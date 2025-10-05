Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore a fost pe Antena1 și în AntenaPLAY. George Russell, victorie pe Marina Bay
Antena1, 5 octombrie 2025 16:50
Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
• • •
Acum o oră
16:50
Acum 2 ore
16:10
Kate Middleton are o colecție impresionantă de paltoane. Ce semnificații ascunse poartă acestea # Antena1
Prințesa de Wales a demonstrat că are capacitatea de a comunica prin intermediul hainelor, iar acest lucru este cel mai evident în colecția ei de paltoane, aflată într-o continuă transformare.
Acum 4 ore
14:50
Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Spectacolul de pe Marina Bay e LIVE pe Antena1 și în AntenaPLAY # Antena1
Acum 6 ore
13:20
Ce studii are Gică Popescu, fost căpitan de la FC Barcelona și emblemă a Generației de Aur. Puțini știu acest detaliu # Antena1
Gică Popescu a fost unul dintre pilonii „Generației de Aur”, alături de Hagi, Petrescu, Munteanu sau Adrian Ilie.
12:40
Ce mai face și cu ce se ocupă astăzi Simona Amânar, gimnasta care a dat numele unei sărituri celebre. Așa arată acum # Antena1
Simona Amânar, una dintre cele mai mari gimnaste pe care le-a avut România, s-a retras de mulți ani din lumina reflectoarelor și din competițiile de nivel înalt.
12:10
Tim Curry, majordomul din „Singur Acasă 2”,despre starea sa de sănătate la 13 ani de la AVC. Cum arată acum # Antena1
Actorul s-a adresat fanilor la proiecția aniversară de 50 de ani a filmului „Rocky Horror Picture Show”.
Acum 8 ore
11:20
Ce meserie are Cora, soția lui Serghei Mizil. Cu ce se ocupă femeia care îi este alături de o viață # Antena1
De când a intrat în competiția „Asia Express – Drumul Eroilor”, Serghei Mizil a atras din nou atenția publicului.
11:10
Ce spune CRBL despre o viitoare nuntă cu iubita lui, Olga Guțanu. Dezvăluirea artistului i-a surprins pe fani # Antena1
Într-un interviu recent, CRBL a vorbit deschis despre relația lui cu Olga Guțanu și ce planuri de viitor au împreună.
10:20
Mara Bănică și Serghei Mizil pornesc în etapa a 5-a din Asia Express alături de un pomeranian, diseară, de la 20.00, pe Antena 1 # Antena1
Duminică seara, de la 20:00, Antena 1 difuzează primul episod al etapei a 5-a din Asia Express – Drumul Eroilor, o etapă cu totul aparte, mult așteptată de către telespectatori.
10:10
Rezultate Loto azi, 5 octombrie 2025. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 5 octombrie 2025, vor fi afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
10:10
Alyssa Milano a renunțat la implanturile mamare. Actrița, dezvăluiri uimitoare despre propriul corp: „A fost sexualizat și abuzat” # Antena1
Alyssa Milano a dezvăluit că își scoate implanturile mamare, publicând pe Instagram o fotografie cu ea pe patul de spital, înainte de intervenție.
10:10
John Malkovich, actorul care va interpreta rolul dirijorului Sergiu Celibidache într-un nou film, are rădăcini românești # Antena1
John Malkovich, celebrul actor de la Hollywood, va interpreta rolul dirijorului român Sergiu Celibidache în filmul „Cravata Galbenă”.
Acum 12 ore
09:10
Vaccinul antigripal, gratuit pentru anumite categorii de români. Ministerul Sănătății îndeamnă populația să se vaccineze # Antena1
Vaccinul antigripal reprezintă una dintre metodele pe care medicii le recomandă pacienților pentru a se proteja de infectarea cu virusul gripal. Iată care sunt pașii pentru a beneficia de acesta gratuit sau compensat 50%!
09:10
Te-ai întrebat de ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații? Tendința a fost observată la nivel global și a fost studiată timp de sute de ani.
09:10
Află cum hormonii de sarcină pot provoca schimbări neașteptate asupra feței, de la umflături și acnee, până la modificarea trăsăturilor. Descoperă cauzele, soluțiile, dar și câteva sfaturi utile pentru viitoarele mame.
09:10
Transplantul sau implantul de păr este o soluție eficientă și tot mai accesibilă pentru bărbații, dar și femeile care se confruntă cu căderea părului. Dacă este efectuat corect, rezultatele pot fi spectaculoase și permanente. Află cum se realizează intervenția și ce costuri implică.
