Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore a fost pe Antena1 și în AntenaPLAY. George Russell, victorie pe Marina Bay

Strugurii sunt o delicatesă naturală, o gustare dulce și sănătoasă, potrivită atât pentru mesele simple, cât și pentru deserturi elaborate. Totuși, pentru a te bucura pe deplin de savoarea și prospețimea lor, este esențial să știi cum să-i alegi corect. De la aspectul ciorchinelui până la textura boabelor, fiecare detaliu contează. Iată cum se păstrează strugurii pentru a fi proaspeți cât mai mult timp.