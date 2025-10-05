Nota primită de Răzvan Sava după un nou meci ca integralist în Serie A!
Sport.ro, 5 octombrie 2025 16:50
Udinese a remizat cu Cagliari, scor 1-1.
• • •
25 de ani fără Cătălin Hîldan, "Unicul Căpitan"! Suporterii, alături de Zeljko Kopic și Florentin Petre la cimitirul din Brănești
Fostul internațional și căpitan al lui Dinamo a încetat din viață pe 5 octombrie 2000.
"Regele" nu abdică! La 38 de ani, Djokovic l-a depășit pe Federer și a stabilit un nou record
Novak Djokovic continuă să sfideze timpul și să rescrie cărțile de istorie ale tenisului. La 38 de ani, sârbul a debutat cu o victorie la Mastersul de la Shanghai, 7-6, 6-4 cu Marin Cilic, și a doborât un record deținut de marele său rival, Roger Federer.
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: "Nu cred că va ma juca prea mult!"
Dennis Man a contribuit cu un gol și o pasă de gol în victoria obținută de PSV Eindhoven pe terenul lui PEC Zwolle, scor 4-0.
Ianis Hagi, dezvăluire în premieră despre Gică Hagi după capodopera din Turcia: "Profesorul e mai fericit ca elevul"
Ianis Hagi a spart gheața în Turcia cu o execuție de maestru, un gol din lovitură liberă și o pasă decisivă în meciul pe care echipa sa, Alanyaspor, l-a terminat la egalitate, scor 2-2, pe terenul lui Genclerbirligi.
Inter Miami s-a distrat cu New England Revolution, scor 4-1.
Marius Șumudică a făcut praf un titular de la FCSB și acuză: "Becali nu e informat corect!"
Marius Șumudică a văzut prestația lui FCSB în meciul cu Young Boys Berna, scor 0-2, în faza principală Europa League, iar evoluția unui titular l-a dezamăgit.
Răzvan Sava, la națională după încă un meci ca titular în Serie A! Cum s-a descurcat în Udinese - Cagliari
Răzvan Sava (23 de ani) a fost titular la Udinese în remiza de pe teren propriu contra lui Cagliari, scor 1-1, în runda a șasea din Serie A.
Parada modei la Mogoșoaia: cum au apărut Hagi, Mihăilă și Cîrjan înaintea meciurilor cu Moldova și Austria
Echipa națională a României demarează pregătirile pentru meciurile cu Moldova și Austria, din această lună.
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e în continuare în elita tenisului mondial.
Dorit de Becali la FCSB și de Iordănescu la Legia, Ianis Hagi le-a transmis un mesaj direct
Gigi Becali a încercat în această vară să-l aducă pe Ianis Hagi la FCSB.
FCSB - U Craiova, de la 20:30. Echipe probabile + cel mai pariat scor la meciul etapei. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Universitatea Craiova, cote pariuri.
Duminică seară, de la 20:30, Arena Națională va găzdui un duel de foc în etapa a 12-a din Superliga.
Radu Drăgușin își anunță revenirea pe teren după mai bine de 8 luni de chin: "Am avut tot piciorul oprit. A trebuit să învăț să merg din nou"
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham și al naționalei României, este aproape de revenirea pe teren, după accidentarea gravă suferită la finalul lunii ianuarie.
Doliu în fotbalul arădean.
Fan înfocat FCSB, Codin Maticiuc s-a îndrăgostit și de sportul care a „explodat" în România
Padelul devine tot mai popular în România.
Alessandro Nesta (49 de ani), fostul mare jucător de la AC Milan, a comentat schimbările de la formația de pe San Siro și starul adus în această vară.
Eljero Elia (38 de ani), fostul fotbalist olandez de la Juventus, Southampton sau Werder Bremen, a fost implicat într-un accident grav.
Inter Milano a continuat seria excelentă sub comanda lui Cristi Chivu, impunându-se sâmbătă seara cu 4-1 în fața celor de la Cremonese.
Tehnicianul și-a anunțat plecarea de la formația din Cluj.
Duminică, de la ora 20:30, FCSB primește vizita Universității Craiova pe Arena Națională, într-un derby cu miză uriașă pentru echipa lui Gigi Becali.
Haaland nu s-a abținut: cum l-a numit pe Estevao, puștiul care a decis derby-ul Chelsea - Liverpool
Erling Haaland, starul lui Manchester City, a urmărit derby-ul Chelsea - Liverpool 2-1, disputat sâmbătă seară, în Premier League.
The Mastermind. Caramavrov schițează portretul unuia dintre cei mai revoluționari antrenori din fotbalul actual
În inima Londrei, un basc a reușit să redea unui gigant adormit speranța și identitatea.
Turneu de table la București.