09:10
Tocănița de pui cu vinete și roșii este un preparat simplu, dar spectaculos prin gust. Combină pulpele de pui fragede cu vinete rumenite, năut hrănitor și un sos catifelat de roșii, unt și smântână.
07:50
Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine 500-600 de euro” # Antena1
Gigi Becali, patronul FCSB, a mărturisit că îi ajută des pe imigranții din București, oferindu-le bani ori de câte ori vin la el.
07:30
Un sat a ajuns să găzduiască doar doi oameni. Iată ce s-a întâmplat.
Acum 24 ore
00:10
The Ticket, 4 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în a cincea ediție a talent show-ului. De ce a lipsit Micutzu din juriu # Antena1
De la momente emoționante, care au stârnit amintiri, până la numere spectaculoase, care i-au ținut pe toți cu sufletul la gură, spectacolul a fost garantat în a cincea ediție The Ticket, din 4 octombrie 2025.
00:00
The Ticket, 4 octombrie 2025. Cine a câștigat a cincea ediție. Momentul uluitor de acrobație aeriană, aplaudat la scenă deschisă # Antena1
Talentul și munca au fost răsplătite în a cincea ediție The Ticket din 4 octombrie 2025. Și de această dată, jurații au fost pe aceeași lungime de undă cu publicul pentru că cea care merge în marea finală i-a cucerit pe toți.
4 octombrie 2025
21:10
Horoscop zilnic 5 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 5 octombrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
18:50
Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham înainte de Fashion Week # Antena1
Victoria Beckham a arătat spectaculos într-un top roz mulat, în timp ce a fost surprinsă pe străzile Parisului înaintea prezentării sale de la Fashion Week.
17:50
Românca Irina Motoc, apariție spectaculoasă pe podium la Milano Fashion Week: „Are o carieră strălucită în modelling” # Antena1
Irina Maria Motoc, manechinul care a colaborat în repetate rânduri cu Armani, a revenit pe podium la Milano, unde a prezentat din nou creațiile casei de modă în cadrul „Milano Fashion Week”.
Ieri
17:20
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. George Russell în pole position pe Marina Bay # Antena1
Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
17:10
Primele imagini cu burtica de gravidă a Annei Kournikova. Fosta sportivă se pregătește să nască al patrulea copil # Antena1
Anna Kournikova a fost surprinsă pentru prima dată de când s-a aflat că este din nou însărcinată. Partenera lui Enrique Iglesias a fost văzută la cumpărături alături de unul dintre copiii lor.
16:20
Cu ce se ocupă Oana Ioniță, fosta „Bebelușă”, după ce a renunțat la televiziune și a trecut printr-un divorț dureros # Antena1
Oana Ioniță, fosta „Bebelușă” de la „Cronica Cârcotașilor”, a lăsat televiziunea în urmă și s-a concentrat pe marea ei pasiune – dansul.
16:10
Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică în care fiecare colțișor ascunde o poveste. Cum arată # Antena1
Mara Bănică s-a mutat dintr-un penthouse modern, cu pereți de sticlă, într-un apartament deosebit din centrul Capitalei, aflat într-o casă boierească.
15:40
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN # Antena1
Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
13:30
Chef Richard Abou Zaki a împlinit 29 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis: „Ultima aniversare care începe cu cifra 2” # Antena1
Juratul Chefi la cuțite a împlinit 29 de ani. Cu acest prilej, Richard Abou Zaki a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a distribuit mai mullte fotografii de la petrecerea de ziua sa de naștere.
13:10
"Tired girl makeup", noul trend de makeup care a luat cu asalt TikTok-ul. Cum a ajuns viral și ce presupune acest machiaj # Antena1
Află ce este trendul de machiaj "fata obosită" de pe TikTok care a luat cu asalt conturile tinerelor pasionate de makeup.
10:30
„Zeița vie” care nu are voie să calce pe pământ. Cum a ajuns o copilă de doar 2 ani venerată ca o divinitate | VIDEO # Antena1
O fetiță este venerată ca o divinitate. Iată cum s-a întâmplast asta.
10:10
Un rus a fost întrebat dacă știe ce se întâmplă la granița cu Ucraina. Ce răspuns neașteptat a oferit cetățeanul # Antena1
Un fost soldat rus a împărtășit experiența lui de pe front din războiul de la granița cu Ucraina, iar video-ul a ajuns viral.
10:10
Mulți români sunt plecați din țară în diaspora să muncească din dorința de a avea un trai mai bun.
