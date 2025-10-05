Nota primită de Răzvan Sava după un nou meci ca integralist în Serie A!

17:20

Novak Djokovic continuă să sfideze timpul și să rescrie cărțile de istorie ale tenisului. La 38 de ani, sârbul a debutat cu o victorie la Mastersul de la Shanghai, 7-6, 6-4 cu Marin Cilic, și a doborât un record deținut de marele său rival, Roger Federer.