"Băi, dobitocule!" Marian Iancu, derapaj în direct după ce a fost numit "escroc ordinar" de Mircea Lucescu
Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a intrat într-un conflict cu selecționerul României, Mircea Lucescu.
Duminică seară, de la ora 21:45, Lille primește vizita campioanei Paris Saint-Germain pe „Stade Pierre-Mauroy”.
Fostul selecționer al Ucrainei s-a lămurit în privința lui Blănuță, după 5 meciuri la Dinamo Kiev
Vladislav Blănuță (23 de ani) întârzie să își demonstreze calitățile la Dinamo Kiev, clubul din Ucraina care l-a achiziționat recent de la FC U Craiova.
Andre Schurrle vorbește deschis despre noua etapă din viața sa: "Sunt fascinat de cât de departe poți ajunge când corpul îți strigă să te oprești"
Meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
Brentford - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30! „Cetățenii" au nevoie de victorie ca de aer
Premier League continuă cu un duel spectaculos duminică, 5 octombrie, între Brentford și Manchester City, de la ora 18:30.
FCSB – Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30! Meci crucial pentru trupa lui Becali
Etapa a 12-a din Superligă aduce un nou derby de foc pe Arena Națională.
CFR Cluj - Hermannstadt, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 15:00! Duel între vecinele din clasament
CFR Cluj și Hermannstadt deschid ziua de fotbal duminică, de la ora 15:00.
Zi de foc în Ligue 1. Dueluri tari pentru PSG, Monaco și Lyon. Toate meciurile sunt LIVE pe VOYO!
Spectacolul din Franța continuă și duminică în etapa a 7-a din Ligue 1.
Titular şi marcator la finalul meciului Real Madrid-Villarreal, sâmbătă (3-1), Kylian Mbappé a ieşit accidentat înainte de finalul partidei.
Lovitură în plin pentru Arsenal, după un start de sezon care o făcea să spere la titlu! Reacția lui Arteta
Meciurile din Premier League se văd EXCLUSIV pe VOYO.
„Tricolorul" convocat fără meci jucat în patru luni. Nu vorbește limba română și este titular la națională
Unul dintre jucătorii promițători ai României trăiește o situație neobișnuită.
Mircea Lucescu a decis să schimbe portarul echipei naționale pentru acțiunea din această lună, una în care România va disputa un amical cu Moldova și va înfrunta Austria în preliminariile CM 2026.
„Nerazzurrii” au dominat clar pe „Meazza” și au bifat al cincilea succes consecutiv în toate competițiile.
FCSB va demara o campanie de achiziții diferită față de cea cu care a obișnuit în ultimele sezoane, iar în staff-ul campioanei ar urma să apară o nouă persoană.
Rapidiștii au spus ce rezultat vor să vadă la FCSB - Craiova, derby-ul etapei din Superliga
Rapid a urcat pe primul loc în Superliga după ce a învins Farul Constanța, sâmbătă seară, în Giulești, scor 3-1.
Luciano Spalletti ar putea reveni pe banca tehnică mai repede decât se aștepta.
„Reghe" și Al Hilal Omdurman: „Îți iau picioarele foc!" Ce spune tehnicianul despre războiul din Sudan
Tehnicianul român a vorbit despre condițiile grele din Sudan și despre cum se trăiește fotbalul pe continentul african.
Dennis Man (27 de ani) se află într-o creștere evidentă de formă la PSV Eindhoven, echipa care l-a achiziționat în această vară de la Parma.
Cine e Kevin Ciubotaru, surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria
Fundașul de la Hermannstadt, convocat în premieră la naționala României!
Gazzetta dello Sport a descris în două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă
Cristi Chivu a ajuns la cinci victorii consecutive pe banca lui Inter Milano, iar progresul făcut de antrenorul român este evidențiat de presa italiană.
Inter a obținut a cincea victorie la rând în toate competițiile după ce s-a distrat cu Cremonese, scor 4-1.
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat un gol superb în meciul dintre Genclerbirligi și Alanyaspor, scor 2-2.
Gloria Bistrița, zdrobită de unguroaicele de la Gyor, în Liga Campionilor la handbal feminin
CS Gloria Bistriţa a fost surclasată de echipa maghiară Gyori Audi ETO KC, cu scorul de 33-18 (18-9), sâmbătă seara, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.
La Liga, o nouă etapă cu meciuri spectaculoase.
FC Barcelona vrea să transfere un uriaș de 1,91 m. Hansi Flick și-a stabilit prima țintă pentru 2026
FC Barcelona are în continuare multe datorii de acoperit, astfel că orice transfer este cântărit cu atenție de clubul catalan.
4 octombrie 2025
Controversa apărută în Olanda după meciul în care Dennis Man a oferit un gol și un assist: "Invers nu s-ar fi dat!"
Dennis Man a contribuit cu un gol și o pasă de gol în victoria obținută de PSV Eindhoven pe terenul lui PEC Zwolle.