09:10
Cum au primit românii recomandarea de a păstra bani cash în casă. De ce susțin economiștii această practică # Antena1
Tot mai mulți români încearcă să păstreze un echilibru între banii cash și banii de pe card pentru a evita situațiile neplăcute și total neprevăzute. Iată ce spun specialiștii despre această practică.
09:10
Un cuvânt aparent lipsit de sens, născut pe TikTok și adoptat de milioane de adolescenți, a ajuns să fie inclus în Cambridge Dictionary. „Skibidi” este mai mult decât un simplu trend online, este o dovadă a modului în care internetul modelează limbajul. Află ce înseamnă și de ce e important pentru generația tânără.
09:10
Strugurii sunt o delicatesă naturală, o gustare dulce și sănătoasă, potrivită atât pentru mesele simple, cât și pentru deserturi elaborate. Totuși, pentru a te bucura pe deplin de savoarea și prospețimea lor, este esențial să știi cum să-i alegi corect. De la aspectul ciorchinelui până la textura boabelor, fiecare detaliu contează. Iată cum se păstrează strugurii pentru a fi proaspeți cât mai mult timp.
09:10
Ce se întâmplă dacă mănânci prea multe proteine? 7 efecte negative ale consumului în exces # Antena1
Un aport proteic cu mult peste nevoile reale ale organismului solicită rinichii, îngreunează digestia și slăbește oasele - iar acestea sunt doar câteva dintre riscuri. Află cât de multe proteine sunt prea multe și ce consecințe poate avea excesul asupra sănătății.
09:10
Unul dintre cele mai folosite sosuri la nivel mondial, ketchupul a devenit nelipsit din bucătării și fast-fooduri, însă varianta din comerț conține de multe ori zahăr rafinat, conservanți și aditivi.
09:10
Sfeclă roșie coaptă cu rozmarin și glazură balsamică. Garnitura de care ai nevoie pentru o masă elegantă # Antena1
Sfecla roșie coaptă cu rozmarin și glazură de oțet balsamic este o garnitură elegantă și sănătoasă, care aduce în farfurie culori vibrante și arome complexe. Dulceața naturală a sfeclei se combină cu aciditatea oțetului balsamic și parfumul intens al rozmarinului, iar untul adăugat la final leagă totul într-un sos catifelat și savuros.
08:10
Cine e și cum arată fratele Anei Bodea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Cei doi sunt cei mai buni prieteni # Antena1
08:10
Oana Moșneagu se confruntă cu o problemă de sănătate care afectează mii de români. Actrița le-a spus internauților prin ce trece # Antena1
Oana Moșneagu trece prin momente grele din cauza unor probleme de sănătate. Iată ce a povestit în online.
08:10
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte” # Antena1
Dan Alexa a divorțat anul acesta de Andrada, însă mulți se întreabă câte soții a avut, de fapt, antrenorul.
08:10
Dilinca, una dintre cele mai de succes creatoare de conținut din România, este pregătită să facă față provocării Power Couple sezonul 3!
07:40
Cum arată apartamentul Maiei Sandu din Chișinău. Detaliul observat de internauți într-una dintre camere # Antena1
Cum arată apartamentul în care locuiește Maia Sandu la Chișinău. Imagini rare au fost făcute publice în urmă cu un an, în timpul unui recensământ local.
07:10
Poveste de iubire ca în filme! Femeia care merge cu metroul la aceeași stație pentru a auzi vocea soțului ei care a murit în 2007 # Antena1
Poveste de iubire dintre Margaret McCollum și soțul ei este una unică, una care a făcut înconjurul lumii datorită sensibilității lor.
3 octombrie 2025
23:30
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 10, 11 și 12 din 3 octombrie 2025. Anda își recapătă vederea și îl prinde pe Albert # Antena1
Anda trece din nou prin situații complet neașteptate și viața la Podișor devine tot mai grea. Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 10, 11 și 12 din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 3 octombrie 2025.
23:10
Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc” # Antena1
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit pentru a șaptea oară, iar băieții pe care îi are cu Silviu Prigoană nu și-au dorit să îi fie alături. Iată ce a spus vedeta despre situația tensionată dintre ei.
21:10
Horoscop zilnic 4 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 4 octombrie 2025, aduce vești mari pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
17:40
Planeta record care crește cu 6 miliarde de tone pe secundă. Unde se află gigantul uimitor # Antena1
Experții au fost uimiți să descopere planeta record care ar crește cu 6 miliarde de tone pe secundă, un fenomen care nu a mai fost observat până acum.
