la Turneul Campionilor.După ce l-a învins pe Camilo Ugo Carabelli (26 de ani, 45 ATP), scor 6-4, 6-2, Alex De Minaur a obținut a 48-a victorie a sezonului și a 35-a pe hard (record stagional). ...
Acum 8 ore
11:20
Messi-show în MLS! Inter Miami, victorie clară 4-1 cu New England » hat-trick de pase decisive pentru starul argentinian # Gazeta Sporturilor
Inter Miami și-a recăpătat încrederea după o victorie clară, scor 4-1, împotriva formației New England Revolution, într-un meci din sezonul regulat al Major League Soccer.Succesul vine într-un moment important pentru echipa pregătită de Javier Mascherano, care se luptă pentru un loc cât mai bun înaintea începerii play-off-ului. ...
11:10
CFR Cluj vs Hermannstadt, în runda #12 din Superliga » Echipe probabile și cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj și Hermannstadt se întâlnesc duminică, de la 15:00, în etapa #12 din Superliga. Meciul e liveTEXT la GSP.RO și în direct la Digisport 1 și Primasport 1.Niciuna dintre cele două combatante nu trece printr-o perioadă bună la ora actuală. Etapa trecută, CFR a remizat cu U, în derby-ul Clujului, iar Hermannstadt a pierdut acasă, surprinzător, în fața lui FC Argeș, așa că va fi interesant dacă și care dintre cele două combatante va reuși să schimbe macazul. ...
11:10
Prima jucătoare de tenis care și-a făcut operație de mărire a sânilor: „E ca și cum aș fi plantat pepeni” » A vorbit și despre Simona Halep # Gazeta Sporturilor
Oceane Dodin (28 de ani) a dezvăluit că a suferit o intervenție chirurgicală de mărire a sânilor. Vedeta franceză a tenisului susține că este prima jucătoare profesionistă care a trecut printr-o astfel de procedură.Oceane Dodin a ocupat în 2017 locul 46 în clasamentul mondial WTA și a acumulat venituri considerabile de-a lungul carierei sale. Până în prezent, a câștigat aproape 3 milioane de dolari din premii, însă recent a lipsit nouă luni din circuitul sportiv. ...
11:10
A fost ajutată Bayern de arbitru cu VAR?! Harry Kane, record de goluri în 6 etape # Gazeta Sporturilor
Bayern a câștigat la Frankfurt cu 3-0, dar un fost arbitru FIFA susține că „centralul” a greșit anulându-le gazdelor golul de 1-1.Deși clară, chiar mai clară decât o arată scorul, 3-0, victoria lui Bayern este pusă sub semnul întrebării de un fost arbitru FIFA, Manuel Graefe. La scorul de 1-0 pentru bavarezi, Bahoya a reluat balonul în vinclul porții lui Manuel Neuer (minutul 14). ...
11:00
„Am obosit să vorbesc despre Jordan” » Scottie Pippen, starul subestimat al lui Chicago Bulls, și-a dezvăluit moștenirea în baschet: „Am fost un coechipier grozav” # Gazeta Sporturilor
Scottie Pippen (60 de ani), sextuplul campion NBA cu Chicago Bulls, a oferit un interviu pentru publicația spaniolă El Pais, în care a vorbit despre cariera lui, despre relația cu Michael Jordan și despre moștenirea sa.În anii ’90, Chicago Bulls a dominat liga nord-americană de baschet, reușind să câștige 6 titluri (1991-1993, 1996-1998). Superstarul acelei echipe a fost Michael Jordan, care este considerat cel mai bun baschetbalist al tuturor timpurilor. ...
11:00
Marele Premiu de Formula 1 din Singapore » George Russell pleacă din pole position # Gazeta Sporturilor
Spectacol sub reflectoare pe circuitul urban de la Marina Bay, acolo unde se desfășoară Marele Premiu al statului Singapore, etapa #18 din sezonul 2025 de Formula 1.Cursa începe la ora 15:00 (ora României) și poate fi urmărită în direct la Antena 1 și în format liveTEXT pe GSP.roGeorge Russell, în pole position la SingaporePilotul britanic George Russell (Mercedes) va pleca din pole position după o sesiune de calificări impecabilă, în care a fost cronometrat cu 1:29.158. ...
